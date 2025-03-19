Как выбрать подходящий тип виртуальной машины в Yandex Cloud

Перенос информационных систем и запуск проектов в облаке становятся нормой современного бизнеса. Компании выбирают такой подход для масштабирования инфраструктуры, повышения отказоустойчивости и сокращения затрат. Правильно выбранные виртуальные машины обеспечивают доступ к необходимым вычислительным мощностям и минимизируют риски при пиковых нагрузках.

В статье расскажем о преимуществах и особенностях каждого типа виртуальных машин в Yandex Cloud. Рассмотрим, чем стандартные ВМ отличаются от прерываемых, когда стоит использовать машины с высокочастотными ядрами или GPU и в каких случаях выгодно арендовать выделенный хост. А ещё разберёмся, почему для некоторых задач достаточно виртуальных машин с частичной производительностью.

Типы виртуальных машин Типы виртуальных машин

Мы в Yandex Cloud предлагаем различные типы виртуальных машин для разных бизнес‑сценариев. Одни модели работают непрерывно, другие отвечают за обработку краткосрочных вычислений. Существуют ВМ с графическими ускорителями для сложных расчётов и варианты с полной аппаратной изоляцией. Ошибка в выборе типа машины может привести к проблемам с производительностью и необоснованным расходам.

Сравнительная таблица типов виртуальных машин в Yandex Cloud Пакетная обработка данных, при которой задачи группируются и выполняются автоматически одна за другой, без участия пользователя. Модель графического ускорителя, который специально разработан для ускорения задач, связанных с глубоким обучением нейронных сетей, инференсом и другими. Типы работы с базами данных: OLTP отвечает за оперативную обработку коротких транзакций в реальном времени, а OLAP — за аналитические задачи и сложные запросы для отчётов. Программное обеспечение, управляющее виртуальными машинами, которое позволяет нескольким операционным системам работать одновременно на одном физическом сервере. Тип виртуальных машин Производительность Стоимость Сценарии использования Изоляция ресурсов Стандартные Оптимальная Средняя Любые нагрузки, веб-приложения, СУБД На уровне гипервизора Прерываемые Оптимальная Низкая Временные нагрузки, не требовательные к надёжности. Batch‑processing, расчётные задачи с временем выполнения менее чем за 24 часа На уровне гипервизора С частичной производительностью Низкая Низкая Нетребовательные к производительности задачи, тестовые среды На уровне гипервизора С графическими ускорителями Высокая для задач, требующих GPU Высокая Обучение нейросетей, работа с уже готовыми моделями. Работа с графикой (T4) На уровне гипервизора. Аппаратная на уровне видеокарты Высокочастотные Высокая Высокая 1С, OLTP/OLAP‑нагрузка c зависимостью от частоты ядра, игровые серверы На уровне гипервизора Выделенные хосты Зависит от класса хоста Очень высокая Для высоконагруженных баз данных, требующих доступ к локальным дискам, например, Greenplum® На уровне аппаратного хоста

Стандартные виртуальные машины Стандартные виртуальные машины

Стандартные виртуальные машины работают постоянно и предоставляют 100% своих ресурсов круглосуточно. Yandex Compute Cloud создаёт их на платформах с разными процессорами, и чем современнее аппаратная часть, тем выше производительность и ниже стоимость вычислительной мощности. Это происходит благодаря лучшей энергоэффективности новых процессоров и их способности обслуживать больше виртуальных машин на одном физическом сервере, что позволяет оптимизировать ресурсы и предлагать клиентам более выгодные условия.

Основное преимущество стандартных ВМ — гибкость. Можно свободно настраивать конфигурацию под различные рабочие нагрузки и масштабировать ресурсы по мере роста бизнеса. При этом они универсальны и подходят для большинства бизнес‑задач. Но стоит учитывать, что общая стоимость значительно зависит от выбранной конфигурации машины.

Стандартные ВМ лучше всего подходят для сервисов, требующих непрерывной доступности: интернет‑магазинов, мобильных приложений и корпоративных систем, работающих круглосуточно. При увеличении нагрузки можно объединить такие машины в группы с помощью Instance Groups (групп виртуальных машин, которые автоматически масштабируются в зависимости от нагрузки и позволяют обеспечивать стабильную работу приложений) и равномерно распределить трафик через Yandex Network Load Balancer или Yandex Application Load Balancer.

Бизнес чаще всего выбирает этот тип машин для производственных сред любого масштаба. Их используют как для запуска интернет‑магазинов, так и для игровых серверов. Они отлично подходят для поддержки гибридных инфраструктур и размещения 1С в облаке.