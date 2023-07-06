Дайджест новостей за июнь

Бюллетени безопасности Бюллетени безопасности

В GitLab CE/EE обнаружена проблема, затрагивающая все версии, начиная с 15.4 до 15.9.7, с 15.10 до 15.10.6 и с 15.11 до 15.11.2. При определенных условиях злонамеренный неавторизованный пользователь GitLab может использовать эндпойнт GraphQL для подключения вредоносного GitLab runner к любому проекту. Мы обновили существующие и будущие образы, а так же будущие инстансы Managed Service for GitLab до актуальной версии. Если вы используете собственный образ на ВМ, который подвержен уязвимости, рекомендуется обновить его самостоятельно. Подробнее →

runc до версии 1.1.4 имеет неправильный контроль доступа, приводящий к повышению привилегий, связанных с libcontainer/rootfs_linux.go . Чтобы воспользоваться этой уязвимостью, злоумышленник должен иметь возможность создать два контейнера с пользовательскими конфигурациями монтирования томов и иметь возможность запускать пользовательские образы. Мы обновили существующие и будущие образы, использующие runc , до актуальной версии. Если вы используете собственный образ на ВМ, который подвержен уязвимости, рекомендуется обновить его самостоятельно. Подробнее →

03.07.2023 — CVE-2023-27492 Crash when a large request body is processed in Lua filter 03.07.2023 — CVE-2023-27492 Crash when a large request body is processed in Lua filter

До версий 1.26.0, 1.25.3, 1.24.4, 1.23.6 и 1.22.9 фильтр Lua был уязвим для отказа в обслуживании. Злоумышленники могут отправлять запросы с большим количеством данных в теле для маршрутов с включенным фильтром Lua и вызывать сбои. Начиная с версий 1.26.0, 1.25.3, 1.24.4, 1.23.6 и 1.22.9, Envoy больше не вызывает сопрограмму Lua, если фильтр был сброшен. Мы обновили версию компонента, которая используется в наших сервисах, до актуальной версии. Если вы используете собственный образ на ВМ, который подвержен уязвимости, рекомендуется обновить его самостоятельно. Подробнее →

03.07.2023 — CVE-2023-27491 Envoy forwards invalid HTTP/2 and HTTP/3 downstream headers 03.07.2023 — CVE-2023-27491 Envoy forwards invalid HTTP/2 and HTTP/3 downstream headers

Совместимая служба HTTP/1 должна отклонять неправильно сформированные строки запроса. До версий 1.26.0, 1.25.3, 1.24.4, 1.23.6 и 1.22.9 существовала вероятность того, что несоответствующая служба HTTP/1 может разрешать выполнение неправильно сформированных запросов, что потенциально может привести к обходу политик безопасности. Мы обновили версию компонента, которая используется в наших сервисах, до актуальной версии. Если вы используете собственный образ на ВМ, который подвержен уязвимости, рекомендуется обновить его самостоятельно. Подробнее →

GitLab выпустил релиз безопасности, в котором закрыты множественные уязвимости. Полный список . Мы обновили существующие и будущие образы, а так же будущие инстансы Managed Service for GitLab до актуальной версии. Если вы используете собственный образ на ВМ, который подвержен уязвимости, рекомендуется обновить его самостоятельно. Подробнее →

Публикации в блогах Публикации в блогах

Обзор новостей промышленности: IT-проекты компаний Обзор новостей промышленности: IT-проекты компаний

Директор по работе с промышленными компаниями Yandex Cloud Павел Приедитис изучил интересные проекты металлургиической и горнодобывающей отрасли и рассказал, как облако может ускорить цифровизацию этих индустрий.

Что такое DevSecOps и концепция Shift-left Что такое DevSecOps и концепция Shift-left

Рассказали в серии статей, как встроить автоматизированные проверки безопасности в цикл разработки, находить уязвимости на самых ранних этапах, фазах DevSecOps‑пайплайна и инструментах визуализации данных.

Как бизнесу быстрее привлекать и обучать новых сотрудников техподдержки из вузов Как бизнесу быстрее привлекать и обучать новых сотрудников техподдержки из вузов

На примере «Облачной академии поддержки» для ПГУТИ собрали гайд о том, как разработать образовательную программу для подготовки технических специалистов.

Безопасное использование секретов Yandex Lockbox в бессерверных средах Безопасное использование секретов Yandex Lockbox в бессерверных средах

Для создания современных продуктов с использованием различных форматов бессерверных вычислений необходимо передавать пароли и другую чувствительную информацию для доступа к базам данных, внешним или облачным API, а также другим сервисам платформы. В Yandex Cloud такую информацию называют секретами. В нашей статье рассказываем, как защищать и хранить конфиденциальные данные, а также контролировать доступ к ним при использовании бессерверных вычислений.

Secret Scanner в Yandex Cloud: как сервис защищает секреты пользователей платформы Secret Scanner в Yandex Cloud: как сервис защищает секреты пользователей платформы

Утечка чувствительных данных в публичные репозитории кода — одна из самых частых угроз. Secret Scanner защищает секреты пользователей от таких утечек. Лиза Шеленговская рассказывает, как работает сервис и какие интеграции уже проведены для защиты данных.

Почему компании переходят в облака: исследование State of DevOps Report 2023 Почему компании переходят в облака: исследование State of DevOps Report 2023

По данным State of DevOps Report 2023, треть российских компаний отмечает, что облака повышают соответствие требованиям в области защиты персональных данных. Исследование провели Экспресс 42 совместно с Yandex Cloud и компаниями Флант, OTUS и HeadHunter. Все подробности — в нашей статье.

Бонусная программа Yandex Cloud для фрилансеров в сфере IT: кому и зачем нужна Бонусная программа Yandex Cloud для фрилансеров в сфере IT: кому и зачем нужна

Как бонусная программа Yandex Cloud помогает фрилансерам зарабатывать, а их заказчикам — быстро решать свои задачи, рассказывает руководитель группы B2C-продаж Yandex Cloud Александр Шавров. Читаем на vc.ru .

Истории успеха компаний Истории успеха компаний

Как agio запустила облачный сервис для CG‑производства Как agio запустила облачный сервис для CG‑производства

Компания agio с нуля создала в Yandex Cloud облачную платформу для CG‑студий за 8 месяцев: за это время основатели настроили облачную инфраструктуру, развернули производственную функциональность и разработали веб приложения для доступа творческих команд. Читать всю историю →

Как Fix Price в 10 раз ускорил загрузку аналитических данных Как Fix Price в 10 раз ускорил загрузку аналитических данных

В 2021 году Fix Price — крупнейшая в России и одна из ведущих на международном рынке сеть магазинов низких фиксированных цен — в связи с активным ростом бизнеса столкнулась с необходимостью заменить решение для чековой аналитики. В партнёрстве с Neoflex и Yandex Cloud, с помощью управляемых облачных сервисов компания перенесла витрины данных в СУБД ClickHouse® и создала полностью cloud‑native‑архитектуру. Читать всю историю →

Как «Кубань Кредит» адаптировал сервисы к двукратному росту нагрузки Как «Кубань Кредит» адаптировал сервисы к двукратному росту нагрузки

Банк «Кубань Кредит» перенес в Yandex Cloud всю инфраструктуру своего сайта, а также среды разработки и тестирования банковских проектов и создал «песочницу» для тестирования продуктов сторонних вендоров. ИТ специалисты банка выполнили работы по формированию связанной, отказоустойчивой инфраструктуры в Yandex Cloud и ЦОД Банка, обеспечили её защищённость от внешних атак. Читать всю историю →

Мероприятия Мероприятия

Kuber Conf ’23 Kuber Conf ’23

Kuber Conf — главная в России конференция про Kubernetes® . На конференции 22 июня представили технические доклады, продуктовые обзоры, лучшие практики от разработчиков и экспертов по контейнерным технологиям. А также было неформальное общение с профессиональным сообществом, встреча старых друзей и новые знакомства.