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Новое в документации c августа по октябрь

Дайджест последних изменений в документации.

31 октября 2019 г.
15 минут чтения

В октябре вышло 5 новых сервисов и много новых крупных фичей. Об этом был пост в блоге 20 главных анонсов конференции Yandex Scale. Здесь мы расскажем о тех изменениях, которые не вошли в этот пост.

Обзор платформы

Улучшения:

Описание технической поддержки

Новое:

Сценарии использования

Новое:

Compute Cloud

Новое:

Улучшения:

DataLens

Новое:

Identity and Access Management

Новое:

Улучшения:

Managed Service for ClickHouse

Новое:

Managed Service for Redis

Новое:

Message Queue

Новое:

Resource Manager

Новое:

SpeechKit

Новое:

  • Синтез речи:
  • Премиум-голоса: концепции, список, цены.
  • 3 новых стандартных голоса: silaerkan, erkanyavas, nick.
  • Написали, как выбор голоса и другие параметры влияют на качество произношения.
  • Изменились правила тарификации для распознавания в потоковом режиме: тарификация начинается с отправки сообщения с настройками распознавания.
  • Новый пример распознавания в потоковом режиме для Node.JS.
  • Уменьшились лимиты для распознавания коротких аудио: максимальная длительность аудио в запросе теперь составляет 30 секунд.

Virtual Private Cloud

Новое:

Улучшения:

Vision

Новое:

author
Команда Yandex Cloud
Новое в документации c августа по октябрь
31 октября 2019 г.
15 минут чтения
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