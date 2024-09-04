99,95% доступность системы видеонаблюдения: опыт MTS AI в Yandex Cloud

MTS AI вышла на рынок облачного видеонаблюдения в 2022 г., запустив продукт TenVision — платформу облачного видеонаблюдения и видеоаналитики для бизнеса. За два года компания подключила к TenVision более 15 000 устройств. Платформой пользуются разработчики сервисов, системные интеграторы, транспортные компании, небольшие магазины и кофейни, а также охранные сервисы.

Зафиксированные TenVision данные помогают как в обеспечении безопасности, так и при принятии управленческих решений. Система может подсчитывать посетителей и анализировать пиковые нагрузки, контролировать отсутствие персонала на рабочих местах и график работы объекта. Распознавание лиц помогает заказчикам фиксировать постоянных посетителей и учитывать потоки разовых клиентов. Кроме того, продукт помогает выявлять причины очередей и оперативно вызывать дополнительных сотрудников. Ритейл использует TenVision для планирования нагрузки на персонал и отслеживания эффективности сотрудников.

Работа системы ведётся по модели b2b2x. MTS AI предлагает заказчикам две модели поставки облачной платформы: PaaS или коробочный продукт, VSaaS. PaaS чаще выбирают компании, у которых уже есть собственные приложения, и они хотят дополнить их функциями видеонаблюдения. VSaaS выбирают небольшие компании, у которых нет собственной разработки или экспертизы в видеонаблюдении, но они хотят предоставлять полностью готовую услугу конечным клиентам.

За 1,5 месяца команда MTS AI развернула в Yandex Cloud основные контуры системы видеонаблюдения и через 2 недели вышла на плановые показатели по нагрузке. Вся миграция прошла без даунтайма. Инсталляцию разворачивали своими силами с помощью команды поддержки и архитекторов Yandex Cloud. В частности, специалисты Yandex Cloud принимали оперативное участие в миграции в совместном чате и на совещаниях, консультировали по организации выделенного подключения, оптимальной облачной архитектуре с использованием Kubernetes, лимитам и особенностям сервисов. В результате построили качественное взаимодействие специалистов и план развёртывания. Поэтому переход на управляемые сервисы Yandex Cloud не вызвал больших трудностей.

После миграции в Yandex Cloud для хранения данных MTS AI использует инфраструктуру облачного провайдера. В частности, все данные с камер наблюдения поступают в объектное хранилище Yandex Object Storage, совместимое с Amazon S3 API. Здесь же хранятся архивные видеозаписи. Общий объём хранилища составляет 600 ТБ. Для хранения и обработки другой информации MTS AI применяет СУБД PostgreSQL и MySQL®. Для управления ими развернули кластеры Yandex Managed Service for PostgreSQL и Yandex Managed Service for MySQL®.

Чтобы искать и анализировать данные в различных сценариях MTS AI, развернули Yandex Managed Service for OpenSearch.

MTS AI использует виртуальные машины Yandex Compute Cloud, в том числе кластеры GPU для организации видеоаналитики и обработки медиапотока.

Компания разместила контейнеризованные приложения в Yandex Managed Service for Kubernetes®. С помощью этого управляемого сервиса автоматизировали развёртывание, масштабируют и управляют приложениями в контейнерах. Для аналитики MTS AI использует Yandex Monitoring и Yandex DataLens, а также собственные инструменты визуализации и мониторинга.