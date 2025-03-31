Нейросети для текста: применение в бизнесе

Технология LLaMA создана компанией Meta. Meta признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена.

Нейросети для работы с текстом прошли путь от научных лабораторий до стандартных бизнес‑инструментов. Компании из маркетинга, консалтинга и других отраслей уже применяют большие языковые модели (LLM — алгоритмы, обученные на огромных массивах текста для создания человекоподобного языка). Речь идёт о таких нейросетях, как, например, YandexGPT , GPT‑4 и LLaMA*.

Более 65% организаций уже регулярно используют генеративный ИИ . Около 72% компаний внедрили его хотя бы в одно направление работы. Эти технологии охватывают примерно 40% задач в сферах, где основной ресурс — информация: в юриспруденции, финансах, маркетинге и образовании.

Интерес к ИИ‑инструментам стремительно растёт. В 2024 году спрос на GPT‑сервисы вырос на 3600% по сравнению с 2023 годом. Работать с нейросетями стало проще: достаточно интуитивно понятного интерфейса и запросов на обычном языке, без программирования. Около 75% руководителей ожидают, что эти технологии фундаментально изменят их индустрии.

Рассмотрим, как нейросети помогают создавать тексты, экономить ресурсы, ускорять рабочие процессы и получать преимущества перед конкурентами. Представим пошаговые инструкции по работе с ИИ, примеры из практики российских и зарубежных компаний, а также правовые вопросы: от авторских прав до существующих ограничений.

Этапы создания текста с помощью нейросети Этапы создания текста с помощью нейросети

Генерация идей Генерация идей

В традиционном копирайтинге поиск тем часто отнимает много времени. Языковые модели решают эту задачу за секунды: достаточно запросить, например, «Придумай 10 заголовков для статьи о цифровом детоксе» — и нейросеть предложит готовый список вариантов .

Ключевой момент этого этапа — составление чёткого и подробного промта. Вместо расплывчатого «Напиши статью про котов» эффективнее указать: «Сгенерируй статью про персидских котов объёмом около 5000 знаков с описанием особенностей их кормления и ухода». Для выбора актуальных тем специалисты часто комбинируют ChatGPT или YandexGPT с Google Trends или сервисом Яндекс Вордстат , анализируя текущие интересы аудитории.

Создание структуры Создание структуры

На этом этапе формируется «каркас» текста: оглавление, логические блоки и подзаголовки. Запрос «Составь план статьи о преимуществах электромобилей с подзаголовками» позволяет получить систематизированный набросок. Модель учитывает заданные вводные о важности экологичности и экономической выгоды.

Такой подход помогает выстроить будущий материал — определить основные разделы, расположить их в логической последовательности и подготовить основу для следующего этапа.

Написание черновика Написание черновика

На этом этапе ИИ создаёт непосредственно текст для каждой секции. Запрос «Раскрой подзаголовок „Экологичность электромобилей“ на 300 слов» даст готовый блок контента. Главное преимущество здесь — возможность быстро настраивать стиль и объём под требования заказчика.

Модель выдаёт черновик с основными идеями по теме, используя знания из своего обучения. Большие языковые модели вроде YandexGPT или ChatGPT способны формировать структурированный материал и имитировать нужный стиль: деловой, научно‑популярный или рекламный.

Редактирование и доработка Редактирование и доработка

Несмотря на впечатляющие результаты, тексты нейросети требуют проверки. Модель может повторять фразы, придумывать несуществующие факты или противоречить сама себе. На финальном этапе человек проверяет даты, имена, статистику, убирает повторы и исправляет стилистические ошибки.

Роль человека на этом этапе решающая — нейросеть работает как ускоритель и черновой автор, но ответственность за итоговое качество несёт специалист. Часто нужны дополнительные итерации: текст возвращают нейросети с запросом расширить тот или иной раздел или перефразировать в другом стиле.

Сочетание скорости ИИ и человеческого контроля даёт наилучший результат: авторы экономят время, а итоговый контент получается более качественным. Исследования показывают, что использование ChatGPT позволяет профессионалам выполнять письменные задачи на 50% быстрее при одновременном улучшении качества текста.

Быстрая адаптация текста под разные форматы Быстрая адаптация текста под разные форматы

Одно из ключевых преимуществ генеративного ИИ — способность быстро трансформировать исходный текст для различных каналов коммуникации.

Современные модели выполняют несколько важных задач:

резюмирование — автоматическое создание кратких пересказов длинных документов,

изменение тона — переписывание текста в другом стиле,

упрощение — изложение сложного материала понятным языком.

Использование одного драфта для нескольких каналов Использование одного драфта для нескольких каналов

С помощью нейросети базовый текст легко преобразуется в различные форматы:

Описание для лендинга — краткий и ёмкий текст с акцентом на уникальное торговое предложение и призыв к действию. Нейросеть выделяет ключевые преимущества и формулирует их в виде лаконичных сообщений для повышения конверсии. Рекламные объявления — сжатые формулировки и заголовки, которые вызывают интерес и соответствуют требованиям рекламных платформ. Модель создаёт варианты для A/B‑тестирования и подбирает оптимальные сочетания слов. Посты для соцсетей — адаптация под стиль разных площадок: от делового формата LinkedIn до неформального тона Telegram. ИИ учитывает особенности аудитории каждой социальной сети.

Этот подход значительно упрощает омниканальный маркетинг — распространение одной информации в разных форматах на различных площадках.

Пример на базе вебинара Пример на базе вебинара

Рассмотрим практический пример: используя YandexGPT и общее описание предстоящего вебинара, можно:

создать структурированную выжимку для лендинга с ключевыми тезисами, программой и датой проведения;

подготовить серию анонсов для рассылки с разбивкой по дням до начала мероприятия;

сгенерировать неформальные посты для социальных сетей, адаптированные под аудиторию Telegram.

При частом использовании таких запросов удобно сохранять шаблоны в специальных плейграундах YandexGPT для повторного применения в других проектах.

Этот подход уже активно применяется на практике. Например, с помощью YandexGPT можно управлять сложностью текста — запросить его переписать понятнее для определённой аудитории («объясни, как для ученика 5 класса»). Модель упростит формулировки и уберёт избыточную терминологию.

Лайфхаки по работе и настройке ИИ Лайфхаки по работе и настройке ИИ

Для эффективной работы с нейросетями нужен правильный подход к формулировке задач и настройке параметров. Практический опыт пользователей и специалистов по промт‑инжинирингу помог выработать набор полезных приёмов для достижения лучших результатов.

Формулировка задачи Формулировка задачи

Качество ответа нейросети напрямую зависит от чёткости запроса. Расплывчатые формулировки вроде «Напиши статью о йоге» дают обобщённые результаты. Гораздо эффективнее конкретизировать: «Напиши статью о пользе йоги для офисных сотрудников на 2000 слов, тон — дружелюбный, уровень — новички».

Вспомнив пример про котов, можно сравнить два подхода:

Неэффективный запрос: «Расскажи про котов». Эффективный запрос: «Сгенерируй статью про персидских котов объёмом в районе 5000 знаков с описанием особенностей их кормления и ухода».

Конкретика во втором примере помогает модели сразу сфокусироваться на нужной теме и создать структурированный, полезный материал.

Передача контекста Передача контекста

Нейросети точнее воспроизводят нужный стиль, когда в запросе есть примеры желаемого тона или ключевые фразы. При создании маркетинговых текстов полезно добавлять эмоциональные маркеры и указывать уникальное торговое предложение бренда.

Важно помнить, что некоторые модели не сохраняют полную историю диалога. Поэтому для каждого нового запроса необходимо заново предоставлять весь контекст. Наиболее эффективный метод — вставлять в запрос отрывки исходного текста, с которыми должна работать нейросеть для получения точного ответа.

Настройка параметров Настройка параметров

В интерфейсе большинства нейросетей доступны настройки, влияющие на характер генерации текста:

Температура — коэффициент творческой случайности. При высоких значениях (0,8–1) ответы становятся более разнообразными и креативными, при низких (0–0,3) — более предсказуемыми и точными. Для официальных текстов лучше использовать низкую температуру, для генерации нестандартных идей — высокую. Максимальная длина ответа — ограничение объёма генерируемого текста для получения более лаконичного результата.

Проверка фактов и итерации Проверка фактов и итерации

Несмотря на впечатляющие возможности , нельзя слепо доверять всему, что генерирует нейросеть. Модели могут «галлюцинировать» — уверенно предоставлять неправдивые сведения. Поэтому необходимо проверять ключевые факты, статистику и цитаты в надёжных источниках.