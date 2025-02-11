Общепринятый на российском рынке подход к обеспечению защиты ПД в облаке на примере оценки эффективности мер защиты согласно закону 152‑ФЗ. По такому процессу идут все компании, которые работают с ПД клиентов
Речевая аналитика, ответственный ИИ и защита персональных данных: обзор трендов ТМТ‑сектора
Почему телеком переходит на cloud‑native‑архитектуру и зачем медиакомпаниям соблюдать этические принципы синтеза речи? Об этом и не только рассказываем в обзоре актуальных тенденций ТМТ‑сектора.
Согласно исследованию инвестиционной компании «Финам», по итогам 2024 года мировой TMT‑сектор вырос на 7,2% и достиг $5,3 трлн. В России объём рынка увеличился на 9% — до 6,4 трлн рублей. Обеспечить качественную связь, стабильное вещание и быстрый доступ к сервисам, а также надёжно защитить данные пользователей крупнейшим игрокам рынка помогают облачные технологии и инструменты на базе искусственного интеллекта.
Тренды ТМТ‑сектора
Cloud‑native‑подход в телекоммуникациях
Согласно отчёту Capgemini Research Institute, около трети (31%) мировой сетевой ёмкости обрабатывается через облачные серверы, а через несколько лет этот показатель может дойти до 46%. На этом фоне ведущие телеком‑компании всё чаще переходят на cloud‑native‑архитектуру. Это подход, при котором цифровые решения работают как облачные независимо от места их развёртывания — будь то собственные дата‑центры или внешние площадки.
Такой подход даёт несколько значимых преимуществ:
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Новые сервисы можно запускать намного быстрее.
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Операционные затраты на поддержку технологий заметно снижаются.
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Бизнес становится гибче в управлении инфраструктурой.
Эту пользу подчёркивает опыт крупных отраслевых компаний. Так, Orange внедрила гибридную сеть с использованием cloud‑native‑подхода и сократила сроки вывода новых продуктов на рынок. Deutsche Telekom оптимизировала работу с IoT‑услугами с помощью распределённых облачных решений, что позволило эффективнее управлять ресурсами и сократить издержки.
В России тема Cloud Native ещё только начинает набирать популярность. Но ведущие телеком‑компании уже развивают собственные облачные платформы, что говорит о растущем интересе и перспективности этого направления.
Ужесточение ответственности за утечку персональных данных: что делать
В конце 2024 года правительство ужесточило ответственность за утечку персональных данных: она наступит за действие или бездействие, из‑за которого чувствительная информация попала в общий доступ. Оборотные штрафы для бизнеса теперь могут достигать 15 млн рублей, что затрагивает в том числе компании из сфер телекома, медиа и технологий.
На фоне этих изменений бизнес усиливает меры защиты данных. Всё чаще внедряются файерволы, системы обнаружения вторжений и алгоритмы шифрования. На нашей платформе есть несколько полезных инструментов, которые помогут компаниям усилить защиту персональных данных и избежать штрафов за утечку.
Рост сложности и комплексности угроз информационной безопасности требует пересмотра подхода. Уже недостаточно просто держать всю информацию и сервисы внутри собственного контура. Всё чаще компании выбирают стратегию гибридной ИБ, которая сочетает преимущества облачных и on‑premise‑решений. Такой подход позволяет не только укрепить защиту, но и гибко реагировать на угрозы. Например, многие компании, традиционно хранящие данные на собственной инфраструктуре, начинают использовать облачные решения для защиты от DDoS‑атак и создания гибридных центров безопасности (SOC).
Этические принципы синтеза речи — соблюдаем вместе
Это событие будет особенно интересно компаниям из медиаиндустрии. Вместе с теми, кто создаёт и использует синтезированную речь, Яндекс сформулировал правила этичного взаимодействия. Новые договорённости обезопасят дикторов и пользователей технологии — в том числе тех, кто применяет Yandex SpeechKit.
С помощью этого инструмента компании создают голосовых помощников, автоматизируют работу колл‑центров и озвучивают книги. Для обучения ML‑модели мы используем аудиозаписи голосов профессиональных дикторов и любителей.
Этика речевых технологий важна, потому что голос, как и внешность, уникальны. Любой человек, будь то профессиональный диктор или просто сотрудник, голосом которого сообщают о записи к врачу или дублируют фильмы, имеет право знать, в каких проектах будут использовать его речь. И если что-то не так, отозвать разрешение. Это честно и прозрачно по отношению к подрядчику. Принципы помогают выстраивать доверительные отношения между разработчиками, студиями, дикторами и крупными компаниями.
Мы уже соблюдаем новые правила сами и рекомендуем применять их в масштабах индустрии. Общий тренд на ответственное взаимодействие с ИИ подтверждает, например, исследование McKinsey, опубликованное в октябре 2024 года. По оценке аналитиков, к 2040 году крупные телеком‑компании, которые применяют ответственный ИИ, смогут заработать до $250 млрд. Всё потому, что подход способен улучшить бизнес‑процессы, оптимизировать интеграцию технологий, повысить конкурентное преимущество и доверие клиентов, а также снизить коммерческие и репутационные риски.
Облачные проекты компаний
Запустить речевую аналитику как МТС Evolve
Команда МТС Exolve запустила на своей коммуникационной платформе речевую аналитику с применением Yandex SpeechSense. Теперь клиенты компании могут исследовать звонки и диалоги с операторами и чат‑ботами. Например, проверять, насколько точно оператор следовал скрипту общения и получил ли пользователь ответ на вопрос. Сервис уже тестируют несколько крупных компаний из электронной коммерции, финтеха и медтеха.
С помощью речевой аналитики сотрудникам, которые проверяют качество обслуживания, не нужно тратить часы на прослушивание записей разговоров операторов с клиентами. Достаточно изучить текстовую расшифровку и обратить внимание на ключевые моменты беседы.
Нейросети Яндекса помогают ускорить анализ звонков и текстовых диалогов
Выдерживать рост аудитории на 10% и пиковые нагрузки до 20+ тыс. пользователей как Twinby
Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, проведённому в 2023 году, сервисы знакомств остаются популярными среди россиян. Так, 69% респондентов от 18 до 35 лет хотя бы раз заходили в дейтинг‑приложения, а 25% — пользовались ими на момент опроса. При этом за 2023 год уникальная месячная аудитория таких приложений выросла на 6–10%, подсчитали операторы t2 и МТС.
Мы активно сотрудничаем с разработчиками приложений для знакомств, так как многие дейтинговые сервисы с самого начала развивают свои приложения в облаке. Один из наших клиентов — компания Twinby. Сервис предлагает пользователям пройти психологические тесты, а исходя из ответов алгоритмы подбирают лучшую пару. Сейчас в приложении есть три адаптированных теста: Big Five («Большая пятёрка»), «Тип личности» (тест на тип личности по Майерс — Бриггс) и Attachment Style Questionnaire (теория привязанности).
Пиковая нагрузка на Twinby может составлять более 20 тыс. пользователей, а с момента перезапуска проекта в Yandex Cloud аудитория выросла с нескольких сотен тысяч до 6 млн человек. Мы помогли команде сервиса быстро масштабироваться и обеспечили защиту персональных данных пользователей.
Примеры результатов теста «Большая пятёрка» и «Тип личности»
Какие ещё технологии используют разработчики дейтинговых приложений, можно прочитать в подробном обзоре с примерами от наших клиентов.
Новые технологии для отрасли
Управлять видеоконтентом с помощью Yandex Cloud Video
Спрос на видеоконтент уверенно растёт: люди тратят на просмотр видео до 84 минут в день. Пользователи всё чаще изучают товары и услуги, а также знакомятся с заинтересовавшими их компаниями через видеообзоры и онлайн‑мероприятия. Для всех этих задач мы разработали инструмент, который помогает комплексно управлять видеоконтентом, — Yandex Cloud Video.
Сервис «Кинопоиск» использует его для поддержки высоконагруженных онлайн‑телеканалов и трансляций спортивных событий. А Яндекс Маркет применяет технологию для публикации видео с обзорами товаров на главной странице мобильного приложения и в карточках продавцов.
Так выглядит короткое видео в карточке товара
Как можно управлять видеоконтентом и с чего начать внедрение Yandex Cloud Video, разобрали на вебинаре для технических директоров, тимлидов, маркетологов, разработчиков приложений и LMS‑платформ, веб‑мастеров и системных администраторов.
Использовать YDB DWH для анализа данных в СУБД Яндекса
YDB — универсальная система для управления базами данных (СУБД), собственная разработка Яндекса. Она подходит для высоконагруженных систем, к которым, например, относится и биллинг телеком‑операторов.
Наше решение может обрабатывать до 7 млн транзакций в секунду и масштабироваться при высоких нагрузках. А теперь пользователи YDB смогут не только хранить, но и анализировать данные: специально для этого мы запустили новый компонент YDB DWH. Развернуть его как управляемый сервис можно и на облачной платформе, и в собственной инфраструктуре.
Один из свежих кейсов применения YDB в задачах бизнеса — хранилище «1С‑Битрикс». Компания в короткие сроки переместила на платформу Yandex Cloud несколько петабайтов данных и реализовала схему репликации данных на основе парадигмы слабого связывания, в том числе с помощью Yandex Managed Service for YDB. А издержки на инфраструктуру оказались сопоставимы с затратами на аналогичную инфраструктуру у других провайдеров. При этом команда Yandex Cloud обеспечила непрерывную работу платформы «Битрикс24».
Применять генеративные нейросети для бизнес‑задач
Генеративные нейросети всё чаще применяют для решения задач бизнеса. Интересный кейс мы реализовали вместе с командой Text.ru.
Компания внедрила в свой сервис для работы с текстом нейропомощника на базе YandexGPT. С его помощью заказчики могут проверить, кем написан текст, повысить его уникальность, исправить орфографические и пунктуационные ошибки. Или даже написать что‑либо с нуля: произвольный текст, пост для соцсетей, рекламное объявление или описание для карточки товара.
Перспективы развития ТМТ‑сектора
Мировой ТМТ‑сектор продолжает расти и развиваться во многом благодаря инструментам искусственного интеллекта. За последние три года этот рынок сыграл одну из ключевых ролей в «LLM‑революции». Компании инвестировали сотни миллиардов долларов как в разработку базовых моделей, так и в создание бизнес‑решений, использующих возможности больших языковых моделей. Сейчас всё больше внимания уделяется экономической эффективности и практической пользе этих технологий.
Рынок начинает разделяться: одни компании сосредотачиваются на создании базовых технологий, другие — на их интеграции в конкретные продукты и сервисы. Это ведёт к консолидации вокруг нескольких разработчиков ведущих моделей. Внедрение LLM становится неотъемлемой частью стратегий роста в ТМТ.
Если говорить про российский ТМТ‑сектор, то здесь мы наблюдаем такие тенденции:
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Гибридные cloud‑native‑архитектуры. Этот подход позволяет компаниям использовать преимущества облачных технологий независимо от того, где развёрнуто решение — в своих ЦОДах или на внешних площадках.
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Операционная эффективность. Всё больше компаний делают ставку на оптимизацию процессов и сокращение затрат.
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Информационная безопасность. Рост сложности киберугроз заставляет компании пересматривать подходы к защите данных. Стратегия гибридной ИБ, которая совмещает облачные и локальные решения, становится всё более популярной. Например, компании используют облака для защиты от DDoS‑атак и создания гибридных центров безопасности.