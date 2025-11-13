Ещё больше подробностей — в полной версии исследования
State of DevOps Russia 2025: тренды рынка облаков, интеграция AI и приоритет безопасности
По данным пятого ежегодного исследования «Состояние DevOps в России 2025», усиливается роль информационной безопасности, а использование ML/AI‑инструментов становится нормой для большинства специалистов.
Исследование провела команда «Экспресс 42» при поддержке Deckhouse, совместно с Yandex Cloud, hh.ru, Т‑Банком, VK Cloud, AvitoTech, Positive Technologies, ecom.tech, Онтико, Selectel, X5 Tech, Axiom JDK, Okko и Sk Fintech Hub. В его основе — результаты опроса более 3,3 тыс. специалистов из России и стран СНГ.
Информационная безопасность как часть DevOps
Информационная безопасность укрепила позиции в процессах разработки. Согласно результатам исследования, 77,1% участников используют инструменты ИБ, 75,1% собирают метрики информационной безопасности, а у 66,8% компаний эти инструменты уже интегрированы в пайплайны. Более того, 40% респондентов сообщили, что безопасность встроена во все этапы DevOps‑цикла: от планирования до эксплуатации.
Наиболее востребованные практики — интеграция проверок безопасности на ранних стадиях (50% опрошенных) и параллельная обработка задач в CI/CD (45%). Чаще всего средства ИБ подключаются именно к системам непрерывной интеграции и доставки — такой вариант отметили 59,9% респондентов. При этом 46,8% используют сканеры уязвимостей в образах контейнеров, а 35,6% — анализаторы конфигураций Kubernetes®.
Но внедрение ИБ сопряжено с вызовами: 45,5% сталкиваются с нехваткой технической экспертизы, 42,2% — с проблемами совместимости, а 26,8% респондентов признают, что результаты проверок им непонятны.
Тренды на рынке облаков
В 2024 году среди опрошенных компаний по‑прежнему популярна гибридная модель.
В оценке ключевых преимуществ облачных решений на первое место выходит повышение надёжности IT‑инфраструктуры (82% в 2024 году против 44% в 2023 году). Второе и третье места делят рост масштабируемости и отказоустойчивости при увеличении трафика текущего продукта (82%) и соответствие требованиям регулятора в области управления персональными данными (81%).
Лидером среди облачных провайдеров стал Yandex Cloud с долей в 47,4%. На втором месте Selectel — 17,5%, третье место делят Cloud.ru и Amazon Web Services — их выбрали 14,3% и 14,1% респондентов соответственно.
AI в инженерных практиках
AI‑инструменты становятся частью повседневной работы инженеров: 71,3% опрошенных уже используют ML/AI‑решения. Более половины из них (54,1%) отмечает рост индивидуальной, а 45,6% — командной эффективности. Чаще всего AI применяют для автоматической генерации кода (65,2%), создания документации (45,5%) и анализа кода на наличие ошибок (45,2%). Также значительная доля респондентов использует AI для автоматического создания тестовых сценариев (34,3%).
Внутренние платформы: автоматизация и контроль
Развитие внутренних платформ (Internal Developer Platform, IDP) остаётся одним из ключевых направлений для компаний. Наиболее важными функциями IDP респонденты назвали управление доступом пользователей (45,8%) и возможность быстрого поиска информации (45,2%), а основной целью развития платформ на 2025 год — автоматизацию рутинных задач.
Локальное ПО и гибридные решения
Продолжается переход на российское программное обеспечение и решения on‑premises. Увеличилась доля пользователей отечественных операционных систем, в том числе Astra Linux, РЕД ОС и «Альт». Растёт использование российских дистрибутивов Kubernetes. Каждый четвёртый участник опроса использует российскую ОС как базовый образ для контейнеров, а половина компаний разворачивает оркестратор on‑premises.
Итоги и тенденции развития
В целом по итогам исследования State of DevOps Russia 2025 можно сделать вывод, что российский рынок DevOps вышел на этап устойчивого развития. Компании усиливают фокус на эффективности, безопасности и автоматизации, активно интегрируют ML/AI‑инструменты и развивают внутренние платформы для ускорения релизов и повышения прозрачности процессов.