Программа поддержки цифровизации образовательных учреждений

Успех цифрового университета зависит от качества инфраструктуры обучения, от того, удастся ли связать в единую систему контент и формат образования, от готовности к экспериментам. Мы знаем свои сильные стороны и смотрим в сторону передовых облачных технологий, в том числе в области искусственного интеллекта, чтобы с их помощью сделать наши основные процессы еще эффективнее