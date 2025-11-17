Связаться с намиПодключиться

Yandex DataLens: открываем возможности сервиса для всех и вводим единый тариф

Открываем все возможности DataLens, в том числе Нейроаналитика, для бесплатной индивидуальной работы. Для командной работы сервис теперь доступен для тарификации по рабочим местам — это позволит прозрачнее управлять расходами на аналитику.

17 ноября 2025 г.
10 минут чтения

За последний год мы обновили DataLens, чтобы сделать анализ данных проще и доступнее. Ключевым нововведением стал AI‑ассистент Нейроаналитик — он помогает с кодом и поиском инсайтов. Мы также внедрили кастомизацию с помощью JavaScript в DataLens Editor для гибкой адаптации инструмента. Кроме того, в сервисе появились многостраничные отчёты, инструменты брендирования и DataLens Gallery. Мы считаем, что расширенные возможности BI‑аналитики должны быть доступны каждому. Поэтому открываем их для всех аналитиков — от отдельных специалистов до больших команд.

Мы меняем модель тарификации: теперь все возможности сервиса, включая AI‑инструменты, доступны для бесплатной индивидуальной работы. Одновременно для команд мы вводим тарификацию по рабочим местам. Такой подход делает контроль расходов на BI‑инфраструктуру проще и предсказуемее.

С 1 декабря 2025 года мы вводим тариф на основе рабочих мест:

  • индивидуальное использование — одно рабочее место с полным доступом ко всем функциям сервиса предоставляется бесплатно;
  • командная работа — 990 рублей в месяц за каждое рабочее место, начиная с первого;
  • пробный период — для новых окружений действует 30‑дневный бесплатный период. Он позволяет тестировать DataLens командой без ограничения числа пользователей.

Открываем всё лучшее в DataLens: новые возможности для каждого

Для индивидуального использования теперь открыт бесплатный доступ ко всем функциям DataLens. Сюда входят и расширенные возможности, которые раньше были доступны только в тарифе Business:

AI‑агент Нейроаналитик:

  • Инсайты по чартам на дашбордах и в отчётах.
  • Помощник для написания JavaScript‑кода кастомных визуализаций в Editor.
  • Помощник для создания вычисляемых полей.

Кастомизация и интеграции:

  • JavaScript‑кастомизации в DataLens Editor — создание уникальных визуализаций под конкретные задачи.
  • Подключение к внешним API через Editor — интеграция с любыми внешними источниками данных.
  • Стилизация интерфейса — настройка брендирования UI под фирменный стиль компании.

Отчёты и презентация данных:

  • Многостраничные отчёты — для экспорта в формате PDF или интерактивных презентаций.
  • Фоновый экспорт больших данных — выгрузка объёмных массивов без блокировки работы.
  • Безопасное встраивание чартов и дашбордов — защищённая интеграция визуализаций на внешние ресурсы.

Новая модель тарификации делает эти и другие возможности доступными для каждого индивидуального пользователя.

Единый тариф: простота и предсказуемость для команд

Мы меняем модель оплаты: вместо расчёта по активным пользователям вводим оплату по рабочим местам: 990 рублей в месяц за каждое рабочее место, начиная с первого.

Теперь управление происходит через фиксированное количество рабочих мест, которые можно передавать между сотрудниками. Такая модель тарификации сделает расходы прозрачными и предсказуемыми. Руководители смогут точнее планировать бюджет и управлять ресурсами команды, получая полный контроль над затратами.

Важно, что доступ ко всем ключевым функциям становится равным как для индивидуальных пользователей, так и для команд — без скрытых опций или сложных ограничений. Такая модель обеспечивает не только качество и безопасность, но и быстрое внедрение инноваций.

Пул рабочих мест можно гибко настраивать: включить автоматическую выдачу из купленного объёма, настроить автопокупку новых или переназначать их вручную. Для действующих клиентов режимы автопокупки и автовыдачи уже включены по умолчанию. Чтобы избежать непредвиденных расходов, можно установить лимит на автоматическую покупку рабочих мест.

Вместе с тарифом обновляются и условия поддержки. Теперь DataLens полностью интегрируется в общую систему технической поддержки Yandex Cloud. Это делает процесс более прозрачным и предсказуемым: порядок оказания поддержки будет единым для всех сервисов и, как и прежде, будет определяться выбранным планом поддержки.

План перехода: ключевые даты и этапы

Мы разработали поэтапный план перехода, который предусматривает специальные условия для всех пользователей. Например, текущие клиенты Community‑тарифа получат расширенный пробный период DataLens Business до 1 марта 2026 года.

План также включает автоматический перевод окружений на единый тариф и 30‑дневный пробный период для новых клиентов:

Категория пользователей

Ключевые даты

Условия перехода

Новые пользователи

C 17 ноября 2025 года

При активации DataLens начинается 30‑дневный пробный период. В это время доступен полный набор функций без ограничений по числу пользователей, что позволяет протестировать командную работу.

Когда пробный период закончится, можно выбрать один из двух вариантов: использовать сервис бесплатно, но с ограничением в одно рабочее место, или перейти на платное потребление. Для перехода на платный тариф потребуется привязать платёжный аккаунт.

Текущие пользователи тарифа Business

С 1 декабря 2025 года

Автоматический перевод всех окружений на единый тариф по пользовательским рабочим местам.

С 1 марта 2026 года

Тарификация для безопасных встраиваний. Каждое рабочее место включает 2000 запросов, а при превышении этого лимита потребуется приобрести дополнительные рабочие места.

Текущие пользователи тарифа Community

С 1 декабря 2025 года до 1 марта 2026 года

Перевод на расширенный пробный период единого тарифа DataLens, который включает инструменты для командной работы. В рамках этого периода все возможности сервиса будут доступны без ограничения по числу пользователей.

До конца 2025 года

При переходе на платное потребление DataLens мы предоставим скидку 50% сроком до 31 декабря 2026 года на все рабочие места.

После 1 марта 2026 года

Для командной работы нужен переход на платное потребление. Для бесплатного использования — одно индивидуальное рабочее место.

Текущим пользователям тарифа Community мы предлагаем воспользоваться специальными условиями. Переход на платное потребление DataLens до конца 2025 года позволит зафиксировать скидку 50% на все рабочие места сроком до конца 2026 года.

Для крупных компаний также доступен переход на версию Yandex DataLens Enterprise on‑premises.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к вашему аккаунт‑менеджеру или в службу поддержки.

author
Команда Yandex Cloud

