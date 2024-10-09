Обзор IT‑новостей и трендов банков и страховых компаний

Yandex Code Assistant будет полезен компаниям финансового сектора со множеством команд разработки. Даже небольшая экономия времени приводит к прямой выгоде и ускоряет выпуск продуктов на рынок. Кроме того, сервис помогает повысить уровень счастья разработчиков.

Банки всё чаще подвергаются DDoS‑атакам Банки всё чаще подвергаются DDoS‑атакам

Лето 2024 года было непростым для банковского сектора: количество DDoS‑атак на финансовые организации в России выросло в 10 раз — до 50 тысяч атак в месяц. Под атаки попали более 60 банков, включая лидеров отрасли, таких как ВТБ и Россельхозбанк .

В ответ на атаки компании ищут новые, более современные средства защиты, а мы в Yandex Cloud продолжаем усиливать сервисы безопасности. В этом году мы обновили Yandex Smart Web Security, который защищает веб‑приложения от DDoS‑атак и ботов. Теперь функции WAF (Web Application Firewall) и ARL (Advanced Rate Limiter) стали доступны клиентам Yandex Cloud, а ещё мы добавили поддержку списков IP для блокировки трафика.

Yandex SmartCaptcha — сервис для верификации запросов, который активно используется компаниями финансовой сферы. Например, страховая компания «Ренессанс страхование» использует капчу для защиты сервисов авторизации клиентов от DDoS‑атак и отражает до 80 тысяч вредоносных запросов в месяц.

Тренды информационной безопасности обсуждаем в подкасте «Безопасно говоря». Например, в последнем эпизоде эксперты поговорили о том, как снизить риски атак через цепочки поставок и как эти риски нужно отслеживать.