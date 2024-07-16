Данные в облаке: как EdTech‑компании оптимизируют процесс обучения и увеличивают продажи

Хранилище данных может быть построено как в локальном дата‑центре компании, так и в облаке. Во втором случае пользователи получают доступ к платформе с набором сервисов, на базе которых строится хранилище.

Преимущество облачного хранилища в том, что оно помогает компаниям снизить расходы на IT‑инфраструктуру. Логикой DWH, как правило, занимаются штатные IT‑специалисты, а поддержку и обслуживание инфраструктуры берёт на себя облачный провайдер. Также он обеспечивает бесперебойную работу всех сервисов платформы. Подробнее о пользе облачного хранилища данных для бизнеса рассказали в нашей статье.

Этапы построения DWH для EdTech‑компаний Этапы построения DWH для EdTech‑компаний

Определение целей и задач проекта. Отвечаем на вопрос, какие образовательные метрики планируется собирать и анализировать (успеваемость студентов, посещаемость, активность на уроках, данные о преподавателях). Формулируем цели: улучшить качество образования, повысить вовлечённость студентов, оптимизировать образовательные программы. Выбор архитектуры DWH. Учитываем возможность работы с текстовыми, видео- и аудиоданными, а также интеграцию с LMS, CRM, ERP‑системами и платформами видеоконференций. Оценка объёма данных. Рассчитываем, какое количество информации будут создавать различные образовательные платформы и системы. Прогнозируем рост данных с увеличением числа студентов, курсов и материалов. Разработка схемы данных. Создаём схему с учётом ключевых образовательных метрик. Определяем, какие данные будут храниться на каждом уровне архитектуры DWH. Проработка вопросов безопасности. Обеспечиваем защиту персональных данных студентов и преподавателей с помощью шифрования и других методов безопасности. Настраиваем контроль доступа к данным, чтобы только определённые группы пользователей могли получать доступ к чувствительной информации. Интеграция с источниками данных. Обеспечиваем автоматический сбор информации о студентах, курсах, преподавателях и административных процессах. Разработка ETL‑процессов. Настраиваем процессы извлечения, преобразования и загрузки данных для автоматического объединения информации из разных источников. Визуализация данных и аналитика. Настраиваем инструменты визуализации данных для создания дашбордов и аналитик. Используем аналитические инструменты, чтобы выявлять инсайты и улучшать учебные программы и образовательные процессы. Мониторинг и поддержка. Настраиваем системы мониторинга, чтобы отслеживать состояние хранилища данных и вовремя замечать проблемы. Регулярно обновляем и поддерживаем инфраструктуру.

Образовательный центр MAXIMUM Education — один из клиентов Yandex Cloud в EdTech‑сфере, который построил DWH в облаке. С помощью облачного хранилища компании удалось оптимизировать управление данными и снизить затраты.