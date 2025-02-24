Примерка макияжа, дизайн косметики и персонализация: как ИИ используют в бьюти‑индустрии

Бренды MAC и Clinique для примерки макияжа используют решения от разработчика PerfectCorp. В первый месяц после внедрения ИИ‑продукта показатель вовлечённости у MAC вырос на 200%. У Clinique конверсии увеличились в 2,5 раза, размер корзины — на 30%, а время пребывания на сайте — в пять раз.

В 2023 году Microsoft заключила партнёрство с Maybelline — пользователи Teams могут использовать виртуальный макияж во время видеозвонка.

ИИ в клиентской поддержке ИИ в клиентской поддержке

Поддержка — один из самых популярных сценариев применения ИИ в бизнесе. По прогнозу Gartner, к 2025 году 80% компаний в сфере обслуживания и поддержки будут применять генеративный ИИ. В индустрии красоты голосовые и чат‑боты консультируют по продуктам, сообщают об акциях, записывают на услуги.

Так, Faberlic разработала собственного чат‑бота Faberlic AI Bot. Он помогает консультантам создавать посты в соцсети для повышения продаж, генерировать ответы на часто задаваемые вопросы и составлять описания продуктов на основе данных из каталога. Ботом пользуются более 13 тысяч консультантов в день: за это время он создаёт более 500 текстов и 100 изображений.

Российский разработчик ИИ‑продуктов EORA сотрудничает с несколькими бьюти‑брендами. Для Avon компания разработала чат‑бот, который помогает выбирать подарки на 23 февраля по фотографии мужчины. Для Faberlic EORA — навык Алисы, который отвечает на вопросы о продуктах. Для дистрибьютора парфюмерных брендов Coty компания создала ещё один навык Алисы — парфюмерный консультант.

Нейросети для дизайна и маркетинговых кампаний Нейросети для дизайна и маркетинговых кампаний

ИИ помогает придумывать дизайн упаковки, создавать «фотографии» для рекламных кампаний, подбирать новую концепцию при ребрендинге и выполнять другие креативные задачи. В нейросеть можно загружать как текстовое описание, так и изображения, на основе которых она должна сгенерировать предложения. Аналитики McKinsey считают , что это может ускорить разработку визуалов и оформления на 60%.

Компания «Гельтек» в 2023 году выпустила серию косметических средств, дизайн которых разработала нейросеть. Эксперимент начался с оформления стенда на выставке в Китае: дизайнер создала креативы с помощью нейросети для генерации изображений, а ошибки вроде лишних пальцев исправила в Photoshop.