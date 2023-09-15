Снижаем риски атак на цепочки поставок с помощью Sigstore

Привет!

Меня зовут Руслан Качмазов, я стажёр‑инженер Yandex Cloud Security, занимаюсь детектированием инцидентов. Вместе с коллегами Алибеком Епхиевым и Дмитрием Пикушем, выпускниками Школы ИБ Яндекса 2023 года, мы расскажем об атаках на цепочки поставок и методах защиты от них, которые реализованы в группе проектов Sigstore. Поговорим о SLSA, Cosign, Fulcio и Rekor — методологии и инструментах, позволяющих снизить риск таких атак, их гарантиях и тонких местах.

Материал будет полезен для команд и проектов, которые имеют множество внешних зависимостей, но в то же время желают обезопасить себя от атак на цепочки поставок.

В чём суть атак типа supply chain В чём суть атак типа supply chain

В мире IT всё переплетается: часто использование одной технологии в проекте ведёт к подключению десятка сторонних библиотек. С одной стороны, замечательно, что можно не изобретать велосипед и использовать уже готовые решения, но с другой — оказывается, что проект становится уязвимее: если злоумышленникам удастся внедрить вредонос в зависимые библиотеки, у них есть шанс получить контроль над всей цепочкой поставки ПО и навредить проекту в целом.