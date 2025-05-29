Как писать промты для нейросетей: инструкция, примеры и советы

Промт‑инжиниринг — это способ управлять ИИ с помощью чётких текстовых инструкций. Такой подход помогает автоматизировать задачи, анализировать данные и создавать новые решения на базе языковых и визуальных моделей.

В статье — о техниках Zero‑shot и Few‑shot, приёмы Chain‑of‑Thought, методы извлечения структурированных данных и практические сценарии работы с LLM.

Что такое промты

Промт — это текстовый запрос, с которого начинается работа с генеративной моделью. Он даёт ей задачу — от короткого ответа до сложного анализа, суммаризации, генерации кода или изображения. Чем чётче и конкретнее запрос, тем точнее результат. Если формулировка размыта, ответ будет неточным или нерелевантным.

Навык формулировать промты — основной инструмент работы с языковыми и визуальными моделями.

Зачем учиться писать промты для нейросетей

Умение писать промты позволяет использовать нейросеть не только для простых ответов, но и для решения задач: анализа текста, генерации идей, автоматизации процессов, создания контента и других.

Без точного запроса модель часто выдаёт обобщённые или неструктурированные ответы. Только чётко сформулированный промт даёт предсказуемый результат, который можно использовать на практике.

Владение базовыми техниками промтирования расширяет сценарии применения: классификация, суммаризация, генерация кода, преобразование данных, поддержка диалога. Этот навык, можно сказать, превращает пользователя из оператора в разработчика собственных решений на базе ИИ.

Базовые принципы составления промтов

Базовый принцип — промт должен быть чётким и конкретным. Модель опирается на текст запроса, поэтому важно избегать двусмысленностей.