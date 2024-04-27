Что нового в сфере дата‑технологий: обзор докладов с конференции UNION ALL

В конце марта мы провели UNION ALL — большую конференцию о технологиях для эффективной работы с данными. В треке докладов «Технологии» эксперты рассказали о защите облачных баз данных, решении задач машинного обучения в облаке, новых возможностях BI-инструмента DataLens и многом другом. А в «Кейсах» представители крупных компаний поделились своим опытом и проверенными решениями.

Также на конференции представили сервис для управления метаданными Yandex MetaData Hub.

В этом обзоре собрали основные тезисы выступлений и отметили, кому они могут быть интересны: дата-инженерам, архитекторам баз данных, ML-разработчикам, аналитикам, DevOps-инженерам и специалистам по информационной безопасности (ИБ).

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