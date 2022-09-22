Новый Yandex DataSphere — вышли за пределы JupyterLab®

Менеджеры проектов и аналитики в новом интерфейсе теперь видят, сколько ресурсов тратит команда проекта и на что именно. В будущем появятся готовые блоки для вычислений без написания кода, возможность построить графики или посмотреть аналитику из разработки.
Новый интерфейс и новые возможности Yandex DataSphere выведут работу дата-сайентистов на новый уровень — сильно повысят скорость разработки и производства моделей. Мы уже обновили JupyterLab® на новую версию, однако опрос пользователей показал, что не все из них предпочитают эту среду разработки. Очень скоро мы добавим альтернативы, например, VS Code. Эта популярная IDE поддерживает много языков программирования, позволяет искать по коду и перерабатывать его.
Также в новой версии будут предусмотрены инструменты автоматизации: запуск вычислений по расписанию и по событиям. Они позволят строить пайплайны, которые автоматизируют поставку данных, сбор датасетов и обучение моделей.
Мы обеспечиваем постепенную миграцию со старого интерфейса DataSphere, поэтому не стоит беспокоиться, что ваши старые модели пропадут. У вас будет время перенести все проекты.