Передаём сложные вычисления в облако с DataSphere Jobs

Yandex DataSphere — это сервис для ML-разработки, в котором есть все необходимые инструменты для полного цикла машинного обучения. Мы развиваем DataSphere и постоянно улучшаем его. Недавно мы добавили в сервис инструмент, который позволяет совместить локальную и облачную ML-разработку — DataSphere Jobs. О нём мы сегодня и расскажем. Но прежде, чем погружаться в особенности DataSphere, предлагаем уделить время истории появления и развития машинного обучения. Так будет проще понимать все нюансы и возможности сервиса. Если вам уже известна история ML, вы можете сразу перейти к части о DataSphere Jobs.

Машинное обучение — одно из направлений искусственного интеллекта (ИИ), которое с помощью технологий нейросетей и глубокого обучения помогает решать сложные задачи на больших объёмах данных. Причём делает это подобно человеку: не просто выполняет алгоритмы, а учится, анализирует результаты и самостоятельно их улучшает.

За 80 лет существования технологии машинного обучения (Machine Learning, ML) подходы, мощности и инструменты существенно изменились, но базовые принципы остались прежними: на входе алгоритм получает набор данных, на выходе отдаёт результат их обработки.

Как развивалось ML 1940–50‑е годы — учёные и математики создают первые нейронные сети и называют машинным обучением концепцию самостоятельного обучения на базе алгоритмов. В 1957 г. Фрэнк Розенблатт конструирует персептрон — первую обучаемую нейронную сеть на основе алгоритма для двоичной классификации.

1960–70‑е годы — ИИ развивается по пути моделирования экспертных знаний.

1980‑е годы — новые ML‑алгоритмы работают со статистическими моделями, появляются понятия компьютерного зрения и чат‑ботов. IBM Research на основе ML‑технологии создаёт шахматный суперкомпьютер Deep Blue, который обыграл чемпиона мира Гарри Каспарова, и суперкомпьютер Watson, который выиграл в телевикторине Jeopardy (аналоге «Своей игры»). Алгоритмы Watson понимали вопросы на естественном языке и находили на них ответы с помощью нейросети.

Конец 1990‑х — начало 2000‑х годов — нейросети совершают резкий скачок за счёт развития вычислительных мощностей. Появляются технологии глубокого обучения для распознавания изображений и голоса, роботы‑гуманоиды и домашние помощники, автопилоты, системы анализа неструктурированных данных и рекомендательные системы.

Сейчас свои ML‑платформы есть практически у всех техногигантов — их используют не только внутри компаний, но и предоставляют сторонним разработчикам для сборки и обучения собственных моделей данных и решения своих задач. Машинное обучение стало по‑настоящему доступно массам.