Считаем звёзды в облаках: эксперимент создателей ClickHouse c датасетом GitHub

За основу этой статьи мы взяли публикацию «Milovidov A., 2020. Everything You Ever Wanted To Know About GitHub (But Were Afraid To Ask) ».

Разработчики ClickHouse проанализировали датасет архива GitHub из 3 млрд записей и 74 млн форков, сделанных за десять лет миллионами программистов. И получили любопытную статистику о пользователях, компаниях, репозиториях и пулреквестах.

Аналитика данных в облаке: почему это удобно

Аналитика GitHub предоставляет широкие возможности для изучения тенденций настоящего и будущего развития индустрии IT.

Даже отдельно взятому программисту любопытно знать, в какой день недели выше шанс поймать звезду, выложив свой проект на GitHub. Что уж говорить о компаниях, данные о которых можно проанализировать исходя из открытых фактов — количества репозиториев у компании, звезд и форков, issue и коммитов, которые оставляют сами разработчики. Достаточно уметь пользоваться инструментом для сбора и аналитики данных.

Один из популярных инструментов аналитики big data — СУБД ClickHouse. Сегодня при его помощи сотни корпораций работают с данными и анализируют в режиме реального времени петабайты информации.

Датасет, созданный в ClickHouse на основе архива GitHub , включает в себя все события всех репозиториев за десять лет. Он был подготовлен командой ClickHouse в 2020 году.

К счастью, сегодня облачные технологии уже позволяют обходиться без мощного железа и максимально быстро получать аналитику информационных массивов. Поэтому вы сами можете подготовить свой датасет GitHub и легко воспроизвести данные статистики с помощью управляемого ClickHouse в Yandex.Cloud.

Managed Service for ClickHouse как облачный сервис закрывает потребность в обслуживании баз данных — резервировании, мониторинге, обеспечении отказоустойчивости и обновлении ПО. Благодаря этому инструменту компании могут не беспокоиться о том, как работает СУБД, а концентрироваться на основных проектах. И, анализируя рынок, двигаться быстрее конкурентов.

Для этой статьи мы перевели и адаптировали занятные, на наш взгляд, данные о кухне разработчиков на самой большой в мире площадке для совместной работы программистов. Кроме того, для получения запросов мы использовали управляемый ClickHouse, из консоли которого сделали скриншоты.

12 фактов о мировой разработке на основе данных из GitHub

Звездный рейтинг репозиториев

Репозиториев, у которых есть хотя бы одна звезда, — 16 млн. Репозиториев с 10 или более звездами — 1,4 млн. Всего лишь 240 тыс. репозиториев получили свыше 100 звезд, 29 тыс. — больше 1 тыс. звезд, 1800 — более 10 тыс. звезд, и только 20 репозиториев получили свыше 100 тыс. звезд.

В какой день недели выше шансы поймать звезду