Установка и настройка 1С:Предприятие: пошаговое руководство

Установка 1С на сервер — сложный процесс. Нужно оценить мощность оборудования, выбрать базу данных и продумать сетевую структуру. От этого зависит работа учёта, финансов, кадров и управления в компании. 1С часто обновляется и имеет много настроек, поэтому её установка требует внимания.

В установке участвуют администраторы, разработчики и руководители. Администраторы настраивают оборудование, разработчики адаптируют программы. Руководители контролируют снижение рисков. Правильный подбор ресурсов, настройка базы данных и защита сервера обеспечивают надёжную работу бизнес‑систем.

В статье расскажем, как поэтапно установить 1С:Предприятие. Объясним подготовку сервера, выбор операционной системы и базы данных. Покажем настройку доступа пользователей и защиту системы. Также затронем улучшение быстродействия и приведём пример настройки 1С.

Подготовка сервера для 1С Подготовка сервера для 1С

Требования к серверу Требования к серверу

Для работы 1С важны три компонента: процессор (CPU), оперативная память (RAM) и быстрая дисковая подсистема.

В клиент‑серверном режиме объём RAM становится ключевым. Для 50 пользователей нужно минимум 64 ГБ RAM. Это помогает избежать задержек при обработке больших объёмов данных.

Скорость работы 1С зависит от частоты процессора. Чем выше частота, тем быстрее вычисления на сервере 1С. В Yandex Cloud для этого есть процессоры серии Compute Optimized с частотой от 3 ГГц. Они оптимизированы для вычислений.

При выборе числа ядер процессора учитывают тип лицензии на сервер 1С. Существует два вида:

Лицензия ПРОФ: использует не более 12 ядер для рабочих процессов на одном сервере.

Лицензия КОРП: использует все доступные ядра на сервере.

Для дисков подходят только SSD (твёрдотельные накопители). Лучше использовать NVMe (Non‑Volatile Memory Express, протокол доступа к сверхбыстрым накопителям). В облаках минимальный вариант — network‑ssd, лучше — ssd‑io. При использовании локальных SSD важны регулярные резервные копии. Обычные HDD (жёсткие диски) не подходят из‑за низкой скорости.

Выбор операционной системы Выбор операционной системы

Серверная часть 1С:Предприятие поддерживает Windows и Linux.

Windows Server популярен из‑за:

удобства администрирования через графический интерфейс RDP (Remote Desktop Protocol, протокол удалённого рабочего стола);

совместимости с Microsoft SQL Server (система управления базами данных от Microsoft).

Linux ценят за:

стабильность работы;

отсутствие трат на лицензии.

По наблюдениям, 1С на Linux работает стабильно и быстро, как и на Windows. Но работа кластера 1С в Linux имеет особенности:

Взаимодействие с базами данных ограничено: сервер на Linux не поддерживает Microsoft SQL Server.

Нет работы с COM‑объектами (Component Object Model, технология для взаимодействия программных компонентов): серверные модули с COM‑объектами компилируются, но их запуск вызовет ошибку.

Недоступен объект «ИнтернетСоединение».

Аутентификация (проверка подлинности пользователя) выполняется через Kerberos. Windows‑версия поддерживает протокол NTLM (NT LAN Manager).

При выборе дистрибутива Linux смотрят официальный список поддерживаемых систем . Выбор ОС зависит от IT‑инфраструктуры, навыков команды и планов интеграции.

Установка необходимого ПО Установка необходимого ПО

Подготовка сервера СУБД Подготовка сервера СУБД

До установки 1С готовят сервер СУБД (система управления базами данных). В клиент‑серверном режиме 1С хранит данные в промышленной базе данных, а не в файлах. Популярны:

Microsoft SQL Server (коммерческая СУБД от Microsoft).

PostgreSQL (свободная объектно‑реляционная СУБД).

Для работы с 1С нужна специальная сборка PostgreSQL с патчами (исправлениями) и доработками. Чтобы её получить, нужно:

Скачать официальную сборку PostgreSQL для 1С с сайта releases.1c.ru. Эта версия бесплатная, но чтобы её загрузить, у клиента должна быть активная подписка на ИТС. Скачать бесплатную сборку PostgreSQL для 1С от компании PostgrePro. Эта версия доступна без подписок на сайте 1c.postgres.ru. Купить или арендовать коммерческие версии PostgreSQL у PostgrePro — например, Standard или Enterprise. В таких сборках есть не только патчи для 1С, но и дополнительные инструменты управления, резервного копирования и кластеризации. Аналогичный коммерческий продукт — Tantor.

Лицензирование 1С Лицензирование 1С

При установке 1С в Yandex Cloud используют программное лицензирование. Для активации нужен пин‑код. Аппаратные HASP‑ключи (физические USB‑устройства защиты) в облаке не применяют, так как их нельзя подключить к серверу.

Дополнительное ПО Дополнительное ПО

Для веб‑доступа к 1С нужен веб‑сервер:

на Windows — IIS (Internet Information Services, встроенный веб‑сервер Microsoft);

на Linux — Apache (свободный веб‑сервер).

Установка платформы 1С:Предприятие Установка платформы 1С:Предприятие

Скачивание дистрибутива Скачивание дистрибутива

Дистрибутив 1С:Предприятие доступен на сайте releases.1c.ru. Для скачивания нужны:

регистрация на сайте;

действующий договор ИТС (информационно‑технологическое сопровождение).

Форматы дистрибутивов:

для Windows — файлы .EXE или .MSI (установочные пакеты Windows);

для Linux — setup‑run‑файл или пакеты deb, rpm.

Важно скачивать актуальную версию платформы. Она содержит последние исправления ошибок и улучшения производительности.

Установка сервера 1С Установка сервера 1С

Запуск установки Запуск установки

Инсталлятор 1С запускают с правами администратора:

в Windows запускается Мастер установки с графическим интерфейсом;

в Linux современные версии 1С предлагают графический и консольный вариант установки.

Выбор компонентов Выбор компонентов

При установке выбирают компоненты:

технологическая платформа (основа работы 1С);

сервер 1С:Предприятия (для клиент‑серверного режима).

Дополнительно устанавливают:

тонкий клиент (облегчённая версия клиента 1С);

модуль веб‑расширения (для веб‑доступа).

Настройка служб Настройка служб

После установки настраивают службы.

В Windows мастер установки запросит учётную запись для работы сервера 1С. Он зарегистрирует службу «Агент сервера 1С:Предприятия 8.3». Службу запускают в оснастке «Службы».

В Linux автоматически создаётся пользователь usr1cv8 и группа grp1cv8. Под ними выполняются серверные процессы. Автоматический запуск сервера 1С настраивают вручную.

Для этого нужно зарегистрировать юнит кластера серверов в systemd:

systemctl link /opt/1cv8/arch/A.B.C.D/srv1cv8-A.B.C.D@default.service

В примере вместо arch нужно указать разрядность версии системы, а вместо A.B.C.D — установленную версию платформы.

Затем нужно включить юнит командой:

systemctl enable srv1cv8-A.B.C.D@instName

После этого нужно запустить сервис командой:

systemctl start srv1cv8-A.B.C.D@instName

Активация лицензии Активация лицензии

В инфраструктуре отдельно лицензируется сервер кластера 1С и клиентское подключение. В облаке используются программные лицензии. Они поставляются в виде комплектов с пин‑кодами.

Активировать такие лицензии можно двумя способами: через графический интерфейс платформы или через консоль утилитой ring. В обоих случаях нужно ввести номер комплекта лицензий и один из пин‑кодов из этого комплекта.

Кроме того, потребуется указать информацию об организации, на которую активируется комплект лицензий. Эту информацию нужно сохранить и использовать при активации других пин‑кодов из того же комплекта.

Настройка СУБД для 1С Настройка СУБД для 1С

Ключевые этапы настройки Ключевые этапы настройки

Для корректной работы 1С с базой данных необходимо пройти четыре основных этапа:

Создание базы данных с правильными параметрами. Настройка пользователей и прав доступа. Оптимизация параметров СУБД. Подключение готовой базы в 1С.

Настройка Microsoft SQL Server Настройка Microsoft SQL Server

Нужно:

Создать базу данных нужной сортировки, чаще всего `Russian_CI_AS` (регистронезависимая сортировка с учётом русского алфавита). Настроить логин и пароль для 1С, присваивают права владельца (owner) на базу. Оптимизировать параметр «max server memory» (максимальный объём памяти сервера), чтобы Microsoft SQL Server не занимал всю доступную память. Включить режим Shared Memory (разделяемая память), если 1С и Microsoft SQL Server находятся на одной машине — это ускоряет взаимодействие.

Настройка PostgreSQL Настройка PostgreSQL

Перед установкой PostgreSQL нужно убедиться, что локаль системы по умолчанию — ru_RU.UTF‑8. При установке PostgreSQL автоматически создаст кластер баз данных с такой же локалью. Благодаря этому базы данных будут поддерживать русскую локаль.

Порядок действий:

Установить PostgreSQL. Можно использовать Postgres Pro — сертифицированную российскую версию СУБД. Создать базу данных и роль (учётную запись) для 1С, например corp_1c. В файле конфигурации postgresql.conf увеличить значения параметров: shared_buffers — размер общей памяти для кеширования данных;

work_mem — размер памяти для выполнения запросов. Этих параметров гораздо больше. Для более точной настройки рекомендуется обратиться к документации на ИТС или к партнёру‑интегратору. Проверить настройки: WAL — журнал предзаписи, используется для восстановления данных после сбоев);

autovacuum — автоматический механизм очистки и обновления статистики базы данных.

Подключение базы данных к 1С Подключение базы данных к 1С

Через консоль «Администрирование сервера 1С» (утилита для управления сервером 1С) нужно регистрировать новую информационную базу. При регистрации важно указать:

тип СУБД (Microsoft SQL Server или PostgreSQL);

имя сервера баз данных и сетевой порт, если он отличается от стандартных 1433 для Microsoft SQL Server и 5432 для PostgreSQL;

название созданной базы;

учётные данные для подключения в базе данных на сервере СУБД.

После указания этих параметров платформа 1С автоматически создаёт необходимые таблицы и структуры в базе данных.

Настройка клиентской части Настройка клиентской части

Установка тонкого клиента Установка тонкого клиента

Тонкий клиент находится в дистрибутиве 1С в компоненте «Тонкий клиент». Его устанавливают на рабочие станции пользователей (Windows или Linux) или на терминальный сервер (RDS — удалённый доступ к рабочему столу).

Настройка подключения к серверу Настройка подключения к серверу

При запуске тонкого клиента добавляют информационную базу. В настройках указывают её название и адрес сервера 1С. Также выбирают тип расположения данных: на веб‑сервере или на сервере 1С:Предприятия (клиент‑серверный режим).

Для публикации баз через веб‑сервер на Windows обычно используют IIS — веб‑сервер от Microsoft, на Linux — Apache.

Настройка веб‑доступа состоит из нескольких шагов:

Устанавливают IIS или Apache, затем модули веб‑расширения из дистрибутива 1С. Для публикации запускают конфигуратор 1С от имени администратора. В меню «Администрирование — Публикация на веб‑сервере» запускают мастер публикации. В мастере указывают имя публикации и каталог, куда сохранится конфигурация. Также публикацию можно создать через консоль с помощью утилиты webinst. Проверить веб‑доступ можно по ссылке http://localhost/base, где вместо base вводят имя, указанное при публикации.

Работать с опубликованной базой можно через тонкий клиент платформы 1С или через веб‑браузер. Веб‑интерфейс 1С повторяет возможности тонкого клиента и работает прямо в браузере.

Оптимизация производительности Оптимизация производительности

Оптимизация сервера 1С Оптимизация сервера 1С

Для повышения производительности сервера 1С можно применить следующие методы:

настройка кластера — задают лимиты памяти, пороги перезапуска рабочих процессов;

SSD‑диски — сервер 1С активно взаимодействует с базой, поэтому важна высокая скорость ввода‑вывода (I/O);

актуальные версии — новые релизы 1С (8.3.20+, 8.3.25+) имеют улучшения в многопоточности и управлении памятью;

мониторинг — технологический журнал 1С и профилировщик помогают находить узкие места и проблемные запросы.

Оптимизация СУБД Оптимизация СУБД

Для повышения производительности СУБД можно использовать следующие методы:

параметры памяти — для Microsoft SQL Server настраивают `max server memory`, для PostgreSQL — `shared_buffers`, `work_mem`, `autovacuum`;

размещение — если СУБД и сервер 1С на одной машине, используют режим Shared Memory (общая память) для Microsoft SQL Server или Unix‑socket для PostgreSQL, это устраняет сетевые задержки;

индексы и статистика — регулярно перестраивают индексы в Microsoft SQL Server или выполняют REINDEX (перестроение индексов) в PostgreSQL, автообновление статистики и автовакуум критичны для производительности 1С;

поддержка — проводят регулярный анализ долгих запросов, мониторинг блокировок, обновление версии СУБД.

Оптимизация сети Оптимизация сети

Для обеспечения стабильной работы системы 1С важно правильно настроить сетевую инфраструктуру:

настройка MTU (максимальный размер пакета данных), QoS (качество обслуживания) — если MTU настроен неверно, могут возникать обрывы сеансов 1С при передаче крупных пакетов данных;

VPN для удалённого доступа — при настройке учитывают задержки и скорость подключения.

Обеспечение безопасности Обеспечение безопасности

Для защиты данных и стабильной работы системы 1С необходимо реализовать следующие меры:

права доступа — настроить в самой базе 1С (роли, группы) и в СУБД через учётные записи и пароли, пользователи 1С должны иметь только необходимые для работы права;

резервные копии — проводить регулярный бэкап базы данных, хранится копии должны в защищённом месте и регулярно проверяться на корректность восстановления;

защита от внешних угроз — устанавливают файрволы, антивирусное ПО, настраивают мониторинг, регулярно обновляют ОС, платформу 1С и антивирус, закрывают сетевые порты для доступа из недоверенных сетей;

SSL/HTTPS — для веб‑клиента настраивают TLS‑сертификаты.

Лучшие практики Лучшие практики

Правильная настройка сервера 1С:Предприятие создаёт надёжную основу для автоматизации ключевых бизнес‑процессов организации. Следование проверенным практикам позволяет обеспечить стабильную работу системы, высокую производительность и защиту от сбоев, что критически важно для непрерывности бизнес‑процессов.