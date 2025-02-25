Один из наиболее эффективных примеров интеграции YandexGPT 5 Pro в бизнес‑процессы — это автоматизация работы контакт‑центра. Новая модель может анализировать диалоги, классифицировать обращения в поддержку по ключевым темам и жалобам и суммаризировать их для корпоративных отчётов. Для этого нейросеть можно интегрировать по API на платформе Yandex Cloud AI Studio или использовать в составе других ML‑продуктов. Например, диалоги можно загрузить для анализа в сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense.
YandexGPT 5 Pro стала доступна в Yandex Cloud
Новая модель лучше справляется с ключевыми бизнес‑задачами: классифицирует тексты, придерживается инструкций и поддерживает диалог.
На базе YandexGPT 5 Pro клиенты смогут самостоятельно создавать ИИ‑ассистентов — например, для умного поиска по корпоративным документам и базам данных. Также модель уже можно использовать для классификации текстов в Few‑shot классификаторах — например, для распределения обращений клиентов по категориям, фильтрации рекламных предложений и других задач.
Что улучшили в новой модели
Генерация контента, суммаризация и извлечение данных
YandexGPT 5 Pro лучше справляется с анализом и классификацией сложных текстов, суммаризацией, выделением ключевых тезисов и обработкой информации. Так, модель способна сделать качественную суммаризацию, выделить ключевые тезисы или найти и заполнить необходимую информацию по шаблону из переписки с клиентами.
Работа с функциями
Модель YandexGPT 5 Pro значительно улучшила работу с функциями (function calling) — особыми командами, которые позволяют интегрировать внешние инструменты и API. Разработчики смогут указать список доступных функций и параметров, а модель предложит, какой вызов необходимо выполнить. Это позволяет направить запрос для выполнения задачи во внешних приложениях — например, поставить встречу в календарь, составить маршрут до офиса или удалить неактуальные данные в базах знаний.
Работа с внешними источниками
В YandexGPT 5 Pro значительно улучшились ответы благодаря использованию запросов RAG (Retrieval Augmented Generation). Этот подход позволил значительно снизить количество галлюцинаций и повысить точность — модель стала на 71% чаще предоставлять достоверные ответы на основе правильных источников и реже выдумывать факты.
«Один из главных фокусов развития YandexGPT для бизнеса — это прикладная польза для российских компаний и решение конкретных задач. Чтобы модель стала для них более эффективной, мы обучили YandexGPT 5 Pro с учётом специфики российского рынка и русскоязычной аудитории, поэтому она лучше понимает культурный контекст, особенности речи и локальные потребности клиентов. Теперь модель лучше поддерживает диалог, отвечает в строгом формате и генерирует более подходящие ответы по запросу клиента».
Сравнение с другими моделями
Новая модель не уступает по качеству ответов лучшим мировым аналогам, а в некоторых типах задач превосходит их. По результатам внутреннего слепого попарного сравнения, YandexGPT 5 Pro сравнима по качеству ответов с GPT‑4o и в 64% случаев превосходит китайскую модель Qwen2.5 в решении стандартных задач сервисов Яндекса.
По результатам международных тестов и их адаптаций для русского языка новая модель Яндекса вплотную приблизилась к GPT‑4o, а в ряде задач не уступает или превосходит её по качеству. Среди них работа с текстом, написание кода, задания на логику и вычисления. Если сравнивать с Qwen2.5, то YandexGPT 5 Pro лучше отвечает на фактовые вопросы и следует заданному формату, немного уступая в математике.