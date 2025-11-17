Yandex DataLens: открываем возможности сервиса для всех и вводим единый тариф

Единый тариф: простота и предсказуемость для команд

Мы меняем модель оплаты: вместо расчёта по активным пользователям вводим оплату по рабочим местам: 990 рублей в месяц за каждое рабочее место, начиная с первого.

Теперь управление происходит через фиксированное количество рабочих мест, которые можно передавать между сотрудниками. Такая модель тарификации сделает расходы прозрачными и предсказуемыми. Руководители смогут точнее планировать бюджет и управлять ресурсами команды, получая полный контроль над затратами.

Важно, что доступ ко всем ключевым функциям становится равным как для индивидуальных пользователей, так и для команд — без скрытых опций или сложных ограничений. Такая модель обеспечивает не только качество и безопасность, но и быстрое внедрение инноваций.

Пул рабочих мест можно гибко настраивать: включить автоматическую выдачу из купленного объёма, настроить автопокупку новых или переназначать их вручную. Для действующих клиентов режимы автопокупки и автовыдачи уже включены по умолчанию. Чтобы избежать непредвиденных расходов, можно установить лимит на автоматическую покупку рабочих мест.

Вместе с тарифом обновляются и условия поддержки. Теперь DataLens полностью интегрируется в общую систему технической поддержки Yandex Cloud. Это делает процесс более прозрачным и предсказуемым: порядок оказания поддержки будет единым для всех сервисов и, как и прежде, будет определяться выбранным планом поддержки.