Снижаем риски атак на цепочки поставок с помощью Sigstore

Как видно на иллюстрации из документации, Sigstore использует под капотом сложный механизм, где красным выделены те места, при компрометации которых можно подделать подпись.

Есть ещё один тонкий момент, связанный с Rekor, краткосрочными сертификатами и метками времени, опять же, из документации самого Sigstore:

Transparency Logs make it hard to forge timestamps long term, but in short time windows, it would be much easier for the Rekor operator to fake or forge timestamps.

To mitigate this, Rekor’s timestamps and tree head are signed with a valid Signed Tree Head (STH) that contains a non‑repudiable timestamp. These signed timestamp tokens are saved as evidence in case Rekor’s clock changes in the future.