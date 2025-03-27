Результаты Yandex Cloud за 2024 год

Yandex Cloud — платформа для создания цифровых продуктов, предлагающая масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения, обработки и анализа данных, инструменты для работы с технологиями искусственного интеллекта, сервисы для управления информационной безопасностью и средства обеспечения полного цикла разработки.

Платформа стратегически фокусируется на том, чтобы обеспечить каждый бизнес в России полным спектром инструментов для создания и развития IT‑продуктов на базе технологий Яндекса. Для этого компания активно развивает экосистему сервисов и запускает новые продуктовые направления. Наиболее приоритетные направления — сервисы для работы с технологиями искусственного интеллекта и данными, сервисы для управления информационной безопасностью и средства обеспечения полного цикла разработки.

Yandex Cloud входит в бизнес‑группу Yandex B2B Tech Yandex Cloud входит в бизнес‑группу Yandex B2B Tech

С 2024 года Yandex Cloud входит в Yandex B2B Tech, бизнес‑группу Яндекса, которая создаёт и развивает решения для корпоративного сектора. Совокупная выручка Yandex B2B Tech по двум ключевым направлениям — платформа Yandex Cloud и виртуальный офис Яндекс 360 — в 2024 году составила 32,2 млрд рублей.

По оценке Яндекса, объём рынка, на котором работает Yandex B2B Tech, в 2024 году исчислялся 240 млрд рублей, а доля Yandex B2B Tech на нём составила около 13%. К 2028 году рынок вырастет более чем вдвое, до 510 млрд рублей, продемонстрировав среднегодовой темп (CAGR) порядка 21%. Компания ожидает, что Yandex B2B Tech будет расти значительно быстрее рынка.