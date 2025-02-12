«Инфосистемы Джет» и обработка 30% заявок в саппорт с помощью YandexGPT

«Инфосистемы Джет» — IT‑компания и партнёр Yandex Cloud. Разрабатывает инженерные решения, обеспечивает информационную безопасность, разрабатывает и внедряет программное обеспечение под запрос клиента, а также предоставляет услуги сервисного обслуживания и IT‑аутсорсинга. У компании есть собственный сервисный центр и подразделение, занимающееся разработкой и анализом ML‑решений.

«Инфосистемы Джет» за один месяц разработала систему автоматизации сервисного центра на основе YandexGPT. Модель определяет тематику обращений в службу технической поддержки и с помощью базы знаний генерирует ответы на часто задаваемые вопросы.

В результате компания автоматизировала обработку 30% обращений, причём 75% ответов не нуждаются в дополнительной обработке со стороны сотрудников сервисного центра.