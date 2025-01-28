GPT в банках: как ИИ трансформирует финансовую сферу

Финансовые организации по всему миру исследуют возможности генеративных нейросетей. Deutsche Bank использует GPT‑модели для управления рисками , MasterCard — для предотвращения фрода , Goldman Sachs — для помощи разработчикам . По данным исследования Juniper Research, расходы банков на генеративный искусственный интеллект уже составляют $6 млрд в год и к 2030‑му вырастут в 14 раз, до $85 млрд.

При этом участники рынка считают, что инвестиции окупятся и помогут оптимизировать затраты. Так, 79% респондентов, опрошенных Ассоциацией ФинТех (АФТ) в России, рассчитывают снизить расходы за счёт внедрения GPT.

По данным аналитиков Yandex Cloud, компании из финтеха и страхования составляют 9% от всех клиентов, при этом они отвечают почти за треть выручки облачной платформы.

Самые популярные сценарии среди клиентов Yandex Cloud:

Аналитика коммуникаций . Суммаризация чатов и общения в голосовых каналах для быстрого погружения в историю клиента. Информация сохраняется в CRM.

Обработка текстовых документов . Выделение именованных сущностей, например фамилии, даты, адреса, названия организации, и заполнение внутренних систем: CRM, сервисов финансового учёта и управления финансами.

Интеллектуальные помощники , которые помогают операторам отвечать на вопросы, опираясь на внутреннюю базу знаний.

Чат‑боты , которые консультируют пользователей по услугам банков.

Анализ новостного поля и поиск рисков. Банк может проверять как собственные упоминания, так и заметки про потенциальных клиентов и партнёров. Эти данные можно использовать, например, для принятия решения о выдаче кредита компании.

Расскажем подробнее об основных сценариях применения GPT‑моделей в банковском секторе.

Банковская поддержка Банковская поддержка

Чат‑боты на основе генеративного ИИ уже умеют естественно поддерживать диалог. Они могут помочь клиентам с вопросами по операциям, предложить банковские услуги, подсказать, где ближайший офис.

Например, ВТБ интегрирует в свой чат‑бот LLM. Ожидается, что алгоритмы ИИ смогут обрабатывать 1700 клиентских сценариев.

Райффайзен Банк в 2020 году создал виртуального ассистента Рэю, которая обрабатывала 90% звонков в банк, успешно отвечая на треть поступающих вопросов. В качестве сервиса синтеза и распознавания речи компания выбрала Yandex SpeechKit.

После внедрения системы для входящих звонков банк начал использовать её и для исходящих вызовов. Это позволило автоматически обрабатывать до миллиона звонков в год. Команда разработала 20 сценариев взаимодействия с клиентами. Они охватывают как продажи продуктов, так и техническую поддержку.

К 2023 году основным каналом связи с поддержкой Райффайзен Банка стали чаты: через них поступало 65% запросов от клиентов, и 45% обращений бот закрывал без привлечения оператора. Но нагрузка на поддержку росла, и нужно было увеличивать автоматизацию без потери качества. На тот момент доля положительных оценок чат‑бота составляла 90%. Когда компания пыталась перевести больше сценариев на чат‑бота, этот показатель падал.

Тогда Райффайзен Банк начал искать решения и остановился на YandexGPT. Внедрить технологию можно было быстро и бюджетно. Сейчас компания готовит обновление для ассистента Рэи: её научат работать с большими языковыми моделями YandexGPT.

Суммаризация диалогов Суммаризация диалогов

Генеративные нейросети за секунды обобщают большие объёмы информации. Они могут суммаризировать телефонные разговоры, переписки и любые текстовые данные.

Например, нидерландский банк ABN Amro с помощью GPT составляет выводы из разговоров между сотрудниками и клиентами.

Управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак сообщал «Ведомостям», что компания тестирует технологию GPT для суммаризации и классификации запросов в диалогах с клиентами.

Райффайзен Банк интегрировал YandexGPT с голосовым ботом, чат‑платформой, CRM и собственным универсальным сервисом по суммаризации диалогов. ИИ‑помощник отправляет операторам краткое содержание разговора с клиентом, помогая быстрее понять суть запроса.