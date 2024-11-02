Продуктовый дайджест Yandex Cloud (октябрь)

Data Platform Data Platform

Yandex DataLens Yandex DataLens

Представили новые возможности Yandex DataLens. Например, расширили возможности форматирования Wizard. Теперь можно:

использовать функции разметки в подписях для чартов;

использовать базовый синтаксис Markdown: в подписях для чартов; в тултипах для карт; в некоторых секциях точечной и древовидной диаграмм.



В других обновлениях:

можно отключить сортировку по строкам в сводных таблицах;

для линейных диаграмм с измерением в секции цвета добавили непрерывную ось и сортировку по показателю;

отчёты из структуры папок теперь можно перенести в воркбук через кнопку в навигации.

Managed Service for OpenSearch: улучшения поиска Managed Service for OpenSearch: улучшения поиска

Запустили новый плагин yandex‑lemmer для точного поиска на русском языке.

Клиенты часто просили добавить поддержку собственных словарей для улучшения морфологии в полнотекстовом поиске. Стандартные плагины OpenSearch не поддерживают русскую морфологию и используют только стеммеры, которые отсекают суффиксы и окончания слов. Это не даёт точных результатов.

Плагин yandex‑lemmer определяет морфологию слова. Например, распознаёт, что «шёл» — форма глагола «идти», а «пса» — форма слова «пёс». Это значительно улучшает качество полнотекстового поиска по документам. Достаточно подключить плагин к кластеру OpenSearch через консоль Yandex Cloud.

Кроме того, поддержали OpenSearch 2.16 .

Managed Service for MongoDB: гибкая настройка хостов Managed Service for MongoDB: гибкая настройка хостов

В ReplicaSet появилась возможность менять параметры хостов: hidden, priority и secondaryDelaySecs. Теперь можно:

менять приоритет хоста при выборе мастера: указывать, какой хост не должен становиться мастером или наоборот;

скрывать реплику для прямых подключений, это удобно для создания бэкапов без нагрузки на кластер;

создавать «отстающие» реплики для сохранения копии данных из прошлого, это поможет восстановить данные при ошибках.

Функции доступны через API, Terraform и CLI.

Managed Service for ClickHouse: масштабное обновление Managed Service for ClickHouse: масштабное обновление

Поддержали версию ClickHouse 24.9 , в которой:

добавились 14 улучшений производительности;

исправили 76 ошибок;

появились 23 новых функции;

появилось более 30 новых настроек, среди которых: управление кешем запросов; правила маскирования запросов; расширенные настройки для внешних словарей; настройки выполнения распределённых запросов.



Greenplum® для разработчиков Greenplum® для разработчиков

14 октября стартовал пятинедельный курс «Greenplum для разработчиков». В программе участвуют 76 специалистов из российских и казахстанских компаний, в числе которых Mediascope, Альфа‑Банк, AXENIX, M2, Купер, Банки.ру, Сравни, Иркутская нефтяная компания, «Интернет‑урок», Bork, Freedom Broker, Freedom Pay, Freedom Data и Aviata. Корпоративные клиенты могут узнать о доступных курсах у своего аккаунт‑менеджера.

Infrastructure Infrastructure

Сохранение SSH‑ключей в OS Login Сохранение SSH‑ключей в OS Login

Secure Shell (SSH) — защищённый сетевой протокол для управления устройствами через командную строку с шифрованием данных.

Пара криптографических ключей для безопасного доступа к устройствам без ввода пароля. Открытый ключ хранится на сервере, закрытый — у пользователя.

OS Login — это профиль для управления подключениями к виртуальным машинам через командную строку или SSH. Он помогает назначать пользовательские роли. Теперь в профиле можно сохранять SSH‑ключи, а пользователям не придётся вводить их при каждом создании новой виртуальной машины. Ключи будут доступны даже тем, кто не использует OS Login.

Запустили Yandex Network Load Balancer (NLB) в мобильном приложении Запустили Yandex Network Load Balancer (NLB) в мобильном приложении

В мобильном приложении Yandex Cloud появился NLB. Теперь инженеры могут следить за работой балансировщиков со смартфона: видеть их статус, включать и выключать ресурсы, контролировать права доступа. Это поможет быстрее реагировать на изменения в работе систем.

Яндекс выпустил курс «Основы работы с Yandex Cloud» Яндекс выпустил курс «Основы работы с Yandex Cloud»

Новый курс познакомит с облачными технологиями и поможет разобраться с сервисами платформы.

Участники научатся работать с виртуальными машинами, защищать облачную инфраструктуру и делать её отказоустойчивой. В программе также есть модули по GitLab, Load Testing и Serverless.

Для обучения не требуются специальные знания и техническая подготовка — курс подойдёт новичкам.

Machine Learning Machine Learning

Новый Playground в Yandex SpeechKit Новый Playground в Yandex SpeechKit

В консоли Yandex Cloud появились простые инструменты для работы с речевыми технологиями . С их помощью можно синтезировать голос и распознавать речь без навыков программирования.

Playground поможет:

расшифровать аудиозаписи интервью и подкастов;

озвучить обучающие материалы и видеоролики;

создать аудиооповещения для офиса;

выбрать подходящий голос перед запуском проекта;

оценить точность распознавания речи.

Чтобы начать работу, достаточно загрузить аудиофайл или ввести текст. Результат появится мгновенно.

Яндекс представил новые версии своих нейросетей — YandexART 2.0 и YandexGPT 4 Яндекс представил новые версии своих нейросетей — YandexART 2.0 и YandexGPT 4

В основе обновлённой YandexART 2.0 — гибридная архитектура, которая объединяет преимущества двух подходов: свёрточные модели хорошо распознают детали, а трансформерные — лучше понимают общий смысл изображения. Система научилась добавлять надписи на латинице, сочетать разные визуальные стили и естественнее располагать объекты на картинке. Теперь с её помощью можно создавать логотипы и элементы фирменного стиля.

YandexGPT 4 представлена в двух вариантах — Lite и Pro. Даже базовая версия не уступает профессиональной версии прошлого поколения, а Pro в большинстве случаев приближается к результатам GPT‑4o от OpenAI. Бизнес уже применяет новые инструменты. Easy Commerce анализирует отзывы с маркетплейсов, Райффайзен Банк обрабатывает диалоги с клиентами, а Лемана ПРО тестирует автоматическое создание описаний товаров, что в 95 раз дешевле ручной работы.