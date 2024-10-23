Как повысить эффективность сети доставки еды в 117 городах: опыт Farfor

Farfor — российская сеть доставки еды с центральным офисом в Уфе. Компания работает с 2010 года и сегодня доставляет еду клиентам в 117 городах. Её оборот составляет 7 млрд рублей в год. Farfor поддерживает франчайзинговую сеть из более чем 100 организаций, которые обеспечивают ей 77% дохода.

Чтобы организовать и поддерживать бизнес-процессы, Farfor разработала программную платформу, включающую в себя ERP‑систему и несколько приложений. Решение представляло собой монолит и полтора десятка интегрированных с ним микросервисов и было развёрнуто на выделенных серверах. При этом специалисты Farfor постоянно сталкивались с проблемами деплоймента при обновлениях платформы. Сложности были связаны с архитектурными особенностями самого монолита и трудностями масштабирования физической инфраструктуры, что в принципе не позволяло накатывать обновления без простоев. Кроме того, в ЦОД провайдера периодически возникали перебои электропитания и сетевые проблемы, что также затрудняло работу. Потенциальные потери при отказе сайта в праздничный день на 1 час могли достигать 4 млн рублей.

Также команда хотела начать применять Kubernetes® для оркестрации контейнеризированных приложений, автоматизации их развёртывания и, как результат, упростить масштабирование проекта. Farfor нужна была отказоустойчивая инфраструктура, её автоматическое масштабирование и балансировка нагрузки.

Всё это можно было осуществить и на выделенных серверах, но специалисты Farfor понимали, что поддержка такого решения будет сложной, дорогой и потребует компетенций, которые у команды отсутствовали. В итоге Farfor пришла к решению перенести свою платформу в облако и использовать управляемые сервисы, делегируя часть нагрузки по обслуживанию инфраструктуры провайдеру.

Farfor оценивала несколько облачных платформ. Новый партнёр должен был гарантировать высокий уровень SLA и обеспечивать широкий набор технологий и сервисов для надёжной работы проекта. При этом учитывались такие факторы, как отказоустойчивость, возможности масштабирования, а также прозрачность работы облачной платформы и скорость реакции поддержки.

Рассмотрев несколько вариантов, компания остановилась на Yandex Cloud. Этот провайдер имеет хорошую репутацию на рынке, предоставляет широкий спектр управляемых сервисов и, по мнению специалистов Farfor, быстрее других облачных платформ внедряет новые технологии.

Поскольку Farfor работает с клиентскими данными, было важно, что Yandex Cloud выполняет ключевые требования международного генерального регламента о защите данных GDPR и все требования российского закона № 152‑ФЗ.