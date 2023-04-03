Построение CI/CD-пайплайна с помощью serverless-продуктов Yandex Cloud и GitLab CI

CI/CD-пайплайн — это поток автоматической интеграции и доставки (или развёртывания) приложений. Он позволяет минимизировать человеческий фактор, ускорить сборку кода и повысить качество работы. Создание serverless-архитектуры также позволяет быстрее достигать результата и концентрироваться на бизнес-логике проекта, а не на том, где и как хранятся данные и как сделать продукт отказоустойчивым и масштабируемым. Эта статья поможет вам создать собственное serverless-приложение и выстроить для него CI/CD-пайплайн с применением сервисов Yandex Cloud.

Место serverless в инфраструктуре проекта

Обычно инфраструктура проекта состоит из нескольких важных частей:

Здание, коммуникации, электрика, интернет-каналы, охрана и т. д. Чаще всего этот пункт реализован в ЦОД, и редко кто-то занимается им самостоятельно: все обращаются за ресурсами к провайдерам инфраструктуры.

Виртуализация и изолирование ресурсов. Это затратные для основного бизнеса и тяжёлые в сопровождении блоки. Но проблема решается делегированием их IaaS-провайдеру.

Управление патчами, конфигурациями, доступом.

Установка и настройка middleware (например, серверов приложений и СУБД) и контейнеризация.

Кластеризация серверов: настройка, управление и сопровождение. С работой над этими частями помогают справиться управляемые сервисы. Всё настраивается в рамках веб-консоли, не нужно погружаться глубоко в настройку ОС. В Yandex Cloud можно настроить параметры, выбранные нашими разработчиками. Это поможет повысить надёжность и производительность системы.

Планирование ресурсов, автоскейлинг, катастрофоустойчивость. Обо всём этом нужно подумать до того, как разработчики начнут разворачивать приложение, а проект — приносить прибыль. Эту задачу решают serverless-сервисы.

Поставка кода, управление им и доступом к данным.

Доставка контента, кеширование.

Сопровождение собственной инфраструктуры напрямую не приносит доходов бизнесу. Кроме того, сервис-провайдеры справляются с подобными задачами лучше и быстрее из-за большого опыта и объёма работ.

Особенности архитектуры при serverless-подходе

Для реализации serverless-подхода необходимо перейти к событийно-ориентированной (event‑driven) архитектуре приложения. Она предполагает, что есть некоторое событие (event) — существенное изменение состояния. И есть триггер — реакция на определённое событие, которая запускает код.

Чтобы перейти к такой архитектуре, нужно реализовать в приложении несколько условий:

Атомарность. Объём задач каждого компонента приложения должен быть минимальным. Это нужно для того, чтобы можно было распределить нагрузку, распараллелить её. Асинхронность. Она предполагает, что какой-то процесс инициирует другой и сам прекращает свою работу. Такие цепочки передачи сообщений позволяют формировать оптимальную по затратам ресурсов среду, так как не нужно держать какой-то сервис в фоне, ожидая другие процессы. Decoupling (ослабление связанности). Он предполагает слабую связанность компонентов приложений. Stateless. Компоненты вашего сервиса не должны сохранять своё состояние, если это возможно.

Отдельная рекомендация — работать с push-моделью, то есть отказаться от периодических опросов инфраструктуры приложения в пользу получения сообщений от клиентов управляющим сервисом.