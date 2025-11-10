По данным Stack Overflow 2025, PostgreSQL — самая популярная система управления базами данных. Её используют половина рынка (55,6%) профессиональных разработчиков баз данных в компаниях разного масштаба. PostgreSQL особенно популярен в AI‑проектах. Векторный поиск, интегрированный в базу данных, помогает моделям AI быстрее находить и анализировать нужную информацию.
Андрей Бородин вошёл в топ‑50 главных контрибьюторов PostgreSQL
Руководитель разработки СУБД с открытым исходным кодом в Yandex Cloud получил такой статус за стабильный вклад на протяжении почти десяти лет в развитие сообщества и кодовой базы PostgreSQL.
Об этом говорится в официальном пресс‑релизе PostgreSQL.
Команда разработки СУБД Yandex Cloud работает в тесной связке с сообществом PostgreSQL. Каждый год в релиз PostgreSQL попадает множество доработок от наших сотрудников. Успешное прохождение таких доработок через строгий и долгий процесс их согласования в сообществе PostgreSQL можно расценивать как дополнительный критерий качества кода.
Облачная версия СУБД PostgreSQL помогает создавать масштабируемые хранилища данных и среду для разработки или тестирования без капитальных затрат на IT‑инфраструктуру. Yandex Managed Service for PostgreSQL используют Циан, Банки.ру, Русполимет и другие компании.
Вклад команды разработки СУБД с открытым исходным кодом Yandex Cloud в опенсорс не ограничивается только ядром PostgreSQL. Команда Андрея Бородина разработала решение с открытым исходным кодом SPQR, на основе которого в сентябре 2025 года в режиме превью был запущен Managed Service for Shared PostgreSQL. Сервис необходим для горизонтального масштабирования кластера Postgres с помощью шардирования — разбиения данных на части и размещения на разных шардах. Об этом Андрей Бородин и руководитель продуктовой архитектуры платформы данных Yandex Cloud Леонид Савченков рассказывали в докладе на конференции Yandex Neuro Scale 2025.
«От новости о статусе Major Contributor у меня, конечно, возник „синдром самозванца“, ведь люди из этого списка почти десять лет помогали мне учиться и развиваться. А теперь я в том же статусе.
Среди тех, кто помогает учиться всем независимо от статуса, особо хочется отметить Тома Лейна — он давно в проекте, у него лучшая, на мой взгляд, техническая экспертиза. Да и кода он написал больше всех. Можно сказать, что отношение Тома к проекту и сообществу — мой ориентир. И вот Том полностью игнорирует формальности и статусы: ревьюит код от старожилов проекта так же, как и от новичков, изучает сообщения о проблемах от впервые пришедших в рассылку так же серьёзно, как и от известных DBA. Он всегда вежливо и понятно объясняет, отвечает на самые простые вопросы, которые кому‑то могут показаться дурацкими. Я тоже считаю, что глупых вопросов не бывает, любые вопросы полезны.
Но формальное признание полезности многолетней работы, конечно, мне приятно».
Андрей Бородин — кандидат технических наук, доцент Уральского федерального университета, преподаватель ШАД Яндекса. В Yandex Cloud разрабатывает СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL и Greenplum®, с 2008 года занимается исследованиями в области индексирования данных. Закоммитил первый патч в PostgreSQL в версию 9.7 в 2016 году. Четыре раза он входил в годовой топ‑50 контрибьюторов PostgreSQL по количеству строк кода, принятого в проект. Регулярно выступает с докладами и мастер‑классами в международных конференциях разработчиков и пользователей PostgreSQL, например PGCon, PGConf Russia и PGDay. Разработчик продолжит развивать продукт, улучшать его производительность и масштабируемость.