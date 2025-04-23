Таблицы в Yandex DataLens хорошо подходят для количественного сравнения, где можно посмотреть разные значения нескольких категорий или измерений. Например, в этой таблице показаны три разных показателя по трём категориям.
Индикаторы, карты и таблицы: какие бывают способы визуализации данных
Кроме традиционных графиков и диаграмм, есть много других способов визуализации данных. Таблицы, географические карты и индикаторы — это инструменты для анализа информации и альтернативные подходы к представлению числовых и категориальных данных.
В предыдущей статье мы рассмотрели основные виды диаграмм: линейные и столбчатые для отслеживания динамики и сравнения категорий, круговые для отображения структуры, точечные для выявления взаимосвязей. Эти инструменты помогают находить закономерности и представлять данные наглядно.
В этой статье мы сосредоточимся на других способах визуализации, которые дополняют стандартные графики. Речь пойдёт о таблицах, которые незаменимы для точности и детализации, географических картах, добавляющих пространственное измерение, и индикаторах, которые помогают мгновенно оценивать ключевые показатели.
Таблица
Таблицы представляют данные в виде строк и столбцов, структурированно и точно отображают информацию. Это базовый способ визуализации. Хоть таблицы и не так визуально привлекательны, как графики, они позволяют показать точные значения и детали, сравнить их и проанализировать без искажений.
Таблицы удобны, когда аудитория заинтересована в конкретных числах, а не только в графических тенденциях. На аналитических дашбордах они часто дополняют графики и диаграммы и предоставляют детальную информацию, чтобы глубже проанализировать показанные тренды. Например, после обзорных графиков на дашбордах часто размещают таблицу «Детализация продаж», где по каждой сделке указаны клиент, товар, сумма и дата. Это позволяет найти и проверить первичные данные.
Таблицы незаменимы в отчётности: финансы, бухгалтерия, инвентаризация — там, где нужна точность до единицы. Например, финансовые показатели компании за определённый период могут быть представлены в табличной форме, чтобы их можно было детально изучить.
Сводная таблица
Сводная таблица — это интерактивный формат, агрегирующий данные в виде матрицы, где строки и столбцы соответствуют разным категориям, а ячейки на их пересечении содержат рассчитанные показатели (сумма, количество, среднее).
Сводные таблицы упрощают работу с большим объёмом данных и позволяют анализировать взаимосвязь между различными показателями. Например, с помощью такой таблицы можно проанализировать продажи товаров в зависимости от типа доставки в разрезе брендов и категорий товаров за конкретный год.
Сводная таблица позволяет группировать данные по различным измерениям и отображать сводные показатели. Например, руководителю отдела продаж она покажет валовую выручку, сгруппированную по месяцам (колонки) и по регионам (строки). На пересечении будет ячейка «Регион A — Январь: 1,2 млн рублей». Таким образом, в одной таблице видна и помесячная динамика, и то, чем различаются регионы.
Преимущество сводной таблицы в том, что она экономит место и время, когда анализируют данные по двум параметрам. Без неё пришлось бы смотреть два отдельных отчёта (например, продажи по регионам и по месяцам), тогда как сводная таблица сводит всё в одном окне. Сразу бросаются в глаза взаимосвязи: например, видно, что в определённом регионе провал в конкретном месяце.
Сводные таблицы используют в бизнес‑аналитике для оперативных отчётов: финансисты анализируют расходы (строки — статьи бюджета, колонки — кварталы), HR — как распределён персонал (отделы и квалификация), розница — продажи (товарные группы и магазины).
Географические карты
Их используют для визуализации данных, которые связаны с местоположением. Карты отображают информацию, привязанную к территориям, что позволяет анализировать, как показатели распределены в пространстве. BI‑система Yandex DataLens предлагает несколько типов картографических визуализаций: точечные, кластерные, полилинейные, хороплетные (фоновые) и тепловые карты.
Карты эффективно показывают географические закономерности, которые невозможно обнаружить в таблицах или обычных графиках. Они позволяют видеть, где концентрируются объекты, сравнивать показатели между регионами или отслеживать, как что‑то движется.
Например, ритейлеры используют карты, чтобы проанализировать, как расположены магазины относительно конкурентов и клиентской базы.
Географические визуализации особенно важны, когда местоположение напрямую влияет на данные, которые нужно проанализировать, — в логистике, ритейле, телекоммуникациях, демографии и многих других отраслях.
Точечная карта
Точечная карта отображает, где расположены отдельные объекты на географической основе. Для этого используют маркеры (точки). Каждая точка представляет один объект с определёнными координатами.
Карту используют для отслеживания распределения точек на местности. Например, на точечную карту можно нанести расположение магазинов и выделить группу с высокой прибылью.
Этот тип карт идеально подходит, чтобы визуализировать дискретные геоданные: где расположены магазины сети, офисы компании, места, где проводят мероприятия, или адреса клиентов. Точечные карты помогают выявлять, где скапливаются объекты, и находить территории, которые охвачены слабо.
Точечные карты особенно ценны, когда анализируют географический охват и зоны влияния. Если сравнить на карте, где расположены свои точки и точки конкурентов, можно увидеть зоны высокой конкуренции или, наоборот, свободные ниши. Такие карты наглядно дают пространственный контекст, который невозможно получить из простых таблиц с адресами.
Точечная карта с кластеризацией
Точечная карта с кластеризацией аналогична обычной точечной карте, но при уменьшении масштаба близлежащие точки автоматически объединяются в кластеры, отображаемые одним маркером с числом объектов внутри.
Кластеризация на карте позволяет сделать визуализацию с большим количеством точек более наглядной. Например, если нужно показать расположение всех магазинов в городе с помощью кластеризации, то точки на карте не перекроют друг друга.
Такая визуализация решает проблему «слипания» точек, если объектов очень много и они расположены плотно. Кластер отображают специальным значком с числом точек в центре, которое обозначает количество объектов внутри него.
Точечные карты с кластеризацией широко используют в геоаналитике: чтобы отслеживать технику (когда на карте отображают сотни транспортных средств, сгруппированных по районам) или анализировать клиентскую базу (где концентрируются покупатели в городе). Этот тип визуализации позволяет работать с десятками тысяч точек так, чтобы карта оставалась читаемой, и отвечает на вопрос, где наиболее высокая концентрация объектов.
Полилинейная карта
Полилинейная карта отображает линии или маршруты (например, пути движения, транспортные сети, связи между объектами) на географической основе с помощью полилиний — ломаных линий, соединяющих последовательность точек.
Полилиния состоит из точек, соединённых в определённом порядке. Полилинейная карта используется, например, для отображения траектории движения объектов.
Этот тип карт применяют, когда важно показать не только где расположены точки, но и связи между ними. Типичные примеры: дорожная сеть, маршруты доставки товаров, перелёты между городами, миграции животных, потоки товаров между складами.
Фоновая карта
Фоновая карта (хороплетная карта) отображает географические области (страны, регионы), окрашенные в разные цвета или оттенки в зависимости от значения сопоставленного им показателя.
Фоновая карта используется, когда нужно оценить значение показателя в рамках территориальной единицы. Например, с помощью фоновой карты можно показать плотность населения отдельных районов.
Этот тип карт отвечает на вопрос, как величина распределена по территории. Это популярный способ визуализации статистики: демографии (население по регионам), экономики (ВРП по областям, уровень безработицы, средние зарплаты), маркетинга (продажи или число клиентов по регионам).
Тепловая карта
Тепловая карта показывает плотность или интенсивность точечных данных с помощью непрерывного цветового поля, где «тёплые» цвета (красный, оранжевый) обозначают высокую концентрацию, а «холодные» (зелёный, синий) — низкую.
Тепловая карта помогает найти зависимости, которые могли быть скрыты из‑за перекрывающихся точек. Например, с её помощью можно определить районы, в которые наиболее часто заказывают доставку.
Простейший пример использования — карта чистоты воздуха. На основе координат всех станций по замеру чистоты воздуха тепловая карта закрасит более загрязнённые районы более насыщенным красно‑оранжевым цветом, а чистые районы останутся зелёно‑синими. Другой пример — карта интенсивности продаж: места, где сконцентрировано много сделок, «нагреваются» цветом.
Тепловые карты широко применяют в урбанистике и ритейле. Торговые сети анализируют плотность заказов по городу. Службы такси — насколько востребованы машины в разных районах в разное время суток. Операторы связи — какова нагрузка на сеть по территории.
Индикаторы
Индикаторы — это компактные визуализации, отображающие одно или несколько ключевых значений для быстрого отслеживания KPI, текущего состояния или прогресса в достижении целей.
Примеры таких метрик: текущее количество продаж за день, процент выполнения плана, насколько выросло число пользователей по сравнению с прошлым месяцем. Эти ключевые показатели часто выводят наверх дашборда крупными цифрами, поскольку они отражают основное положение дел на данный момент.
Отображать данные можно статично или динамично. Для большей наглядности такие показатели часто дополняют цветовой кодировкой (зелёный для положительных результатов, красный для негативных), стрелками направления или иконками.
Индикатор отражает числовое значение ключевого показателя. Используется на дашбордах для регулярного отслеживания важных метрик, например объёма продаж за выбранный период.
На дашбордах эти элементы применяют для разных задач: от отображения текущего уровня продаж по сравнению с планом до визуализации состояния серверов (загрузка CPU, использование памяти) в реальном времени.
Мгновенное представление критически важных метрик — ключевое преимущество таких показателей. Это позволяет быстро оценить производительность и выявить потенциальные проблемы. Обычно они фокусируются на одном ключевом значении, используя визуальные подсказки для контекста.
Выбор подходящего формата зависит от цели: если нужны точные числа — таблица, если важна география — карта, а для быстрого мониторинга — индикаторы. Грамотное сочетание этих методов делает данные не просто наглядными, но и по‑настоящему информативными.
Главное правило: визуализация должна не усложнять, а прояснять. Используйте инструмент, который лучше всего доносит вашу мысль до аудитории. Экспериментируйте с разными форматами в BI‑системе Yandex DataLens — с её помощью можно создавать не только стандартные графики и дашборды, но целые интерактивные презентации и отчёты, чтобы рассказать свою дата‑историю.