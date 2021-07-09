В 2012 году Яндекс решил перенести сервис Яндекс.Почта с Oracle на другую СУБД. Через четыре года экспериментов и подготовки — в 2016 году — сервис полностью мигрировал на PostgreSQL. С этого момента команда разработчиков и администраторов непрерывно развивает проект: написала свой пулер соединений, доработала системы репликации, восстановления и мониторинга. Сейчас база данных Почты занимает больше 2 ПБ, а пиковые нагрузки достигают 1 миллиона транзакций в секунду.

Вклад в развитие опенсорсной СУБД PostgreSQL позволил не только повысить эффективность работы собственных сервисов, но и предоставить доступ к СУБД клиентам Yandex.Cloud в рамках сервиса управляемой базы данных Managed Service for PostgreSQL.

Почему бизнес выбирает PostgreSQL и в чем преимущество Managed Service?

Популярность PostgreSQL

PostgreSQL — одна из самых популярных реляционных СУБД в мире. Ее разрабатывают с 1986 года как продолжение проекта Ingres, а свое имя PostgreSQL и версию 6.0 СУБД получила спустя 10 лет. Непрерывной доработкой и выпуском новых версий PostgreSQL как опенсорсного проекта занимаются сотни разработчиков по всему миру. У СУБД нет владельца или управляющей компании, каждый пользователь может предложить изменения или включиться в процесс разработки. PostgreSQL свободно распространяется, и пользователи могут дорабатывать базу данных под свои задачи.

Выбор PostgreSQL для реализации высоконагруженных проектов был обусловлен ее универсальностью, надежностью и широкой функциональностью. Основные возможности СУБД:

соответствие модели ACID (atomicity, consistency, isolation, durability);

(atomicity, consistency, isolation, durability); поддержка библиотек взаимодействия с различными языками программирования;

поддержка репликации, функции MVCC и индексации геометрических объектов;

работа со слабоструктурированными данными в формате JSON;

предоставление пользователю широких возможностей по расширению (создание новых типов данных, типов индексов, расширений и других способов кастомизации).

PostgreSQL позволяет управлять гигантскими базами данных, она очень надежна, соответствует всем стандартам SQL и отлично справляется с выполнением сложных запросов. СУБД выбрали для решения своих задач такие крупные IT-компании как Apple, Cisco, IMDB, Skype, Spotify, Sun Microsystem и Яндекс.

Архитектура PostgreSQL

Архитектура PostgreSQL позволяет эффективно использовать вычислительные ресурсы и систему хранения. СУБД реализована по клиент-серверной модели. Сервер может обрабатывать одновременно несколько сеансов от клиентов, для каждого из них запускается новый процесс, изолированный от других. Когда клиент и сервер находятся на разных хостах, обмен данными происходит по сети TCP/IP. Сервер может находиться за пределами инфраструктуры компании, например, во внешнем дата-центре или облаке провайдера. В таком случае соединение между клиентом и сервером настраивается через интернет-канал.

Для понимания принципов работы PostgreSQL выделим три главных особенности ее архитектуры: процессы, память и организацию данных.