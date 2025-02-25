YandexGPT 5 Pro стала доступна в Yandex Cloud

Работа с функциями Работа с функциями

Модель YandexGPT 5 Pro значительно улучшила работу с функциями (function calling) — особыми командами, которые позволяют интегрировать внешние инструменты и API. Разработчики смогут указать список доступных функций и параметров, а модель предложит, какой вызов необходимо выполнить. Это позволяет направить запрос для выполнения задачи во внешних приложениях — например, поставить встречу в календарь, составить маршрут до офиса или удалить неактуальные данные в базах знаний.

Работа с внешними источниками Работа с внешними источниками

В YandexGPT 5 Pro значительно улучшились ответы благодаря использованию запросов RAG (Retrieval Augmented Generation). Этот подход позволил значительно снизить количество галлюцинаций и повысить точность — модель стала на 71% чаще предоставлять достоверные ответы на основе правильных источников и реже выдумывать факты.