Где открыть бизнес: ищем точки на карте с помощью сервиса Yandex DataLens

Этот набор данных может использоваться для визуализации спроса и предложения и по другим рубрикам, таким как АЗС, медицинские лаборатории, барбершопы или предприятия общественного питания и доступен для множества городов, например для Казани, Новосибирска, Краснодара или Нур-Султана.

Шаг 2: Подключаемся к базе данных со статистикой DODO Шаг 2: Подключаемся к базе данных со статистикой DODO

Теперь нужно подключить собственный набор данных. Вы можете использовать статистику своей компании или любые подходящие для вашего анализа открытые данные, такие как «Общественное питание в Москве», доступные на портале открытых данных правительства Москвы. Также можно воспользоваться данными из Marketplace DataLens.

В этой инструкции мы будем использовать статистику компании «Додо Пицца» , с подключением к базе данных ClickHouse.

Перейдем в DataLens и нажмем кнопку Создать подключение. Выбираем тип подключения ClickHouse и в открывшемся окне указываем параметры:

Название подключения — DODO Con.

Подключение — тип Указать вручную.

Имя хоста — rc1a-ckg8nrosr2lim5iz.mdb.yandexcloud.net,

rc1b-cflmvve37lf18tqn.mdb.yandexcloud.net (указать через запятую).

Порт HTTP-интерфейса — 8443 (по умолчанию).

Имя пользователя — datalens-marathon-2020-11-ro.

Пароль — /4b+xBF6aSCgN9wKTevYGuDjxC9IO4Fa.

Проверяем подключение, нажимаем кнопку Создать и дожидаемся сохранения подключения. Теперь нажимаем кнопку Создать датасет и в открывшемся датасете перенесем таблицу в рабочую область.