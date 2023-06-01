Связаться с намиПодключиться

Дайджест новостей за май

Главные новости платформы в одном дайджесте: свежий выпуск Monthly Cloud News, партнёрство с MONT, программа обучения информационной безопасности, режим работы Dedicated для Yandex DataSphere, обновления в документации, публикации в СМИ и блогах.

1 июня 2023 г.
20 минут чтения

Новости платформы

Yandex Cloud и День защиты детей

День защиты детей мы спросили детей сотрудников Yandex Cloud, что они думают об облачных технологиях, как представляют нашу работу и кем хотят стать сами. Смотрите, что они рассказали.

Monthly Cloud News

В первой части выпуска обсудили с Евгением Парфёновым, архитектором Yandex Cloud, форум по кибербезопасности Positive Hack Days, языковую модель Google, сделку Microsoft и Activision Blizzard и другие темы. Рассказали о модулях Terraform для Yandex Cloud и сканере уязвимости контейнерных образов, а также последних новостях сервисов Yandex DataSphere и Yandex SpeechKit. А в последней части Monthly Cloud News поговорили про озвучку книг, подготовку данных для AI и развитие Yandex SpeechKit.

Yandex Cloud и MONT объявили о начале сотрудничества

Платформа Yandex Cloud договорилась о стратегическом партнёрстве с дистрибьютором программного обеспечения MONT для развития бизнеса в новых регионах. Теперь сервисы Yandex Cloud будут доступны для всех партнёров MONT в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Обновлённая программа обучения информационной безопасности

Недавно мы добавили в программу обучения информационной безопасности курс «Аутентификация и управление доступами». С его помощью security-инженеры научатся настраивать систему единого входа SSO и права доступа в облачной инфраструктуре, а также управлять ресурсами. В программе доступны ещё два курса: «Защита облачной инфраструктуры» позволит изучить основные этапы обеспечения безопасности в облаке, а «DevSecOps в облачном CI/CD» поможет практикующим DevOps-инженерам настроить DevSecOps-пайплайны, контролирующие безопасность приложений на каждом этапе сборки, тестирования и развёртывания.

Платформа Yandex Cloud выложила свои модули Terraform в открытый доступ

Мы разработали модули для опенсорс-инструмента управления инфраструктурой Terraform. Модули Terraform — это готовые наборы файлов с настройками для облачных сервисов, которые упрощают работу и помогают избежать дублирования кода. Готовая библиотека от Yandex Cloud позволяет DevOps-инженерам не тратить время на написание собственных модулей при использовании Terraform и даёт возможность сосредоточиться на задачах по автоматизации инфраструктуры.

Ограничение доступности burstable-хостов управляемых баз данных

Мы всегда стремимся давать пользователям возможность выбирать параметры сервисов, которые можно использовать на платформе, поэтому мы хотели предложить большую гибкость в выборе burstable-хостов управляемых сервисов баз данных. Накопив значительный опыт использования, мы поняли, что пользователи работают с такими машинами редко и зачастую используют их для высоконагруженных систем. Из-за этого количество ошибок и вопросов о работе хостов burstable-классов значительно превышает допустимое. Так мы пришли к выводу, что некоторые классы burst-хостов не подходят для критичных и нагруженных систем, к которым относятся базы данных. Поэтому с 20 июня 2023 года будет ограничена доступность нескольких классов хостов.

Новости сервисов

Новый режим работы Yandex DataSphere Dedicated

Новый режим работы Yandex DataSphere — Dedicated — даёт возможность пользователю зарезервировать виртуальную машину в Yandex Cloud под свой проект и работать с ней столько, сколько потребуется. Этот режим практически идентичен работе на локальной инсталляции Jupyter Notebook: без сохранения состояний и сериализации, но с облачными мощностями. За счёт стабильной работы с вычислительными ресурсами в режиме Dedicated можно ускорить разработку моделей машинного обучения для различных задач по анализу данных.

Функции и контейнеры в приватной сети (VPC) доступны для всех пользователей

На конференции Yandex Scale 2022 мы представили возможность запускать в VPC функции и контейнеры, чтобы они могли взаимодействовать с приватными ресурсами: управляемыми базами данных, виртуальными машинами и т. д. Доступ можно было получить по запросу. Теперь функциональность в стадии Preview и доступна для всех пользователей.

Обновление затрагивает Yandex Cloud Functions, Yandex Serverless Containers и Yandex API Gateway.

Новости Marketplace

Aercube Moon — решение для организации ручного и автоматизированного тестирования приложений в настольных и мобильных браузерах на основе протокола Selenium WebDriver, работающее в кластере Kubernetes®.

Альт СП Сервер — сертифицированная ФСТЭК версия операционной системы для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации от Базальт СПО. Сертификат ФСТЭК № 3866.

Nemesida WAF WEB — комплексное средство для защиты от хакерских атак интернет-магазинов, личных кабинетов, порталов, API и прочих приложений.

Роса Хром Рабочая станция — операционная система, построенная на базе собственной программной платформы ROSA 2021.1 и прошедшая полный цикл разработки и сборки ABF.

Scalaxi Platform — микросервисная low-code-платформа разработки систем и кроссплатформенных приложений для компьютеров и мобильных устройств.

Вакансии

Аналитик в службу инструментов репозитория
Подробнее
Account Manager (здравоохранение) в Yandex Cloud
Подробнее
Менеджер по развитию клиентов (Customer Success Manager) в Yandex Cloud
Подробнее
Разработчик YDB
Подробнее
Технический менеджер в Диск
Подробнее
Техлид в Почту
Подробнее
Разработчик сетевой инфраструктуры в Cloud
Подробнее
Разработчик DNS data plane
Подробнее
Старший разработчик (техлид) YP и YT ORM
Подробнее

Публикации в блогах

Как задеплоить своего телеграм-бота (почти) бесплатно — QuickGuide в облачный Serverless

Делимся рабочими лайфхаками в нашем блоге на Хабре. Антон Брехов, инженер в Yandex Cloud, составил подробную инструкцию по настройке телеграм-ботов и поделился альтернативным решением на базе Serverless-сервисов, которое использует сам.

Как работает «невидимая капча»: история разработки Yandex SmartCaptcha

Алексей Тощаков, руководитель службы антифрода в Яндексе, рассказал, как из внутренней капчи Яндекса появился сервис Yandex SmartCaptcha, какой рефакторинг кода пришлось провести и какие новые возможности были добавлены.

Yandex Cloud. Эпизод 3. Отказоустойчивость на всех уровнях

Поговорим об отказоустойчивости на уровне инфраструктуры и сервисов, а также о том, как дополнительно защитить критичные компоненты облачных ресурсов от минимальных простоев.

Как автоматизировать комплаенс

Рами Мулейс, менеджер продуктов безопасности, и Дмитрий Кудинов, руководитель направления комплаенс в Yandex Cloud, рассказывают, как создавать продукты, которые будут соответствовать требованиям безопасности в условиях автоматизации разработки и непрерывной доставки приложений.

Диаграмма Ганта и как её использовать для управления проектами

Диаграмма Ганта — это инструмент для планирования и контроля работы над проектом. Она представляет собой горизонтальную гистограмму, отражающую сроки задач, которые нужно выполнить в рамках проекта, и зависимость между ними. Это удобно, когда над проектом работает большая команда и задействовано несколько заинтересованных сторон. Какие задачи помогает решать диаграмма Ганта и как её построить в Yandex Tracker, рассказываем в нашем блоге.

Инструкция: собираем и визуализируем статистику Telegram‑чатов с помощью инструментов Yandex Cloud

В нашем блоге на vc.ru выпустили статью о том, как за несколько шагов собрать статистику по Telegram с помощью сервиса Yandex Cloud Functions и визуализировать её в Yandex DataLens.

Истории успеха компаний

Месяц и двое сотрудников. Как EORA мигрировала в Yandex Cloud

За несколько лет EORA превратилась из фирмы по эвакуации машин в компанию, которая разрабатывает чат-боты и цифровые аватары для Яндекса, «Сбера» и «Додо Пиццы». Гендиректор EORA рассказывает, как это произошло и с чем помогла платформа Yandex Cloud.

Как за 7 дней перенести ERP‑систему: опыт «Смарт Шелл»

Компания «Смарт Шелл» — разработчик облачной платформы для управления компьютерными клубами, интернет‑кафе и кибераренами — решила сменить облачную платформу. Всего за 7 дней ей удалось развернуть инфраструктуру в Yandex Cloud и полностью перенести проект. В результате миграции «Смарт Шелл» построила отказоустойчивую инфраструктуру, значительно увеличила скорость развёртывания продукта и в десятки раз сократила время доставки обновлений.

Мероприятия

Разворачиваем свой сервис управления пользователями

На вебинаре рассказали, как с помощью сервисов Yandex Cloud и сторонних инструментов сократить время на деплой инфраструктуры для реализации инструмента аутентификации и управления внешними пользователями в приложениях.

Настройка процессов и автоматизаций в Yandex Tracker

Как настроить рабочий процесс, какие есть возможности и примеры автоматизации, рассказывает архитектор Yandex Cloud Александр Пилевский.

Как перенос 1С в облако помогает ускорить цифровизацию бизнеса

Поговорили о том, как 1С в облаке позволяет бизнесу оптимизировать бюджет, повысить безопасность хранения данных и избежать простоев во время поломок сервера и других преимуществах переноса 1С в облако.

Возможности облачных технологий для хранения и обработки медицинских изображений

На вебинаре поговорили об актуальных проблемах лучевой диагностики в РФ и обозначили задачи, которые требуют новых цифровых решений. Обсудили особенности организации распределённого референс-центра лучевой диагностики с использованием облачных технологий, а также цифровизацию службы лучевой диагностики.

Документация

Интерфейс командной строки
Yandex API Gateway
Yandex Application Load Balancer
  • Обновлены концепция и пошаговые инструкции по созданию HTTP‑роутера для HTTP‑трафика и gRPC-трафика. Добавлена поддержка регулярных выражений в условиях маршрутизации.
Yandex Audit Trails
Yandex Certificate Manager
Yandex Cloud Backup
Yandex Cloud CDN
Yandex Cloud Functions
Yandex Cloud Organization
Yandex Compute Cloud
Yandex Container Registry
Yandex Data Transfer
Yandex DataLens
Yandex DataSphere
Yandex Identity and Access Management
Yandex Key Management Service
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Yandex Managed Service for ClickHouse®
Yandex Managed Service for Elasticsearch
Yandex Managed Service for GitLab
Yandex Managed Service for Greenplum®
Yandex Managed Service for Kubernetes
Yandex Managed Service for MongoDB
Yandex Managed Service for MySQL®
Yandex Managed Service for OpenSearch
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex Managed Service for Redis
Yandex Managed Service for YDB
Yandex Monitoring
Yandex Object Storage
Yandex SmartCaptcha
Yandex SpeechKit
Yandex Tracker
Yandex Virtual Private Cloud
Yandex Vision
Yandex Wiki
  • Обновлён раздел «История изменений» за март и апрель.
Yandex Query
Биллинг
Использование продуктов Microsoft в Yandex Cloud
Начало работы
Обзор платформы Yandex Cloud
Практические руководства платформы Yandex Cloud
author
Команда Yandex Cloud

В этой статье мы расскажем:

Напишите нам

Начать пользоваться Yandex Cloud
Подробнее

Тарифы

Узнать цены и рассчитать стоимость
Подробнее

Мероприятия

Календарь событий Yandex Cloud
Подробнее
Дайджест новостей за май
1 июня 2023 г.
20 минут чтения
Войдите, чтобы сохранить пост