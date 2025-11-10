Андрей Бородин вошёл в топ‑50 главных контрибьюторов PostgreSQL

«От новости о статусе Major Contributor у меня, конечно, возник „синдром самозванца“, ведь люди из этого списка почти десять лет помогали мне учиться и развиваться. А теперь я в том же статусе.

Среди тех, кто помогает учиться всем независимо от статуса, особо хочется отметить Тома Лейна — он давно в проекте, у него лучшая, на мой взгляд, техническая экспертиза. Да и кода он написал больше всех. Можно сказать, что отношение Тома к проекту и сообществу — мой ориентир. И вот Том полностью игнорирует формальности и статусы: ревьюит код от старожилов проекта так же, как и от новичков, изучает сообщения о проблемах от впервые пришедших в рассылку так же серьёзно, как и от известных DBA. Он всегда вежливо и понятно объясняет, отвечает на самые простые вопросы, которые кому‑то могут показаться дурацкими. Я тоже считаю, что глупых вопросов не бывает, любые вопросы полезны.

Но формальное признание полезности многолетней работы, конечно, мне приятно».