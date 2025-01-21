Как «1С‑Битрикс» реплицирует петабайтное хранилище в Yandex Cloud

«1С‑Битрикс» — разработчик сервиса «Битрикс24» для управления бизнесом, распространяемого по SaaS‑модели и в виде коробочного продукта. Компания образована в 1998 году. Её штаб‑квартира расположена в Калининграде, а представительства — в Москве, Алматы и Минске.

У компании 17 000 организаций‑партнёров в 450 городах России и других стран. Продуктами «1С‑Битрикс» пользуются федеральные розничные сети, банки, страховые и производственные компании, госорганизации, малый и средний бизнес. Более 15 млн организаций зарегистрировано в «Битрикс24». Он задуман как сервис, где собраны все нужные инструменты для ведения бизнеса: от CRM и почты до корпоративных чатов, видеозвонков и AI‑помощника CoPilot, который облегчает выполнение рутинных задач. Клиенты хранят большой объём информации, в том числе документы и фотографии, и могут строить бизнес‑аналитику по своим данным.

На старте проекта в 2012 году «Битрикс24» развернули на облачной платформе зарубежного провайдера. Со временем выросла вероятность вендорлока, финансовых рисков и рисков потери доступности. Поэтому, учитывая также требования закона № 242‑ФЗ о порядке обработки персональных данных, компания решила локализовать инфраструктуру и в 2015 году перенесла своё решение на российскую облачную платформу, при этом для репликации данных продолжили использовать прежнюю инфраструктуру. Через несколько лет возникла другая задача: организовать новую схему репликации данных, выбрав для хранилища локального облачного провайдера.

«1С‑Битрикс» рассматривал провайдеров публичного облака, которые занимают лидирующие позиции в России и предлагают объектное хранилище. Провайдер должен иметь ЦОД в России, а также соответствовать требованиям к обработке информации международного генерального регламента о защите данных (GDPR) и закону № 152‑ФЗ «О персональных данных».

Кроме того, облачный провайдер должен гарантировать высокий уровень SLA и обеспечивать широкий набор управляемых сервисов и инструментов. Также компания учитывала возможности масштабирования, прозрачность работы облачной платформы и скорость реакции поддержки.

Команда «1С‑Битрикс» диверсифицировала риски, поэтому не стала использовать для резервного хранилища платформу, где развёрнуто решение. Рассмотрев несколько вариантов, компания выбрала Yandex Cloud, так как платформа соответствовала всем требованиям. Кроме того, специалисты «1С‑Битрикс» отметили подробную документацию и качественные сервисы мониторинга Yandex Cloud, которые позволяют контролировать все необходимые метрики.