Yandex Cloud и MONT объявили о начале сотрудничества Yandex Cloud и MONT объявили о начале сотрудничества

Платформа Yandex Cloud договорилась о стратегическом партнёрстве с дистрибьютором программного обеспечения MONT для развития бизнеса в новых регионах. Теперь сервисы Yandex Cloud будут доступны для всех партнёров MONT в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Обновлённая программа обучения информационной безопасности Обновлённая программа обучения информационной безопасности

Недавно мы добавили в программу обучения информационной безопасности курс «Аутентификация и управление доступами». С его помощью security-инженеры научатся настраивать систему единого входа SSO и права доступа в облачной инфраструктуре, а также управлять ресурсами. В программе доступны ещё два курса: «Защита облачной инфраструктуры» позволит изучить основные этапы обеспечения безопасности в облаке, а «DevSecOps в облачном CI/CD» поможет практикующим DevOps-инженерам настроить DevSecOps-пайплайны, контролирующие безопасность приложений на каждом этапе сборки, тестирования и развёртывания.

Платформа Yandex Cloud выложила свои модули Terraform в открытый доступ Платформа Yandex Cloud выложила свои модули Terraform в открытый доступ

Мы разработали модули для опенсорс-инструмента управления инфраструктурой Terraform. Модули Terraform — это готовые наборы файлов с настройками для облачных сервисов, которые упрощают работу и помогают избежать дублирования кода. Готовая библиотека от Yandex Cloud позволяет DevOps-инженерам не тратить время на написание собственных модулей при использовании Terraform и даёт возможность сосредоточиться на задачах по автоматизации инфраструктуры.

Ограничение доступности burstable-хостов управляемых баз данных Ограничение доступности burstable-хостов управляемых баз данных

Мы всегда стремимся давать пользователям возможность выбирать параметры сервисов, которые можно использовать на платформе, поэтому мы хотели предложить большую гибкость в выборе burstable-хостов управляемых сервисов баз данных. Накопив значительный опыт использования, мы поняли, что пользователи работают с такими машинами редко и зачастую используют их для высоконагруженных систем. Из-за этого количество ошибок и вопросов о работе хостов burstable-классов значительно превышает допустимое. Так мы пришли к выводу, что некоторые классы burst-хостов не подходят для критичных и нагруженных систем, к которым относятся базы данных. Поэтому с 20 июня 2023 года будет ограничена доступность нескольких классов хостов.

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Новый режим работы Yandex DataSphere Dedicated Новый режим работы Yandex DataSphere Dedicated

Новый режим работы Yandex DataSphere — Dedicated — даёт возможность пользователю зарезервировать виртуальную машину в Yandex Cloud под свой проект и работать с ней столько, сколько потребуется. Этот режим практически идентичен работе на локальной инсталляции Jupyter Notebook: без сохранения состояний и сериализации, но с облачными мощностями. За счёт стабильной работы с вычислительными ресурсами в режиме Dedicated можно ускорить разработку моделей машинного обучения для различных задач по анализу данных.