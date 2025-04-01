Как ИИ помогает в поддержке клиентов: кейсы банков, ритейла и IT‑компаний

Компания «СберКорус» внедрила ИИ‑бота в клиентскую поддержку сервиса «Сфера Документы» — платформы для юридически значимого электронного документооборота. Ранее на обработку запроса у оператора уходило в среднем 10 минут, теперь чат‑бот отвечает за 1–2 секунды.

Оценивает качество общения Оценивает качество общения

Нейросети также умеют проверять качество клиентского сервиса: анализировать ответы операторов, выявлять ошибки и предлагать способы их исправления.

Команда Авто.ру Бизнес внедрила YandexGPT в сервис «Анализ качества звонков», с помощью которого дилеры могут выявлять ошибки в общении и повышать конверсию входящих звонков в продажи. В 2024 году виртуальный помощник помог вернуть в работу более 50% едва не упущенных клиентов. Средняя конверсия в продажу составила 45%.

Онлайн‑школа «ИнтернетУрок» использует Yandex SpeechSense, чтобы автоматизировать оценку качества общения операторов. Ранее вручную проверяли лишь 5–10% звонков, теперь объём проанализированных обращений вырос в 8 раз. Система не только выявляет проблемные диалоги и формирует отчёты на основе смысловых тегов, но и помогает улучшить процесс обучения сотрудников, перераспределить нагрузку в претензионной группе и точнее отслеживать уровень удовлетворённости клиентов. Результаты анализа также используются для обучения голосового робота и планирования новых сценариев поддержки.

ИИ работает и в публичных сервисах. Например, в московском общегородском колл‑центре голосовой помощник имитирует звонки пользователей и проверяет доступность операторов, скорость и полноту их ответов. Это помогает системно улучшать качество поддержки.

Ускоряет поиск по базе знаний Ускоряет поиск по базе знаний

Чем быстрее оператор находит нужную информацию, тем выше скорость ответа и удовлетворённость клиента. Нейросети помогают автоматизировать этот процесс: анализируют, какие ответы были полезны другим клиентам, и подбирают актуальные материалы из базы знаний.

В Альфа‑Банке виртуального помощника используют для поддержки сотрудников, работающих с новой CRM‑системой. Он анализирует обращения клиентов в реальном времени и помогает сотруднику найти нужный ответ в базе знаний — на основе шаблонов, показавших наилучшие результаты в прошлом. Это позволяет быстрее обрабатывать запросы, снижает нагрузку на операторов и помогает им быстрее адаптироваться к новым процессам. Помимо этого, бот помогает банку без потери качества сократить среднее время ответа клиенту — оно уменьшилось на 45 секунд.

Анализирует голосовые обращения Анализирует голосовые обращения

Обработка аудио — ещё один важный сценарий. Современные ИИ‑сервисы сначала переводят звонки в текст, а затем анализируют содержание и тональность: были ли операторы вежливы, менялась ли интонация, не было ли признаков раздражения со стороны клиента.

В МТС Exolve встроили Yandex SpeechSense, чтобы анализировать записи звонков. С помощью технологии синтеза речи Yandex SpeechKit сервис превращает аудио в текст. Затем в дело вступает YandexGPT: определяет тему разговора, выделяет основные проблемы, суммаризирует суть и помогает выявлять тенденции — ещё до того, как они повлияют на бизнес.