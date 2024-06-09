Важен каждый пользователь: как компании сохранить и расширить клиентскую базу

В основе сервиса — технология распознавания голоса Yandex SpeechKit, которая помогает повышать конверсию звонков в продажи. Например, один из клиентов SalesAI, сеть медицинских центров, теперь анализирует 100% звонков вместо 5%. Это позволило увеличить конверсию на 18%.

Вовремя оповещайте клиентов о смене менеджера Вовремя оповещайте клиентов о смене менеджера

Если из компании увольняется менеджер, очень важно предупредить об этом его клиентов. Этот процесс можно автоматизировать — например, настроить отправку сообщений в CRM‑системе. После ухода специалиста клиенты получат автоматическое письмо с именем нового менеджера и датой, когда он позвонит для знакомства. Это более уважительный и персонализированный подход.

Заботьтесь о скорости обслуживания Заботьтесь о скорости обслуживания

Если клиенту приходится долго ждать ответа, он, скорее всего, предпочтёт более быстрый сервис. Повысить скорость обслуживания можно двумя способами: расширить штат, что экономически не всегда выгодно, или автоматизировать процесс.

Так, компания Voxys столкнулась с ситуацией, когда нагрузка на сотрудников колл‑центра распределялась неравномерно. Для решения задачи были разработаны цифровые ассистенты, которые помогли компании оптимизировать поток звонков в центр обслуживания клиентов. Для этого Voxys использовала технологию Yandex SpeechKit Brand Voice.

Роботы могут работать как отдельно, так и вместе с человеком: начать диалог и мягко передать оператору или, наоборот, подключиться после разговора со специалистом.