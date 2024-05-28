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Программа поддержки цифровизации образовательных учреждений

Поможем в цифровизации университета и построении цифровой образовательной среды — выделим грант до миллиона рублей на сервисы платформы Yandex Cloud и окажем необходимую экспертную поддержку.

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Yandex Cloud решает актуальные задачи образования

Разрабатывайте и запускайте сервисы для дистанционного обучения.

Увеличивайте надёжность образовательных сервисов при высокой нагрузке.

Храните и обрабатывайте большие объёмы учебных материалов.

Предоставляйте доступ к записям лекций, вебинарам и образовательному контенту.

Кто уже с нами

Что вы получаете от участия в программе

До миллиона рублей на построение цифровой среды

Используйте грант, чтобы познакомиться со всеми сервисами платформы, развернуть необходимые проекты и мигрировать в облако.

Партнерские решения и экспертиза

У Yandex Cloud готовая, сформированная экосистема партнёрских решений. Используйте их, чтобы решать свои задачи быстро и с высоким уровнем экспертизы.

Экспертные консультации и приоритетная техподдержка

Наши эксперты проведут аудит цифровой архитектуры ваших сервисов и дадут рекомендации по использованию облачных ресурсов.

Специальные условия от других сервисов Яндекса

Мы приготовили для вас специальные предложения. В акции участвуют Почта 360, Толока, Яндекс.Практикум и другие сервисы.

Скидка 10% на сервисы после окончания программы

После окончания программы вы получите скидку на все сервисы. Это поможет в короткий срок расширить ИТ-инфраструктуру и повысить надежность работы инструментов для онлайн-обучения.

Платформа для научных исследований и проектов

Платформа Yandex.Cloud и её передовые решения обеспечат ресурсы для масштабных исследований и позволят выполнить любые расчёты для вузов и научно‑исследовательских институтов.

От заявки до гранта

Получить грант и начать тестирование платформы Yandex Cloud вы сможете уже через несколько дней после подачи заявки, а главное — без бумаг и долгих согласований.

Получить грант

Компании, которые нам доверяют 

Успех цифрового университета зависит от качества инфраструктуры обучения, от того, удастся ли связать в единую систему контент и формат образования, от готовности к экспериментам. Мы знаем свои сильные стороны и смотрим в сторону передовых облачных технологий, в том числе в области искусственного интеллекта, чтобы с их помощью сделать наши основные процессы еще эффективнее
Алексей Чукарин,
Старший директор по цифровой трансформации НИУ ВШЭ
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Рассказываем, как технологии Yandex Cloud помогают образовательным учреждениям решать задачи, возникающие при цифровой трансформации.

Программа содействия образованию и науке в области Computer Science

Гранты на вычислительные ресурсы для учебно-исследовательской работы по машинному обучению, компьютерному зрению и анализу данных.

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Курсы Yandex Cloud

Наши курсы помогут изучить возможности платформы Yandex Cloud. Вы научитесь применять управляемые базы данных и контейнеры, познакомитесь с принципами построения отказоустойчивого сервиса, попробуете cloud-native разработку.

Перейти в Яндекс.Практикум

Мероприятия Yandex Cloud

Познакомиться с Yandex Cloud можно на наших конференциях, вебинарах и митапах. Будьте в центре событий — регистрируйтесь на будущие встречи или смотрите записи прошедших.

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Один шаг до гранта

Заполните короткую форму, чтобы подать заявку на участие в программе.

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Условия программы и сроки