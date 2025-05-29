Чем проще и яснее структура промта, тем предсказуемее результат. Оптимально начать с простого промта и дорабатывать его по мере необходимости.
Как писать промты для нейросетей: инструкция, примеры и советы
Работа с ИИ становится проще и быстрее. Сложные задачи теперь решаются за пару часов с помощью правильно сформулированного запроса.
- Промт — это текстовый запрос, который ставит задачу генеративной модели: от короткого ответа до сложного анализа, суммаризации, генерации кода или изображения.
- Умение писать промты позволяет использовать нейросеть для решения различных задач: анализа текста, генерации идей, автоматизации процессов, создания контента и других.
- Базовые принципы составления промтов: чёткость и конкретность запроса, простота и ясность структуры.
- Основные приёмы составления промтов: ясная формулировка задачи, однозначные инструкции без лишних синонимов, указание конкретного формата ответа, использование примеров при необходимости, последовательное усложнение промта.
- Даже при точной формулировке запроса модель может выдать нерелевантный или неточный ответ, поэтому важно уметь работать над ошибками и исправлять плохие ответы.
- Советы для улучшения промтов: формулировать цель коротко и конкретно, использовать единый термин для одного понятия, структурировать промт смысловыми блоками, указывать конкретный формат вывода, ограничивать и выделять нужные фрагменты, давать нейросети затравку для ответа, приводить образцы идеального вывода, указывать роль для модели, просить нейросеть рассуждать пошагово, разделять входные данные и результат, указывать лимит слов, стиль и структуру, разбивать сложную задачу на серию коротких промтов.
Промт‑инжиниринг — это способ управлять ИИ с помощью чётких текстовых инструкций. Такой подход помогает автоматизировать задачи, анализировать данные и создавать новые решения на базе языковых и визуальных моделей.
В статье — о техниках Zero‑shot и Few‑shot, приёмы Chain‑of‑Thought, методы извлечения структурированных данных и практические сценарии работы с LLM.
Что такое промты
Промт — это текстовый запрос, с которого начинается работа с генеративной моделью. Он даёт ей задачу — от короткого ответа до сложного анализа, суммаризации, генерации кода или изображения. Чем чётче и конкретнее запрос, тем точнее результат. Если формулировка размыта, ответ будет неточным или нерелевантным.
Навык формулировать промты — основной инструмент работы с языковыми и визуальными моделями.
Зачем учиться писать промты для нейросетей
Умение писать промты позволяет использовать нейросеть не только для простых ответов, но и для решения задач: анализа текста, генерации идей, автоматизации процессов, создания контента и других.
Без точного запроса модель часто выдаёт обобщённые или неструктурированные ответы. Только чётко сформулированный промт даёт предсказуемый результат, который можно использовать на практике.
Владение базовыми техниками промтирования расширяет сценарии применения: классификация, суммаризация, генерация кода, преобразование данных, поддержка диалога. Этот навык, можно сказать, превращает пользователя из оператора в разработчика собственных решений на базе ИИ.
Базовые принципы составления промтов
Базовый принцип — промт должен быть чётким и конкретным. Модель опирается на текст запроса, поэтому важно избегать двусмысленностей.
Используются разные виды промтов:
- Инструкции на естественном языке:
- «Преобразуй этот технический отчёт в краткую презентацию для руководства».
- «Извлеки из договора все финансовые обязательства и оформи в виде таблицы с дедлайнами».
- Форматированные промты с указанием структуры или ролей:
- «Ты — аналитик данных. Проанализируй продажи за квартал».
- «Оформи результат в JSON с полями: название, цена, категория».
- Примеры ожидаемого результата (Few‑shot):
- «Отзыв „Товар понравился“ → Позитивный».
- « „Долго ждал доставки“ → Негативный. Теперь определи тональность: „Качество на высоте“».
Сложную задачу удобно разбивать на шаги: например, сначала — пересказ, затем — преобразование формата, потом — классификация. Пошаговый подход повышает качество генерации и снижает количество ошибок.
Основные приёмы:
- ясная формулировка задачи,
- однозначные инструкции без лишних синонимов,
- указание конкретного формата ответа,
- использование примеров при необходимости,
- последовательное усложнение промта, только если это нужно.
Типы и примеры промтов
Промты бывают нескольких основных типов:
|
Тип промта
|
Суть
|
Пример
|
Zero-shot
|
Инструкция без примеров
|
«Определи тональность отзыва как позитивную, негативную или нейтральную: „Сервис работает стабильно, но интерфейс мог бы быть удобнее"»
|
Few-shot
|
Несколько примеров
|
«Примеры классификации отзывов:
Теперь классифицируй: «Функциональность богатая, но есть баги"»
|
Chain-of-Thought
|
Пошаговое рассуждение
|
«У компании 150 сотрудников. 30% работают удалённо, 20% — в гибридном формате. Сколько сотрудников работают только в офисе? Рассуждай пошагово»
|
Форматированный
|
Явная структура вывода
|
«Извлеки из договора все компании и их ИНН, оформи в JSON с полями: „название“, „инн“, „роль"»
|
Ролевой
|
Указание роли для модели
|
«Ты — профессиональный редактор. Проверь текст на орфографические ошибки».
Понимание базовых типов промтов — это основа, но для достижения качественных результатов важно знать практические приёмы их составления. Эффективный промт требует не только правильной структуры, но и учёта множества нюансов, которые влияют на точность и релевантность ответа нейросети.
Работа над ошибками: как исправлять плохие ответы
Даже при точной формулировке запроса модель может выдать нерелевантный или неточный ответ. Расскажем о типовых ошибках и способах их устранения.
Нейросеть отклоняется от темы
Признаки: ответ не содержит ключевой информации, модель пишет о чём‑то другом или слишком широко.
Что делать: сделать запрос конкретнее, задать формат или структуру, разбить сложную задачу на части.
Слишком общие или размытые ответы
Признаки: общие слова, пересказ шаблонов, нет фактуры и конкретики.
Что делать: просить привести конкретные примеры, детализировать промт, указать число пунктов или формат (список, таблица).
Фактические ошибки
Признаки: галлюцинации, несуществующие факты, «уверенные» ошибки, выдуманные ссылки и цифры.
Что делать: ограничить модель только данными из предоставленного источника, просить подтверждать утверждения ссылкой, не просить модель «сочинять» то, что выходит за пределы её знаний.
Неправильный формат или структура ответа
Признаки: не соблюдён формат, потеряна структура (например, вместо JSON — абзац текста).
Что делать: указать формат явно, дать шаблон или затравку, пример вывода, использовать ограничители.
Сбивка языка, стиля или лишние детали
Признаки: ответ не на том языке, несоответствие стиля (слишком формально или разговорно), много лишних деталей.
Что делать: указать язык, стиль, желаемый объём или степень детализации.
Ошибки логики, противоречия в ответах
Признаки: в ответе противоречия, нелогичные выводы, пропущены ключевые шаги рассуждения, сбивка логики при многошаговых задачах.
Что делать:
- Использовать пошаговые промты, просить объяснять ход рассуждения, задавать уточняющие вопросы, разделять вывод на этапы.
- Включать проверки или запросы на самопроверку («Есть ли ошибки в предыдущем ответе?»).
- Перепроверять результаты вручную или дополнительным промтом.
Противоречия между отдельными частями вывода
Признаки:
- В первой части ответа модель утверждает одно, во второй — обратное.
- Несогласованность данных между таблицей и текстом.
Что делать:
- Попросить согласовать все части ответа между собой, явно запросить проверку на противоречия.
- Использовать структурированные форматы, чтобы было проще увидеть расхождения.
- Разделить задачу на генерацию таблицы и отдельную проверку текста на соответствие таблице.
|Плохой промт
|Хороший промт
|«Создай отчёт о продажах»
|«Проверь, чтобы текст ответа соответствовал данным из таблицы — не допускай противоречий между разными частями отчёта»
|«Напиши анализ рынка»
|«Проверь логику и сделай финальный вывод, чтобы не было логических противоречий между выводами в начале и в конце текста»
Перечисления и повторяющиеся ошибки в сериях
Признаки: модель путает порядок в списках, повторяет один и тот же пункт несколько раз, перескакивает через пункты или дублирует элементы.
Что делать: просить явно: «Не повторяй пункты», «Проверь, что все пункты уникальны», «Нумеруй по порядку».
|
Было
|
Стало
|
|
Отсутствие самопроверки и предупреждений о неточностях
Признаки: модель не предупреждает о возможных неточностях, не указывает на ограничения своих знаний, выдаёт ответ без оговорок.
Что делать: явно запросить: «Если не знаешь — напиши „Нет данных“», «Укажи степень уверенности», «Добавь предупреждение, если информация может быть устаревшей».
Советы для улучшения промтов
Правильное составление промтов — это навык, который развивается с практикой. Мы собрали основные рекомендации, которые помогут избежать типичных ошибок и повысить качество взаимодействия с нейросетью. В таблице ниже — конкретные советы с примерами применения и разбором частых проблем.
|
Совет
|
Пример
|
Частая ошибка
|
Формулируйте цель коротко и конкретно, избегайте двусмысленности
|
«Составь таблицу с ключевыми событиями из текста»
|
Писать абстрактно: «Помоги…», «Расскажи об этом»
|
Используйте единый термин для одного понятия
|
«Извлеки все смартфоны. Запиши названия всех смартфонов через запятую»
|
Смешивать разные термины: «смартфон», «телефон», «мобильник»
|
Структурируйте промт смысловыми блоками: задача, пример, формат
|
«Задача: извлеки контакты
|
Писать промт сплошным текстом
|
Указывайте конкретный формат вывода: список, таблица, JSON
|
«Выведи результат в формате JSON»
|
Ограничиваться абстрактными словами: «Сделай красивый ответ»
|
Ограничивайте и выделяйте нужные фрагменты кавычками или тегами
|
«Текст для анализа: „…"»
|
Отправлять длинный текст без ограничений
|
Давайте нейросети затравку для ответа — например, вариантом структуры
|
«Результат: […]»
|
Оставлять структуру ответа на усмотрение модели
|
Приводите 1–2 образца идеального вывода
|
«Пример: „Доставка быстрая, упаковка аккуратная“ → Позитивный»
|
Использовать случайные или противоречивые примеры
|
Указывайте роль для модели: эксперт, редактор, аналитик
|
«Ты — эксперт по Python. Исправь ошибки в коде»
|
Просить нейросеть рассказать что‑то как эксперт, не задавая контекст
|
Просите нейросеть рассуждать пошагово, разбивая задачу на этапы
|
«Давай подумаем шаг за шагом…»
|
Просить решить сразу всё одной командой
|
Давайте инструкции, что нужно делать, а не чего нужно избегать
|
«Напиши рассказ, где все слова начинаются на гласную букву»
|
Писать через отрицание: «Не делай этого», «Не используй вот это»
|
Разделяйте входные данные и результат
|
«Входные данные: „…“
|
Указывайте лимит слов, стиль и структуру
|
Указывайте лимит слов, стиль и структуру
|
«Ограничь ответ 50 словами. Используй деловой стиль»
|
Надеяться, что модель сама правильно выберет подходящий формат или стиль
|
Разбивайте сложную задачу на серию коротких промтов
|
«1. Извлеки имена собственные.
|
Пытаться получить результат одной командой
|
Уточните модели, с каким абзацем или фрагментом ей стоит работать
|
«Проанализируй только второй абзац текста ниже»
|
Давать большой текст без пояснений
Работа с ошибками в промтах — это естественная часть процесса обучения взаимодействию с нейросетями. Даже опытные специалисты регулярно дорабатывают свои запросы, добиваясь более точных результатов. Главное — не бояться экспериментировать и итеративно улучшать промты на основе получаемых ответов.
Итоговый чек‑лист для работы с ошибками
- Определить тип ошибки: отклонение от темы, размытость, фактическая ошибка, логика, структура, язык, противоречие, дублирование, отсутствие самопроверки.
- Переформулировать промт: уточнить цель, формат, структуру и детализацию.
- Дать пример или шаблон вывода: показать, как должен выглядеть правильный результат.
- Разделить сложные задачи на части: построить цепочку промтов.
- Попросить модель проверить свой ответ: использовать запрос на самопроверку («Проверь, не ошибся ли ты в предыдущем ответе»).
- Ограничить вывод только известными данными, особенно при критичных задачах (в медицине, праве, финансах).
- Проверить важные данные вручную: всегда перепроверять ключевую информацию через второй промт или самостоятельно.
- Использовать итеративный подход: в работе с языковыми моделями ключевые инструменты — итерация, конкретизация и обратная связь.
Эффективный промт‑инжиниринг требует понимания как технических аспектов работы с языковыми моделями, так и практических навыков формулирования задач. Для более глубокого изучения темы можно пройти наш курс по промт‑инжинирингу, где мы разбираем продвинутые техники и реальные кейсы применения.