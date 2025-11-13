State of DevOps Russia 2025: тренды рынка облаков, интеграция AI и приоритет безопасности

Информационная безопасность укрепила позиции в процессах разработки. Согласно результатам исследования, 77,1% участников используют инструменты ИБ, 75,1% собирают метрики информационной безопасности, а у 66,8% компаний эти инструменты уже интегрированы в пайплайны. Более того, 40% респондентов сообщили, что безопасность встроена во все этапы DevOps‑цикла: от планирования до эксплуатации.

Наиболее востребованные практики — интеграция проверок безопасности на ранних стадиях (50% опрошенных) и параллельная обработка задач в CI/CD (45%). Чаще всего средства ИБ подключаются именно к системам непрерывной интеграции и доставки — такой вариант отметили 59,9% респондентов. При этом 46,8% используют сканеры уязвимостей в образах контейнеров, а 35,6% — анализаторы конфигураций Kubernetes®.

Но внедрение ИБ сопряжено с вызовами: 45,5% сталкиваются с нехваткой технической экспертизы, 42,2% — с проблемами совместимости, а 26,8% респондентов признают, что результаты проверок им непонятны.