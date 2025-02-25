Базы данных: основные типы и их особенности

Базы данных стали основой современного цифрового мира. Они функционируют незаметно, но именно благодаря им люди совершают покупки в интернете, используют банкоматы и общаются в соцсетях.

Бизнес накапливает петабайты информации. От масштабных торговых площадок до научных организаций — везде нужны инструменты, способные не только сохранять и упорядочивать данные, но и эффективно их анализировать.

В статье расскажем, что такое базы данных, как их используют в разных сферах и почему реляционные и нереляционные модели дополняют друг друга. Уделим внимание облачным системам, которые, по прогнозам Gartner , станут основным направлением развития отрасли в ближайшие годы .

Базы данных и системы управления ими Базы данных и системы управления ими

Что такое база данных Что такое база данных

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — крупнейшая в мире профессиональная ассоциация инженеров, учёных и специалистов в области электротехники, электроники, компьютерных наук и смежных дисциплин.

База данных — это организованная совокупность связанных между собой данных, хранящихся в электронном виде. В отличие от обычного набора файлов, она построена по чётким правилам и имеет продуманную структуру. По определению IEEE, это «организованная коллекция данных, которая позволяет легко получать к ней доступ, управлять ею и обновлять содержимое по мере необходимости».

В основе каждой базы лежит модель данных — она определяет устройство хранилища и способы связи его элементов. Современные базы опираются на строгие схемы, что не даёт информации превратиться в хаос. Благодаря этому все сведения сохраняют порядок и точно отражают реальные объекты с их взаимосвязями.

Компании собирают в базах данных всю важную информацию: о клиентах, продажах, ресурсах и т. д. Это позволяет не принимать решения на основе догадок, а опираться на проверенные факты. По данным Harvard Business Review , компании, использующие data‑driven‑подход, показывают лучшие результаты в бизнесе.

Система управления базами данных Система управления базами данных

База данных сама по себе — это пассивное хранилище информации. Для работы с ней нужна система управления базами данных (СУБД) — специальное программное обеспечение, которое позволяет создавать структуру хранилища, добавлять, искать и изменять данные, а также обеспечивать их безопасность и целостность.

Если провести аналогию, базу данных можно представить как библиотеку с книгами, а СУБД — как библиотекаря. Библиотека хранит информацию, а библиотекарь помогает найти нужную книгу, добавить новую, убрать старую и следит за порядком на полках.

СУБД — это программный комплекс, выступающий посредником между пользователями и самими данными. Он контролирует всё, что происходит с информацией: хранение, чтение, изменение и защиту. Благодаря СУБД разработчикам не нужно думать о технических деталях вроде расположения файлов на диске или организации параллельной работы — система делает это сама.

Принципы работы СУБД Принципы работы СУБД

CRUD — Create, Read, Update, Delete.

Atomicity, Consistency, Isolation, Durability — Атомарность, Согласованность, Изолированность, Долговечность.

СУБД обеспечивает выполнение четырёх основных операций с данными: создание, чтение, обновление и удаление. Для этого она использует два основных языка:

Язык описания данных (DDL) — отвечает за создание структуры базы данных. Язык манипулирования данными (DML) — управляет информацией внутри существующей структуры.

В реляционных СУБД главным инструментом работы выступает язык SQL, который объединяет в себе функции обоих этих языков.

Особый механизм — транзакции — следит за тем, чтобы данные оставались достоверными даже при одновременной работе множества пользователей. Транзакции в СУБД обладают свойствами ACID:

атомарность — операция выполняется полностью или не выполняется вовсе;

согласованность — данные переходят из одного целостного состояния в другое;

изоляция — параллельные транзакции не влияют друг на друга;

надёжность — результаты успешных транзакций сохраняются.

Система делает работу с базой быстрой и надёжной: автоматически создаёт индексы для поиска, хранит часто используемые данные в памяти и следит, чтобы множество пользователей могли работать одновременно без конфликтов.

Взаимосвязь базы данных и СУБД Взаимосвязь базы данных и СУБД

При реализации базы данных внутри СУБД создаются логическая модель данных — реляционная, объектная или др., а также физическая модель организации хранения. Логическая модель определяет, как данные представлены и связаны между собой. Физическая модель определяет, как данные фактически размещаются на носителях информации.

Можно сказать, что модель данных — это своеобразный «договор» между базой данных и СУБД. База данных следует правилам модели при хранении информации, а СУБД обеспечивает соблюдение этих правил и даёт инструменты для управления данными. Это можно сравнить с оркестром (база данных), дирижёром (СУБД) и партитурой (модель данных). Музыканты играют по нотам, соблюдая структуру произведения, а дирижёр координирует их работу, следя за темпом и гармонией.

Типы СУБД по популярности Типы СУБД по популярности

Database as a Service.

Рейтинг DB‑Engines показывает пятёрку лидеров среди СУБД: Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL и MongoDB. В последние годы эти системы активно переходят в облако, где действуют по модели DBaaS. При таком подходе провайдер берёт на себя всё обслуживание системы.

Типы СУБД по способу хранения данных Типы СУБД по способу хранения данных

Устройство на базе программируемых логических схем, которое настраивают под конкретные вычислительные задачи. Оно значительно повышает производительность и сокращает задержки при обработке данных.

СУБД можно классифицировать по множеству признаков: поддерживаемые модели данных, архитектура, масштабируемость, способ доступа к данным. Но одной из самых важных характеристик, существенно влияющих на производительность системы и её область применения, является способ физического хранения данных.

Среди многочисленных классификаций СУБД особого внимания заслуживает разделение по физическому способу организации хранения. Эта характеристика напрямую влияет на скорость обработки запросов, надёжность системы и её пригодность для решения тех или иных задач. Хотя существуют и другие типы хранения — флэш‑память или гибридные решения с FPGA‑ускорителями, наиболее распространёнными являются следующие три категории:

Дисковые СУБД

Традиционный подход, при котором данные хранятся на жёстких дисках. Такие системы обеспечивают сохранность информации при отключении питания и могут работать с большими объёмами данных, но имеют ограничения по скорости доступа из‑за механических задержек дисков.

In‑memory СУБД

Высокопроизводительные in‑memory базы данных, которые хранят информацию в оперативной памяти для мгновенного доступа и обработки данных в реальном времени.

Эти системы полностью или преимущественно держат данные в оперативной памяти, что обеспечивает впечатляющий прирост в скорости — до тысяч раз по сравнению с дисковыми системами. Redis, Tarantool и SAP HANA используются там, где критична мгновенная реакция: в финансовом трейдинге, телекоммуникациях, для кеширования данных веб‑сайтов. Для обеспечения надёжности они обычно используют журналирование операций или репликацию.

Гибридные СУБД

Комбинируют преимущества обоих подходов: часто используемые данные хранятся в оперативной памяти для быстрого доступа, а основной массив — на дисках для надёжности и экономии ресурсов. Современные СУБД всё чаще используют именно гибридный подход, позволяющий достичь оптимального баланса между производительностью и стоимостью хранения данных.

Типы баз данных Типы баз данных

Каждая база данных строится на основе определённой модели данных. Эта модель определяет, как система представляет информацию, устанавливает связи между отдельными элементами и организует всю структуру хранения. От выбора модели зависит, как будет выполняться доступ к данным, какие операции будут эффективны, а какие — затруднены. Поскольку разные задачи требуют различных подходов, сформировалось несколько основных типов баз данных.

Основные типы баз данных по модели данных Основные типы баз данных по модели данных

Иерархические базы данных Иерархические базы данных

Система управления базами данных с иерархической моделью «родитель‑потомок». Обеспечивает высокую производительность транзакций и применяется в критически важных банковских системах.

Эти базы имеют древовидную структуру с чёткими отношениями «родитель‑потомок». Это иерархическая структура, где каждый элемент, кроме корневого, имеет только одного родителя, но может иметь несколько потомков. Такая модель хорошо подходит для представления организационных структур или файловых систем. Классический пример — IBM IMS, до сих пор используемый в некоторых банковских системах.