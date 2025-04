Управление Apache Hadoop в Облаке, MySQL в общедоступной версии и новые классы хостов

Сегодня у нас три новости о дополнительных инструментах для всех, кто работает с данными. Для распределенного хранения и обработки больших объемов появляется возможность попробовать развертывание кластеров Apache Hadoop® и Apache Spark™ в инфраструктуре Яндекс.Облака. Тех, кто делает web-проекты, обрадует переход Yandex Managed Service for MySQL® в общедоступную версию. А для случаев, когда вам не нужна максимальная производительность виртуального ядра, мы запустили новые классы хостов для кластеров БД. Их использование стоит в 3,5 раза дешевле самого выгодного из прежних вариантов.

Первое событие — запуск нового сервиса Yandex Data Proc, который помогает разворачивать кластеры Apache Hadoop ® и Apache Spark™ в инфраструктуре Яндекс.Облака. При этом пользователь самостоятельно определяет размер кластера, мощность узлов и набор сервисов Apache® (Spark, HDFS, YARN, Hive, HBase, Oozie, Sqoop, Flume, Tez, Zeppelin).

Вы можете создавать постоянно запущенные кластеры, а можете создавать их в один клик для временных расчётов и останавливать или удалять по требованию. Данные при этом можно сохранять либо в HDFS поверх сетевых дисков Яндекс.Облака, либо в хранилище данных Object storage. Это даёт гибкие возможности экономии для распределённого хранения и обработки данных.

Вторая новость: запуск новых классов хостов для кластеров БД с частичным использованием vCPU. Для наших пользователей хосты в кластерах Managed Service for PostgreSQL, Managed Service for MySQL, Managed Service for MongoDB и Managed Service for ClickHouse разворачиваются на базе виртуальных машин Yandex Compute Cloud. Эти виртуальные машины могут быть созданы на любой из платформ, которые поддерживает Compute Cloud, а класс хостов определяет вычислительные мощности и объем хранилища, которые выделяются для каждого хоста в кластере.

На практике не каждая решаемая задача требует постоянной гарантии производительности vCPU на 100%. Особенно это актуально для тестовых окружений. На этот случай мы подготовили машины, которые обеспечивают базовый уровень производительности vCPU с вероятностью временного повышения вплоть до 100%. При их использовании стоимость БД для пользователя теперь начинается от 530 рублей.

Полный список доступных конфигураций можно изучить на странице Классы хостов.

И третья новость сервис Yandex Managed Service for MySQL перешел из стадии preview в общедоступную версию. Теперь вам станет легче эксплуатировать шаблонные базы данных MySQL, не заботясь об администрировании, включая мониторинг, резервное копирование данных и обновление ПО. Сервис Managed Service for MySQL позволяет создавать базы данных с необходимыми параметрами производительности, масштабировать вычислительные мощности и выделенный объем хранилища для баз данных по мере необходимости, получать журналы работы баз данных. Чтобы начать работу с сервисом, пройдите по ссылке.

Приходите в ближайшую субботу к нам на встречу about:cloud , расскажем подробности, ответим на вопросы про MDB в Яндекс.Облаке!