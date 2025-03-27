ML‑сервисы подтвердили соответствие требованиям по защите персональных данных (152‑ФЗ)
Результаты Yandex Cloud за 2024 год
Подробный материал об итогах работы платформы за 2024 год.
Yandex Cloud — один из самых быстрорастущих бизнесов в Яндексе
Yandex Cloud — платформа для создания цифровых продуктов, предлагающая масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения, обработки и анализа данных, инструменты для работы с технологиями искусственного интеллекта, сервисы для управления информационной безопасностью и средства обеспечения полного цикла разработки.
Платформа стратегически фокусируется на том, чтобы обеспечить каждый бизнес в России полным спектром инструментов для создания и развития IT‑продуктов на базе технологий Яндекса. Для этого компания активно развивает экосистему сервисов и запускает новые продуктовые направления. Наиболее приоритетные направления — сервисы для работы с технологиями искусственного интеллекта и данными, сервисы для управления информационной безопасностью и средства обеспечения полного цикла разработки.
Yandex Cloud входит в бизнес‑группу Yandex B2B Tech
С 2024 года Yandex Cloud входит в Yandex B2B Tech, бизнес‑группу Яндекса, которая создаёт и развивает решения для корпоративного сектора. Совокупная выручка Yandex B2B Tech по двум ключевым направлениям — платформа Yandex Cloud и виртуальный офис Яндекс 360 — в 2024 году составила 32,2 млрд рублей.
По оценке Яндекса, объём рынка, на котором работает Yandex B2B Tech, в 2024 году исчислялся 240 млрд рублей, а доля Yandex B2B Tech на нём составила около 13%. К 2028 году рынок вырастет более чем вдвое, до 510 млрд рублей, продемонстрировав среднегодовой темп (CAGR) порядка 21%. Компания ожидает, что Yandex B2B Tech будет расти значительно быстрее рынка.
Выручка Yandex Cloud в 2024 году выросла в 1,5 раза
Выручка Yandex Cloud за 2024 год составила 19,8 млрд рублей, что в 1,5 раза выше показателя предыдущего года. На рост повлияли органическое увеличение спроса на сервисы платформы со стороны крупных клиентов, появление новых сервисов и направлений, а также развитие on‑premise‑решений. Yandex Cloud третий год подряд сохраняет положительную маржинальность по EBITDA.
С 2024 года сервисы Yandex Cloud стали доступны как в облаке, так и на собственных серверах клиента (on‑premises). Первыми продуктами, доступными по модели on‑premises, стали СУБД Яндекса YDB, Foundation Models (включающая в том числе YandexGPT) и Yandex SpeechKit, а также BI‑инструмент DataLens. В будущем число таких продуктов будет расти. Кроме того, возможны гибридные варианты, совмещающие облачную и локальную инфраструктуры.
В этой статье:
- Yandex Cloud — один из самых быстрорастущих бизнесов в Яндексе
- Yandex Cloud входит в бизнес‑группу Yandex B2B Tech
- Выручка Yandex Cloud в 2024 году выросла в 1,5 раза
- Сервисы Yandex Cloud: полный спектр инструментов для бизнеса
- Создаём продукты для полного цикла разработки
- Вкладываемся в развитие IT‑сообщества
«В 2024 году мы развивали не только новые продуктовые направления, но и начали расширять варианты поставки сервисов. Так, часть инструментов Yandex Cloud стала доступна для локального развёртывания — on‑premises. Мы намерены активно увеличивать число сервисов, поддерживающих эту модель поставки, и уже к концу 2025 года хотим укрепить свои позиции на рынке гибридных решений, кратно увеличив долю этого направления в структуре выручки».
Yandex Cloud уделяет большое внимание развитию инфраструктуры платформы — возможностям к масштабированию, обеспечению надёжности, производительности и бесперебойной работы сервисов. В 2024 году инвестиции в это направление выросли в три раза по сравнению с годом ранее.
Клиенты Yandex Cloud: крупные компании нарастили потребление облачных сервисов
В 2024 году число клиентов Yandex Cloud выросло в 1,5 раза и составило более 44 тысяч.
Крупные компании в 2024 году нарастили потребление облачных сервисов до 51% в общем распределении выручки, увеличившись на 5 п. п. по сравнению с 2023 годом. В совокупности потребление облачных сервисов крупными и средними компаниями составляет 85%.
Компания развивается в первую очередь как платформа для внешних пользователей, поэтому доля потребления облачных сервисов Yandex Cloud компаниями группы Яндекса в общей выручке Yandex Cloud по итогам 2024 года не превышает 5%.
Ритейлеры и IT‑компании активно применяют технологии машинного обучения
Самыми активными отраслями по объёму потребления облачных сервисов остаются ритейл, IT и банки. Они активно применяют технологии машинного обучения для повышения качества обслуживания клиентов, обучения персонала и автоматизации рутинных задач — например, ответов на несложные запросы в поддержку, и сервисы управления данными — в частности, для разработки высоконагруженных транзакционных систем.
Наибольший рост потребления демонстрируют медиа, страховые компании, а также организации в сфере здравоохранения. Спросом в медиаиндустрии пользуются сервисы безопасности и аналитики данных. Первое связано с увеличением количества атак на сайты и приложения, а второе — с усилением конкуренции и борьбой за внимание зрителя и необходимостью глубоко понимать, как аудитория потребляет контент. Страховые компании применяют машинное обучение для автоматизации ряда задач — например, обработки и согласования неструктурированных внутренних и клиентских документов.
Развиваем партнёрскую программу
Yandex Cloud продолжает развивать партнёрскую программу и сотрудничает с интеграторами, разработчиками, реселлерами и другими компаниями, которые имеют штат сертифицированных специалистов, а также опыт успешной реализации проектов на базе платформы Yandex Cloud.
В 2024 году количество активных партнёров Yandex Cloud достигло 674, увеличившись в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом. Выручка от партнёрского канала выросла в 1,8 раза по сравнению с 2023 годом.
В начале года Yandex Cloud улучшила условия партнёрской программы, повысив маржинальность для партнёров при сотрудничестве. 86% партнёров позитивно оценили изменения.
Сервисы Yandex Cloud: полный спектр инструментов для бизнеса
Число сервисов, доступных на платформе Yandex Cloud, составило 73. Инфраструктурные сервисы (IaaS) в общем объёме выручки занимают 56%. Платформенные сервисы (PaaS), в которые входят группы сервисов «Платформа данных», «Контейнерная разработка», «Машинное обучение» и «Безопасность», — 39%. При этом за год приросли сервисы «Контейнерной разработки» и «Машинного обучения».
Машинное обучение: ML‑технологии помогают автоматизировать процессы и повышать эффективность бизнеса
Компании продолжают активно внедрять технологии машинного обучения в бизнес‑процессы. Потребление ML‑сервисов в Yandex Cloud за 2024 год выросло в 1,6 раза. Клиенты применяют их для разных задач: автоматизации бизнес‑процессов, создания AI‑ассистентов, умного поиска по корпоративным базам знаний, синтеза и распознавании речи, речевой аналитики диалогов в контакт‑центрах, дообучения языковых моделей и других.
В 2024 году 17 тысяч клиентов воспользовались YandexGPT и 6,5 тысяч — YandexART.
Речевые сервисы набирают большую популярность. Количество клиентов, которые используют их для автоматизации процессов и повышения эффективности бизнеса, увеличилось более чем в два раза за 2024 год. Так, Yandex SpeechSense — сервис для глубокого анализа голосовых и текстовых каналов коммуникации набрал уже более 100 постоянных пользователей. Кроме того, с помощью технологии синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit искусственный голос озвучил более 100 млн минут.
«Темпы появления новых ML‑моделей сегодня невероятно высоки — каждые несколько недель на рынке появляются новые решения. Самостоятельное тестирование всех вариантов требует от компаний значительных ресурсов. Более того, для многих бизнес‑задач эффективнее использовать не одну, а комбинацию нескольких моделей, поскольку каждая из них решает свою часть задачи оптимальным образом. Мы создаём условия, при которых клиенты могут свободно тестировать и выбирать наиболее подходящие технологии, адаптируя их под свои потребности».
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Yandex Cloud сделала доступными для бизнеса самые последние версии генеративных моделей YandexGPT и Yandex ART.
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Запустила платформу для создания приложений на базе искусственного интеллекта — Yandex Cloud AI Studio. Она объединяет генеративные нейросети YandexGPT и YandexART, технологии синтеза и распознавания речи, интерактивную среду для обучения нейросетей, другие ML‑решения компании и инструменты для их интеграции в бизнесе.
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Предложила для компаний технологию генеративного ответа. С помощью неё на базе YandexGPT можно интегрировать умный поиск на собственном сайте, который объединит информацию в один удобный ответ с возможностью уточнять вопросы.
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Выпустила нейросеть‑эмпата, которая помогает бизнесу лучше понять эмоции клиентов. Новый ML-сервис разработан на базе технологии распознавания речи Yandex SpeechKit и позволяет бизнесу лучше анализировать телефонные разговоры, адаптировать работу колл‑центров под каждого клиента и оперативно реагировать на нештатные ситуации.
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Запустила инструмент для создания AI‑ассистентов. Новый сервис объединяет языковую модель YandexGPT и технологию поиска по базам знаний Retrieval Augmented Generation (RAG) для интеграции с внешними бизнес‑системами, что позволяет модели отвечать по базам знаний компании.
Разрабатываем сервисы безопасности с применением технологий искусственного интеллекта
Группа сервисов безопасности Yandex Cloud второй год подряд стала лидером по темпам роста потребления — по итогам года этот показатель увеличился в 2,1 раза.
Lamoda подключила сервис Audit Trails для улучшения наблюдаемости облачной инфраструктуры. Audit Trails собирает события из всех облачных сервисов, систематизирует данные о событиях, дополняет их контекстом и позволяет выгрузить для дальнейшего анализа в систему мониторинга. Это помогает компании отслеживать изменения в инфраструктуре, запросы доступов, процессы аутентификации и авторизации.
В 2024 году в развитие безопасности Yandex Cloud проинвестировала 1,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. Мы большое внимание уделяем обеспечению безопасной работы в облаке и вкладываемся в развитие собственных сервисов и рекомендаций в области защиты данных, регулярно проходим аудиты и повышаем уровни соответствия стандартам индустрии.
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Yandex Cloud разработала сервис для централизованного управления безопасностью облачной инфраструктуры Yandex Security Deck. С его помощью компании могут выявлять киберугрозы, контролировать права доступа сотрудников к данным и снижать риски утечек в цифровых продуктах, размещённых в облаке. В сервисе можно отслеживать действия внутри инфраструктуры клиента. Такой полный мониторинг ещё не был реализован в подобных продуктах в России.
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Yandex Cloud запустила новый межсетевой экран Web Application Firewall (WAF) в составе сервиса Yandex Smart Web Security, чтобы обеспечить более надёжную защиту веб‑приложений от кибератак.
Упрощаем работу с данными и повышаем эффективность
Группа этих решений включает в себя облачные сервисы платформы данных и собственную СУБД Яндекса — YDB, которая с 2024 года стала доступна для развёртывания on‑premises.
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Портфель управляемых решений в платформе данных дополнился сервисами Yandex Managed Service for Trino — быстрый анализ больших объёмов данных, и Yandex MetaData Hub — управление метаданными и интеграция между сервисами. Эти изменения упрощают работу с данными и повышают эффективность аналитических процессов.
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Yandex Cloud продолжает развивать собственную СУБД Яндекса — YDB. В 2024 году в ней была реализована поддержка аналитической обработки данных. Благодаря массивно‑параллельной архитектуре СУБД способна хранить сотни терабайт данных и быстро их обрабатывать, а также позволяет создавать корпоративные хранилища данных.
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BI‑инструменты: растёт спрос на анализ и визуализацию данных
BI‑системы пользуются спросом: количество пользователей Yandex DataLens за 2024 год выросло в 1,6 раза, а темп роста потребления — в два раза. Наше продуктовое комьюнити — крупнейшее BI‑сообщество в Telegram, насчитывает более 13 тысяч активных участников.
В 2024 году DataLens представил расширенный тариф DataLens Business для корпоративного использования, который помимо стандартных возможностей включает стилизацию, SSO и федерацию учётных записей, приоритетную поддержку и гарантии SLA (Service Level Agreement), безопасное встраивание во внешние системы, статистику использования сервиса, а также новый конструктор многостраничных документов для экспорта и интерактивных презентаций.
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Создаём продукты для полного цикла разработки
В 2024 году Yandex Cloud выпустила несколько продуктов для разработчиков, созданных с учётом внутренней экспертизы Яндекса.
Собственный AI‑помощник для работы с кодом
Yandex Code Assistant создан на базе нейросетей и способен по фрагменту кода генерировать его наиболее вероятное продолжение. В будущем появится возможность делать код‑ревью. Ассистент поддерживает более 30 языков программирования, в том числе C++, Go, Java, Kotlin, Python и другие.
Мы создали ассистента на основе внутреннего запроса — помощника опробовали тысячи разработчиков Яндекса, большинство из них стали постоянными пользователями. Каждую неделю разработчики Яндекса с помощью ассистента принимают около 250 тысяч строк кода. За полгода публичного тестирования к сервису запросили доступ тысячи внешних пользователей: от индивидуальных разработчиков до крупных компаний из ритейла, банковской сферы и других индустрий.
Позднее AI‑помощник вошёл в состав платформы для разработки SourceCraft и был переименован в SourceCraft Code Assistant. Кроме того, он доступен в формате плагина к популярным IDE.
Платформа для разработки программных продуктов
С помощью SourceCraft разработчики могут создавать исходный код, управлять его версиями, тестировать, собирать, развёртывать и сопровождать IT‑проекты. Первым компонентом платформы стал сервис Code Assistant. Помимо инструментов хранения и ревью кода, в SourceCraft появятся функции для непрерывной интеграции и развёртывания IT‑проектов, безопасной разработки, аудита, логгинга, мониторинга и трейсинга.
Сервис для оптимизации рабочих процессов
Yandex Serverless Integrations позволяет быстро создавать более гибкие и масштабируемые приложения на базе современной event‑driven‑архитектуры. С помощью сервиса IT‑специалисты могут автоматизировать рабочие процессы при создании цифровых решений.
В Yandex Serverless Integrations входят:
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Yandex Workflows — инструмент для автоматизации разработки и бизнес‑процессов с помощью визуального конструктора или декларативного языка YAML без написания кода интеграции.
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Yandex EventRouter — инструмент для обмена информацией о новых событиях между сервисами.
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Yandex API Gateway — сервис для создания шлюзов между внешними и облачными сервисами.
Сервис для мультиканальной отправки уведомлений
Yandex Cloud Notification Service позволяет решать задачи по отправке уведомлений: от обновления протоколов, сбора логов до рассылки сообщений о нештатных ситуациях и сервисных работах. Кроме того, были значительно расширены возможности сервиса отправки транзакционных почтовых сообщений Yandex Cloud Postbox, предложив компаниям комплексное решение для настройки и управления уведомлениями. Эти сервисы помогают компаниям автоматизировать процессы отправки уведомлений, снизить нагрузку на разработчиков и сосредоточиться на развитии основной функциональности продукта.
Развиваем другие продуктовые направления
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В 2024 году Yandex Cloud запустила Yandex BareMetal — сервис по аренде выделенных физических серверов, открывая компаниям больше новых сценариев для работы с высоконагруженными сервисами. Сервис интегрирован с облачной консолью Yandex Cloud, в которой можно выбрать подходящую конфигурацию сервера с необходимым количеством ядер и оперативной памяти.
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Индустрия видеоконтента стремительно растёт и требует специализированной видеоинфраструктуры, которая будет соответствовать запросам пользователей и стандартам надёжности и безопасности. Yandex Cloud запустила сервис управления видеоконтентом для бизнеса — Yandex Cloud Video, который позволяет гибко интегрировать видеообзоры и отзывы о продуктах на сайты и в веб‑приложения, размещать учебные материалы на LMS‑платформах и проводить онлайн‑трансляции для сотен тысяч зрителей с минимальной задержкой по времени.
Вкладываемся в развитие IT‑сообщества
Образовательные программы: развиваем облачные компетенции
В 2024 году более 24 тысяч студентов освоили облачные компетенции через образовательные программы Yandex Cloud. Обучение проходит на собственных курсах платформы и через онлайн‑программы партнёров: «Практикум», «Нетология», OTUS, SkillFactory, Slurm и других. С момента запуска программ в них приняли участие около 60 тысяч человек.
В 2024 году Yandex Cloud представила 13 массовых открытых онлайн-курсов, включая темы по DevOps, безопасности и работе с данными. Всего сейчас доступно 26 курсов. По направлениям Greenplum® для дата‑инженеров, ClickHouse® для дата‑инженеров и Kubernetes® для разработчиков доступно кастомизированное синхронное обучение.
Также платформа Yandex Cloud запустила программу сертификации для специалистов по облачным сервисам, которую прошли 300 человек — 28% успешно сдали экзамен и стали сертифицированными специалистами. Программа позволяет подтвердить компетенции инженерам, разработчикам, аналитикам, администраторам, архитекторам, DevOps и другим специалистам, работающим с облачными технологиями.
Yandex Cloud продолжает поддерживать облачной экспертизой более 90 российских вузов, среди которых МГУ, ВШЭ, ИТМО, СПбГУ, СПбПУ, УрФУ, МИСИС, КФУ, КНИТУ‑КАИ, МАИ, ТУСУР, ЮФУ, ТПУ, ЛЭТИ, Мосполитех, СВФУ, РГУ им. И. М. Губкина, Финансовый университет, Иннополис и т. д. За 2024 год более 10 тысяч студентов вузов обучились на технологиях платформы.
Yandex Cloud выступила партнёром более 20 крупных хакатонов, среди которых «Цифровой прорыв», мероприятия от МГУ, ВШЭ, МИРЭА и других вузов, а также собственный чемпионат по программированию Yandex Cup. Также Yandex Cloud продолжает сотрудничество с десятью студенческими акселераторами.
Yandex Cloud активно участвует в образовательных программах в университетах, помогая студентам освоить передовые облачные технологии. В 19 вузах запущены модули по фронтенду и бэкенду, интегрированные в университетские курсы. Модуль по бэкенду полностью реализован на Yandex Cloud, где студенты могут разрабатывать и развёртывать свои приложения в облаке. За 2024 год программы изучили более 4 тысяч студентов из 12 регионов.
В Yandex Cloud действует программа стажировок, направленная на привлечение и развитие талантливых специалистов. В 2024 году в рамках программы прошли обучение и практику 106 стажёров, каждый из которых получил возможность работать над реальными проектами под руководством опытных наставников. По итогам стажировки 62 человека приняты в штат.
Yandex Cloud Boost: даём IT‑проектам доступ к облачным технологиям
В рамках программы Yandex Cloud Boost мы помогаем IT‑стартапам получать доступ к облачным технологиям. В этом году более 335 стартапов получили гранты на общую сумму 146 млн рублей.
У платформы более 100 партнёров на стартап‑рынке, среди которых венчурные фонды, акселераторы и технопарки. Самыми активными в 2024 году стали ФРИИ в России и Astana Hub в Казахстане.
В 2024 году также была расширена программа грантов Yandex Cloud Boost AI. Более 100 компаний получили доступ к большим языковым моделям Яндекса для использования в своих продуктах на срок до одного года.
Центр технологий для общества: реализуем социально значимые проекты
Yandex Cloud создала Центр технологий для общества, который объединяет проекты в области экологии, медицины и образования. Платформа определила основные критерии выбора проектов: масштабируемость, наличие гипотезы и осязаемые сроки.
Знаковые проекты Центра для науки, образования и здравоохранения в 2024 году:
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Сервис для предотвращения последствий пеплопадов на Камчатке. Теперь распространение вулканического пепла можно прогнозировать на сутки вперёд и быстрее устранять последствия выбросов по всему миру.
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Запуск системы для определения признаков редкой патологии spina bifida на ранних сроках беременности. Она работает на основе ультразвуковых исследований и AI.
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Обучение нейросети федеративным способом. Совместный эксперимент с Сеченовским Университетом. Ресурсы разных учреждений объединили для диагностики сердечных патологий. Подход поможет учить нейросети даже в тех случаях, когда данных очень мало или их передача ограничена.