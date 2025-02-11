Речевая аналитика, ответственный ИИ и защита персональных данных: обзор трендов ТМТ‑сектора

Согласно исследованию инвестиционной компании «Финам», по итогам 2024 года мировой TMT‑сектор вырос на 7,2% и достиг $5,3 трлн. В России объём рынка увеличился на 9% — до 6,4 трлн рублей. Обеспечить качественную связь, стабильное вещание и быстрый доступ к сервисам, а также надёжно защитить данные пользователей крупнейшим игрокам рынка помогают облачные технологии и инструменты на базе искусственного интеллекта.

Cloud‑native‑подход в телекоммуникациях Cloud‑native‑подход в телекоммуникациях

Согласно отчёту Capgemini Research Institute, около трети (31%) мировой сетевой ёмкости обрабатывается через облачные серверы, а через несколько лет этот показатель может дойти до 46%. На этом фоне ведущие телеком‑компании всё чаще переходят на cloud‑native‑архитектуру. Это подход, при котором цифровые решения работают как облачные независимо от места их развёртывания — будь то собственные дата‑центры или внешние площадки.

Такой подход даёт несколько значимых преимуществ:

Новые сервисы можно запускать намного быстрее. Операционные затраты на поддержку технологий заметно снижаются. Бизнес становится гибче в управлении инфраструктурой.

Эту пользу подчёркивает опыт крупных отраслевых компаний. Так, Orange внедрила гибридную сеть с использованием cloud‑native‑подхода и сократила сроки вывода новых продуктов на рынок. Deutsche Telekom оптимизировала работу с IoT‑услугами с помощью распределённых облачных решений, что позволило эффективнее управлять ресурсами и сократить издержки.

В России тема Cloud Native ещё только начинает набирать популярность. Но ведущие телеком‑компании уже развивают собственные облачные платформы, что говорит о растущем интересе и перспективности этого направления.

Ужесточение ответственности за утечку персональных данных: что делать Ужесточение ответственности за утечку персональных данных: что делать

В конце 2024 года правительство ужесточило ответственность за утечку персональных данных: она наступит за действие или бездействие, из‑за которого чувствительная информация попала в общий доступ. Оборотные штрафы для бизнеса теперь могут достигать 15 млн рублей, что затрагивает в том числе компании из сфер телекома, медиа и технологий.

На фоне этих изменений бизнес усиливает меры защиты данных. Всё чаще внедряются файерволы, системы обнаружения вторжений и алгоритмы шифрования. На нашей платформе есть несколько полезных инструментов, которые помогут компаниям усилить защиту персональных данных и избежать штрафов за утечку.