Yandex DataLens: открываем возможности сервиса для всех и вводим единый тариф
Открываем все возможности DataLens, в том числе Нейроаналитика, для бесплатной индивидуальной работы. Для командной работы сервис теперь доступен для тарификации по рабочим местам — это позволит прозрачнее управлять расходами на аналитику.
17 ноября 2025 г.
10 минут чтения
За последний год мы обновили DataLens, чтобы сделать анализ данных проще и доступнее. Ключевым нововведением стал AI‑ассистент Нейроаналитик — он помогает с кодом и поиском инсайтов. Мы также внедрили кастомизацию с помощью JavaScript в DataLens Editor для гибкой адаптации инструмента. Кроме того, в сервисе появились многостраничные отчёты, инструменты брендирования и DataLens Gallery. Мы считаем, что расширенные возможности BI‑аналитики должны быть доступны каждому. Поэтому открываем их для всех аналитиков — от отдельных специалистов до больших команд.
Мы меняем модель тарификации: теперь все возможности сервиса, включая AI‑инструменты, доступны для бесплатной индивидуальной работы. Одновременно для команд мы вводим тарификацию по рабочим местам. Такой подход делает контроль расходов на BI‑инфраструктуру проще и предсказуемее.
С 1 декабря 2025 года мы вводим тариф на основе рабочих мест:
индивидуальное использование — одно рабочее место с полным доступом ко всем функциям сервиса предоставляется бесплатно;
командная работа — 990 рублей в месяц за каждое рабочее место, начиная с первого;
пробный период — для новых окружений действует 30‑дневный бесплатный период. Он позволяет тестировать DataLens командой без ограничения числа пользователей.
Открываем всё лучшее в DataLens: новые возможности для каждого
Для индивидуального использования теперь открыт бесплатный доступ ко всем функциям DataLens. Сюда входят и расширенные возможности, которые раньше были доступны только в тарифе Business:
AI‑агент Нейроаналитик:
Инсайты по чартам на дашбордах и в отчётах.
Помощник для написания JavaScript‑кода кастомных визуализаций в Editor.
Помощник для создания вычисляемых полей.
Кастомизация и интеграции:
JavaScript‑кастомизации в DataLens Editor — создание уникальных визуализаций под конкретные задачи.
Подключение к внешним API через Editor — интеграция с любыми внешними источниками данных.
Стилизация интерфейса — настройка брендирования UI под фирменный стиль компании.
Отчёты и презентация данных:
Многостраничные отчёты — для экспорта в формате PDF или интерактивных презентаций.
Фоновый экспорт больших данных — выгрузка объёмных массивов без блокировки работы.
Безопасное встраивание чартов и дашбордов — защищённая интеграция визуализаций на внешние ресурсы.
Новая модель тарификации делает эти и другие возможности доступными для каждого индивидуального пользователя.
Единый тариф: простота и предсказуемость для команд
Мы меняем модель оплаты: вместо расчёта по активным пользователям вводим оплату по рабочим местам: 990 рублей в месяц за каждое рабочее место, начиная с первого.
Теперь управление происходит через фиксированное количество рабочих мест, которые можно передавать между сотрудниками. Такая модель тарификации сделает расходы прозрачными и предсказуемыми. Руководители смогут точнее планировать бюджет и управлять ресурсами команды, получая полный контроль над затратами.
Важно, что доступ ко всем ключевым функциям становится равным как для индивидуальных пользователей, так и для команд — без скрытых опций или сложных ограничений. Такая модель обеспечивает не только качество и безопасность, но и быстрое внедрение инноваций.
Пул рабочих мест можно гибко настраивать: включить автоматическую выдачу из купленного объёма, настроить автопокупку новых или переназначать их вручную. Для действующих клиентов режимы автопокупки и автовыдачи уже включены по умолчанию. Чтобы избежать непредвиденных расходов, можно установить лимит на автоматическую покупку рабочих мест.
Вместе с тарифом обновляются и условия поддержки. Теперь DataLens полностью интегрируется в общую систему технической поддержки Yandex Cloud. Это делает процесс более прозрачным и предсказуемым: порядок оказания поддержки будет единым для всех сервисов и, как и прежде, будет определяться выбранным планом поддержки.
План перехода: ключевые даты и этапы
Мы разработали поэтапный план перехода, который предусматривает специальные условия для всех пользователей. Например, текущие клиенты Community‑тарифа получат расширенный пробный период DataLens Business до 1 марта 2026 года.
План также включает автоматический перевод окружений на единый тариф и 30‑дневный пробный период для новых клиентов:
Категория пользователей
Ключевые даты
Условия перехода
Новые пользователи
C 17 ноября 2025 года
При активации DataLens начинается 30‑дневный пробный период. В это время доступен полный набор функций без ограничений по числу пользователей, что позволяет протестировать командную работу.
Когда пробный период закончится, можно выбрать один из двух вариантов: использовать сервис бесплатно, но с ограничением в одно рабочее место, или перейти на платное потребление. Для перехода на платный тариф потребуется привязать платёжный аккаунт.
Текущие пользователи тарифа Business
С 1 декабря 2025 года
Автоматический перевод всех окружений на единый тариф по пользовательским рабочим местам.
С 1 марта 2026 года
Тарификация для безопасных встраиваний. Каждое рабочее место включает 2000 запросов, а при превышении этого лимита потребуется приобрести дополнительные рабочие места.
Текущие пользователи тарифа Community
С 1 декабря 2025 года до 1 марта 2026 года
Перевод на расширенный пробный период единого тарифа DataLens, который включает инструменты для командной работы. В рамках этого периода все возможности сервиса будут доступны без ограничения по числу пользователей.
До конца 2025 года
При переходе на платное потребление DataLens мы предоставим скидку 50% сроком до 31 декабря 2026 года на все рабочие места.
После 1 марта 2026 года
Для командной работы нужен переход на платное потребление. Для бесплатного использования — одно индивидуальное рабочее место.
Текущим пользователям тарифа Community мы предлагаем воспользоваться специальными условиями. Переход на платное потребление DataLens до конца 2025 года позволит зафиксировать скидку 50% на все рабочие места сроком до конца 2026 года.