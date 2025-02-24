Для диагностики кожи пользователю нужно загрузить фотографию и заполнить анкету. Источник: «Гельтек»
Примерка макияжа, дизайн косметики и персонализация: как ИИ используют в бьюти‑индустрии
Делимся трендами на основе опыта зарубежных и российских компаний.
Аналитики Research and Markets оценили мировой рынок ИИ в бьюти‑индустрии за 2023 год в $3,27 млрд и спрогнозировали среднегодовой темп роста в 22%. Согласно отчёту McKinsey, к 2027 году ИИ‑инструменты будут использоваться в 70% случаев взаимодействия с клиентами в сфере красоты.
Какие решения создаются с помощью искусственного интеллекта уже сейчас — рассказываем в материале.
ИИ‑помощники для выбора бьюти‑продуктов и советов по уходу за кожей
Нейросети умеют анализировать состояние кожи по фотографиям и на основе этого рекомендовать пользователям косметические продукты и давать советы по уходу.
Так, производитель уходовой косметики «Гельтек» разработал нейросеть Geltek Skin Assistant, которая распознаёт на снимке 12 проблем с кожей: акне, расширенные поры, пигментацию и другие — и на основе анализа предлагает подходящие средства.
У американской косметической компании Neutrogena есть похожий сервис Neutrogena Skin 360. В нём искусственный интеллект также подбирает уходовую косметику.
ИИ‑технологии на платформе HelloBiome позволяют анализировать состояние кожи не по фото и описанию, а по соскобу, который пользователь отправляет компании. Вместе с результатами клиент получает персонализированные рекомендации по уходу.
Кроме диагностики кожи, нейросети активно используются для анализа состава продуктов, их эффективности и отзывов. Например, российское приложение для бьюти‑рутины LUUK внедрило нейросеть Beauty‑GPT. По фотографии упаковки она распознаёт продукт, показывает ингредиенты, среднюю стоимость, рейтинг среди пользователей, противопоказания и рекомендации по использованию. Также на базе нейросети работает бьюти‑ассистент, который отвечает на вопросы пользователей об уходе, макияже и питании.
Примеры описания продукта и ответа нейросети на вопрос пользователя в приложении LUUK. Источник: LUUK
Шведский производитель бьюти‑гаджетов и косметики Foreo разработал ИИ‑модель BeautyTech‑BERT на основе языковой модели BERT. Версия Foreo адаптирована под запросы сферы красоты. Она анализирует ингредиенты в составе продуктов и подбирает наиболее подходящую косметику по запросу.
Сайт What’s in My Jar использует собственный ИИ‑алгоритм Wimjee для анализа ингредиентов косметики. Он оценивает эффективность продукта и вероятность раздражения. Алгоритм опирается на публично доступные данные об эффективности ингредиентов в составе косметики, их концентрации в продукте (заявленной или рассчитанной) и сочетаемости с другими компонентами в составе. Также учитываются описания на сайте бренда и продавцов, клинические испытания и исследования.
AR‑примерка макияжа
Уже несколько лет компании в сфере ритейла, моды и красоты экспериментируют с технологией дополненной реальности. Ещё в 2018 году L’Oreal приобрела ModiFace — AR‑решение для примерки макияжа, разработанное профессором Университета Торонто Пархамом Аараби. На сайте компании можно посмотреть, как на лице будет выглядеть помада, тени и другой макияж.
Бренды MAC и Clinique для примерки макияжа используют решения от разработчика PerfectCorp. В первый месяц после внедрения ИИ‑продукта показатель вовлечённости у MAC вырос на 200%. У Clinique конверсии увеличились в 2,5 раза, размер корзины — на 30%, а время пребывания на сайте — в пять раз.
В 2023 году Microsoft заключила партнёрство с Maybelline — пользователи Teams могут использовать виртуальный макияж во время видеозвонка.
ИИ в клиентской поддержке
Поддержка — один из самых популярных сценариев применения ИИ в бизнесе. По прогнозу Gartner, к 2025 году 80% компаний в сфере обслуживания и поддержки будут применять генеративный ИИ. В индустрии красоты голосовые и чат‑боты консультируют по продуктам, сообщают об акциях, записывают на услуги.
Так, Faberlic разработала собственного чат‑бота Faberlic AI Bot. Он помогает консультантам создавать посты в соцсети для повышения продаж, генерировать ответы на часто задаваемые вопросы и составлять описания продуктов на основе данных из каталога. Ботом пользуются более 13 тысяч консультантов в день: за это время он создаёт более 500 текстов и 100 изображений.
Российский разработчик ИИ‑продуктов EORA сотрудничает с несколькими бьюти‑брендами. Для Avon компания разработала чат‑бот, который помогает выбирать подарки на 23 февраля по фотографии мужчины. Для Faberlic EORA — навык Алисы, который отвечает на вопросы о продуктах. Для дистрибьютора парфюмерных брендов Coty компания создала ещё один навык Алисы — парфюмерный консультант.
Нейросети для дизайна и маркетинговых кампаний
ИИ помогает придумывать дизайн упаковки, создавать «фотографии» для рекламных кампаний, подбирать новую концепцию при ребрендинге и выполнять другие креативные задачи. В нейросеть можно загружать как текстовое описание, так и изображения, на основе которых она должна сгенерировать предложения. Аналитики McKinsey считают, что это может ускорить разработку визуалов и оформления на 60%.
Компания «Гельтек» в 2023 году выпустила серию косметических средств, дизайн которых разработала нейросеть. Эксперимент начался с оформления стенда на выставке в Китае: дизайнер создала креативы с помощью нейросети для генерации изображений, а ошибки вроде лишних пальцев исправила в Photoshop.
При этом сначала создание одного изображения занимало целый день, но по ходу совершенствования промтов процесс ускорился.
Затем на основе этих изображений компания разработала дизайн упаковки для линейки уходовой косметики: исходный стиль дополнили новыми креативами от нейросети.
Компания «Арлаб» использовала нейросети для разработки названия и визуального стиля нового бренда Arluni. Ассортимент подбирали на основе анализа больших данных: с помощью ИИ специалисты изучили миллионы отзывов и выявили, чем хотят пользоваться покупатели и каких впечатлений ждут. Бренд начал с освежителей воздуха, а сейчас выпускает гели для душа, пену для бритья, гели и кондиционеры для стирки.
Парфюмерно‑косметический ритейлер «Золотое Яблоко» внедрил генеративную нейросеть YandexART для создания персонализированных подарочных карт. Пользователи могут создать электронную карту в интернет‑магазине и приложении «Золотого Яблока».
45% запросов — это кастомизация с подробными промтами, которая отражает особенности получателя, совместный опыт и внутренние шутки
ИИ для создания визуалов использует и Faberlic. По словам команды, технологии ускорили разработку контента и дизайна упаковки в несколько раз.
«Все модели в нашем каталоге почти полностью сгенерированы ИИ. Это значительно сократило время и затраты, которые раньше требовались на съёмки и обработку фотографий».
Основные тренды ИИ в бьюти‑индустрии по мнению экспертов из Faberlic:
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Персонализированная косметика — одно из самых перспективных направлений. ИИ позволяет точно подбирать средства для ухода в зависимости от типа кожи, возраста, уровня увлажнённости и других факторов.
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Виртуальные ассистенты консультируют клиентов на всех этапах покупательского пути: от первого касания до продажи.
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Технология виртуальной примерки существенно снижает возвраты в онлайн‑торговле.
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ИИ позволяет адаптировать маркетинговые стратегии в зависимости от страны. Бренды могут создавать цифровые аватары, которые будут выступать в роли амбассадоров и легко локализоваться под разные рынки.