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Обзор IT‑новостей и трендов банков и страховых компаний

Как банкам ускорять разработку IT‑продуктов, защищаться от вредоносных атак и управлять большими объёмами данных — в новом обзоре рассказывает Александр Долбнев, директор по работе с финансовым сектором Yandex Cloud.

9 октября 2024 г.
15 минут чтения

Финансовый сектор активно ищет новые подходы к управлению IT. Причины тому — экономическая ситуация и усиление требований к безопасности и доступности банковских сервисов. В обзоре расскажем, как банки работают с большими языковыми моделями, рассматривают перспективы перехода в публичные облака и готовятся к изменениям законодательства в банковском секторе.

Новости

Создали AI‑помощника для работы с кодом, который ускорит запуск банковских IT‑продуктов

В сентябре 2024 года мы в Yandex Cloud запустили Yandex Code Assistant — нейросетевого помощника для работы с кодом. Сервис генерирует продолжение фрагментов кода и подсказки, что помогает упростить и ускорить разработку продуктов. Тысячи IT‑специалистов Яндекса уже протестировали продукт, 60% из них стали постоянными пользователями. Сейчас сервис доступен по заявкам на платформе Yandex Cloud.

Yandex Code Assistant будет полезен компаниям финансового сектора со множеством команд разработки. Даже небольшая экономия времени приводит к прямой выгоде и ускоряет выпуск продуктов на рынок. Кроме того, сервис помогает повысить уровень счастья разработчиков.

Банки всё чаще подвергаются DDoS‑атакам

Лето 2024 года было непростым для банковского сектора: количество DDoS‑атак на финансовые организации в России выросло в 10 раз — до 50 тысяч атак в месяц. Под атаки попали более 60 банков, включая лидеров отрасли, таких как ВТБ и Россельхозбанк.

В ответ на атаки компании ищут новые, более современные средства защиты, а мы в Yandex Cloud продолжаем усиливать сервисы безопасности. В этом году мы обновили Yandex Smart Web Security, который защищает веб‑приложения от DDoS‑атак и ботов. Теперь функции WAF (Web Application Firewall) и ARL (Advanced Rate Limiter) стали доступны клиентам Yandex Cloud, а ещё мы добавили поддержку списков IP для блокировки трафика.

Yandex SmartCaptcha — сервис для верификации запросов, который активно используется компаниями финансовой сферы. Например, страховая компания «Ренессанс страхование» использует капчу для защиты сервисов авторизации клиентов от DDoS‑атак и отражает до 80 тысяч вредоносных запросов в месяц.

Тренды информационной безопасности обсуждаем в подкасте «Безопасно говоря». Например, в последнем эпизоде эксперты поговорили о том, как снизить риски атак через цепочки поставок и как эти риски нужно отслеживать.

Тренды

Новые СУБД для транзакционных банковских систем

Банки продолжают искать СУБД для автоматизированных банковских систем. Последние несколько лет СУБД на основе PostgresSQL рассматривались как основные альтернативы, но эти СУБД не всегда отвечают требованиям горизонтального масштабирования (увеличения количества серверов, параллельно выполняющих одну и ту же функцию) для быстрой обработки большого количества транзакций.

Альтернативное решение от Yandex Cloud — YDB — распределённая СУБД для быстрой обработки транзакционных данных без ограничений по масштабированию. Она обеспечивает нулевое время простоя и высокую отказо- и катастрофоустойчивость, гарантируя сохранность и целостность данных. Система доступна как в облаке, так и для развёртывания в собственной инфраструктуре (on‑premise).

При выборе СУБД для банковских систем необходимо учитывать следующие моменты:

  • Важно понимать, какая команда создаёт СУБД, которую вы планируете внедрять, есть ли возможность обсуждать с вендором дальнейшие шаги по развитию продукта и планировать свои проекты исходя из обратной связи с командой разработки.

  • СУБД на основе PostgresSQL хорошо решают задачу транзакционной обработки данных в определённых границах (например, размер базы до 10 ТБ). Но крупные банки с большим количеством финансовых операций должны учитывать, насколько выбираемая СУБД выдерживает текущую нагрузку. Это значит, что банку нужно учитывать объём базы данных и требования к скорости обработки транзакций. Кроме того, необходимо планировать рост нагрузки и затраты, которые могут появиться при масштабировании системы в будущем. В таких случаях рекомендуется сразу делать ставку на СУБД, которая может обеспечить неограниченное горизонтальное масштабирование без дополнительных затрат на доработку прикладного ПО и на включение в кластер БД дополнительных узлов хранения и обработки данных.

  • При выборе СУБД нужно убедиться, что она удовлетворяет базовым требованиям, предъявляемым к транзакционным СУБД для бизнес‑критичных систем: гарантированная консистентность данных, высокая доступность и отказоустойчивость, минимальное время простоя на время проведения сервисных работ.

  • Большим плюсом будет, если СУБД для транзакционной системы хорошо справляется с аналитической нагрузкой для формирования оперативных отчётов и выгрузок данных внутри операционного дня. Это заметно упрощает IT‑ландшафт, снижает затраты на эксплуатацию автоматизированной банковской системы и позволяет формировать регламентную отчётность с минимальной задержкой, снижая риск нарушения регламента.

Использование больших языковых моделей в работе финансовых организаций

Банки уже активно внедряют GPT‑технологии. Наше закрытое тестирование YandexGPT показало, что финтех входит в топ‑5 индустрий, использующих большие языковые модели. Вот три основные группы сценариев:

  • Общение с клиентами. Чат‑боты консультируют пользователей о продуктах и сервисах или дают справочную информацию. Такие боты есть почти у любого крупного банка, например чат‑бот «Катюша» Промсвязьбанка. С его помощью можно оплатить счета, проконсультироваться по налогообложению и другим финансовым вопросам.

  • Умный поиск. Продвинутый поиск по сайту для клиентов или по внутренней базе знаний для сотрудников — следующий этап эволюции ботов, работающих в архитектуре RAG. У таких ботов есть доступ к регулярно обновляемым базам знаний банка, они дают точные ответы на основе актуальных данных.

  • Специализированные ассистенты для решения конкретных задач. Например, для специалистов службы поддержки. Так, Райффайзен Банк с помощью технологий Yandex SpeechKit и YandexGPT API создал помощника для службы поддержки, который отправляет операторам краткое содержание диалога с клиентом, помогая быстрее понять суть запроса. О том, как ускорить создание AI‑ассистентов и что для этого предлагает Yandex Cloud, в своем выступлении на Scale 2024 рассказали мои коллеги.

Примеры суммаризации диалогов помощника с клиентами

Подробнее об этом кейсе рассказали в докладе на Yandex Scale 2024.

Участники биржевого рынка тоже видят большие возможности в применении LLM:

author
Александр Долбнев
Директор по работе с финансовым сектором Yandex Cloud

В этом обзоре расскажем:

«Наши исследования автоматизации рутинных задач с помощью языковых моделей показали существенные возможности. Модель восстанавливала недостающее описание данных с точностью 80%, что может оптимизировать человеко‑часы таких операций. Поиск данных с помощью нейросети тоже существенно улучшился по сравнению с классическими алгоритмами. Мы видим потенциал увеличения пользы от данных за счёт использования языковых моделей и планируем реализовывать пилотные решения».

Рынок в ожидании законопроекта об аутсорсинге облачных услуг

Многие участники финансового рынка ждут принятия законопроекта об аутсорсинге информационных технологий и использовании облачных услуг. Он позволит банкам пользоваться сервисами провайдеров для систем, требующих хранения и обработки банковской тайны. Это особенно важно для средних и малых банков, которые не относятся к системно значимым. После принятия закона они смогут размещать свои IT‑системы в публичных облаках, оптимизируя затраты на поддержание IT‑инфраструктуры и обеспечивая при этом соответствие требованиям ФЗ и регулятора. На сегодняшний день законопроект принят в первом чтении.

author
Сергей Орешкин
Директор департамента по работе с данными Московской биржи

«Регулирование применения облачных услуг и обработки определённых видов информации находится в „серой зоне“. После принятия законопроекта мы ждём, что появятся нормативные акты, которые отрегулируют безопасное применение облаков в финсекторе. Это обеспечит чёткие и понятные правила перехода в облака: требования, ответственность сторон и т. д. На площадке „Ассоциации ФинТех“ участники сформировали предложения по законопроекту, консолидированную версию направили регулятору. Сейчас законопроект находится на рассмотрении. Когда он будет принят, мы планируем включиться в работу по формированию подходов и рекомендаций по разграничению ответственности участников рынка».

Что в итоге

Банки, компании из страхового и финансового секторов — это цифровой бизнес. И лидерство для них заключается в скорости удовлетворения запросов клиентов и реакции на изменения внешних условий, включая требования регуляторов и законодательства. Публичные облака — это очевидный способ стать максимально гибкими и всегда оставаться на гребне технологических инноваций, соответствуя при этом требованиям регуляторов.

В обзоре мы рассмотрели несколько ключевых направлений: ускорение разработки продуктов с помощью ИИ‑инструментов, защиту от кибератак и эффективное управление данными с использованием СУБД. Также обсудили, как большие языковые модели меняют процессы работы с клиентами и упрощают внутренние операционные задачи.

Принятие законопроекта об аутсорсинге решит вопрос «серой зоны» обработки банковской тайны в публичных облаках. Это обеспечит новый уровень возможностей для оптимизации расходов на IT, снизит риски нарушения доступности банковских сервисов и упростит возможность соответствия актуальным требованиям регулятора в части информационной безопасности. Особенно актуально это будет для средних и малых банков, которым сложнее, чем крупным, соответствовать нарастающим требованиям по безопасности на фоне дефицита и дороговизны специалистов по информационной безопасности и IT.

author
Александр Товстолип
Руководитель управления информационной безопасности «Ассоциации ФинТех»

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Обзор IT‑новостей и трендов банков и страховых компаний
9 октября 2024 г.
15 минут чтения
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