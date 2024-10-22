Современные DDoS‑атаки: как бизнесу защититься от новых типов угроз

Атаки на сетевые уровни (L3, L4): удар по инфраструктуре Атаки на сетевые уровни (L3, L4): удар по инфраструктуре

На уровнях L3 и L4 модели OSI находятся основные сетевые протоколы, которые обеспечивают передачу данных между устройствами. При атаке на эти уровни злоумышленники пытаются перегрузить сетевую инфраструктуру компании, чтобы пропускная способность каналов связи и ресурсы оборудования исчерпались, а новые реальные пользователи не могли подключиться.

Атаки на уровень приложения (L7): скрытые угрозы в легитимном трафике Атаки на уровень приложения (L7): скрытые угрозы в легитимном трафике

Атаки на уровне L7 становятся всё более распространёнными из-за их эффективности и простоты реализации. Злоумышленники используют легитимные на первый взгляд запросы к веб-сервисам для перегрузки серверов приложений.

Особенности таких атак:

Имитация поведения реальных пользователей — такие угрозы сложнее обнаружить стандартными методами.

Эксплуатация уязвимостей в приложениях , включая недостатки в логике работы или ошибки в коде.

Использование уязвимостей новых протоколов и технологий, таких как HTTP/2, для усиления воздействия.

Атаки на уровне L7 могут оказаться более разрушительными, поскольку нацелены непосредственно на бэкенд приложения и недостатки в бизнес-логике. Это может привести к значительным финансовым потерям и ущербу репутации компании. Если раньше DDoS‑атаки организовывались «энтузиастами» и не воспринимались всерьёз, то в последние годы наблюдается становление рынка DDoS‑услуг разного уровня сложности и стоимости .

Рассмотрим новые виды атак на уровне L7 и методы защиты от них, чтобы компании были готовы к современным угрозам и обеспечивали надёжную работу приложений.

Как выглядят новые угрозы: атака HTTP/2 Rapid Reset и другие Как выглядят новые угрозы: атака HTTP/2 Rapid Reset и другие

Один из ярких примеров современных атак на уровне приложения — HTTP/2 Rapid Reset. Она использует особенности бинарного протокола HTTP/2, который разработали для ускорения передачи данных и повышения эффективности работы веб-приложений.