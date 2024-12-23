Как HR Tech-платформа Edstein унифицировала инфраструктуру и оптимизировала затраты

У платформы Edstein три основных модуля: обучение, оценка и адаптация. Компания автоматизирует HR‑процессы и заботится о сотрудниках крупных организаций с момента, когда они приняли офер, ещё до выхода на работу. Эта работа началась в 2017 году, а сейчас сервисами Edstein пользуются около 300 тыс. сотрудников таких компаний, как t2, «М.Видео», «Магнит», Иви, СДЭК, Desport, Лемана ПРО и других. С помощью Edstein компании оценивают и обучают работников, помогают им адаптироваться, найти перспективы и точки роста, удерживая людей в штате.

Edstein автоматизирует взаимодействие с сотрудниками и предоставляет разные способы потребления контента: понятные инструкции и гайды, видеокурсы.

Изначально компания Edstein развернула сервисы у нескольких российских и иностранных облачных провайдеров. Их платформы различались возможностями и ценовыми политиками, что требовало разных подходов к обслуживанию каждой части инфраструктуры. Кроме того, гибридная инфраструктура предполагала отдельные усилия для мониторинга, увеличение времени реагирования на инциденты и рост рисков утечек.

Компании нужна была единая инфраструктура для стандартизированной работы сервисов и безопасного хранения данных. Такое решение позволило бы тратить меньше времени и сил на мониторинг и обслуживание — этим занимался бы облачный провайдер. Кроме того, облачные платформы сертифицируются в соответствии с требованиями государственных регуляторов и международных стандартов по защите данных.

Практика Edstein показывает, что большинство пользователей откладывают прохождение курсов и сдачу тестов до последнего. Это значит, что накануне дедлайна нагрузка на инфраструктуру резко возрастает, особенно если у клиента в штате несколько тысяч человек. Нагрузки на платформу увеличиваются в 4–5 раз. Поэтому для Edstein было важно выбрать провайдера, который, во-первых, справится с неравномерными нагрузками, а во-вторых, предоставит возможность гибко использовать ресурсы. Компания работает с персональными данными пользователей, поэтому нужно, чтобы провайдер имел сертификацию согласно 152-ФЗ.

Протестировав решения разных провайдеров, компания выбрала Yandex Cloud. Облачная платформа обеспечивает высокий гарантированный уровень SLA, масштабируемые под нагрузки ресурсы и безопасность данных пользователей в соответствии с сертификациями ISO/IEC 27018 и 152-ФЗ.

На выбор повлияло и то, что компания стала участником акселерационной программы для стартапов, которую проводит Startech.vc. Партнёром программы был Yandex Cloud Boost, предоставляющий участникам грант в 400 тыс. рублей на использовани облачных сервисов.