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Yandex Cloud представила обновления речевых сервисов для бизнеса в Центральной Азии

Библиотека голосов синтеза речи Yandex SpeechKit пополнилась новыми голосами. Они свободно переключаются между языками, а также имеют эмоциональные амплуа для различных сценариев.

14 апреля 2025 г.
10 минут чтения

Обновления в Казахстане

Yandex SpeechKit

Голос Сауле был доступен в библиотеке Yandex SpeechKit с октября 2024 года, а в марте 2025 года к нему присоединился голос Жанар. Они одинаково хорошо говорят на русском, казахском и их смеси, бесшовно переключаются между языками и поддерживают разные эмоциональные амплуа: могут быть нейтральными, приветливыми или строгими.

Эмоциональную окраску можно выбирать в зависимости от задач бизнеса. Например, предлагать услуги они будут доброжелательным тоном, а решать сложную проблему — сдержанно и серьёзно. Опция говорить шёпотом подходит, когда клиент звонит в поддержку поздно вечером или сам начинает разговор шёпотом. Такое разнообразие позволяет бизнесу подобрать нужный голос для любого сценария.

Теперь вне зависимости от языка — казахский, русский или их смесь — технология распознаёт контекст. Среди основных сценариев использования — автоматизация колл‑центра, помощники в приложениях и на сайтах, а также озвучка аудиокниг.

Автоматизация колл‑центра помогает в ситуациях, когда нужно отвечать на однотипные запросы, например о балансе средств, готовности документов, записи на приём. Голосовой робот, интегрированный с базой данных компании, может получать из неё всю необходимую информацию и полноценно помогать пользователям в контакт‑центре или справочной. Также голосовые роботы позволяют справляться с пиковыми нагрузками, когда количество звонков увеличивается в разы.

Голосовые помощники в мобильных приложениях и на сайтах используются для упрощения работы пользователей в приложениях банков и ритейлеров.

Озвучка аудиокниг — менее очевидный, но уже очень распространённый сценарий. Это быстрее и дешевле, чем озвучка с помощью актёров озвучивания. Слова и разделы в книге можно выделять с помощью отдельных амплуа.

Yandex SpeechSense

С марта 2025 года сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense поддерживает казахский язык. Он позволяет выявлять тему диалога, проблемы клиента, резюмировать разговор и анализировать любые виды коммуникаций: контакт‑центры, чаты, отзывы, записи в точках продаж.

Сервис помогает компаниям автоматизировать контроль качества, улучшить работу операторов, получить продуктовую аналитику и найти слабые и сильные места в обслуживании клиентов. При этом система оценивает уровень удовлетворённости каждого клиента без опросов. По сравнению с традиционной ручной оценкой диалогов затраты на контроль качества могут снизиться в три раза.

Новые голоса в Узбекистане

Ещё два новых голоса — Юлдуз и Лола — одинаково хорошо знают узбекский и русский языки и понимают речь, в которой оба языка смешаны. Их можно использовать для создания голосовых роботов в колл‑центрах и службах поддержки компаний и государственных учреждений Узбекистана. Новые голоса также входят в сервис синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit, который работает с узбекским языком с 2023 года и продолжает активно развиваться с учётом локальных особенностей.

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Команда Yandex Cloud

В этой статье:

«Yandex Cloud, с одной стороны, предоставляет готовые технологии для бизнеса, с которыми просто начать работать. А с другой — создаёт партнёрскую сеть из локальных компаний‑разработчиков, которые помогают с интеграцией и внедрением технологий. Новые голоса Юлдуз и Лола, созданные специально для узбекистанского рынка, — лишь один из шагов по развитию сервисов для бизнеса от Yandex Cloud».

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Елена Белоброва
Руководитель направления по развитию речевых технологий Yandex Cloud

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Yandex Cloud представила обновления речевых сервисов для бизнеса в Центральной Азии
14 апреля 2025 г.
10 минут чтения
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