AI‑ассистент сориентирует в ассортименте или подберёт товары под ситуацию, например когда хочется полезно перекусить
Обзор IT‑проектов и трендов ритейла и электронной коммерции
В новом обзоре — AI‑ассистенты, платформы данных, роботы на складах и автоматизация в ритейле. Рассказываем, как лидеры рынка используют технологии для роста и удержания клиентов.
Ритейл — одна из самых технологически динамичных отраслей. Компании не только внедряют ИИ и автоматизацию, но и активно трансформируют внутренние процессы, делая их более гибкими и клиентоориентированными.
В этом обзоре Кирилл Кононов, директор по работе с розничными сетями, электронной торговлей и автопроизводителями Yandex Cloud, собрал самые интересные IT‑проекты и тренды, которые сегодня меняют правила игры на рынке. От ИИ‑помощников для умного подбора товаров до систем видеоаналитики и новых форматов омниканальности — всё это помогает ритейлерам лучше понимать клиентов, снижать издержки и повышать операционную эффективность.
IT‑проекты компаний
Яндекс Лавка запустила AI‑ассистента для умного подбора товаров
В Яндекс Лавке появился AI‑ассистент на базе нейросети YandexGPT 5 Pro. Он помогает находить нужные товары, формирует персонализированные подборки и может предложить альтернативные варианты, если первый ответ не подошёл. Модель обучается на основе пользовательских оценок, поэтому со временем умный помощник будет давать более точные рекомендации.
Такие решения помогают лучше понимать предпочтения клиентов, сокращать время на поиск товаров и увеличивать лояльность. Это важные факторы успеха в современном ритейле.
AlmaWine создала платформу данных для ускоренного анализа и принятия решений
AlmaWine — крупный дистрибьютор алкогольных напитков в Казахстане, который решил навести порядок в данных и ускорить принятие бизнес‑решений. Компания внедрила собственную платформу данных на базе Yandex Cloud, что позволило консолидировать данные из 40 разрозненных IT‑систем и обеспечить прозрачность операционной деятельности.
С помощью Yandex Managed Service for MongoDB, Yandex Managed Service for PostgreSQL и Yandex Managed Service for ClickHouse®, а также Yandex DataLens для визуализации. AlmaWine теперь может анализировать продажи, товарные остатки и эффективность ассортимента в реальном времени. Это помогло компании сократить время обработки данных с нескольких дней до нескольких часов, улучшить точность прогнозирования и найти новые точки роста.
По некоторым брендам оборачиваемость товарных запасов выросла до 30%, а время на принятие решений значительно сократилось. Теперь AlmaWine планирует развивать платформу для ещё более точной аналитики и автоматизации маркетинговых процессов.
X5 использует ИИ для ускоренного обучения сотрудников и строит собственный ЦОД
X5 Group активно использует технологии ИИ для улучшения операционной эффективности. Недавно компания внедрила ИИ‑тренажёр на основе Yandex SpeechKit для обучения сотрудников сети «Пятёрочка». Решение позволяет моделировать диалоги с клиентами, распознавать речь и анализировать реакции сотрудников в реальном времени, сокращая время на обучение в четыре раза. Это не только повышает качество сервиса, но и снижает текучесть кадров, что критически важно для розничных сетей.
Также X5 Group запустила строительство собственного центра обработки данных в Подмосковье. Проект включает более 1,1 тыс. стоек с суммарной мощностью свыше 12 МВт. Он обеспечит отказоустойчивость для ключевых сервисов компании, включая логистику, аналитику и программы лояльности. Ожидается, что строительство завершится в 2026 году, а инвестиции в проект превысят 6 млрд рублей.
Переход к гибридной IT‑модели становится всё более популярным среди крупных игроков рынка. Мы помогаем компаниям интегрировать свои дата‑центры с облаком через Yandex Cloud Interconnect, который обеспечивает высокую скорость и стабильное соединение между локальной инфраструктурой и ресурсами в облаке. Это позволяет минимизировать задержки, повысить отказоустойчивость и оптимизировать передачу данных для критически важных бизнес‑приложений.
А для тех, кому не нужен свой ЦОД, мы запустили Yandex BareMetal. Сервис позволяет арендовать выделенные физические серверы с полной изоляцией ресурсов и высокой производительностью, что идеально подходит для высоконагруженных проектов, требующих низкой задержки и максимальной безопасности.
Выделенные серверы подключены к системам резервного электропитания и охлаждения, изолированы от других клиентов на уровне сети. Для доступа к облачным сервисам используются приватные сети, а для доступа в интернет — публичные
«Супер‑Лента» внедряет видеораспознавание товаров на полках
Сеть запускает систему автоматического видеораспознавания товаров на полках. Система отслеживает наличие товара и формирует задачи для персонала по восполнению дефицита, помогая предотвратить out-of-stock-ситуации в торговом зале.
Мы видим, как подобные решения на базе Yandex Vision OCR и Yandex DataSphere уже работают у клиентов — в том числе в кейсе Fix Price, где система видеоаналитики была развёрнута более чем в 6 тыс. магазинах. Решение позволяет оперативно выявлять очереди на кассах и сообщать персоналу о необходимости открытия дополнительных касс, сокращая время ожидания и повышая качество обслуживания.
Минпромторг компенсирует 20% затрат на робототехнику
Государство делает ставку на автоматизацию: субсидирует внедрение роботов в логистике и ритейле. Это не просто про железо — за каждым роботом стоит цифровая платформа. Чтобы такие системы работали быстро и эффективно, их нужно запускать в устойчивой инфраструктуре. Мы видим, как клиенты разворачивают подобные сценарии в Yandex Cloud: быстро, безопасно и с полной управляемостью данных.
X5 уже запустила роботизацию распределительных центров, внедряя тележки и системы автоматической сортировки. А в «М.Видео-Эльдорадо» автоматизация дошла до клининга: компания тестирует роботов-уборщиков в торговых залах.
Роботы анализируют окружающее пространство, распознают препятствия, оптимизируют маршруты и адаптируются к разным покрытиям. Источник: «М.Видео‑Эльдорадо»
Такие роботы — часть экосистемы умного ритейла. Их работу нужно мониторить, данные — собирать и анализировать. Для этого у нас есть Yandex IoT Core и визуализация через Yandex DataLens.
«Шоколадница» уходит от бумаги — теперь меню в планшетах
Во всех 400+ кофейнях сети появятся планшеты с цифровым меню вместо бумажных. Решение позволяет оперативно и централизованно обновлять информацию о блюдах, менять цены, запускать спецпредложения и управлять визуальной подачей меню.
Цифровизация точек продаж идёт не только в гипермаркетах, но и в кафе. За простыми планшетами стоит единая система управления контентом, API и быстрая доставка обновлений. Такие сценарии наши клиенты реализуют через Yandex Object Storage и SourceCraft Code Assistant.
Например, у компании Quick Resto это не только планшетное меню, но и весь кассовый контур с возможностью быстрой адаптации под конкретную точку, автоматизации учёта и интеграции с мобильным приложением. Вся инфраструктура решения работает в Yandex Cloud, что позволяет масштабировать систему на сотни и тысячи точек без потери производительности.
Карта столов в приложении Quick Resto
Отраслевые тренды
Новые цифровые форматы и ниши электронной коммерции
Еком выходит за пределы привычного: на рынке появляются платформы, работающие в специфических сегментах, — от аренды до автоторговли. Так, Pango Cars строит онлайн‑экосистему для продажи автомобилей, где нужны не просто витрина и корзина, а полноценная цепочка — от заявки до осмотра, оформления и постобслуживания. Такие сервисы требуют гибкой архитектуры и высокой скорости запуска фичей. Поэтому вся внутренняя платформа Pango Cars построена в Yandex Cloud — от Yandex Managed Service for ClickHouse® до Serverless.
Этот тренд подтверждается и данными Deloitte: ритейлеры всё чаще переходят от универсальных решений к созданию кастомных диджитал‑продуктов под свои категории и модели поведения клиентов.
Омниканальность — норма, а не преимущество
Клиент не делит ваш бизнес на онлайн и офлайн. Он ждёт одинаково удобного опыта везде. Согласно опросу PwC 2024 года, большинство потребителей по всему миру предпочитают сочетание физических и цифровых каналов в рамках единого покупательского опыта. Это подтверждает устойчивый сдвиг в сторону омниканальности как нового стандарта. Российские ритейлеры активно адаптируют бизнес‑процессы под эти ожидания — в том числе за счёт облачных платформ и интеграции CRM, логистики и маркетинга.
События
Retail Tech 2025 — как это было
23–24 апреля в Москве прошёл Retail Tech 2025 — одна из крупнейших конференций для ритейл‑индустрии в России. В этом году она собрала более 6,5 тыс. участников из восьми стран. Программа включала 27 деловых потоков и более 520 спикеров. Мы не только выступили на ключевых сессиях, но и представили свои решения на стенде: показывали, как участники рынка используют наши технологии для автоматизации, аналитики и повышения операционной эффективности.
Основные выводы форума:
- Фокус на персонализации и ИИ: торговые компании акцентируют внимание на персональном подходе к клиентам, а также использовании ИИ для ценообразования, прогнозирования, анализа больших данных и управления ассортиментом.
- Недостаток ресурсов: ритейлеры отмечают нехватку IT‑бюджетов и специализированных цифровых продуктов.
- Рост бизнеса без увеличения штата: компании стремятся повышать обороты, не расширяя команды.
- Увеличение среднего чека и рост повторных продаж — ключевые цели большинства ритейлеров.
- Стратегические изменения: поиск новых моделей и каналов сбыта, адаптация форматов магазинов под изменяющиеся потребности клиентов.
- Омниканальность: интеграция онлайн- и офлайн‑каналов для создания единого клиентского опыта становится обязательным стандартом.
- Ключевые технологии: управление ассортиментом, автоматизация и ИИ‑инструменты для ценообразования, анализ больших данных, оптимизация выкладки товаров и прогнозирование продаж.
- Проблемы цифровизации: ограниченные бюджеты, сложности интеграции технологических решений и нехватка компетенций в командах.