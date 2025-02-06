Обновлено 18 апреля 2025 года
Обновление тарифов в некоторых сервисах Yandex Cloud
Изменения вступят в силу 1 мая 2025 года.
С 1 мая 2025 года мы обновим тарифы в некоторых сервисах Yandex Cloud — это первое повышение цен с 2022 года.
За это время расходы на создание и развитие IT‑инфраструктуры и сервисов на рынке облачных технологий выросли примерно на 35%. Рост обусловлен целым рядом макроэкономических факторов, и ключевые из них — регулярное повышение цен на оборудование, значительное изменение курса рубля и увеличение стоимости разработки и поддержки.
Изменение тарифов Yandex Cloud не будет превышать 8%. Ряд сервисов текущие изменения не затронут вовсе. Подробная информация об этом доступна ниже.
Таблица изменений тарифов
|
Сервис Yandex Cloud
|
Общий процент индексации
|
Отдельный процент индексации на сервисы, использующие платформы Intel Broadwell, Intel Cascade Lake with NVIDIA® Tesla® V100 и Intel Broadwell with NVIDIA® Tesla® V100
|
Application Load Balancer
|
8%
|
Audit Trails
|
8%
|
Cloud AI
|
8%
|
Cloud Backup
|
8%
|
Cloud Desktop
|
8%
|
Cloud DNS
|
8%
|
Cloud Functions
|
8%
|
Cloud Logging
|
8%
|
Compute Cloud
|
8%
|
3%
|
Container Registry
|
8%
|
Content Delivery Network
|
8%
|
Data Processing
|
8%
|
3%
|
Data Streams
|
8%
|
Data Transfer
|
8%
|
DataSphere
|
8%
|
Key Management Service
|
8%
|
Load Testing
|
8%
|
Message Queue
|
8%
|
Monitoring
|
8%
|
Network Load Balancer
|
8%
|
Object Storage
|
8%
|
Serverless Containers
|
8%
|
Smart Web Security
|
8%
|
VPC
|
8%
|
Yandex API Gateway
|
8%
|
Yandex IoT Core
|
8%
|
Yandex Lockbox
|
8%
|
Yandex Managed Service for Apache Airflow™, Yandex Managed Service for Apache Kafka®, Managed Service for Apache Spark, Yandex Managed Service for Elasticsearch, Managed Service for GitLab, Yandex Managed Service for Greenplum®, Yandex Managed Service for Kubernetes®, Yandex Managed Service for OpenSearch, Yandex Managed Service for YDB
|
8%
|
Yandex Managed Service for ClickHouse®, Yandex Managed Service for MongoDB,
|
8%
|
3%
|
Yandex SmartCaptcha*
|
8%
|
Yandex Query
|
8%
* В Yandex SmartCaptcha меняется модель тарификации — подробнее на странице сервиса.
Текущие изменения не затронут сервисы Yandex Foundation Models, Yandex Translate, Yandex SpeechKit, Yandex Cloud Marketplace, Yandex Vision, Yandex DataLens, Yandex Tracker, Yandex SpeechSense, другие сервисы, использующие платформу AMD EPYC™ 9474F with Gen2, и техническую поддержку на тарифе «Бизнес». Для клиентов в регионе доступности Казахстан цены в тенге сохранятся на прежнем уровне.
В будущем изменения цен на сервисы Yandex Cloud будут привязаны к началу календарного года — уведомлять об этом мы будем заранее. Такой подход поможет клиентам упростить долгосрочное финансовое планирование.
Специальные условия, скидки и резервы
Цены и скидки, которые были зафиксированы в рамках специальных условий или резервов до 6 февраля 2025 года, остаются в силе и будут действовать в соответствии с согласованным сроком и объёмом потребления.
Также в консоли продолжит действовать резервирование ресурсов (CVoS). На новые резервы, купленные с 6 февраля 2025 года, цены будут проиндексированы с 1 мая 2025 года.
Если у вас остались вопросы, пожалуйста, обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру или в службу технической поддержки.