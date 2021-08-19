Где открыть бизнес: ищем точки на карте с помощью сервиса Yandex DataLens
Показываем на примере пиццерии: как визуализировать данные по продажам и расположению точек продаж с помощью статистики сети ресторанов «Додо Пицца» и статистики по поисковым запросам «Яндекса».
Для работы нам потребуется Yandex ID и бесплатный тариф DataLens.
Шаг 1: Импортируем геослои из Marketplace
Для начала нам потребуется бесплатный датасет Организации. Авторизуемся в DataLens и переходим в Marketplace. Выбираем категорию Геослои, затем Организации: спрос и предложение. В карточке товара нажимаем Развернуть и сохраняем покупку в папку Purchases.
Нажимаем кнопку Открыть. В открывшемся окне представлен набор объектов DataLens: подключение, датасет, чарты и дашборд. Дашборд — страница на которой можно одновременно отобразить разнообразные чарты: диаграммы, таблицы, карты и индикаторы. Кликнем на дашборд Организации: спрос и предложение. В открывшемся окне выберем рубрику Пиццерия. Теперь мы можем ознакомиться с показателями спроса, предложения, спроса на предложение по пиццериям в выбранном городе, в нашем случае в Москве.
Этот набор данных может использоваться для визуализации спроса и предложения и по другим рубрикам, таким как АЗС, медицинские лаборатории, барбершопы или предприятия общественного питания и доступен для множества городов, например для Казани, Новосибирска, Краснодара или Нур-Султана.
Шаг 2: Подключаемся к базе данных со статистикой DODO
Теперь нужно подключить собственный набор данных. Вы можете использовать статистику своей компании или любые подходящие для вашего анализа открытые данные, такие как «Общественное питание в Москве», доступные на портале открытых данных правительства Москвы. Также можно воспользоваться данными из Marketplace DataLens.
В этой инструкции мы будем использовать статистику компании «Додо Пицца», с подключением к базе данных ClickHouse.
Перейдем в DataLens и нажмем кнопку Создать подключение. Выбираем тип подключения ClickHouse и в открывшемся окне указываем параметры:
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Название подключения — DODO Con.
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Подключение — тип Указать вручную.
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Имя хоста — rc1a-ckg8nrosr2lim5iz.mdb.yandexcloud.net,
rc1b-cflmvve37lf18tqn.mdb.yandexcloud.net (указать через запятую).
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Порт HTTP-интерфейса — 8443 (по умолчанию).
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Имя пользователя — datalens-marathon-2020-11-ro.
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Пароль — /4b+xBF6aSCgN9wKTevYGuDjxC9IO4Fa.
Проверяем подключение, нажимаем кнопку Создать и дожидаемся сохранения подключения. Теперь нажимаем кнопку Создать датасет и в открывшемся датасете перенесем таблицу в рабочую область.
Затем откроем вкладку Поля и переименуем Name в Pizzerias в столбце Имя. Нажимаем кнопку… у поля Pizzerias и выбираем Продублировать. Переименуем созданное поле в The number of pizzerias и в столбце Агрегация выберем тип Количество уникальных. Для поля Coordinates выберем тип геоточка, для Revenue тип агрегации Сумма.
Добавим новое поле для построения топа пиццерий. Назовем его Revenue rank и будем использовать формулу RANK ([Revenue]).
Шаг 3: Создаем чарты для дашборда
Сначала сделаем чарт со статистикой открытия пиццерий по месяцам. Для этого на панели датасета DODO нажимаем кнопку Создать чарт. В открывшемся окне перетащим OpenDate из раздела Измерения в секцию X, а показатель The number of pizzerias в секцию Y. Затем настроим группировку данных. В поле OpenDate нажимаем кнопку календаря, в поле Группировка выбираем Округление -> Месяц и нажимаем Применить. Затем нажимаем Сохранить, называем чарт Динамика открытия пиццерий и сохраняем его.
Затем создадим чарт с топом пиццерий. Для этого в нашем текущем чарте кликаем на типе Столбчатая диаграмма и меняем его на Линейчатую диаграмму. В секцию Y добавляем измерение Pizzerias и удаляем OpenDate, в секцию X добавляем показатель Revenue и удаляем The number of pizzerias. В секцию Сортировка добавляем показатель Revenue. Настроим фильтры: добавим показатель Revenue rank, в списке выбираем меньше или равно, в поле Значение вводим 10 и нажимаем кнопку Применить фильтр. В правом верхнем углу нажимаем на значок рядом с кнопкой Сохранить и выбираем Сохранить как. Назовем чарт Топ-10 пиццерий.
Теперь создадим два индикатора. Первый будет показывать общую выручку. В текущем чарте выбираем тип Индикатор. В секцию Показатель добавляем Revenue, а из поля Фильтры удаляем Revenue rank. Сохраним чарт под названием Выручка. Второй индикатор будет показывать общее количество пиццерий. Добавляем The number of pizzerias в секцию Показатель, затем удаляем sum (Revenue). Сохраним чарт под названием Количество пиццерий.
Наконец создадим чарт с распределением пиццерий на карте и с отображением их выручки. Выбираем тип чарта Карта. В секцию Геоточки добавим измерение Coordinates, а в секции Размер и Цвета добавим показатель Revenue. В Тултипы добавим Pizzerias, Address, OpenDate, Revenue. Настроим цвета отображения уровня доходов, для этого в секции Цвета выберем Двухцветный градиент и цвет Желтый (оттенки). Сохраним чарт с названием Пиццерии на карте.
Шаг 4: Создаем дашборд
Переходим в DataLens и нажимаем кнопку Создать Дашборд. Назовем его DODO Dashboard. В открывшемся окне нажимаем кнопку Добавить и выбираем Чарт. Выбираем чарт Количество пиццерий и нажимаем кнопку Добавить. Повторяем эти действия для остальных чартов. Свободно перемещаем чарты в любую удобную область дашборда, подбирая подходящее расположение.
Сделаем более удобным выбор города, отображающегося на карте. Для этого нажмем кнопку Добавить и выберем Селектор. Назовем его City, в качестве датасета выберем DODO, поле City. Нажимаем кнопку Добавить и затем переносим селектор в любую близкую к карте область.
Нажмем Сохранить. Выбираем город Москва и, если при изменении города фокус карты остался прежним, обновляем страницу браузера. На карте отображаются рестораны Додо Пицца в Москве с указанием их выручки, а в остальных чартах можно увидеть динамику открытия, количество пиццерий и общую выручку.
Шаг 5: Добавляем на дашборд геослои
Сеичас наш дашборд отображает расположение пиццерий на карте и их показатели, но для анализа информации нам нужен геослой со спросом. Убедимся, что на дашборде в селекторе выбрана Москва, а затем нажмем кнопку и выберем Редактировать. В открывшемся окне нажимаем на название датасета DODO и выбираем Добавить датасет. Выбираем из Личной папки загруженный в Шаге 1 датасет Организации. После этого появится окно настройки связей. Нажимаем кнопку Добавить связь, устанавливаем связь между полями City датасета DODO и Город датасета Организации и сохраняем.
Затем в разделе Слои переименуем Слои 1 в DODO. Нажмем на + чтобы добавить новый слой. Назовем его Спрос на предложение. Тип геослоя изменяем на Геополигоны. Убеждаемся, что текущий датасет — Организации. В секцию Геополигоны добавим Полингон. В секцию Общие фильтры добавим измерение Полигон.Тип, указываем значение hash_7 и нажимаем Применить фильтр. В секции Цвета добавляем показатель Спрос на предложение на город.
В настроиках цветов выберем двухцветныи градиент цвета Синии (оттенки). Уровень прозрачности установим равным 60. В секцию Тултипы добавим Спрос, Предложение, Спрос на предложение на город, Топ запросов, Топ компании. Нажимаем Сохранить.
Вернемся на дашборд, открытый на предыдущей вкладке браузера. В селекторе выберем Санкт-Петербург. Дашборд полностью отфильтрован по показателям для этого города, включая геослой. Теперь мы можем увидеть какие спрос и предложение в той или иной ячейке геосетки и есть ли там наша пиццерия.
В результате мы быстро, без написания скриптов или применения сложных инструментов получили визуализацию. Она позволяет оценить спрос на товар или услугу в отдельной области на карте и принять решение о локации для размещения бизнеса на основании собственной статистики компании и открытых данных.