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Продуктовый дайджест Yandex Cloud (октябрь)

Рассказываем о запуске Playground для речевых технологий, масштабном обновлении Managed Service for ClickHouse®, новом базовом курсе по Yandex Cloud, первой конференции Yandex Scale в Казахстане и других новостях.

2 ноября 2024 г.
20 минут чтения

Data Platform

Yandex DataLens

Представили новые возможности Yandex DataLens. Например, расширили возможности форматирования Wizard. Теперь можно:

  • использовать функции разметки в подписях для чартов;

  • использовать базовый синтаксис Markdown:

    • в подписях для чартов;

    • в тултипах для карт;

    • в некоторых секциях точечной и древовидной диаграмм.

В других обновлениях:

  • можно отключить сортировку по строкам в сводных таблицах;

  • для линейных диаграмм с измерением в секции цвета добавили непрерывную ось и сортировку по показателю;

  • отчёты из структуры папок теперь можно перенести в воркбук через кнопку в навигации.

Managed Service for OpenSearch: улучшения поиска

Запустили новый плагин yandex‑lemmer для точного поиска на русском языке.

Клиенты часто просили добавить поддержку собственных словарей для улучшения морфологии в полнотекстовом поиске. Стандартные плагины OpenSearch не поддерживают русскую морфологию и используют только стеммеры, которые отсекают суффиксы и окончания слов. Это не даёт точных результатов.

Плагин yandex‑lemmer определяет морфологию слова. Например, распознаёт, что «шёл» — форма глагола «идти», а «пса» — форма слова «пёс». Это значительно улучшает качество полнотекстового поиска по документам. Достаточно подключить плагин к кластеру OpenSearch через консоль Yandex Cloud.

Кроме того, поддержали OpenSearch 2.16.

Managed Service for MongoDB: гибкая настройка хостов

В ReplicaSet появилась возможность менять параметры хостов: hidden, priority и secondaryDelaySecs. Теперь можно:

  • менять приоритет хоста при выборе мастера: указывать, какой хост не должен становиться мастером или наоборот;

  • скрывать реплику для прямых подключений, это удобно для создания бэкапов без нагрузки на кластер;

  • создавать «отстающие» реплики для сохранения копии данных из прошлого, это поможет восстановить данные при ошибках.

Функции доступны через API, Terraform и CLI.

Managed Service for ClickHouse: масштабное обновление

Поддержали версию ClickHouse 24.9, в которой:

  • добавились 14 улучшений производительности;

  • исправили 76 ошибок;

  • появились 23 новых функции;

  • появилось более 30 новых настроек, среди которых:

    • управление кешем запросов;

    • правила маскирования запросов;

    • расширенные настройки для внешних словарей;

    • настройки выполнения распределённых запросов.

Greenplum® для разработчиков

14 октября стартовал пятинедельный курс «Greenplum для разработчиков». В программе участвуют 76 специалистов из российских и казахстанских компаний, в числе которых Mediascope, Альфа‑Банк, AXENIX, M2, Купер, Банки.ру, Сравни, Иркутская нефтяная компания, «Интернет‑урок», Bork, Freedom Broker, Freedom Pay, Freedom Data и Aviata. Корпоративные клиенты могут узнать о доступных курсах у своего аккаунт‑менеджера.

Infrastructure

Сохранение SSH‑ключей в OS Login

OS Login — это профиль для управления подключениями к виртуальным машинам через командную строку или SSH. Он помогает назначать пользовательские роли. Теперь в профиле можно сохранять SSH‑ключи, а пользователям не придётся вводить их при каждом создании новой виртуальной машины. Ключи будут доступны даже тем, кто не использует OS Login.

Запустили Yandex Network Load Balancer (NLB) в мобильном приложении

В мобильном приложении Yandex Cloud появился NLB. Теперь инженеры могут следить за работой балансировщиков со смартфона: видеть их статус, включать и выключать ресурсы, контролировать права доступа. Это поможет быстрее реагировать на изменения в работе систем.

Яндекс выпустил курс «Основы работы с Yandex Cloud»

Новый курс познакомит с облачными технологиями и поможет разобраться с сервисами платформы.

Участники научатся работать с виртуальными машинами, защищать облачную инфраструктуру и делать её отказоустойчивой. В программе также есть модули по GitLab, Load Testing и Serverless.

Для обучения не требуются специальные знания и техническая подготовка — курс подойдёт новичкам.

Machine Learning

Новый Playground в Yandex SpeechKit

В консоли Yandex Cloud появились простые инструменты для работы с речевыми технологиями. С их помощью можно синтезировать голос и распознавать речь без навыков программирования.

Playground поможет:

  • расшифровать аудиозаписи интервью и подкастов;

  • озвучить обучающие материалы и видеоролики;

  • создать аудиооповещения для офиса;

  • выбрать подходящий голос перед запуском проекта;

  • оценить точность распознавания речи.

Чтобы начать работу, достаточно загрузить аудиофайл или ввести текст. Результат появится мгновенно.

Яндекс представил новые версии своих нейросетей — YandexART 2.0 и YandexGPT 4

В основе обновлённой YandexART 2.0 — гибридная архитектура, которая объединяет преимущества двух подходов: свёрточные модели хорошо распознают детали, а трансформерные — лучше понимают общий смысл изображения. Система научилась добавлять надписи на латинице, сочетать разные визуальные стили и естественнее располагать объекты на картинке. Теперь с её помощью можно создавать логотипы и элементы фирменного стиля.

YandexGPT 4 представлена в двух вариантах — Lite и Pro. Даже базовая версия не уступает профессиональной версии прошлого поколения, а Pro в большинстве случаев приближается к результатам GPT‑4o от OpenAI. Бизнес уже применяет новые инструменты. Easy Commerce анализирует отзывы с маркетплейсов, Райффайзен Банк обрабатывает диалоги с клиентами, а Лемана ПРО тестирует автоматическое создание описаний товаров, что в 95 раз дешевле ручной работы.

С 1 ноября в сервисе Foundation Models выросли квоты. Для модели YandexGPT с контекстом в 8000 токенов количество параллельных генераций увеличено с 1 до 10, а для YandexART суточный лимит увеличен с 500 до 5000. Модель YandexART вышла в GA (General Availability), теперь на генерацию в API действуют тарифы.

DevTools

Yandex Managed Service for Prometheus®

В Yandex Managed Service for Prometheus появились правила алертинга. Теперь пользователи могут создавать алерты на основе PromQL и получать уведомления об их срабатывании по электронной почте или в Telegram.

Новая функция поддерживает все поля из спецификации YAML‑файла и позволяет использовать шаблонизацию аннотаций с помощью переменных $value и $labels. Пользователи также могут загружать существующие файлы с правилами записи и алертинга.

Правила алертинга находятся на стадии Technical Preview и доступны по запросу в техническую поддержку.

Security

Cloud Security Day 2024

3 декабря в московском Кибердоме пройдёт Cloud Security Day — ключевое событие года по информационной безопасности от Yandex Cloud. Эксперты компании — Евгений Сидоров, Алексей Миртов, Рами Мулейс и Василий Пургин — расскажут об актуальных трендах защиты облачных инфраструктур, поделятся методами противодействия DDoS‑атакам и способами защиты персональных данных.

Встреча будет особенно полезна руководителям служб безопасности, CISO, CTO и всем, кто интересуется защитой данных. В программе также запланирована дискуссия об использовании машинного обучения с точки зрения безопасности.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

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Программа сертификации по информационной безопасности

В октябре стартовали экзамены для специалистов по защите облачных систем. До конца года на прохождение тестирования действует скидка 50%.

Новая сертификация Security Specialist рассчитана на профессионалов с опытом работы в сфере информационной безопасности от года. Экзамен состоит из 75 вопросов и охватывает восемь ключевых направлений:

  • основы безопасности в облаке;

  • аутентификацию и управление доступом;

  • сетевую безопасность;

  • конфигурацию виртуальной среды;

  • шифрование данных;

  • аудит и мониторинг;

  • управление уязвимостями;

  • защиту приложений.

Успешная сдача экзамена подтверждает высокую квалификацию специалиста в области информационной безопасности Yandex Cloud. Для подготовки доступны бесплатные материалы: курсы, вебинары и статьи.

Containers

Обучаем работе с Kubernetes®

Команды Yandex Cloud и Neoflex создали бесплатную обучающую программу по работе с Kubernetes. Она будет особенно полезна DevOps‑специалистам, которые хотят освоить современные облачные технологии.

В программе семь тематических блоков: разворачивание кластеров в Yandex Managed Service for Kubernetes®, работа с базовыми и продвинутыми абстракциями, принципы настройки сети, автоматизация развёртывания приложений с помощью Helm. Теорию подкрепляем практикой.

Отдельное внимание в программе уделено мониторингу кластера через Yandex Monitoring, настройке автоматического масштабирования и обеспечению высокой доступности. Кроме того, слушатели изучат систему управления доступом RBAC.

После успешного окончания обучения выдаётся сертификат.

YDB

«ФлексСофт» и Yandex Cloud будут создавать совместные решения для банков и финтех‑компаний

На форуме FINOPOLIS 2024 генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас и коммерческий директор YDB Алексей Курочка подписали соглашение о технологическом партнёрстве.

Компании объединят усилия для создания банковских продуктов на базе решений компании «ФлексСофт» и технологий Yandex Cloud. Первый совместный проект уже запущен в «песочнице» Ассоциации ФинТех. В нём участвуют несколько крупных российских банков, которые тестируют систему управления базами данных YDB. С её помощью банки смогут создавать высоконагруженные системы без ограничений на масштабирование.

Yandex Cloud продолжает укреплять сотрудничество с технологическими вендорами и системными интеграторами с опытом работы в банковской сфере. Партнёрство с компанией «ФлексСофт» даст клиентам новые инструменты для автоматизации банковских процессов, аналитики данных, машинного обучения и защиты информации.

Serverless

Yandex API Gateway: новые возможности для кастомизации ошибок в Object Storage

В Yandex API Gateway появилась возможность настраивать коды ошибок при работе с Object Storage. Теперь можно указать нужный код ответа через расширение x-yc-apigateway-integration:object_storage.

Например, вы можете создать страницу not found с кодом 404 — стандартным ответом для отсутствующих страниц. Настроить расширение можно через конструктор спецификаций.

Yandex Cloud в Казахстане

23 октября в алматинском отеле The Ritz‑Carlton, Almaty впервые состоялась конференция Yandex Scale Kazakhstan.

Представители TECHNODOM, Beeline Казахстан, Kolesa Group, AlmaWine и других компаний рассказали, как используют облачные инструменты. Эксперты Yandex Cloud также представили новые возможности платформы в Казахстане.

Международные сертификаты безопасности

Важной темой стала безопасность данных. Yandex Cloud в Казахстане получила международные сертификаты PCI DSS четвёртой версии и ISO/IEC 27001. Теперь банки и платёжные сервисы могут хранить в облаке данные держателей карт Visa, MasterCard, American Express и JCB.

Речевые технологии и казахский язык

На конференции показали успехи в развитии речевых технологий для казахского языка. Три из пяти ключевых ML‑продуктов уже поддерживают казахский язык: Yandex SpeechKit, Yandex Translate и Yandex Search API.

Главная новинка — Сауле, первый женский голос для синтеза речи в колл‑центрах. Она говорит на казахском и русском языках, умеет менять настроение в разговоре. Для общения у Сауле есть два режима: доброжелательный и строгий, например для напоминаний об оплате. По опыту клиентов Yandex Cloud в Казахстане, женский голос улучшает показатели NPS‑опросов и продаж в колл‑центрах.

В Казахстане также работает Мади — мужской голос для синтеза речи, хорошо показавший себя во многих клиентских сценариях.

Новые инструменты для работы с данными

Запустили Managed Service for Greenplum® — сервис для работы с массивно‑параллельной СУБД в локальной инфраструктуре. Он дополнил линейку существующих сервисов: Managed Service for PostgreSQL, Managed Service for MySQL®, Managed Service for ClickHouse, Managed Service for Redis.

Также анонсировали тестовую версию тарифа Enterprise для Yandex DataLens — сервиса анализа и визуализации данных. Это готовое решение с поддержкой облачной платформы и доступными обновлениями подходит для гибридных сценариев использования в любой инфраструктуре. Продукт находится на стадии Technical Preview, для участия в тестировании нужно подать заявку.

Documentation

Появилась документация новых сервисов: Yandex Code Assistant, Yandex Cloud Notification Service, Yandex BareMetal, Yandex Cloud Registry, Yandex Serverless Integrations и Yandex Security Deck.

Инфраструктура и сеть

Yandex API Gateway

Yandex Cloud Backup

Yandex Cloud CDN

Yandex Cloud Interconnect

Yandex Cloud Logging

Yandex Load Testing

Yandex Monitoring

Yandex Object Storage

Yandex Smart Web Security

Yandex Virtual Private Cloud

Платформа данных

Yandex Data Proc

Yandex Data Streams

Yandex Data Transfer

  • Добавлена «История изменений» за август.

Yandex DataLens

Yandex DataSphere

Yandex Managed Service for Apache Airflow

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Yandex Managed Service for ClickHouse

Yandex Managed Service for Greenplum®

Yandex Managed Service for MongoDB

Yandex Managed Service for MySQL®

Yandex Managed Service for OpenSearch

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Yandex Managed Service for Redis

Yandex Managed Service for YDB

Yandex MetaData Hub

Yandex Monitoring

Yandex Object Storage

Yandex Query

Контейнеры

Yandex Managed Service for Kubernetes

Yandex Serverless Containers

Инструменты разработчика

Yandex Load Testing

Yandex Managed Service for GitLab

Yandex Search API

Yandex SmartCaptcha

Бессерверные вычисления

Yandex API Gateway

Yandex Cloud Functions

Yandex Cloud Postbox

Yandex Data Streams

Yandex Managed Service for YDB

Yandex Object Storage

Yandex Query

Yandex Serverless Containers

Безопасность

Yandex Audit Trails

Yandex Certificate Manager

Yandex Identity and Access Management

Yandex Lockbox

Yandex Smart Web Security

Yandex SmartCaptcha

Мониторинг и управление ресурсами

Yandex Cloud Logging

Yandex Cloud Organization

Yandex Identity and Access Management

Yandex Monitoring

Машинное обучение

Yandex DataSphere

Yandex Foundation Models

Yandex Search API

Yandex SpeechKit

Yandex SpeechSense

Бизнес‑инструменты

Yandex Cloud Desktop

  • Добавлена информация о ACL.

Yandex Cloud Video

Yandex DataLens

Другие обновления

Безопасность в Yandex Cloud

Интерфейс командной строки

Обзор платформы Yandex Cloud

  • Добавлено описание терминов Control Plane и Data Plane в разделе «Облачная терминология».

Партнёрам Marketplace

Практические руководства платформы Yandex Cloud

author
Команда Yandex Cloud

В этом выпуске:

Продуктовый дайджест Yandex Cloud (октябрь)
2 ноября 2024 г.
20 минут чтения
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