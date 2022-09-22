Новый Yandex DataSphere — вышли за пределы JupyterLab®

Первая версия DataSphere Первая версия DataSphere

Первоначальным интерфейсом DataSphere был привычный для дата-сайентиста JupyterLab® — гибкий, имеющий множество плагинов, в том числе и в серверной части. Облачные мощности и понятный интерфейс позволили разработчикам быстро запустить DataSphere и развивать проект дальше. Например, добавить сохранения состояний, асинхронные и параллельные вычисления. Однако JupyterLab® создавался не как инструмент для работы в облаке, поэтому от него требовалась значительно большая функциональность. Для этого разработчики DataSphere стремились связать JupyterLab® с инфраструктурой облака и другими решениями, нужными дата-сайентисту.

Следующей стадией развития DataSphere стали контрольные точки, в которых сохранялись результаты работы дата-сайентиста с возможностью делиться ими и превращать их в готовые сервисы. Все члены команды теперь могли распределять роли, видеть вклад каждого и обсуждать результаты друг с другом, а возможно — и с более широким сообществом.

В какой-то момент разработчики DataSphere вышли за пределы JupyterLab®, и результатом стали новая версия и новый интерфейс сервиса с гораздо большими возможностями и иной логикой использования.

Новое рабочее место дата-сайентиста Новое рабочее место дата-сайентиста

Новый Yandex DataSphere — это полноценное рабочее место с инструментами для командной работы, в котором пользователи с разными ролями могут выполнять различные задачи, не мешая друг другу.