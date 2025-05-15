Обзор IT‑проектов и трендов ритейла и электронной коммерции

Ритейл — одна из самых технологически динамичных отраслей. Компании не только внедряют ИИ и автоматизацию, но и активно трансформируют внутренние процессы, делая их более гибкими и клиентоориентированными.

В этом обзоре Кирилл Кононов, директор по работе с розничными сетями, электронной торговлей и автопроизводителями Yandex Cloud, собрал самые интересные IT‑проекты и тренды, которые сегодня меняют правила игры на рынке. От ИИ‑помощников для умного подбора товаров до систем видеоаналитики и новых форматов омниканальности — всё это помогает ритейлерам лучше понимать клиентов, снижать издержки и повышать операционную эффективность.

IT‑проекты компаний

Яндекс Лавка запустила AI‑ассистента для умного подбора товаров

В Яндекс Лавке появился AI‑ассистент на базе нейросети YandexGPT 5 Pro. Он помогает находить нужные товары, формирует персонализированные подборки и может предложить альтернативные варианты, если первый ответ не подошёл. Модель обучается на основе пользовательских оценок, поэтому со временем умный помощник будет давать более точные рекомендации.