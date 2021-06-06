Берем лучшее от Slack, Trello и Telegram и создаем универсальный мессенджер

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Рассказываем, как основатели Tada.team разработали сервис, который объединил функциональность нескольких мессенджеров.

6 июня 2021 г.
15 минут чтения

Сколько сервисов и мессенджеров ты используешь в течение рабочего дня? А сколько рабочих чатиков внутри? Трекеры, Kanban-доски? Вот основатели tada.team посчитали и сделали свой мессенджер, который объединил все в одном месте. Рассказываем о еще одном сервисе, который живет в облаке Yandex.Cloud.

Мы поговорили с CTO tada.team Максимом Оранским, CEO Андреем Деминым и СРО Павлом Крещишиным, которые рассказали, как зарождался продукт, как компания приняла участие в программе акселерации Yandex Cloud Boost и как планирует развивать бизнес дальше.

Что такое tada.team

Главная идея tada.team — вести всю рабочую коммуникацию в одном месте. Помимо чатов, в мессенджере есть task-трекер — это позволяет бесшовно переходить от общения к созданию задач. Например, ты можешь договориться с бухгалтером сделать копию договора в чате и моментально превратить сообщение в задачу с назначением ответственного. И наоборот — у каждой задачи автоматически создается чат, в котором собраны все участники и будет сохраняться история переписки.

По статистике, корпоративные платформы помогают повысить продуктивность обработки информации на 40%. На столько же — сократить переписку по электронной почте. И на 60% — уменьшить количество встреч. Наше решение позволяет и крупной корпорации, и стартапу централизованно вести коммуникацию, избавиться от бюрократии в принятии решений и обеспечить безопасность данных.

Откуда идея

Сервис в текущем формате бизнес-мессенджера мы начали создавать в январе 2019 года, когда Максим, будущий CTO, набрал команду из четырех разработчиков. Однако идея родилась задолго до этого.

«Я давно хотел написать что-то подобное сам, а потом увидел вакансию, в которой искали разработчика как раз под такой продукт. Я проработал там несколько лет, но потом мое видение разошлось с видением компании. Они хотели делать мессенджер для госсектора, а я — для бизнеса».

Максим Оранский, CTO tada.team

Как только появились инвестиции, мы начали реализовывать новый проект мессенджера — такой, каким сами его видели. Tada.team на 100% принадлежит одному акционеру. Мы не искали инвестора — так получилось, что он всегда был рядом. И как только мы попросили средства под эту идею, он поверил в нас и вложился.

Мы видели, что меняется и формат коммуникации, и формат работы: люди могут работать откуда угодно. Пандемия усилила этот тренд, но он был и раньше. В таких условиях главным рабочим инструментом становится уже не ноутбук, а телефон. Сотрудники хотят как можно больше задач решать в смартфоне, который всегда под рукой. Но не все бизнесы могут позволить себе собственные корпоративные приложения. И даже когда они есть, работать в них неудобно. Трекер задач в одном месте, корпоративный мессенджер — в другом, календарь — в третьем, еще есть обязательная рабочая почта и так далее.

Мы соединили все в одном контуре, объединив базовые рабочие инструменты «в одной кнопке». Пока это мессенджер, таск-менеджер и аудиозвонки. К лету мы добавим видеосвязь, API для интеграции со сторонними приложениями и SDK для разработки любых дополнительных инструментов, нужных клиенту.

«В современном мире коммуникации ускоряются, и формат электронной почты отмирает. Приходит новое поколение, которое не пользуется email. Мой сын учится в университете, и в конце курса деканат отправил их группе расписание сессии на почту. Его никто не прочитал. 20-летним почта нужна, только чтобы зарегистрироваться на Госуслугах».

Андрей Демин, CEO tada.team

Как шла разработка

Прототип мобильного приложения мы создали в специальном сервисе для разработки чатов. Потом хотели использовать протокол Telegram, но он оказался слишком сложным для разработки MVP. Немного поработали на Jabber и поняли, что у него есть сформированный функционал, заточенный под другие задачи. Нам нужно было что-то простое, созданное именно под нас, без лишних инструментов. Так мы пришли к собственному протоколу.

Начали с мобильной версии, так как казалось, что львиная доля трафика сегодня идет со смартфонов, а десктоп и веб-версии уже никому не нужны. Однако встреча с живым рынком скорректировала наши планы. Первый же клиент сказал, что все сотрудники работают на компьютерах, и не хотел ставить рабочий софт на личные мобильные. Тогда мы быстро создали веб-версию, а потом — десктоп.

В мае 2019-го выпустили бету и представили ее на мероприятии. Это был первый анонс, а к ноябрю уже начали широко предлагать сервис. К 2020-му он стал полноценным коммерческим продуктом.

С MVP мы участвовали в Московском акселераторе и стали финалистами. В конце 2019-го — начале 2020-го делали пилот с клиентом. Его признали успешным, но заказчик не стал развивать проект. Из-за коронавируса начался период турбулентности: клиенту приходилось урезать бюджет, менять стратегию.

Первые клиенты

Мы ориентируемся на enterprise-сегмент, но среди наших облачных клиентов также много предприятий малого и среднего бизнеса. Сферы самый разные: ритейл, строительство, производство, есть даже больница.

Мы никогда не занимались рекламой системно — пока делаем фокус на продукт, а не на рынок. Клиенты появляются через сарафанное радио. В начале 2019 года мы выложили приложение в AppStore и Google Play, и пришли первые небольшие клиенты.

В конце 2020-го у нас появилось два крупных клиента. Один из них использует наше решение по модели white label. Второй — госкорпорация, занимающаяся стратегическим производством. Сейчас ведем переговоры с несколькими крупными производственными предприятиями. Госструктуры тоже интересуются сервисом.

В пандемию стало больше запросов от крупного бизнеса: с переходом на удаленку выросла потребность в контролируемом рабочем пространстве.

У нас есть две модели — аренда, когда мы разворачиваем инфраструктуру на серверах клиента, и подписка, когда клиент пользуется нашим облаком. Сейчас подписка бесплатная, но через пару месяцев мы добавим платную версию, в которой будет доступно больше места в хранилище и встречи с большим количеством участников.

На сегодня у нас 10 тысяч пользователей, из которых тысяча — это ежедневная аудитория. Облачным решением пользуются больше ста компаний — в основном команды до тридцати человек, но есть и те, в которых более ста сотрудников.

Нашли свое облако

Мы сразу вели разработку в облаке. Это удобно, потому что мы не ограничены в ресурсах, можем легко масштабировать решения, не надо задумываться о доступности и каналах. Все силы тратим на разработку, не отвлекаясь на выстраивание инфраструктуры. Плюс некоторые провайдеры предоставляют дополнительные возможности для разработчиков.

Мы начинали работать в Selectel, но уже в первый год перешли на Yandex.Cloud. Мы попробовали это решение через программу Yandex Cloud Boost.

Первый сервис, который мы попробовали в Yandex.Cloud, — Yandex SpeechKit для расшифровки аудиосообщений. Допустим, вам скинули голосовое, а вы на совещании. В Tada.team можно одним нажатием перевести аудио в текстовое сообщение, которое отобразится в чате. Качество мы оцениваем по «системе Хогвартса»: там есть оценка «выше ожидаемого» — и она тут отлично подходит. Speechkit транскрибирует так, что смысл абсолютно понятен. Иногда могут не совпадать падежи или рода, но основная цель достигается быстро и с необходимым качеством. Мы проводим опросы об удобстве разных сервисов внутри Tada.team среди текущих клиентов облака, и однажды пришел отзыв, что система распознала голос сотрудника, у которого была сломана челюсть.

Как будем развивать бизнес

В пандемию мы ощутили, что не включить разработку видеоконференцсвязи в первоочередные задачи 2020 года было неправильным решением. Но когда мы ставили цели в конце 2019-го, этого нельзя было предугадать. Пока у нас есть только аудиозвонки, в том числе в режиме конференций. И сейчас мы разрабатываем видеосвязь на собственном движке. Мы видим, что это до сих пор нужно клиентам: кому-то Zoom и Google Meet не подходят по политике безопасности, кого-то не устраивает качество. А в Tada.team качество голосовой связи — одно из лучших на рынке. Многие переключаются с WhatsApp и Telegram на наши аудиозвонки.

В июле мы представим большое обновление, в котором помимо видеоконференций сделаем новый интерфейс, двухфакторную аутентификацию, увеличим пропускную способность и добавим возможность межсерверного общения между филиалами и даже разными компаниями.

Мы даем инструменты и базовые сервисы, а пользователь может собрать из этого собственный суперапп, в котором интегрированы и наши, и сторонние решения. Например, можно добавить ботов для планирования отпуска, командировок, оформления больничного.

«Мы видим наше решение как следующий шаг в развитии такого класса продуктов, как unified communications. Они сочетают корпоративный портал, почту и другие инструменты. Пока нет решения, которое предлагает весь необходимый бизнесу функционал на одной платформе, но крупные мировые вендоры идут в эту сторону. Например, Microsoft развивает похожий продукт Viva. Мы думаем, что наша платформа позволит любому клиенту максимально эффективно выстроить коммуникации, независимо от размера».

Андрей Демин, CEO tada.team

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Команда Yandex Cloud
Берем лучшее от Slack, Trello и Telegram и создаем универсальный мессенджер
6 июня 2021 г.
15 минут чтения
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