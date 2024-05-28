Программа поддержки цифровизации образовательных учреждений
Поможем в цифровизации университета и построении цифровой образовательной среды — выделим грант до миллиона рублей на сервисы платформы Yandex Cloud и окажем необходимую экспертную поддержку.
Yandex Cloud решает актуальные задачи образования
Разрабатывайте и запускайте сервисы для дистанционного обучения.
Увеличивайте надёжность образовательных сервисов при высокой нагрузке.
Храните и обрабатывайте большие объёмы учебных материалов.
Предоставляйте доступ к записям лекций, вебинарам и образовательному контенту.
Кто уже с нами
Что вы получаете от участия в программе
До миллиона рублей на построение цифровой среды
Используйте грант, чтобы познакомиться со всеми сервисами платформы, развернуть необходимые проекты и мигрировать в облако.
Партнерские решения и экспертиза
У Yandex Cloud готовая, сформированная экосистема партнёрских решений. Используйте их, чтобы решать свои задачи быстро и с высоким уровнем экспертизы.
Экспертные консультации и приоритетная техподдержка
Наши эксперты проведут аудит цифровой архитектуры ваших сервисов и дадут рекомендации по использованию облачных ресурсов.
Специальные условия от других сервисов Яндекса
Мы приготовили для вас специальные предложения. В акции участвуют Почта 360, Толока, Яндекс.Практикум и другие сервисы.
Скидка 10% на сервисы после окончания программы
После окончания программы вы получите скидку на все сервисы. Это поможет в короткий срок расширить ИТ-инфраструктуру и повысить надежность работы инструментов для онлайн-обучения.
Платформа для научных исследований и проектов
Платформа Yandex.Cloud и её передовые решения обеспечат ресурсы для масштабных исследований и позволят выполнить любые расчёты для вузов и научно‑исследовательских институтов.
От заявки до гранта
От заявки до гранта
Получить грант и начать тестирование платформы Yandex Cloud вы сможете уже через несколько дней после подачи заявки, а главное — без бумаг и долгих согласований.
Посмотрите вебинар
Посмотрите вебинар
Рассказываем, как технологии Yandex Cloud помогают образовательным учреждениям решать задачи, возникающие при цифровой трансформации.
Программа содействия образованию и науке в области Computer Science
Гранты на вычислительные ресурсы для учебно-исследовательской работы по машинному обучению, компьютерному зрению и анализу данных.
Курсы Yandex Cloud
Наши курсы помогут изучить возможности платформы Yandex Cloud. Вы научитесь применять управляемые базы данных и контейнеры, познакомитесь с принципами построения отказоустойчивого сервиса, попробуете cloud-native разработку.
Мероприятия Yandex Cloud
Познакомиться с Yandex Cloud можно на наших конференциях, вебинарах и митапах. Будьте в центре событий — регистрируйтесь на будущие встречи или смотрите записи прошедших.
Один шаг до гранта
Заполните короткую форму, чтобы подать заявку на участие в программе.