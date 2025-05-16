HR‑Tech: как нейросети и облачные технологии помогают справляться с наймом и удержанием сотрудников

Интерес бизнеса к цифровизации HR‑процессов и поиску инновационных решений для управления персоналом продолжает расти. По данным аналитического отчёта Smart Ranking, в 2024 году рынок технологий в этой области вырос на 38% и почти перешагнул 100 млрд рублей.

HR‑платформа «Эквио » автоматизирует процессы, связанные с управлением и обучением персонала. Леонид Бутаков, коммерческий директор «Эквио», в этой статье рассказывает о ключевых трендах российского рынка HR‑Tech, его основных проблемах и решениях.

Дефицит кадров диктует условия HR‑рынку

За последние годы рынок труда трансформировался. Если в начале 2000‑х годов условия диктовали работодатели, то позже установился переменчивый баланс: в зависимости от сезона инициатива переходила то к кандидатам, то к нанимателям. HR‑специалисты использовали сезонные уловки, регулируя зарплатные вилки в зависимости от спроса на рабочую силу.

Ситуация кардинально изменилась после пандемии. Сегодня рынок труда переживает серьёзный кризис: по данным исследования консалтинговой компании «Яков и Партнёры», к 2030 году ожидается дефицит кадров в 4 млн человек. На практике это означает, что даже крупные компании с численностью более 10 тыс. сотрудников заполняют штатное расписание только на 60%.

В этих условиях приоритетной задачей для работодателей стало не только привлечение, но и удержание персонала. Бизнес активно инвестирует в программы лояльности, так как это экономически выгоднее, чем постоянная смена кадров.

Рынок HR также испытывает серьёзную нехватку специалистов. Эта ситуация создаёт критическую необходимость в срочной автоматизации HR‑процессов — от рекрутинга до удержания персонала. Именно поэтому сегодня мы наблюдаем активное развитие HR‑Tech‑решений. Такая технологическая трансформация становится не просто трендом, а необходимостью для поддержания конкурентоспособности компаний.

Компании выбирают удержание вместо постоянного найма

С 2020 по 2025 год медианная зарплата выросла на 90%. Денежное вознаграждение — уже не главная и единственная мотивация для выбора потенциальным сотрудником места работы. В условиях растущей инфляции и увеличения ВВП компании вынуждены искать новые способы удержания персонала, помимо постоянного повышения заработной платы.

HR‑отделы компаний используют разные стратегии:

Человекоцентричный подход в адаптации новых сотрудников. Анализируется профессиональный бэкграунд каждого отдельного работника, на основе которого формируется индивидуальный план онбординга. Такой план включает в себя те направления обучения и роста, которые наиболее актуальны для конкретного специалиста. Индивидуальное обучение с учётом личных потребностей и карьерных целей сотрудника. Каждый работник развивается и обучается по специально разработанному для него плану, с учётом его уникальных потребностей и особенностей. Это позволяет человеку расти в удобном темпе, с персонализированной проработкой точек потенциального роста. Комплексы бенефитов. Обычно это ДМС, спортивные программы, удалённая работа.

Современный HR‑Tech выходит за рамки базовых решений. Компании стремятся создать целостную экосистему управления персоналом, где каждый элемент работает на удержание и развитие сотрудников. Главный фокус направлен на персонализации подходов и создание условий, при которых работник чувствует заботу и свою ценность для бизнеса.