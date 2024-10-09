Обзор IT‑новостей и трендов банков и страховых компаний

При выборе СУБД для банковских систем необходимо учитывать следующие моменты:
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Важно понимать, какая команда создаёт СУБД, которую вы планируете внедрять, есть ли возможность обсуждать с вендором дальнейшие шаги по развитию продукта и планировать свои проекты исходя из обратной связи с командой разработки.
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СУБД на основе PostgresSQL хорошо решают задачу транзакционной обработки данных в определённых границах (например, размер базы до 10 ТБ). Но крупные банки с большим количеством финансовых операций должны учитывать, насколько выбираемая СУБД выдерживает текущую нагрузку. Это значит, что банку нужно учитывать объём базы данных и требования к скорости обработки транзакций. Кроме того, необходимо планировать рост нагрузки и затраты, которые могут появиться при масштабировании системы в будущем. В таких случаях рекомендуется сразу делать ставку на СУБД, которая может обеспечить неограниченное горизонтальное масштабирование без дополнительных затрат на доработку прикладного ПО и на включение в кластер БД дополнительных узлов хранения и обработки данных.
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При выборе СУБД нужно убедиться, что она удовлетворяет базовым требованиям, предъявляемым к транзакционным СУБД для бизнес‑критичных систем: гарантированная консистентность данных, высокая доступность и отказоустойчивость, минимальное время простоя на время проведения сервисных работ.
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Большим плюсом будет, если СУБД для транзакционной системы хорошо справляется с аналитической нагрузкой для формирования оперативных отчётов и выгрузок данных внутри операционного дня. Это заметно упрощает IT‑ландшафт, снижает затраты на эксплуатацию автоматизированной банковской системы и позволяет формировать регламентную отчётность с минимальной задержкой, снижая риск нарушения регламента.