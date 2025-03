Как выбрать подходящий тип виртуальной машины в Yandex Cloud

Прерываемые виртуальные машины Прерываемые виртуальные машины

Прерываемые ВМ используют те же образы, оборудование и диски, что и стандартные, но с одним важным отличием: они не гарантируют непрерывной работы. Такие машины автоматически останавливаются через 24 часа после запуска или раньше, если ресурсы понадобятся для более приоритетных задач.

Главное преимущество прерываемых машин — значительно более низкая стоимость. Пользователь платит только за фактическое время использования (pay as you go), что делает их бюджетной альтернативой для некритичных задач.

Прерываемые ВМ подходят для задач, где внезапная остановка не приведёт к серьёзным проблемам. Это могут быть нагрузочные тесты, разовые аналитические расчёты, рендеринг медиафайлов или экспериментальные вычисления. Компании часто используют такие машины для обработки сезонных всплесков трафика, когда содержать постоянную инфраструктуру экономически нецелесообразно.

Бизнес выбирает этот тип ВМ и для тестовых сред, где критична экономия бюджета при сохранении достаточной вычислительной мощности на ограниченный период времени. Мы позволяем объединять прерываемые машины в целевые группы с помощью Instance Groups и настраивать автоматическое восстановление остановленных машин с сохранением данных.