С 1 ноября в сервисе Foundation Models выросли квоты. Для модели YandexGPT с контекстом в 8000 токенов количество параллельных генераций увеличено с 1 до 10, а для YandexART суточный лимит увеличен с 500 до 5000. Модель YandexART вышла в GA (General Availability), теперь на генерацию в API действуют тарифы.
Продуктовый дайджест Yandex Cloud (октябрь)
Рассказываем о запуске Playground для речевых технологий, масштабном обновлении Managed Service for ClickHouse®, новом базовом курсе по Yandex Cloud, первой конференции Yandex Scale в Казахстане и других новостях.
Data Platform
Yandex DataLens
Представили новые возможности Yandex DataLens. Например, расширили возможности форматирования Wizard. Теперь можно:
-
использовать функции разметки в подписях для чартов;
-
использовать базовый синтаксис Markdown:
-
в подписях для чартов;
-
в тултипах для карт;
-
в некоторых секциях точечной и древовидной диаграмм.
-
В других обновлениях:
-
можно отключить сортировку по строкам в сводных таблицах;
-
для линейных диаграмм с измерением в секции цвета добавили непрерывную ось и сортировку по показателю;
-
отчёты из структуры папок теперь можно перенести в воркбук через кнопку в навигации.
Managed Service for OpenSearch: улучшения поиска
Запустили новый плагин yandex‑lemmer для точного поиска на русском языке.
Клиенты часто просили добавить поддержку собственных словарей для улучшения морфологии в полнотекстовом поиске. Стандартные плагины OpenSearch не поддерживают русскую морфологию и используют только стеммеры, которые отсекают суффиксы и окончания слов. Это не даёт точных результатов.
Плагин yandex‑lemmer определяет морфологию слова. Например, распознаёт, что «шёл» — форма глагола «идти», а «пса» — форма слова «пёс». Это значительно улучшает качество полнотекстового поиска по документам. Достаточно подключить плагин к кластеру OpenSearch через консоль Yandex Cloud.
Кроме того, поддержали OpenSearch 2.16.
Managed Service for MongoDB: гибкая настройка хостов
В ReplicaSet появилась возможность менять параметры хостов: hidden, priority и secondaryDelaySecs. Теперь можно:
-
менять приоритет хоста при выборе мастера: указывать, какой хост не должен становиться мастером или наоборот;
-
скрывать реплику для прямых подключений, это удобно для создания бэкапов без нагрузки на кластер;
-
создавать «отстающие» реплики для сохранения копии данных из прошлого, это поможет восстановить данные при ошибках.
Функции доступны через API, Terraform и CLI.
Managed Service for ClickHouse: масштабное обновление
Поддержали версию ClickHouse 24.9, в которой:
-
добавились 14 улучшений производительности;
-
исправили 76 ошибок;
-
появились 23 новых функции;
-
появилось более 30 новых настроек, среди которых:
-
управление кешем запросов;
-
правила маскирования запросов;
-
расширенные настройки для внешних словарей;
-
настройки выполнения распределённых запросов.
-
Greenplum® для разработчиков
14 октября стартовал пятинедельный курс «Greenplum для разработчиков». В программе участвуют 76 специалистов из российских и казахстанских компаний, в числе которых Mediascope, Альфа‑Банк, AXENIX, M2, Купер, Банки.ру, Сравни, Иркутская нефтяная компания, «Интернет‑урок», Bork, Freedom Broker, Freedom Pay, Freedom Data и Aviata. Корпоративные клиенты могут узнать о доступных курсах у своего аккаунт‑менеджера.
Infrastructure
Сохранение SSH‑ключей в OS Login
Secure Shell (SSH) — защищённый сетевой протокол для управления устройствами через командную строку с шифрованием данных.
Пара криптографических ключей для безопасного доступа к устройствам без ввода пароля. Открытый ключ хранится на сервере, закрытый — у пользователя.
OS Login — это профиль для управления подключениями к виртуальным машинам через командную строку или SSH. Он помогает назначать пользовательские роли. Теперь в профиле можно сохранять SSH‑ключи, а пользователям не придётся вводить их при каждом создании новой виртуальной машины. Ключи будут доступны даже тем, кто не использует OS Login.
Запустили Yandex Network Load Balancer (NLB) в мобильном приложении
В мобильном приложении Yandex Cloud появился NLB. Теперь инженеры могут следить за работой балансировщиков со смартфона: видеть их статус, включать и выключать ресурсы, контролировать права доступа. Это поможет быстрее реагировать на изменения в работе систем.
Яндекс выпустил курс «Основы работы с Yandex Cloud»
Новый курс познакомит с облачными технологиями и поможет разобраться с сервисами платформы.
Участники научатся работать с виртуальными машинами, защищать облачную инфраструктуру и делать её отказоустойчивой. В программе также есть модули по GitLab, Load Testing и Serverless.
Для обучения не требуются специальные знания и техническая подготовка — курс подойдёт новичкам.
Machine Learning
Новый Playground в Yandex SpeechKit
В консоли Yandex Cloud появились простые инструменты для работы с речевыми технологиями. С их помощью можно синтезировать голос и распознавать речь без навыков программирования.
Playground поможет:
-
расшифровать аудиозаписи интервью и подкастов;
-
озвучить обучающие материалы и видеоролики;
-
создать аудиооповещения для офиса;
-
выбрать подходящий голос перед запуском проекта;
-
оценить точность распознавания речи.
Чтобы начать работу, достаточно загрузить аудиофайл или ввести текст. Результат появится мгновенно.
Яндекс представил новые версии своих нейросетей — YandexART 2.0 и YandexGPT 4
В основе обновлённой YandexART 2.0 — гибридная архитектура, которая объединяет преимущества двух подходов: свёрточные модели хорошо распознают детали, а трансформерные — лучше понимают общий смысл изображения. Система научилась добавлять надписи на латинице, сочетать разные визуальные стили и естественнее располагать объекты на картинке. Теперь с её помощью можно создавать логотипы и элементы фирменного стиля.
YandexGPT 4 представлена в двух вариантах — Lite и Pro. Даже базовая версия не уступает профессиональной версии прошлого поколения, а Pro в большинстве случаев приближается к результатам GPT‑4o от OpenAI. Бизнес уже применяет новые инструменты. Easy Commerce анализирует отзывы с маркетплейсов, Райффайзен Банк обрабатывает диалоги с клиентами, а Лемана ПРО тестирует автоматическое создание описаний товаров, что в 95 раз дешевле ручной работы.
DevTools
Yandex Managed Service for Prometheus®
В Yandex Managed Service for Prometheus появились правила алертинга. Теперь пользователи могут создавать алерты на основе PromQL и получать уведомления об их срабатывании по электронной почте или в Telegram.
Новая функция поддерживает все поля из спецификации YAML‑файла и позволяет использовать шаблонизацию аннотаций с помощью переменных $value и $labels. Пользователи также могут загружать существующие файлы с правилами записи и алертинга.
Правила алертинга находятся на стадии Technical Preview и доступны по запросу в техническую поддержку.
Security
Cloud Security Day 2024
3 декабря в московском Кибердоме пройдёт Cloud Security Day — ключевое событие года по информационной безопасности от Yandex Cloud. Эксперты компании — Евгений Сидоров, Алексей Миртов, Рами Мулейс и Василий Пургин — расскажут об актуальных трендах защиты облачных инфраструктур, поделятся методами противодействия DDoS‑атакам и способами защиты персональных данных.
Встреча будет особенно полезна руководителям служб безопасности, CISO, CTO и всем, кто интересуется защитой данных. В программе также запланирована дискуссия об использовании машинного обучения с точки зрения безопасности.
Участие бесплатное, но количество мест ограничено.
Программа сертификации по информационной безопасности
В октябре стартовали экзамены для специалистов по защите облачных систем. До конца года на прохождение тестирования действует скидка 50%.
Новая сертификация Security Specialist рассчитана на профессионалов с опытом работы в сфере информационной безопасности от года. Экзамен состоит из 75 вопросов и охватывает восемь ключевых направлений:
-
основы безопасности в облаке;
-
аутентификацию и управление доступом;
-
сетевую безопасность;
-
конфигурацию виртуальной среды;
-
шифрование данных;
-
аудит и мониторинг;
-
управление уязвимостями;
-
защиту приложений.
Успешная сдача экзамена подтверждает высокую квалификацию специалиста в области информационной безопасности Yandex Cloud. Для подготовки доступны бесплатные материалы: курсы, вебинары и статьи.
Containers
Обучаем работе с Kubernetes®
Команды Yandex Cloud и Neoflex создали бесплатную обучающую программу по работе с Kubernetes. Она будет особенно полезна DevOps‑специалистам, которые хотят освоить современные облачные технологии.
В программе семь тематических блоков: разворачивание кластеров в Yandex Managed Service for Kubernetes®, работа с базовыми и продвинутыми абстракциями, принципы настройки сети, автоматизация развёртывания приложений с помощью Helm. Теорию подкрепляем практикой.
Отдельное внимание в программе уделено мониторингу кластера через Yandex Monitoring, настройке автоматического масштабирования и обеспечению высокой доступности. Кроме того, слушатели изучат систему управления доступом RBAC.
После успешного окончания обучения выдаётся сертификат.
YDB
«ФлексСофт» и Yandex Cloud будут создавать совместные решения для банков и финтех‑компаний
На форуме FINOPOLIS 2024 генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас и коммерческий директор YDB Алексей Курочка подписали соглашение о технологическом партнёрстве.
Компании объединят усилия для создания банковских продуктов на базе решений компании «ФлексСофт» и технологий Yandex Cloud. Первый совместный проект уже запущен в «песочнице» Ассоциации ФинТех. В нём участвуют несколько крупных российских банков, которые тестируют систему управления базами данных YDB. С её помощью банки смогут создавать высоконагруженные системы без ограничений на масштабирование.
Yandex Cloud продолжает укреплять сотрудничество с технологическими вендорами и системными интеграторами с опытом работы в банковской сфере. Партнёрство с компанией «ФлексСофт» даст клиентам новые инструменты для автоматизации банковских процессов, аналитики данных, машинного обучения и защиты информации.
Serverless
Yandex API Gateway: новые возможности для кастомизации ошибок в Object Storage
В Yandex API Gateway появилась возможность настраивать коды ошибок при работе с Object Storage. Теперь можно указать нужный код ответа через расширение x-yc-apigateway-integration:object_storage.
Например, вы можете создать страницу not found с кодом 404 — стандартным ответом для отсутствующих страниц. Настроить расширение можно через конструктор спецификаций.
Yandex Cloud в Казахстане
23 октября в алматинском отеле The Ritz‑Carlton, Almaty впервые состоялась конференция Yandex Scale Kazakhstan.
Представители TECHNODOM, Beeline Казахстан, Kolesa Group, AlmaWine и других компаний рассказали, как используют облачные инструменты. Эксперты Yandex Cloud также представили новые возможности платформы в Казахстане.
Международные сертификаты безопасности
Важной темой стала безопасность данных. Yandex Cloud в Казахстане получила международные сертификаты PCI DSS четвёртой версии и ISO/IEC 27001. Теперь банки и платёжные сервисы могут хранить в облаке данные держателей карт Visa, MasterCard, American Express и JCB.
Речевые технологии и казахский язык
На конференции показали успехи в развитии речевых технологий для казахского языка. Три из пяти ключевых ML‑продуктов уже поддерживают казахский язык: Yandex SpeechKit, Yandex Translate и Yandex Search API.
Главная новинка — Сауле, первый женский голос для синтеза речи в колл‑центрах. Она говорит на казахском и русском языках, умеет менять настроение в разговоре. Для общения у Сауле есть два режима: доброжелательный и строгий, например для напоминаний об оплате. По опыту клиентов Yandex Cloud в Казахстане, женский голос улучшает показатели NPS‑опросов и продаж в колл‑центрах.
В Казахстане также работает Мади — мужской голос для синтеза речи, хорошо показавший себя во многих клиентских сценариях.
Новые инструменты для работы с данными
Запустили Managed Service for Greenplum® — сервис для работы с массивно‑параллельной СУБД в локальной инфраструктуре. Он дополнил линейку существующих сервисов: Managed Service for PostgreSQL, Managed Service for MySQL®, Managed Service for ClickHouse, Managed Service for Redis™.
Также анонсировали тестовую версию тарифа Enterprise для Yandex DataLens — сервиса анализа и визуализации данных. Это готовое решение с поддержкой облачной платформы и доступными обновлениями подходит для гибридных сценариев использования в любой инфраструктуре. Продукт находится на стадии Technical Preview, для участия в тестировании нужно подать заявку.
Documentation
Появилась документация новых сервисов: Yandex Code Assistant, Yandex Cloud Notification Service, Yandex BareMetal, Yandex Cloud Registry, Yandex Serverless Integrations и Yandex Security Deck.
Инфраструктура и сеть
Yandex API Gateway
- Добавлена «История изменений» за август.
- Обновлена информация о валидации данных.
Yandex Cloud Backup
- Добавлены практические руководства по автоматической привязке политики резервного копирования Yandex Cloud Backup к ВМ с помощью консоли управления, CLI, API или Terraform.
- Добавлено практическое руководство по подключению сервера Yandex BareMetal к Yandex Cloud Backup.
- Добавлена пошаговая инструкция по получению информации о политике резервного копирования.
Yandex Cloud CDN
- Добавлена информация о перенаправлении запросов.
- Добавлено практическое руководство по организации защищенного доступа к контенту в Cloud CDN.
- Добавлена пошаговая инструкция по подключению к провайдеру Cloud CDN.
- Добавлена пошаговая инструкция по настройке перенаправления запросов.
Yandex Cloud Interconnect
- Обновлён раздел Правила тарификации.
Yandex Cloud Logging
- Добавлено практическое руководство по передаче логов через HTTP‑вход Unified Agent в Cloud Logging.
- Добавлено практическое руководство по передаче логов кластера Hive Metastore в Cloud Logging.
Yandex Load Testing
- Добавлена пошаговая инструкция по проверке превышения порогов метрик регрессий с помощью CLI.
Yandex Monitoring
- Добавлено описание file_input для Unified Agent.
- Добавлено описание правил алертинга.
- Добавлены видеоинструкции для Yandex Unified Agent, создания алерта, Managed Service for Prometheus®, записи метрик Prometheus и создания дашборда.
- Обновлён раздел Правила тарификации.
Yandex Object Storage
- Добавлена пошаговая инструкция по организации доступа в бакет с помощью сервисного подключения из Yandex Virtual Private Cloud.
Yandex Smart Web Security
- Добавлено описание регулярных выражений.
- Добавлена «История изменений» за III квартал 2024.
- Обновлён раздел Правила тарификации.
Yandex Virtual Private Cloud
- Добавлена информация о сервисных подключениях в Yandex Virtual Private Cloud.
- Добавлены пошаговые инструкции по управлению сервисными подключениями.
Платформа данных
Yandex Data Proc
- Добавлена пошаговая инструкция по просмотру операций с кластерами.
Yandex Data Streams
- Добавлено практическое руководство по передаче событий Yandex Cloud Postbox в Yandex Data Streams и их анализу с помощью Yandex DataLens.
Yandex Data Transfer
- Добавлена «История изменений» за август.
Yandex DataLens
- Добавлено практическое руководство по передаче событий Yandex Cloud Postbox в Yandex Data Streams и их анализу с помощью Yandex DataLens.
- Добавлена инструкция по отключению навигации по папкам.
- Добавлена инструкция по закреплению виджетов.
- Добавлены инструкции по работе с отчетами.
- Добавлена пошаговая инструкция по созданию подключения к Экстрактору 1С.
- Добавлена «История изменений» за август и сентябрь.
- Обновлена инструкция по встраиванию непубличных объектов.
Yandex DataSphere
- Добавлена пошаговая инструкция по использованию результатов работы выполненных заданий.
- Добавлен Справочник метрик нод.
- Добавлена «История изменений» за сентябрь.
Yandex Managed Service for Apache Airflow
- Добавлена пошаговая инструкция по просмотру операций с кластерами.
- Добавлена пошаговая инструкция по просмотру информации об имеющихся кластерах в Managed Service for Apache Airflow™.
- Добавлена пошаговая инструкция по остановке и запуску кластера Apache Airflow™.
- Добавлен Справочник API.
- Добавлен Справочник Terraform.
- Добавлена «История изменений» за сентябрь.
- Обновлён раздел Правила тарификации.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
- Добавлена пошаговая инструкция по просмотру операций с кластерами.
Yandex Managed Service for ClickHouse
- Добавлена пошаговая инструкция по просмотру операций с кластерами.
Yandex Managed Service for Greenplum®
- Добавлена информация о расширении кластера Greenplum®.
- Добавлена пошаговая инструкция по просмотру операций с кластерами.
- Добавлена «История изменений» за сентябрь.
Yandex Managed Service for MongoDB
- Добавлена пошаговая инструкция по просмотру операций с кластерами.
- Добавлена инструкция по настройке хранения резервных копий.
Yandex Managed Service for MySQL®
- Добавлена пошаговая инструкция по просмотру операций с кластерами.
- Добавлена инструкция по настройке хранения резервных копий.
- Добавлена «История изменений» за сентябрь.
- Обновлены пошаговые инструкции: добавлены способы выполнения действий с помощью REST API и gRPC API.
Yandex Managed Service for OpenSearch
- Добавлено практическое руководство по аутентификации в OpenSearch Dashboards с помощью Keycloak.
- Добавлена пошаговая инструкция по просмотру операций с кластерами.
- Добавлена «История изменений» за сентябрь.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
- Добавлена пошаговая инструкция по просмотру операций с кластерами.
- Добавлена инструкция по настройке хранения резервных копий.
- Добавлена «История изменений» за сентябрь.
- Обновлены пошаговые инструкции: добавлены способы выполнения действий с помощью REST API и gRPC API.
Yandex Managed Service for Redis
- Добавлена инструкция по подключению из WebSQL к кластеру Managed Service for Redis.
- Добавлена пошаговая инструкция по просмотру операций с кластерами.
Yandex Managed Service for YDB
- Добавлено практическое руководство по передаче событий Yandex Cloud Postbox в Yandex Data Streams и их анализу с помощью Yandex DataLens.
Yandex MetaData Hub
- Добавлено практическое руководство по передаче логов кластера Metastore в Yandex Cloud Logging.
- Добавлены инструкции по работе с Schema Registry.
- Добавлена «История изменений» за сентябрь.
Yandex Monitoring
- Добавлено описание file_input для Unified Agent.
- Добавлено описание правил алертинга.
- Добавлены видеоинструкции для Yandex Unified Agent, создания алерта, Managed Service for Prometheus®, записи метрик Prometheus и создания дашборда.
- Обновлён раздел Правила тарификации.
Yandex Object Storage
- Добавлена пошаговая инструкция по организации доступа в бакет с помощью сервисного подключения из Yandex Virtual Private Cloud.
Yandex Query
- Добавлена инструкция по работе с базами данных Managed Service for MySQL.
Контейнеры
Yandex Managed Service for Kubernetes
- Добавлена пошаговая инструкция по установке Gatekeeper.
Yandex Serverless Containers
- Добавлена информация о долгоживущих контейнерах.
- Добавлена информация об уведомлениях о завершении выполнения контейнера.
- Добавлена пошаговая инструкция по монтированию эфемерного диска в контейнер.
- Обновлена информация о доступных ресурсах экземпляра контейнера.
Инструменты разработчика
Yandex Load Testing
- Добавлена пошаговая инструкция по проверке превышения порогов метрик регрессий с помощью CLI.
Yandex Managed Service for GitLab
- Добавлена пошаговая инструкция по просмотру операций в инстансе.
- Добавлена «История изменений» за сентябрь.
Yandex Search API
- Добавлена информация об отложенном режиме выполнения поисковых запросов в Search API.
- Добавлена пошаговая инструкция по выполнению поисковых запросов в Search API в отложенном режиме.
- Добавлен Справочник API для выполнения отложенных запросов.
Yandex SmartCaptcha
- Добавлена пошаговая инструкция по настройке Yandex SmartCaptcha в приложении Android на Flutter.
- Добавлена «История изменений» за II и III квартал 2024.
Бессерверные вычисления
Yandex API Gateway
- Добавлена «История изменений» за август.
- Обновлена информация о валидации данных.
Yandex Cloud Functions
- Добавлена информация о долгоживущих функциях.
- Добавлена информация об уведомлениях о завершении выполнения функции.
- Добавлено практическое руководство по передаче событий Yandex Cloud Postbox в Yandex Data Streams и их анализу с помощью Yandex DataLens.
- Добавлена пошаговая инструкция по монтированию эфемерного диска в функцию.
- Добавлена «История изменений» за август.
- Обновлена информация о доступных ресурсах экземпляра функции.
Yandex Cloud Postbox
- Добавлено практическое руководство по передаче событий Yandex Cloud Postbox в Yandex Data Streams и их анализу с помощью Yandex DataLens.
- Добавлен Справочник API.
- Добавлена «История изменений» за август.
- Обновлён раздел Правила тарификации.
Yandex Data Streams
- Добавлено практическое руководство по передаче событий Yandex Cloud Postbox в Yandex Data Streams и их анализу с помощью Yandex DataLens.
Yandex Managed Service for YDB
- Добавлено практическое руководство по передаче событий Yandex Cloud Postbox в Yandex Data Streams и их анализу с помощью Yandex DataLens.
Yandex Object Storage
- Добавлена пошаговая инструкция по организации доступа в бакет с помощью сервисного подключения из Yandex Virtual Private Cloud.
Yandex Query
- Добавлена инструкция по работе с базами данных Managed Service for MySQL.
Yandex Serverless Containers
- Добавлена информация о долгоживущих контейнерах.
- Добавлена информация об уведомлениях о завершении выполнения контейнера.
- Добавлена пошаговая инструкция по монтированию эфемерного диска в контейнер.
- Обновлена информация о доступных ресурсах экземпляра контейнера.
Безопасность
Yandex Audit Trails
- Добавлена информация о фильтрах по типам событий.
- Добавлены события сервиса Yandex Managed Service for Apache Airflow™.
- Добавлены события уровня сервиса Yandex Managed Service for ClickHouse®.
Yandex Certificate Manager
- Добавлена «История изменений» за III квартал 2024.
Yandex Identity and Access Management
- Добавлена информация о федерациях сервисных аккаунтов.
- Добавлена пошаговая инструкция по отзыву IAM‑токена.
- Добавлены новые роли WebSQL, Search API и Security Deck в справочник ролей.
- Добавлена «История изменений» за II квартал 2024.
- Добавлена информация о возможности создания API‑ключей с ограниченным сроком и областью действия.
Yandex Lockbox
- Добавлена «История изменений» за III квартал 2024.
Yandex Smart Web Security
- Добавлено описание регулярных выражений.
- Добавлена «История изменений» за III квартал 2024.
- Обновлён раздел Правила тарификации.
Yandex SmartCaptcha
- Добавлена пошаговая инструкция по настройке Yandex SmartCaptcha в приложении Android на Flutter.
- Добавлена «История изменений» за II и III квартал 2024.
Мониторинг и управление ресурсами
Yandex Cloud Logging
- Добавлено практическое руководство по передаче логов через HTTP‑вход Unified Agent в Cloud Logging.
- Добавлено практическое руководство по передаче логов кластера Hive Metastore в Cloud Logging.
Yandex Cloud Organization
- Добавлена пошаговая инструкция по подписке пользователя на уведомления.
- Добавлена инструкция по диагностике ошибок при аутентификации с аккаунтом на Яндексе.
- Добавлена «История изменений» за II квартал 2024.
- Обновлена документация Yandex Cloud Organization в связи с добавлением интерфейса сервиса Cloud Center.
Yandex Identity and Access Management
- Добавлена информация о федерациях сервисных аккаунтов.
- Добавлена пошаговая инструкция по отзыву IAM‑токена.
- Добавлены новые роли WebSQL, Search API и Security Deck в справочник ролей.
- Добавлена «История изменений» за II квартал 2024.
- Добавлена информация о возможности создания API‑ключей с ограниченным сроком и областью действия.
Yandex Monitoring
- Добавлено описание file_input для Unified Agent.
- Добавлено описание правил алертинга.
- Добавлены видеоинструкции для Yandex Unified Agent, создания алерта, Managed Service for Prometheus®, записи метрик Prometheus и создания дашборда.
- Обновлён раздел Правила тарификации.
Машинное обучение
Yandex DataSphere
- Добавлена пошаговая инструкция по использованию результатов работы выполненных заданий.
- Добавлен Справочник метрик нод.
- Добавлена «История изменений» за сентябрь.
Yandex Foundation Models
- Добавлена информация о жизненном цикле моделей YandexGPT.
- Добавлено руководство по проектированию промтов.
- Добавлены примеры на Python для YandexGPT API.
- Добавлено описание Yandex Cloud ML SDK.
- Обновлена документация Yandex Foundation Models в связи с выходом сервиса в GA.
- Обновлена Библиотека промтов YandexART.
Yandex Search API
- Добавлена информация об отложенном режиме выполнения поисковых запросов в Search API.
- Добавлена пошаговая инструкция по выполнению поисковых запросов в Search API в отложенном режиме.
- Добавлен Справочник API для выполнения отложенных запросов.
Yandex SpeechKit
- Добавлена инструкция по загрузке данных для дообучения модели распознавания речи.
- Обновлён раздел «История изменений» в сервисе синтеза речи Yandex SpeechKit.
Yandex SpeechSense
- Описан отчет «Сравнение» в SpeechSense.
- Обновлена документация Yandex SpeechSense в связи с выходом сервиса в GA.
- Добавлена инструкция для поиска данных с помощью REST API.
Бизнес‑инструменты
Yandex Cloud Desktop
- Добавлена информация о ACL.
Yandex Cloud Video
- Добавлена информация об использовании видеоплеера.
- Добавлена пошаговая инструкция по снятию видео с публикации.
- Добавлена пошаговая инструкция по управлению субтитрами.
- Добавлена «История изменений» с июля по сентябрь.
- Обновлён Справочник API: добавлен справочник REST API.
Yandex DataLens
- Добавлено практическое руководство по передаче событий Yandex Cloud Postbox в Yandex Data Streams и их анализу с помощью Yandex DataLens.
- Добавлена инструкция по отключению навигации по папкам.
- Добавлена инструкция по закреплению виджетов.
- Добавлены инструкции по работе с отчетами.
- Добавлена пошаговая инструкция по созданию подключения к Экстрактору 1С.
- Добавлена «История изменений» за август и сентябрь.
- Обновлена инструкция по встраиванию непубличных объектов.
Другие обновления
Безопасность в Yandex Cloud
- Добавлен Чеклист безопасности аутентификации и авторизации.
- Добавлена инструкция по развертыванию облачной инфраструктуры в изолированном режиме без доступа в интернет.
- Обновлён Стандарт безопасности до версии 1.2.
Интерфейс командной строки
- Обновлён Справочник CLI.
- Обновлён раздел Релизы CLI.
Обзор платформы Yandex Cloud
- Добавлено описание терминов Control Plane и Data Plane в разделе «Облачная терминология».
Партнёрам Marketplace
- Добавлена информация о Container Solution.
- Обновлён раздел Управление доступом.
Практические руководства платформы Yandex Cloud
- Добавлено практическое руководство по организации защищенного доступа к контенту в Yandex Cloud CDN.
- Добавлены практические руководства по автоматической привязке политики резервного копирования Yandex Cloud Backup к ВМ с помощью консоли управления, CLI, API или Terraform.
- Добавлено практическое руководство по передаче событий Yandex Cloud Postbox в Yandex Data Streams и их анализу с помощью Yandex DataLens.
- Добавлено практическое руководство по передаче логов кластера Hive Metastore в Yandex Cloud Logging.
- Добавлено практическое руководство по развертыванию мультиплеер‑сервера для GTA V в Yandex Cloud.
- Добавлено практическое руководство по реализации защищенной высокодоступной сетевой инфраструктуры с выделением DMZ на основе UserGate NGFW.