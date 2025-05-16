Адаптация, развитие и удержание превалируют над наймом. Теперь HR‑специалисты фокусируются на этих этапах жизненного цикла сотрудника
HR‑Tech: как нейросети и облачные технологии помогают справляться с наймом и удержанием сотрудников
В условиях дефицита кадров и роста требований к персоналу HR‑технологии становятся ключевым инструментом для найма, удержания и развития сотрудников. Рассказываем, как они помогают бизнесу адаптироваться к новым вызовам.
Интерес бизнеса к цифровизации HR‑процессов и поиску инновационных решений для управления персоналом продолжает расти. По данным аналитического отчёта Smart Ranking, в 2024 году рынок технологий в этой области вырос на 38% и почти перешагнул 100 млрд рублей.
HR‑платформа «Эквио» автоматизирует процессы, связанные с управлением и обучением персонала. Леонид Бутаков, коммерческий директор «Эквио», в этой статье рассказывает о ключевых трендах российского рынка HR‑Tech, его основных проблемах и решениях.
Дефицит кадров диктует условия HR‑рынку
За последние годы рынок труда трансформировался. Если в начале 2000‑х годов условия диктовали работодатели, то позже установился переменчивый баланс: в зависимости от сезона инициатива переходила то к кандидатам, то к нанимателям. HR‑специалисты использовали сезонные уловки, регулируя зарплатные вилки в зависимости от спроса на рабочую силу.
Ситуация кардинально изменилась после пандемии. Сегодня рынок труда переживает серьёзный кризис: по данным исследования консалтинговой компании «Яков и Партнёры», к 2030 году ожидается дефицит кадров в 4 млн человек. На практике это означает, что даже крупные компании с численностью более 10 тыс. сотрудников заполняют штатное расписание только на 60%.
В этих условиях приоритетной задачей для работодателей стало не только привлечение, но и удержание персонала. Бизнес активно инвестирует в программы лояльности, так как это экономически выгоднее, чем постоянная смена кадров.
Рынок HR также испытывает серьёзную нехватку специалистов. Эта ситуация создаёт критическую необходимость в срочной автоматизации HR‑процессов — от рекрутинга до удержания персонала. Именно поэтому сегодня мы наблюдаем активное развитие HR‑Tech‑решений. Такая технологическая трансформация становится не просто трендом, а необходимостью для поддержания конкурентоспособности компаний.
Компании выбирают удержание вместо постоянного найма
С 2020 по 2025 год медианная зарплата выросла на 90%. Денежное вознаграждение — уже не главная и единственная мотивация для выбора потенциальным сотрудником места работы. В условиях растущей инфляции и увеличения ВВП компании вынуждены искать новые способы удержания персонала, помимо постоянного повышения заработной платы.
HR‑отделы компаний используют разные стратегии:
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Человекоцентричный подход в адаптации новых сотрудников. Анализируется профессиональный бэкграунд каждого отдельного работника, на основе которого формируется индивидуальный план онбординга. Такой план включает в себя те направления обучения и роста, которые наиболее актуальны для конкретного специалиста.
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Индивидуальное обучение с учётом личных потребностей и карьерных целей сотрудника. Каждый работник развивается и обучается по специально разработанному для него плану, с учётом его уникальных потребностей и особенностей. Это позволяет человеку расти в удобном темпе, с персонализированной проработкой точек потенциального роста.
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Комплексы бенефитов. Обычно это ДМС, спортивные программы, удалённая работа.
Современный HR‑Tech выходит за рамки базовых решений. Компании стремятся создать целостную экосистему управления персоналом, где каждый элемент работает на удержание и развитие сотрудников. Главный фокус направлен на персонализации подходов и создание условий, при которых работник чувствует заботу и свою ценность для бизнеса.
ИИ помогает с типовыми рабочими процессами
В процессах массового подбора персонала искусственный интеллект — ключевой инструмент. Он эффективно помогает автоматизировать рутинные задачи, подобно тому, как это сделали в своё время Excel, Word и CRM‑системы.
ИИ особенно полезен при «холодном» поиске кандидатов. Роботизированные системы могут провести первичную квалификацию соискателей. Их конверсия будет ниже, чем при работе с «живым» рекрутером, но такие решения показывают хорошие результаты для массовых линейных вакансий, например для ритейла, производств или вахтовых позиций.
В обучении искусственный интеллект успешно применяется для оценки коммуникативных навыков сотрудников. Например, интерактивные тренажёры, где можно отрабатывать самые разные сценарии взаимодействия с клиентом. Часто они используются для отработки навыков сейлз‑менеджеров. Во время обучения разыгрывается телефонный звонок с клиентом. ИИ на другом конце провода будет отыгрывать заданную роль.
ИИ активно используется для создания корпоративного внутреннего саппорта — чат‑боты помогают сотрудникам с запросами документов и другими административными задачами, обычно через Telegram‑каналы. У нас в «Эквио» есть чат‑бот, который приоритезирует запросы, назначает исходя из этого ответственных сотрудников и отвечает на типовые вопросы самостоятельно.
Кроме того, мы активно работаем над внедрением больших языковых моделей. Бизнес‑аналитики исследуют возможности интеграции LLM в обучающие модули. После тестирования на крупных клиентах мы планируем запуск полноценного решения, которое будет включать настройку под конкретные задачи компании и обеспечивать комплексное взаимодействие с пользователями.
Для платформы «Поток» интеграция генеративной модели YandexGPT стала решением задачи анализа больших массивов данных, таких как результаты опросов вовлечённости и оценки персонала. Что удалось сделать с помощью нейросетей:
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Автоматизировать анализ. Модель извлекает инсайты из тысяч ответов сотрудников, формирует отчёты с детальными рекомендациями и причинно‑следственными связями.
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Персонализировать планы развития. Продукт «Поток Оценка 360» помогает сотрудникам самостоятельно составлять индивидуальные планы развития на основе классической модели «70‑20‑10».
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Снизить нагрузку на HR. По данным компании, автоматическая интерпретация результатов снижает нагрузку на HR‑отделы в три раза и минимум в пять раз — на руководителей команд.
С помощью обновлённых продуктов «Поток Вовлечённость» и «Поток Оценка 360» уже создано более 10 тыс. отчётов, а решения компании используют крупные бизнесы с численностью сотрудников свыше 150 тыс.
Аналитика связывает обучение с бизнес‑показателями
В современных российских крупных компаниях всё больше внимания уделяют аналитике обучения сотрудников и внедрению систем оценки эффективности. Традиционно HR‑метрики ограничивались уровнем вовлечённости и обученности сотрудников. Вовлечённость измерялась охватом обучаемых, а обученность — процентом успешно завершённых программ. Но бизнес требует более глубокой аналитики: необходимо понимать, как обучение влияет на конечные результаты компании.
В России эта тенденция усиливается исторически сложившейся недооценкой роли HR. Финансовые директоры и СЕО часто воспринимают HR как подразделение, которое тратит деньги, а прямой прибыли не генерирует. В условиях оптимизации расходов HR‑отделы вынуждены доказывать свою эффективность через связь с бизнес‑результатами. Поэтому в современном HR‑Tech идёт активный тренд на усиление аналитических процессов.
Цифровизация обучения становится ключевым инструментом в измерении эффективности образовательных программ. Современные HR‑Tech‑решения позволяют:
- Автоматизировать процесс адаптации новых сотрудников.
- Отслеживать прогресс обучения в реальном времени.
- Связывать показатели обучения с KPI бизнес‑процессов.
- Анализировать влияние образовательных программ на производительность труда.
Интегрированный подход к автоматизации обучения помогает не только оптимизировать затраты на образовательный процесс, но и создаёт прозрачную систему оценки его эффективности с точки зрения бизнес‑результатов.
Мы как компания разработчик автоматизируем весь цикл адаптации и обучения. Когда новый сотрудник приходит в компанию, он сталкивается с базовыми вопросами: где его рабочее место, как оформить документы, где находятся коллеги и руководитель. Можно заранее составить интерактивную карту офиса или пошаговые инструкции — новый сотрудник найдёт ответы на простые вопросы ещё до начала первого рабочего дня.
Также можно настроить отправку приветственного письма с важной информацией о работе: должностные инструкции, полезные ссылки, правила. Или автоматизировать сообщения с представлением новичка другим членам команды
Особенно эффективно такое решение работает в компаниях с нестандартными условиями труда. Например, у нашего клиента, компании «Норд Голд», сотрудники работают вахтовым методом в Канаде. Раньше две недели пути до места работы тратились впустую, теперь же в этот период сотрудники проходят обучение и адаптацию, изучают материалы через офлайн‑приложение и начинают работу с первого дня прибытия.
Все процессы — от адаптации до развития через индивидуальные планы развития (ИПР) — интегрированы в единую автоматизированную систему. Ключевой элемент в ней — модуль HR‑аналитики, работающий на базе сервиса Yandex DataLens. Это позволяет связать данные из различных систем и показать, как обучение влияет на финансовые показатели.
Например, в связке с CRM‑системой можно отследить, как уровень обученности и вовлечённости сотрудников влияет на их бизнес‑результаты: у более обученных специалистов выше средний чек. Модуль HR‑аналитики выступает связующим звеном между различными системами, собирая и анализируя данные, которые затем формируют наглядные отчёты о ROI обучения.
Облачные технологии для оптимизации затрат и повышение безопасности
Для малого и среднего бизнеса первостепенное значение имеют скорость работы и надёжность системы, в которой хранятся любые IT‑решения для HR‑сектора. Облачные решения Yandex Cloud предоставляют необходимый уровень безопасности, при этом существенно экономя бюджет компании.
Все технологии доступны без дополнительных затрат. Для поддержания собственных серверов компании потребуется не только дорогое оборудование, в нынешних условиях фактически лишённое ремонта по гарантии, но и кадры, которые будут его обслуживать. Такие сотрудники дорогие: инженер уровня мидл‑плюс в регионах зарабатывает около 3–3,5 млн рублей в год.
Одно из наших решений — коммунальное облако (SaaS‑решение), где на одном инстансе размещается сразу несколько клиентов. Сейчас у нас три таких облака.
Коммунальное облако — это облачная инфраструктура, которую используют сразу несколько компаний со схожими потребностями. Такое решение помогает экономить деньги, но у него есть несколько ограничений:
- единый бэкап — невозможно выполнить резервное копирование данных отдельно для каждого клиента;
- ограниченная кастомизация — меньше возможностей для индивидуальных настроек;
- фиксированные ресурсы — может быть критично для крупных компаний с большими объёмами данных.
Если у клиента возникает вопрос о безопасности и он не хочет делить облако ни с кем другим, то мы готовим под него выделенное. Частное облако — безопаснее и более гибкое с точки зрения принятия решения. В нём можно делать индивидуальные бэкапы, менять настройки под клиента, оно предоставляет полный контроль над возможностями платформы.
Как подготовиться к внедрению HR‑Tech
Не стоит избегать изменений или откладывать их на потом, потому что они — неотъемлемая часть современной реальности. В последние годы бизнесу пришлось привыкнуть к короткому горизонту планирования и ожиданию очередных «чёрных лебедей» — редких, но мощных событий, которые кардинально меняют правила игры. Это требует быстрой адаптации и готовности принимать решения здесь и сейчас.
Перед тем как начать HR‑трансформацию, стоит задать себе несколько ключевых вопросов:
- Какую цель мы преследуем?
- Что это даст нашему бизнесу?
- Как это поможет компании расти и развиваться в долгосрочной перспективе?
Осознание этих фундаментальных вопросов поможет выстроить последовательную стратегию и не бояться быстрых шагов вперёд. Ведь промедление в условиях нестабильной среды может обернуться упущенными возможностями и потерей конкурентных преимуществ.
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