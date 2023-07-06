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Дайджест новостей за июнь

В дайджесте новостей рассказываем про закрытое тестирование YandexGPT, распознавание и синтезирование речи на узбекском языке в Yandex SpeechKit, новый тип кластеров в Yandex Data Processing и об обновлениях в документации, публикациях в СМИ и блогах.

6 июля 2023 г.
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Новости платформы

Закрытое тестирование YandexGPT для бизнеса

Мы открываем доступ к тестированию сервиса YandexGPT на платформе Yandex Cloud. YandexGPT — это генеративная языковая модель от Яндекса, выпущенная в мае 2023 года. С помощью YandexGPT можно будет анализировать текстовую информацию, например, отзывы клиентов, создавать описания товаров в интернет-магазине, генерировать тексты рассылок, развивать чат-ботов — то есть решать актуальные для бизнеса задачи.

Если вы ищете способы ускорить развитие бизнеса с технологиями машинного обучения, мы приглашаем вас принять участие в закрытом тестировании. Вместе с вами мы определим, в каком направлении сервис будет развиваться дальше, для каких целей и сценариев он подходит лучше всего.

Новый номер журнала ТЕХНО посвятили облачным технологиям и Yandex Cloud

Шестой выпуск журнала полностью посвящён облачным технологиям, истории их появления и развития, возможностям Yandex Cloud, а главным редактором номера выступил руководитель платформы Алексей Башкеев.

Новости сервисов

Шестнадцатый в Yandex SpeechKit: как мы добавили узбекский язык в сервис

Елена Белоброва и Антон Ермилов рассказывают, как научили Yandex SpeechKit распознавать и синтезировать речь на узбекском языке, как мы обучаем ML-модели и какие встречаются сложности.

Новый тип кластеров Hive Metastore в сервисе Yandex Data Processing

В сервисе Yandex Data Processing стало доступно создание управляемых кластеров Hive Metastore. Они сохраняют метаданные таблиц между запусками короткоживущих вычислительных кластеров Yandex Data Processing. Как и для других кластеров, для Hive Metastore можно настроить автоматическое масштабирование и создание резервных копий. Управляемые кластеры позволяют существенно экономить время администраторов и инженеров данных, а также сократить вероятность отказов и потерь из-за недоступности метаданных.

Изменение тарифов для Yandex Tracker

Чтобы продолжить развивать Yandex Tracker в соответствии с самыми актуальными запросами рынка, мы обновляем тарифы на использование сервиса. Рассказываем про цены, которые начали действовать для новых пользователей Yandex Tracker с 30 июня 2023 года.

Ограничение доступности Managed service for Elasticsearch

Компания Elastic сообщила, что с апреля 2024 года доступ к сервису Elasticsearch будет ограничен для пользователей Yandex Cloud. В связи с этим мы приняли решение не выпускать новые функции для сервиса Managed service for Elasticsearch и вводим ограничения по развёртыванию кластеров для новых клиентов сервиса с 20 июля 2023 года. Действующие пользователи сервиса смогут работать с существующими кластерами и создавать новые до апреля 2024 года.

Новости Marketplace

Система управления контентом QP8.CMS

В Yandex Cloud Marketplace добавили QP8.CMS — административное приложение для управления структурой и данными сайта. QP8.CMS предоставляет широкие возможности управления данными и построения внешних сайтов и внутренних порталов.

Платформа Scalaxi для low‑code‑разработки

Scalaxi Platform — микросервисная low‑code‑платформа для разработки кроссплатформенных приложений, порталов и систем автоматизации. Scalaxi популярна среди компаний из сферы логистики, FMCG, HoReCa, торговли, производства и коммуникаций. Кроме того, Scalaxi формирует новый класс low‑code‑разработчиков.

Loginom Cloud 7

Платформа Loginom Cloud 7 предназначена для решения большого спектра бизнес-задач, требующих обработки больших объемов данных, реализации сложной логики и применения методов машинного обучения. Визуальный конструктор позволяет настроить все процессы анализа: интеграция, подготовка данных, моделирование, визуализация.

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Вакансии

Руководитель команды бэкенда в Яндекс Рассылки
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Инженер по развёртыванию инфраструктуры в Yandex Cloud
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Разработчик сервисов IAM в Yandex Cloud
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Разработчик виртуальной сети в Yandex Cloud (CloudGate)
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Системный инженер Elasticsearch/Opensearch в Yandex Cloud
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Разработчик DataSphere в Yandex Cloud
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Аналитик в службу инструментов репозитория
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Руководитель группы партнёрского маркетинга в Cloud
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Бюллетени безопасности

03.07.2023 — CVE-2023-2478 GitLab Critical Security Release: 15.11.2, 15.10.6, and 15.9.7

В GitLab CE/EE обнаружена проблема, затрагивающая все версии, начиная с 15.4 до 15.9.7, с 15.10 до 15.10.6 и с 15.11 до 15.11.2. При определенных условиях злонамеренный неавторизованный пользователь GitLab может использовать эндпойнт GraphQL для подключения вредоносного GitLab runner к любому проекту. Мы обновили существующие и будущие образы, а так же будущие инстансы Managed Service for GitLab до актуальной версии. Если вы используете собственный образ на ВМ, который подвержен уязвимости, рекомендуется обновить его самостоятельно. Подробнее →

03.07.2023 — CVE-2023-27561 Race-condition to bypass masked paths

runc до версии 1.1.4 имеет неправильный контроль доступа, приводящий к повышению привилегий, связанных с libcontainer/rootfs_linux.go. Чтобы воспользоваться этой уязвимостью, злоумышленник должен иметь возможность создать два контейнера с пользовательскими конфигурациями монтирования томов и иметь возможность запускать пользовательские образы. Мы обновили существующие и будущие образы, использующие runc, до актуальной версии. Если вы используете собственный образ на ВМ, который подвержен уязвимости, рекомендуется обновить его самостоятельно. Подробнее →

03.07.2023 — CVE-2023-27492 Crash when a large request body is processed in Lua filter

До версий 1.26.0, 1.25.3, 1.24.4, 1.23.6 и 1.22.9 фильтр Lua был уязвим для отказа в обслуживании. Злоумышленники могут отправлять запросы с большим количеством данных в теле для маршрутов с включенным фильтром Lua и вызывать сбои. Начиная с версий 1.26.0, 1.25.3, 1.24.4, 1.23.6 и 1.22.9, Envoy больше не вызывает сопрограмму Lua, если фильтр был сброшен. Мы обновили версию компонента, которая используется в наших сервисах, до актуальной версии. Если вы используете собственный образ на ВМ, который подвержен уязвимости, рекомендуется обновить его самостоятельно. Подробнее →

03.07.2023 — CVE-2023-27491 Envoy forwards invalid HTTP/2 and HTTP/3 downstream headers

Совместимая служба HTTP/1 должна отклонять неправильно сформированные строки запроса. До версий 1.26.0, 1.25.3, 1.24.4, 1.23.6 и 1.22.9 существовала вероятность того, что несоответствующая служба HTTP/1 может разрешать выполнение неправильно сформированных запросов, что потенциально может привести к обходу политик безопасности. Мы обновили версию компонента, которая используется в наших сервисах, до актуальной версии. Если вы используете собственный образ на ВМ, который подвержен уязвимости, рекомендуется обновить его самостоятельно. Подробнее →

03.07.2023 — CVE-2022-3513 — CVE-2022-3375. GitLab Security Release: 15.10.1, 15.9.4, and 15.8.5

GitLab выпустил релиз безопасности, в котором закрыты множественные уязвимости. Полный список. Мы обновили существующие и будущие образы, а так же будущие инстансы Managed Service for GitLab до актуальной версии. Если вы используете собственный образ на ВМ, который подвержен уязвимости, рекомендуется обновить его самостоятельно. Подробнее →

Публикации в блогах

Обзор новостей промышленности: IT-проекты компаний

Директор по работе с промышленными компаниями Yandex Cloud Павел Приедитис изучил интересные проекты металлургиической и горнодобывающей отрасли и рассказал, как облако может ускорить цифровизацию этих индустрий.

Что такое DevSecOps и концепция Shift-left

Рассказали в серии статей, как встроить автоматизированные проверки безопасности в цикл разработки, находить уязвимости на самых ранних этапах, фазах DevSecOps‑пайплайна и инструментах визуализации данных.

Как бизнесу быстрее привлекать и обучать новых сотрудников техподдержки из вузов

На примере «Облачной академии поддержки» для ПГУТИ собрали гайд о том, как разработать образовательную программу для подготовки технических специалистов.

Безопасное использование секретов Yandex Lockbox в бессерверных средах

Для создания современных продуктов с использованием различных форматов бессерверных вычислений необходимо передавать пароли и другую чувствительную информацию для доступа к базам данных, внешним или облачным API, а также другим сервисам платформы. В Yandex Cloud такую информацию называют секретами. В нашей статье рассказываем, как защищать и хранить конфиденциальные данные, а также контролировать доступ к ним при использовании бессерверных вычислений.

Secret Scanner в Yandex Cloud: как сервис защищает секреты пользователей платформы

Утечка чувствительных данных в публичные репозитории кода — одна из самых частых угроз. Secret Scanner защищает секреты пользователей от таких утечек. Лиза Шеленговская рассказывает, как работает сервис и какие интеграции уже проведены для защиты данных.

Почему компании переходят в облака: исследование State of DevOps Report 2023

По данным State of DevOps Report 2023, треть российских компаний отмечает, что облака повышают соответствие требованиям в области защиты персональных данных. Исследование провели Экспресс 42 совместно с Yandex Cloud и компаниями Флант, OTUS и HeadHunter. Все подробности — в нашей статье.

Бонусная программа Yandex Cloud для фрилансеров в сфере IT: кому и зачем нужна

Как бонусная программа Yandex Cloud помогает фрилансерам зарабатывать, а их заказчикам — быстро решать свои задачи, рассказывает руководитель группы B2C-продаж Yandex Cloud Александр Шавров. Читаем на vc.ru.

Истории успеха компаний

Как agio запустила облачный сервис для CG‑производства

Компания agio с нуля создала в Yandex Cloud облачную платформу для CG‑студий за 8 месяцев: за это время основатели настроили облачную инфраструктуру, развернули производственную функциональность и разработали веб приложения для доступа творческих команд. Читать всю историю →

Как Fix Price в 10 раз ускорил загрузку аналитических данных

В 2021 году Fix Price — крупнейшая в России и одна из ведущих на международном рынке сеть магазинов низких фиксированных цен — в связи с активным ростом бизнеса столкнулась с необходимостью заменить решение для чековой аналитики. В партнёрстве с Neoflex и Yandex Cloud, с помощью управляемых облачных сервисов компания перенесла витрины данных в СУБД ClickHouse® и создала полностью cloud‑native‑архитектуру. Читать всю историю →

Как «Кубань Кредит» адаптировал сервисы к двукратному росту нагрузки

Банк «Кубань Кредит» перенес в Yandex Cloud всю инфраструктуру своего сайта, а также среды разработки и тестирования банковских проектов и создал «песочницу» для тестирования продуктов сторонних вендоров. ИТ специалисты банка выполнили работы по формированию связанной, отказоустойчивой инфраструктуры в Yandex Cloud и ЦОД Банка, обеспечили её защищённость от внешних атак. Читать всю историю →

Мероприятия

Kuber Conf  ’23

Kuber Conf — главная в России конференция про Kubernetes®. На конференции 22 июня представили технические доклады, продуктовые обзоры, лучшие практики от разработчиков и экспертов по контейнерным технологиям. А также было неформальное общение с профессиональным сообществом, встреча старых друзей и новые знакомства.

SpeechKit Cases Night

7 июня провели ежегодный вечер ярких бизнес-кейсов. Поговорили о применении речевых технологий в разных отраслях: банковской сфере, ритейле, медицине, образовании, телекоме и других.

Собираем и анализируем статистику Telegram-чатов с Serverless и DataLens

Работа с данными предполагает решение таких задач, как сбор, агрегация, обогащение, поставка и визуализация данных. На вебинаре 20 июня рассказали, как с помощью serverless-сервисов реализовать упрощённый пайплайн поставки данных в Managed ClickHouse и их визуализации в DataLens.

Как спроектировать дашборд от А до Я

Роман Бунин, BI-евангелист Yandex DataLens и автор telegram-канала Reveal the Data, разобрал практический кейс создания дашборда для решения задач бизнеса. На вебинаре 27 июня Роман объяснил весь процесс с самого начала — на примере маркетплейса рассказал, как понять задачу пользователя и разработать макет.

Database Meetup

На митапе 8 июня поговорили про опыт создания сервиса управляемых баз данных в облаке, обсудили, какие задачи можно решать в PostgreSQL, и разобрали реальный кейс. Спикеры поделились препятствиями и неожиданностями, с которыми они столкнулись при внедрении новых технологических решений.

Первая офлайн-встреча партнёров Security

29 июня состоялась первая офлайн-встреча партнёров Security. Спикеры рассказали об инструментах безопасности Yandex Cloud, обсудили новости и планы по технологическому развитию платформы. Поговорили о том, как эффективно решать клиентские задачи и развивать совместный сервисный бизнес с Yandex Cloud. Детально разобрали основные боли заказчиков в области ИБ и способы с ними справляться.

Документация

Появились новые документы:

Интерфейс командной строки
Yandex API Gateway
Yandex Application Load Balancer
Yandex Audit Trails
Yandex Certificate Manager
Yandex Cloud Apps
  • Обновлена информация о приложении Identity Server based on Ory Kratos.
Yandex Cloud Functions
Yandex Cloud Interconnect
Yandex Cloud Organization
Yandex Compute Cloud
Yandex Container Registry
Yandex Data Processing
Yandex Data Transfer
Yandex DataLens
Yandex DataSphere
Yandex Forms
  • Добавлена «История изменений» за май.
Yandex Identity and Access Management
Yandex IoT Core
Yandex Key Management Service
Yandex Lockbox
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Yandex Managed Service for ClickHouse
Yandex Managed Service for Elasticsearch
Yandex Managed Service for GitLab
Yandex Managed Service for Greenplum®
Yandex Managed Service for Kubernetes
Yandex Managed Service for MongoDB
Yandex Managed Service for MySQL®
Yandex Managed Service for OpenSearch
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex Managed Service for Redis
Yandex Message Queue
Yandex Monitoring
Yandex Network Load Balancer
Yandex Object Storage
Yandex Resource Manager
Yandex Serverless Containers
Yandex SmartCaptcha
Yandex SpeechKit
Yandex Tracker
Yandex Translate
Yandex Virtual Private Cloud
Yandex Vision
Yandex Wiki
  • Добавлена «История изменений» за май.
Yandex Query
Безопасность в Yandex Cloud
Биллинг
Начало работы
Обзор платформы Yandex Cloud
Практические руководства платформы Yandex Cloud
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Команда Yandex Cloud

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Дайджест новостей за июнь
6 июля 2023 г.
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