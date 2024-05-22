Генерирует ответы на отзывы и создаёт описания товаров: как GPT помогает российскому бизнесу

Большие языковые модели, или large language models (LLM), активно обсуждают в России и мире. При этом известны единичные случаи, когда крупный бизнес полноценно использовал LLM. Так, по данным исследования консалтинговой компании «Яков и партнёры» за 2023 год, только 12% российских компаний из тех, которые используют генеративный искусственный интеллект в работе, определили приоритетные бизнес‑задачи для внедрения нейросетей. Около 27% экспериментируют с технологией точечно.

Есть несколько причин, по которым компании не спешат внедрять LLM:

не всегда понимают, как ставить задачу модели;

не готовы работать в облаке;

не всегда видят границы применимости LLM;

не хватает специалистов по GPT;

не хватает навыков или ресурсов для дообучения модели;

есть языковой барьер.

Несмотря на эти барьеры, часть компаний уже внедряют генеративные модели в разных отраслях. На примере опыта наших клиентов и участников российского рынка расскажем о популярных сценариях применения LLM.