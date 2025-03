Как AlmaWine создала платформу анализа данных из 40 учётных систем

Загрузку и трансформацию данных обеспечивает развёрнутый на ВМ Yandex Compute Cloud Apache Airflow™. Он передаёт неструктурированную информацию из учётных систем в Yandex Managed Service for MongoDB, которая выполняет роль слоя первоисточника DWH Stage. Для интеграции с внешними сервисами применяют FastAPI. Для консолидации и хранения каталогизированных данных на уровне DWH DDS (Dimensional Data Store) используют Yandex Managed Service for PostgreSQL. В этой БД также хранятся обработанные наборы данных, которые нужны для поддержки конкретных бизнес-процессов, подразделений компании и готовых для анализа витрин. Управляемый сервис позволяет платформе справляться с большими объёмами информации и обеспечивает высокую производительность и надёжность. Yandex Managed Service for ClickHouse® служит для создания копий витрин данных и быстрого доступа к ним. Для визуализации и анализа информации команда использовала Yandex DataLens. А Yandex Object Storage обеспечивает хранение файлов и фотографий полок супермаркета, нужных при оценке эффективности мерчендайзинговых мероприятий.