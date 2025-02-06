С 1 мая 2025 года мы обновим тарифы в некоторых сервисах Yandex Cloud — это первое повышение цен с 2022 года.

За это время расходы на создание и развитие IT‑инфраструктуры и сервисов на рынке облачных технологий выросли примерно на 35%. Рост обусловлен целым рядом макроэкономических факторов, и ключевые из них — регулярное повышение цен на оборудование, значительное изменение курса рубля и увеличение стоимости разработки и поддержки.

Изменение тарифов Yandex Cloud не будет превышать 8%. Ряд сервисов текущие изменения не затронут вовсе. Подробная информация об этом доступна ниже.