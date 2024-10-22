Больше всего атак в первом полугодии 2024 года было направлено на компании из госсектора (29%), сферы развлечений (16%) и финансовой отрасли (14%)
Современные DDoS‑атаки: как бизнесу защититься от новых типов угроз
Евгений Сидоров, директор по информационной безопасности Yandex Cloud, рассказывает о новых типах DDoS‑атак и делится практическими советами по защите сайтов и приложений в условиях растущего количества киберугроз.
DDoS‑атака (Distributed Denial of Service) — онлайн‑атака на системы компании, при которой злоумышленники посылают огромное число запросов, превышающее пропускную способность сети.
DDoS‑атака — одна из наиболее распространённых киберугроз, направленных на нарушение работоспособности бизнеса. По данным StormWall, количество DDoS‑атак в первом полугодии 2024 года в мире увеличилось на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ни одна организация — будь то крупный банк или небольшой интернет-магазин — не застрахована от потенциального ущерба.
С развитием технологий меняются и методы злоумышленников. Если раньше DDoS‑атаки были направлены преимущественно на перегрузку сетевой инфраструктуры, то сегодня всё чаще — на уязвимости в приложениях и сервисах.
Какие элементы IT‑инфраструктуры атакуют чаще
Современные DDoS‑атаки нацелены на разные элементы инфраструктуры. Если классифицировать угрозы по модели OSI, то чаще всего злоумышленники атакуют сетевой, транспортный и прикладной уровни (L3, L4 и L7).
Модель OSI описывает связь между сетевыми устройствами. У каждого слоя свои протоколы и стандарты, которые определяют принципы передачи данных и взаимодействия различных систем.
Сетевая модель OSI
Атаки на сетевые уровни (L3, L4): удар по инфраструктуре
На уровнях L3 и L4 модели OSI находятся основные сетевые протоколы, которые обеспечивают передачу данных между устройствами. При атаке на эти уровни злоумышленники пытаются перегрузить сетевую инфраструктуру компании, чтобы пропускная способность каналов связи и ресурсы оборудования исчерпались, а новые реальные пользователи не могли подключиться.
Атаки на уровень приложения (L7): скрытые угрозы в легитимном трафике
Атаки на уровне L7 становятся всё более распространёнными из-за их эффективности и простоты реализации. Злоумышленники используют легитимные на первый взгляд запросы к веб-сервисам для перегрузки серверов приложений.
Особенности таких атак:
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Имитация поведения реальных пользователей — такие угрозы сложнее обнаружить стандартными методами.
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Эксплуатация уязвимостей в приложениях, включая недостатки в логике работы или ошибки в коде.
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Использование уязвимостей новых протоколов и технологий, таких как HTTP/2, для усиления воздействия.
Атаки на уровне L7 могут оказаться более разрушительными, поскольку нацелены непосредственно на бэкенд приложения и недостатки в бизнес-логике. Это может привести к значительным финансовым потерям и ущербу репутации компании. Если раньше DDoS‑атаки организовывались «энтузиастами» и не воспринимались всерьёз, то в последние годы наблюдается становление рынка DDoS‑услуг разного уровня сложности и стоимости.
Рассмотрим новые виды атак на уровне L7 и методы защиты от них, чтобы компании были готовы к современным угрозам и обеспечивали надёжную работу приложений.
Как выглядят новые угрозы: атака HTTP/2 Rapid Reset и другие
Один из ярких примеров современных атак на уровне приложения — HTTP/2 Rapid Reset. Она использует особенности бинарного протокола HTTP/2, который разработали для ускорения передачи данных и повышения эффективности работы веб-приложений.
Важное отличие HTTP/2 от HTTP/1.1 состоит в том, что протокол позволяет отправлять несколько запросов и получать ответы через одно TCP‑соединение, то есть передача данных происходит быстрее
Три составляющих атаки HTTP/2 Rapid Reset:
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Множественные потоки: HTTP/2 позволяет устанавливать одно TCP‑соединение и открывать в рамках него множество потоков для передачи данных.
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Быстрый сброс потоков: злоумышленники отправляют запросы и мгновенно сбрасывают их с помощью команды RST_STREAM.
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Перегрузка серверов: серверы и балансировщики вынуждены обрабатывать большое количество открытий и закрытий потоков, что приводит к исчерпанию ресурсов.
В октябре 2023 года в Google сообщили об атаке с пиковым значением в 398 миллионов запросов в секунду, что стало рекордом в истории DDoS‑атак. По оценкам Cloudflare, для проведения такой атаки использовалось около 20 000 физических машин.
Помимо атаки HTTP/2 Rapid Reset, существуют и другие современные методы DDoS-атак:
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Атака через интернет-протокол QUIC: он работает поверх сетевого протокола UDP и шифрует большую часть своих заголовков — это усложняет анализ трафика. Злоумышленники могут использовать эти особенности для проведения сложных для обнаружения и фильтрации DDoS‑атак.
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API DDoS‑атака: отправляется большое количество запросов к ресурсозатратным методам, из-за чего перегружается API‑интерфейс. Это может быстро исчерпать ресурсы сервера и привести к отказу в обслуживании приложения.
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Атака с использованием ботнетов IoT‑устройств: злоумышленники заражают миллионы слабо защищённых устройств интернета вещей, превращая их в источники DDoS‑атак. Высокая масштабируемость таких ботнетов позволяет генерировать огромные объёмы трафика.
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Атака на уровень DNS: атакующие используют открытые DNS‑серверы для усиления трафика, отправляя небольшие запросы с поддельным IP‑адресом жертвы и вызывая ответы на её адрес. Это позволяет генерировать значительный объём трафика с минимальными усилиями.
Как противостоять HTTP/2 Rapid Reset: опыт Яндекса
В сентябре 2023 года в Яндексе столкнулись с попытками проведения атак типа HTTP/2 Rapid Reset. Злоумышленники пытались перегрузить инфраструктуру, используя уязвимость в протоколе HTTP/2.
Масштаб атак на Яндекс был на уровне 12 миллионов запросов в секунду. На скриншоте — суммаризация данных за пять секунд, поэтому цифра выше
Команда информационной безопасности компании заранее подготовилась, чтобы минимизировать влияние на сервисы, и обеспечила стабильную работу для пользователей.
Как выглядела подготовка:
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Проведение аудита инфраструктуры: заранее выявили потенциальные уязвимости и установили необходимые ограничения.
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Настройка лимитов: установили ограничения на количество одновременных потоков и соединений, что значительно затруднило злоумышленникам проведение атаки.
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Мониторинг трафика: внедрили системы, способные в реальном времени анализировать трафик и выявлять аномальные паттерны. Среди них — сервис Yandex Smart Web Security, который позволяет постоянно мониторить входящий трафик и автоматически блокировать подозрительные запросы на ранних стадиях атаки.
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Обновление программного обеспечения: оперативно применили все необходимые патчи и обновления для устранения известных уязвимостей.
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Интеграция интеллектуальных WAF: для защиты на уровне приложения использовали современные файрволы с возможностями поведенческого анализа.
Этот кейс показывает, что предварительная подготовка и наличие комплексных мер защиты помогают отражать даже новые и неожиданные виды атак. Поэтому важно регулярно обновлять инфраструктуру и применять современные методы анализа и фильтрации трафика.
Как усилить защиту от новых типов атак: рекомендации для компаний
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Проводите регулярный аудит инфраструктуры: оценивайте настройки сетевых устройств и серверов. Чем раньше выявить уязвимость, тем проще будет предотвратить возможные атаки.
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Внедряйте многослойную защиту: используйте комбинацию различных методов и инструментов безопасности. Совмещение WAF и поведенческого анализа трафика повышает эффективность защиты. Интеграция сервисов вроде Yandex Smart Web Security обеспечивает всестороннюю защиту от различных типов атак.
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Обновляйте программное обеспечение: следите за выходом обновлений и патчей для всех компонентов инфраструктуры, особенно для критически важных систем.
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Обучайте персонал: информируйте сотрудников о новых типах угроз и методах их предотвращения. Регулярные тренинги повышают общий уровень кибербезопасности в организации.
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Используйте облачные решения для защиты: они дают инструменты для быстрого масштабирования защиты и использования передовых технологий без значительных финансовых вложений.
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Разрабатывайте план реагирования на инциденты: чёткий план действий в случае кибератаки — ключевой фактор быстрого восстановления и минимизации ущерба.
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Распределяйте нагрузку и ресурсы: использование современных балансировщиков нагрузки помогает равномерно распределять трафик и повышает устойчивость к всплескам нагрузки. Так, сервис Yandex Application Load Balancer не только распределяет нагрузку, но и обеспечивает защиту от DDoS-атак, фильтруя вредоносный трафик на ранних этапах.
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Внедряйте механизмы верификации пользователей: защита от автоматизированных атак без ухудшения пользовательского опыта — важный аспект безопасности. Так, сервис Yandex SmartCaptcha использует машинное обучение для определения ботов и защищает от автоматизированных атак без потери скорости отклика.
Бизнесу важно подходить к защите комплексно
В эпоху цифровой трансформации кибербезопасность становится одной из ключевых задач для любого бизнеса. DDoS-атаки продолжают эволюционировать, и противостоять им можно только с помощью современных технологий и комплексного подхода к защите.
Интеграция инструментов безопасности в инфраструктуру, использование передовых сервисов и сотрудничество с надёжными облачными провайдерами позволяют эффективно противостоять этим угрозам и обеспечивать стабильную работу критически важных сервисов.