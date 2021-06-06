Берем лучшее от Slack, Trello и Telegram и создаем универсальный мессенджер

Мы поговорили с CTO tada.team Максимом Оранским, CEO Андреем Деминым и СРО Павлом Крещишиным, которые рассказали, как зарождался продукт, как компания приняла участие в программе акселерации Yandex Cloud Boost и как планирует развивать бизнес дальше.

Главная идея tada.team — вести всю рабочую коммуникацию в одном месте. Помимо чатов, в мессенджере есть task-трекер — это позволяет бесшовно переходить от общения к созданию задач. Например, ты можешь договориться с бухгалтером сделать копию договора в чате и моментально превратить сообщение в задачу с назначением ответственного. И наоборот — у каждой задачи автоматически создается чат, в котором собраны все участники и будет сохраняться история переписки.

По статистике, корпоративные платформы помогают повысить продуктивность обработки информации на 40%. На столько же — сократить переписку по электронной почте. И на 60% — уменьшить количество встреч. Наше решение позволяет и крупной корпорации, и стартапу централизованно вести коммуникацию, избавиться от бюрократии в принятии решений и обеспечить безопасность данных.

Откуда идея

Сервис в текущем формате бизнес-мессенджера мы начали создавать в январе 2019 года, когда Максим, будущий CTO, набрал команду из четырех разработчиков. Однако идея родилась задолго до этого.

«Я давно хотел написать что-то подобное сам, а потом увидел вакансию, в которой искали разработчика как раз под такой продукт. Я проработал там несколько лет, но потом мое видение разошлось с видением компании. Они хотели делать мессенджер для госсектора, а я — для бизнеса». Максим Оранский, CTO tada.team

Как только появились инвестиции, мы начали реализовывать новый проект мессенджера — такой, каким сами его видели. Tada.team на 100% принадлежит одному акционеру. Мы не искали инвестора — так получилось, что он всегда был рядом. И как только мы попросили средства под эту идею, он поверил в нас и вложился.

Мы видели, что меняется и формат коммуникации, и формат работы: люди могут работать откуда угодно. Пандемия усилила этот тренд, но он был и раньше. В таких условиях главным рабочим инструментом становится уже не ноутбук, а телефон. Сотрудники хотят как можно больше задач решать в смартфоне, который всегда под рукой. Но не все бизнесы могут позволить себе собственные корпоративные приложения. И даже когда они есть, работать в них неудобно. Трекер задач в одном месте, корпоративный мессенджер — в другом, календарь — в третьем, еще есть обязательная рабочая почта и так далее.