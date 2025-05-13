Как Dialogica повысила конверсию продаж автодилера «Прагматика» на 20%

Платформа Dialogica интегрируется в процессы управления маркетинга и продажами, используя возможности искусственного интеллекта и лексико‑семантический анализ.

Цель проекта для «Прагматики» заключалась в повышении качества работы продавцов и увеличении конверсии входящих лидов в сделки. Анализ взаимодействий с клиентами показал, что 31,25% потенциальных сделок были упущены из-за недостаточной проработки обращений: нехватки информации, несвоевременных ответов и сложностей в коммуникации.

Чтобы достичь этой цели, необходимо было адаптировать платформу Dialogica под специфику автомобильного бизнеса, включая интеграцию уникальных скриптов продаж. На следующем шаге команда проекта планировала повысить качество обработки и анализа текста и речи, создать систему интерпретации данных и упростить разработку ML‑моделей.

Разработчики Dialogica планировали расширить функциональность платформы и искали управляемые сервисы для точного анализа диалогов с клиентами автодилера. Важно было гарантировать безопасность данных и упростить поддержку решения, чтобы ускорить развёртывание для крупных клиентов, похожих на «Прагматику».

Команда выбрала платформу Yandex Cloud, так как её управляемые сервисы обеспечивают высокую безопасность данных, масштабирование инфраструктуры и сокращение времени на развёртывание и обслуживание. Кроме того, YandexGPT API, Yandex SpeechKit и Yandex SpeechSense позволяют глубже анализировать диалоги и выявлять ключевые аспекты общения с клиентами.