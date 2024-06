Важен каждый пользователь: как компании сохранить и расширить клиентскую базу

Универсальный совет по работе с холодной базой — тестируйте разные каналы и инструменты. Никто не знает, как правильно. Проведите глубинные интервью для исследования потребностей клиентов, например, CustDev (Customer Development) или JTBD (Jobs To Be Done). Спросите, что используют ваши лиды для поиска, и подстройтесь под их привычки. Всё может сработать неожиданно. Не ограничивайте свои подходы ничем.

Ищите гипотезы, которые не сработали. Остальные сработают!