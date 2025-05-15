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Обзор IT‑проектов и трендов ритейла и электронной коммерции

В новом обзоре — AI‑ассистенты, платформы данных, роботы на складах и автоматизация в ритейле. Рассказываем, как лидеры рынка используют технологии для роста и удержания клиентов.

15 мая 2025 г.
20 минут чтения

Ритейл — одна из самых технологически динамичных отраслей. Компании не только внедряют ИИ и автоматизацию, но и активно трансформируют внутренние процессы, делая их более гибкими и клиентоориентированными.

В этом обзоре Кирилл Кононов, директор по работе с розничными сетями, электронной торговлей и автопроизводителями Yandex Cloud, собрал самые интересные IT‑проекты и тренды, которые сегодня меняют правила игры на рынке. От ИИ‑помощников для умного подбора товаров до систем видеоаналитики и новых форматов омниканальности — всё это помогает ритейлерам лучше понимать клиентов, снижать издержки и повышать операционную эффективность.

IT‑проекты компаний

Яндекс Лавка запустила AI‑ассистента для умного подбора товаров

В Яндекс Лавке появился AI‑ассистент на базе нейросети YandexGPT 5 Pro. Он помогает находить нужные товары, формирует персонализированные подборки и может предложить альтернативные варианты, если первый ответ не подошёл. Модель обучается на основе пользовательских оценок, поэтому со временем умный помощник будет давать более точные рекомендации.

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AI‑ассистент сориентирует в ассортименте или подберёт товары под ситуацию, например когда хочется полезно перекусить

Такие решения помогают лучше понимать предпочтения клиентов, сокращать время на поиск товаров и увеличивать лояльность. Это важные факторы успеха в современном ритейле.

AlmaWine создала платформу данных для ускоренного анализа и принятия решений

AlmaWine — крупный дистрибьютор алкогольных напитков в Казахстане, который решил навести порядок в данных и ускорить принятие бизнес‑решений. Компания внедрила собственную платформу данных на базе Yandex Cloud, что позволило консолидировать данные из 40 разрозненных IT‑систем и обеспечить прозрачность операционной деятельности.

С помощью Yandex Managed Service for MongoDB, Yandex Managed Service for PostgreSQL и Yandex Managed Service for ClickHouse®, а также Yandex DataLens для визуализации. AlmaWine теперь может анализировать продажи, товарные остатки и эффективность ассортимента в реальном времени. Это помогло компании сократить время обработки данных с нескольких дней до нескольких часов, улучшить точность прогнозирования и найти новые точки роста.

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По некоторым брендам оборачиваемость товарных запасов выросла до 30%, а время на принятие решений значительно сократилось. Теперь AlmaWine планирует развивать платформу для ещё более точной аналитики и автоматизации маркетинговых процессов.

X5 использует ИИ для ускоренного обучения сотрудников и строит собственный ЦОД

X5 Group активно использует технологии ИИ для улучшения операционной эффективности. Недавно компания внедрила ИИ‑тренажёр на основе Yandex SpeechKit для обучения сотрудников сети «Пятёрочка». Решение позволяет моделировать диалоги с клиентами, распознавать речь и анализировать реакции сотрудников в реальном времени, сокращая время на обучение в четыре раза. Это не только повышает качество сервиса, но и снижает текучесть кадров, что критически важно для розничных сетей.

Также X5 Group запустила строительство собственного центра обработки данных в Подмосковье. Проект включает более 1,1 тыс. стоек с суммарной мощностью свыше 12 МВт. Он обеспечит отказоустойчивость для ключевых сервисов компании, включая логистику, аналитику и программы лояльности. Ожидается, что строительство завершится в 2026 году, а инвестиции в проект превысят 6 млрд рублей.

Переход к гибридной IT‑модели становится всё более популярным среди крупных игроков рынка. Мы помогаем компаниям интегрировать свои дата‑центры с облаком через Yandex Cloud Interconnect, который обеспечивает высокую скорость и стабильное соединение между локальной инфраструктурой и ресурсами в облаке. Это позволяет минимизировать задержки, повысить отказоустойчивость и оптимизировать передачу данных для критически важных бизнес‑приложений.

А для тех, кому не нужен свой ЦОД, мы запустили Yandex BareMetal. Сервис позволяет арендовать выделенные физические серверы с полной изоляцией ресурсов и высокой производительностью, что идеально подходит для высоконагруженных проектов, требующих низкой задержки и максимальной безопасности.

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Выделенные серверы подключены к системам резервного электропитания и охлаждения, изолированы от других клиентов на уровне сети. Для доступа к облачным сервисам используются приватные сети, а для доступа в интернет — публичные

«Супер‑Лента» внедряет видеораспознавание товаров на полках

Сеть запускает систему автоматического видеораспознавания товаров на полках. Система отслеживает наличие товара и формирует задачи для персонала по восполнению дефицита, помогая предотвратить out-of-stock-ситуации в торговом зале.

Мы видим, как подобные решения на базе Yandex Vision OCR и Yandex DataSphere уже работают у клиентов — в том числе в кейсе Fix Price, где система видеоаналитики была развёрнута более чем в 6 тыс. магазинах. Решение позволяет оперативно выявлять очереди на кассах и сообщать персоналу о необходимости открытия дополнительных касс, сокращая время ожидания и повышая качество обслуживания.

Минпромторг компенсирует 20% затрат на робототехнику

Государство делает ставку на автоматизацию: субсидирует внедрение роботов в логистике и ритейле. Это не просто про железо — за каждым роботом стоит цифровая платформа. Чтобы такие системы работали быстро и эффективно, их нужно запускать в устойчивой инфраструктуре. Мы видим, как клиенты разворачивают подобные сценарии в Yandex Cloud: быстро, безопасно и с полной управляемостью данных.

X5 уже запустила роботизацию распределительных центров, внедряя тележки и системы автоматической сортировки. А в «М.Видео-Эльдорадо» автоматизация дошла до клининга: компания тестирует роботов-уборщиков в торговых залах.

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Роботы анализируют окружающее пространство, распознают препятствия, оптимизируют маршруты и адаптируются к разным покрытиям. Источник: «М.Видео‑Эльдорадо»

Такие роботы — часть экосистемы умного ритейла. Их работу нужно мониторить, данные — собирать и анализировать. Для этого у нас есть Yandex IoT Core и визуализация через Yandex DataLens.

«Шоколадница» уходит от бумаги — теперь меню в планшетах

Во всех 400+ кофейнях сети появятся планшеты с цифровым меню вместо бумажных. Решение позволяет оперативно и централизованно обновлять информацию о блюдах, менять цены, запускать спецпредложения и управлять визуальной подачей меню.

Цифровизация точек продаж идёт не только в гипермаркетах, но и в кафе. За простыми планшетами стоит единая система управления контентом, API и быстрая доставка обновлений. Такие сценарии наши клиенты реализуют через Yandex Object Storage и SourceCraft Code Assistant.

Например, у компании Quick Resto это не только планшетное меню, но и весь кассовый контур с возможностью быстрой адаптации под конкретную точку, автоматизации учёта и интеграции с мобильным приложением. Вся инфраструктура решения работает в Yandex Cloud, что позволяет масштабировать систему на сотни и тысячи точек без потери производительности.

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Карта столов в приложении Quick Resto

Новые цифровые форматы и ниши электронной коммерции

Еком выходит за пределы привычного: на рынке появляются платформы, работающие в специфических сегментах, — от аренды до автоторговли. Так, Pango Cars строит онлайн‑экосистему для продажи автомобилей, где нужны не просто витрина и корзина, а полноценная цепочка — от заявки до осмотра, оформления и постобслуживания. Такие сервисы требуют гибкой архитектуры и высокой скорости запуска фичей. Поэтому вся внутренняя платформа Pango Cars построена в Yandex Cloud — от Yandex Managed Service for ClickHouse® до Serverless.

Этот тренд подтверждается и данными Deloitte: ритейлеры всё чаще переходят от универсальных решений к созданию кастомных диджитал‑продуктов под свои категории и модели поведения клиентов.

Омниканальность — норма, а не преимущество

Клиент не делит ваш бизнес на онлайн и офлайн. Он ждёт одинаково удобного опыта везде. Согласно опросу PwC 2024 года, большинство потребителей по всему миру предпочитают сочетание физических и цифровых каналов в рамках единого покупательского опыта. Это подтверждает устойчивый сдвиг в сторону омниканальности как нового стандарта. Российские ритейлеры активно адаптируют бизнес‑процессы под эти ожидания — в том числе за счёт облачных платформ и интеграции CRM, логистики и маркетинга.

События

Retail Tech 2025 — как это было

23–24 апреля в Москве прошёл Retail Tech 2025 — одна из крупнейших конференций для ритейл‑индустрии в России. В этом году она собрала более 6,5 тыс. участников из восьми стран. Программа включала 27 деловых потоков и более 520 спикеров. Мы не только выступили на ключевых сессиях, но и представили свои решения на стенде: показывали, как участники рынка используют наши технологии для автоматизации, аналитики и повышения операционной эффективности.

Основные выводы форума:

  • Фокус на персонализации и ИИ: торговые компании акцентируют внимание на персональном подходе к клиентам, а также использовании ИИ для ценообразования, прогнозирования, анализа больших данных и управления ассортиментом.
  • Недостаток ресурсов: ритейлеры отмечают нехватку IT‑бюджетов и специализированных цифровых продуктов.
  • Рост бизнеса без увеличения штата: компании стремятся повышать обороты, не расширяя команды.
  • Увеличение среднего чека и рост повторных продаж — ключевые цели большинства ритейлеров.
  • Стратегические изменения: поиск новых моделей и каналов сбыта, адаптация форматов магазинов под изменяющиеся потребности клиентов.
  • Омниканальность: интеграция онлайн- и офлайн‑каналов для создания единого клиентского опыта становится обязательным стандартом.
  • Ключевые технологии: управление ассортиментом, автоматизация и ИИ‑инструменты для ценообразования, анализ больших данных, оптимизация выкладки товаров и прогнозирование продаж.
  • Проблемы цифровизации: ограниченные бюджеты, сложности интеграции технологических решений и нехватка компетенций в командах.
author
Кирилл Кононов
Директор по работе с розничными сетями, электронной торговлей и автопроизводителями Yandex Cloud

В этой статье:

Обзор IT‑проектов и трендов ритейла и электронной коммерции
15 мая 2025 г.
20 минут чтения
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