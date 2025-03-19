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Как выбрать подходящий тип виртуальной машины в Yandex Cloud

От корректного выбора виртуальной машины зависит не только производительность, но и бюджет. Создали подробный гайд, который поможет подобрать оптимальный тип виртуальной машины в зависимости от ваших задач.

19 марта 2025 г.
20 минут чтения

Перенос информационных систем и запуск проектов в облаке становятся нормой современного бизнеса. Компании выбирают такой подход для масштабирования инфраструктуры, повышения отказоустойчивости и сокращения затрат. Правильно выбранные виртуальные машины обеспечивают доступ к необходимым вычислительным мощностям и минимизируют риски при пиковых нагрузках.

В статье расскажем о преимуществах и особенностях каждого типа виртуальных машин в Yandex Cloud. Рассмотрим, чем стандартные ВМ отличаются от прерываемых, когда стоит использовать машины с высокочастотными ядрами или GPU и в каких случаях выгодно арендовать выделенный хост. А ещё разберёмся, почему для некоторых задач достаточно виртуальных машин с частичной производительностью.

Типы виртуальных машин

Мы в Yandex Cloud предлагаем различные типы виртуальных машин для разных бизнес‑сценариев. Одни модели работают непрерывно, другие отвечают за обработку краткосрочных вычислений. Существуют ВМ с графическими ускорителями для сложных расчётов и варианты с полной аппаратной изоляцией. Ошибка в выборе типа машины может привести к проблемам с производительностью и необоснованным расходам.

Сравнительная таблица типов виртуальных машин в Yandex Cloud
Тип виртуальных машин Производительность Стоимость Сценарии использования Изоляция ресурсов
Стандартные Оптимальная Средняя Любые нагрузки, веб-приложения, СУБД На уровне гипервизора
Прерываемые Оптимальная Низкая Временные нагрузки, не требовательные к надёжности. Batch‑processing, расчётные задачи с временем выполнения менее чем за 24 часа На уровне гипервизора
С частичной производительностью Низкая Низкая Нетребовательные к производительности задачи, тестовые среды На уровне гипервизора
С графическими ускорителями Высокая для задач, требующих GPU Высокая Обучение нейросетей, работа с уже готовыми моделями. Работа с графикой (T4) На уровне гипервизора. Аппаратная на уровне видеокарты
Высокочастотные Высокая Высокая 1С, OLTP/OLAP‑нагрузка c зависимостью от частоты ядра, игровые серверы На уровне гипервизора
Выделенные хосты Зависит от класса хоста Очень высокая Для высоконагруженных баз данных, требующих доступ к локальным дискам, например, Greenplum® На уровне аппаратного хоста

Стандартные виртуальные машины

Стандартные виртуальные машины работают постоянно и предоставляют 100% своих ресурсов круглосуточно. Yandex Compute Cloud создаёт их на платформах с разными процессорами, и чем современнее аппаратная часть, тем выше производительность и ниже стоимость вычислительной мощности. Это происходит благодаря лучшей энергоэффективности новых процессоров и их способности обслуживать больше виртуальных машин на одном физическом сервере, что позволяет оптимизировать ресурсы и предлагать клиентам более выгодные условия.

Основное преимущество стандартных ВМ — гибкость. Можно свободно настраивать конфигурацию под различные рабочие нагрузки и масштабировать ресурсы по мере роста бизнеса. При этом они универсальны и подходят для большинства бизнес‑задач. Но стоит учитывать, что общая стоимость значительно зависит от выбранной конфигурации машины.

Стандартные ВМ лучше всего подходят для сервисов, требующих непрерывной доступности: интернет‑магазинов, мобильных приложений и корпоративных систем, работающих круглосуточно. При увеличении нагрузки можно объединить такие машины в группы с помощью Instance Groups (групп виртуальных машин, которые автоматически масштабируются в зависимости от нагрузки и позволяют обеспечивать стабильную работу приложений) и равномерно распределить трафик через Yandex Network Load Balancer или Yandex Application Load Balancer.

Бизнес чаще всего выбирает этот тип машин для производственных сред любого масштаба. Их используют как для запуска интернет‑магазинов, так и для игровых серверов. Они отлично подходят для поддержки гибридных инфраструктур и размещения 1С в облаке.

Пример из практики

Ювелирная компания Island Soul Jewelry, владеющая сетью из 70 магазинов в пяти странах, столкнулась с проблемой: во время пиковых нагрузок её интернет‑магазин работал нестабильно, и это приводило к потере клиентов и снижению продаж.

Компания развернула в Yandex Cloud две стандартные виртуальные машины и организовала многозональные кластеры в Yandex Managed Service for Kubernetes®. Одну среду выделили для разработки, другую — для производственных задач. Для управления кодом использовали GitLab на виртуальных машинах Yandex Compute Cloud.

В результате перехода на новую инфраструктуру стабильность работы сайта выросла в четыре раза. Теперь система уверенно выдерживает до 800 запросов в секунду даже в периоды максимальной активности покупателей.

Прерываемые виртуальные машины

Прерываемые ВМ используют те же образы, оборудование и диски, что и стандартные, но с одним важным отличием: они не гарантируют непрерывной работы. Такие машины автоматически останавливаются через 24 часа после запуска или раньше, если ресурсы понадобятся для более приоритетных задач.

Главное преимущество прерываемых машин — значительно более низкая стоимость. Пользователь платит только за фактическое время использования (pay as you go), что делает их бюджетной альтернативой для некритичных задач.

Прерываемые ВМ подходят для задач, где внезапная остановка не приведёт к серьёзным проблемам. Это могут быть нагрузочные тесты, разовые аналитические расчёты, рендеринг медиафайлов или экспериментальные вычисления. Компании часто используют такие машины для обработки сезонных всплесков трафика, когда содержать постоянную инфраструктуру экономически нецелесообразно.

Бизнес выбирает этот тип ВМ и для тестовых сред, где критична экономия бюджета при сохранении достаточной вычислительной мощности на ограниченный период времени. Мы позволяем объединять прерываемые машины в целевые группы с помощью Instance Groups и настраивать автоматическое восстановление остановленных машин с сохранением данных.

Пример из практики

Маркетинговое агентство планирует масштабную рекламную кампанию и нуждается в предварительном нагрузочном тестировании системы. У компании нет необходимости в постоянном дополнительном вычислительном ресурсе, но важно уложиться в сжатые сроки и не выйти за рамки выделенного бюджета.

Агентство запускает прерываемые ВМ в целевой группе через Instance Groups. В случае автоматической остановки система перезапускает машины, а благодаря гибкой модели оплаты стоимость теста остаётся невысокой. Такое решение позволяет полноценно подготовиться к запуску рекламной кампании без лишних затрат на инфраструктуру.

Виртуальные машины с частичной производительностью ядра

Предоставляют доступ к физическим ядрам только на определённый период времени. Например, ВМ может использовать процессор всего 200 миллисекунд в каждую секунду. При этом тактовая частота остаётся неизменной, но для получения полной мощности потребуется остановить машину и изменить её конфигурацию.

Главное достоинство таких машин — экономичность, их стоимость ниже, чем у стандартных и прерываемых ВМ. Пользователь не переплачивает за неиспользуемые ресурсы, если его задачи не требуют постоянной высокой производительности. Единственный недостаток — необходимость пересоздания машины при возникновении потребности в полной мощности CPU.

Виртуальные машины с частичной производительностью подходят для персональных проектов с минимальными требованиями к вычислительным ресурсам. Бизнес может использовать их для учебных платформ, небольших внутренних сервисов компании или экспериментальных разработок. Такие ВМ идеальны для задач с редкими всплесками активности, когда большую часть времени система фактически простаивает.

Пример из практики

Небольшой образовательный стартап запускает обучающий портал для сотрудников компаний. На виртуальной машине работает только веб‑интерфейс с базовыми функциями. Нагрузка на сервер нерегулярная и возникает лишь в рабочее время.

Выбор ВМ с частичной производительностью позволил компании существенно снизить затраты на инфраструктуру без ущерба качеству работы портала. Сэкономленные средства направили на развитие образовательного контента — это помогло привлечь дополнительных клиентов и ускорить рост бизнеса.

Виртуальные машины с графическими ускорителями

Виртуальные машины с графическими процессорами (GPU) созданы специально для ресурсоёмких вычислительных задач. В Yandex Compute Cloud можно подключить к одной машине несколько GPU и использовать специальные образы с предустановленными драйверами. Это существенно упрощает настройку.

Ключевое преимущество таких машин — высокая производительность при работе с параллельными вычислениями. Можно объединять несколько GPU‑машин в единый кластер и получать линейный рост вычислительной мощности. Это особенно ценно для проектов в сфере искусственного интеллекта и анализа данных. Но высокая производительность влечёт за собой соответствующую стоимость — даже минимальные конфигурации требуют значительных финансовых вложений.

Бизнес выбирает GPU‑ускорители для обучения нейросетей, машинного обучения и анализа больших массивов информации. Они незаменимы при 3D‑моделировании, рендеринге и других вычислительно сложных процессах. Для оптимизации затрат мы предлагаем прерываемые GPU‑машины — это подходящий вариант для проектов с нерегулярной вычислительной нагрузкой.

Пример из практики

Биологический факультет МГУ разрабатывал систему мониторинга и прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур. Проект требовал анализа огромных объёмов данных: спутниковых снимков, метеорологических показателей и информации о состоянии почвы.

Вместо создания собственного вычислительного центра с дорогостоящим оборудованием факультет выбрал инфраструктуру Yandex Cloud с виртуальными машинами, оснащёнными GPU. Это решение позволило быстро обрабатывать большие объёмы информации без капитальных затрат на серверное оборудование. В результате исследователи получили возможность строить точные прогнозы урожайности и оперативно корректировать сельскохозяйственные стратегии.

Высокочастотные виртуальные машины

Обеспечивают максимальную производительность на каждое ядро процессора. В отличие от обычных ВМ, они работают на повышенной тактовой частоте, что критично для приложений, чувствительных к скорости выполнения одиночных операций.

Основное преимущество таких машин — ускорение работы бизнес‑систем, зависящих от высокой тактовой частоты. Благодаря этому можно значительно сократить время отклика приложений и таким образом повысить комфорт взаимодействия с ними. Бонусом — возможность оптимизировать затраты на лицензии программного обеспечения, которое тарифицируется по количеству ядер (например, 1С или Microsoft SQL Server). Для достижения нужной производительности потребуется меньше ядер, а значит, и меньше лицензионных отчислений.

Высокочастотные ВМ особенно востребованы для корпоративных систем, требующих оперативной обработки транзакций (OLTP‑нагрузки) или аналитических процессов в реальном времени (OLAP‑нагрузки). Такие виртуальные машины значительно ускоряют работу с большими объёмами данных в 1С и повышают отзывчивость игровых серверов. Единственный недостаток — более высокая стоимость по сравнению со стандартными ВМ аналогичной конфигурации.

Пример из практики

Производственная компания с разветвлённой сетью филиалов использует 1С для ведения учёта и формирования отчётности. С ростом бизнеса возросла нагрузка на систему: формирование сложных отчётов стало занимать до нескольких часов, что замедляло принятие управленческих решений.

После перехода на высокочастотные ВМ в Yandex Cloud время генерации ключевых отчётов сократилось до 15–20 минут. При этом, благодаря высокой производительности каждого ядра, компания смогла оптимизировать количество используемых лицензий 1С. В результате общая стоимость владения информационной системой снизилась, несмотря на более высокую цену аренды высокочастотных машин.

Выделенные хосты

Это арендованный физический сервер, полностью отданный в распоряжение пользователя. Внутри такого сервера можно создавать любое количество виртуальных машин с нужной конфигурацией. Главное отличие от других типов ВМ — ресурсы никогда не разделяются с другими клиентами облачной платформы.

Физическая изоляция — основное преимущество выделенных хостов. Она обеспечивает максимальный уровень безопасности и производительности для критически важных бизнес‑систем. Пользователь получает прямой доступ к локальным SSD, что бывает необходимо для высоконагруженных баз данных. При этом стоит учитывать экономическую сторону вопроса: пользователь оплачивает весь сервер целиком, даже если использует только часть его мощностей.

Выделенные хосты особенно востребованы для систем с повышенными требованиями к безопасности и соответствию отраслевым стандартам. Финансовые организации и государственные структуры часто выбирают именно такой вариант размещения для своих информационных систем. В Yandex Cloud есть разные типы хостов, отличающиеся моделями процессоров, объёмом памяти и характеристиками локальных накопителей.

Крупные корпорации ценят возможность гибкого распределения вычислительных ресурсов между департаментами на одном выделенном хосте. Это позволяет оптимизировать затраты, сохраняя при этом строгую изоляцию разных окружений и рабочих нагрузок.

Пример из практики

Крупный российский банк модернизировал IT‑инфраструктуру для поддержки новых цифровых сервисов. Руководство поставило задачу обеспечить максимальную безопасность и контроль над данными при сохранении гибкости в управлении ресурсами.

Банк арендовал выделенные хосты в Yandex Cloud и развернул на них несколько виртуальных машин для разных подразделений. На одном физическом сервере разместили системы для аналитического, розничного и корпоративного бизнес‑направлений.

Такое решение обеспечило строгую изоляцию данных на аппаратном уровне и полный контроль над инфраструктурой. Банк смог быстро масштабировать ресурсы для каждого направления без необходимости закупать дополнительное оборудование, что значительно ускорило запуск новых финансовых продуктов и сервисов.

Выбор типа виртуальной машины в зависимости от задач

Виртуальные машины стали фундаментом современной облачной инфраструктуры. В Yandex Cloud клиенты с помощью ВМ поддерживают работу своих баз данных, сервисов искусственного интеллекта, инструментов машинного обучения и тестовых сред. Правильный выбор типа ВМ напрямую влияет на три ключевых показателя:

  • стабильность работы сервисов,

  • производительность системы,

  • оптимизацию расходов.

Для постоянно работающих бизнес‑приложений оптимальны стандартные виртуальные машины с предсказуемой производительностью. Проекты с ограниченным бюджетом выиграют от использования прерываемых ВМ или машин с частичной производительностью ядра. Если компания работает с большими данными или искусственным интеллектом — можно обратить внимание на машины с графическими ускорителями. Высокочастотные ВМ помогут оптимизировать работу бизнес‑приложений и сократить затраты на лицензирование, а выделенные хосты обеспечат максимальный уровень безопасности и контроля.

Мы рассмотрели технические аспекты разных типов виртуальных машин, но за цифрами и характеристиками стоят реальные бизнес‑потребности: ускорение выхода продуктов на рынок, повышение удовлетворённости клиентов и оптимизация расходов на IT‑инфраструктуру. Верный выбор типа ВМ станет важным шагом к достижению этих целей.

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Команда Yandex Cloud

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Как выбрать подходящий тип виртуальной машины в Yandex Cloud
19 марта 2025 г.
20 минут чтения
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