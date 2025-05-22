Yandex Object Storage: как выбрать класс хранилища

Метод защиты данных, при котором они разбиваются на фрагменты и распределяются по нескольким узлам. Даже при потере части фрагментов данные можно восстановить.

Мы предлагаем несколько классов хранилищ с разным соотношением стоимости хранения и операций.

Расскажем о преимуществах каждого класса масштабируемого хранилища Yandex Object Storage, сравним их технические характеристики и тарифы. Рассмотрим типичные сценарии использования — от статических сайтов до долгосрочного архивирования.

Классы хранилищ Yandex Object Storage

Выбор оптимального класса объектного хранилища зависит от частоты обращений и срока хранения данных.

«Холодные» классы предназначены для длительного хранения объектов, к которым обращаются редко. С увеличением «холодности» стоимость хранения снижается, а цена операций — чтения и записи — растёт:

Стандартное хранилище (STD). Предназначено для часто используемых данных, требующих постоянной работы. Оно характеризуется самой высокой стоимостью хранения за ГБ и минимальным тарифом на операции. Холодное хранилище (COLD). Подходит для данных, которые редко запрашиваются или обновляются, — примерно раз в месяц или реже. Предлагает более низкие затраты на хранение и более высокие — на доступ — по сравнению со стандартным классом. Например, это подходит, если нужно постоянно добавлять файлы в объектное хранилище Yandex Cloud и получать к ним доступ раз в месяц для анализа. Ледяное хранилище (ICE). Минимизирует затраты на долгосрочное хранение данных, к которым обращаются примерно раз в год или реже. Самая низкая стоимость хранения и высокий тариф на операции. При этом данные должны храниться не менее года.

Что общего у классов хранилищ и чем отличаются

Все классы хранилищ имеют одинаковый SLA и защищают данные от потери даже при полном отказе одного из трёх ЦОД.

Хранилища STD и COLD идентичны по техническим характеристикам и схеме резервирования данных: используется репликация ×3 — по одной копии данных в каждом ЦОД. Разница только в тарификации, производительность и время отклика у них одинаковые.

Обычно к данным в архивных хранилищах — например, в AWS Glacier — нельзя обратиться напрямую. Сначала их нужно переместить в более «горячий» класс хранения. Только после этого их можно прочитать. Этот процесс занимает от нескольких десятков минут до суток.

Архивный класс хранения ICE в Yandex Cloud отличается от других решений: к данным можно обращаться напрямую. Производительность сопоставима с классами STD и COLD — задержка при чтении отличается на сотые доли секунды. Это связано с тем, что данные хранятся с использованием схемы erasure coding в трёх ЦОД.

На практике это означает, что с ICE можно работать так же, как и с любым другим классом хранения. При этом он помогает упростить инфраструктуру и сократить расходы.

Так как технические характеристики ICE почти не отличаются от STD и COLD, может показаться, что выгоднее всегда использовать самый дешёвый класс — ICE. Но выбор зависит не столько от типа данных, сколько от того, как к ним обращаются.

Если данные читаются часто, лучше выбрать STD. Для редкого доступа — COLD. ICE же подходит, когда к данным обращаются крайне редко.

Сравнение ценообразования классов хранения

ПАРАМЕТР STD COLD ICE Хранение, рублей в месяц за ГБ 2,1708 1,1556 0,5778 Операции типа PUT, рублей за 1000 штук 0,5184 1,2744 2,5488 Операции типа GET, рублей за 10 000 штук 0,4212 1,0476 2,0952 Особенности Есть free tier — Минимальный срок хранения — 1 год

Стоимость трафика и других услуг идентична для всех классов хранения. Поэтому дальше будем говорить только об отличиях в ценообразовании.

Выбираем выгодный класс хранения на примере

Сначала рассмотрим пример: веб‑сайт со статическим контентом.

Рассчитаем стоимость хранения и доступа для сайта объёмом 3 ГБ и средней посещаемостью 200 пользователей в день. Один пользователь загружает примерно 20 объектов (HTML, CSS, JS и изображения). Это 4 тыс. запросов в день или около 120 тыс. в месяц.

При таких параметрах стоимость хостинга на разных классах хранения будет следующей:

Класс хранения Хранение в месяц, рубль GET‑запросы в месяц, рубль Итого в месяц, рубль STD 6,51 5,05 11,57 COLD 3,47 12,57 16,04 ICE 1,73 25,14 26,88

Как видно, при частом доступе к данным выгоднее использовать STD: он дороже по хранению, но заметно дешевле по операциям. Классы COLD и ICE — для других сценариев: когда чтения мало, а объёмы большие.

Количество запросов GET в месяц на каждый гигабайт хранимых данных:

Количество запросов в месяц STD COLD ICE Более 16 200 от 5500 до 16 200 менее 5500

Например, класс хранения COLD выгоден, если хранится 1 ГБ данных. Это 10 тыс. файлов, и каждый из них читается один раз в месяц.

Когда класс ICE не подходит

Из предыдущих расчётов видно: если данные архивные и к ним не обращаются, выгоднее хранить их в ICE — для этого класса минимальные затраты. При этом итоговая экономия зависит от нескольких факторов: объёма данных, частоты доступа и распределения запросов и времени их хранения.

Время жизни объекта

Класс ICE отличается от STD и COLD минимальным сроком хранения — один год. Если удалить данные раньше, всё равно придётся оплатить полный год. Поэтому если вы планируете удалить информацию в течение ближайших месяцев, ICE, скорее всего, не подойдёт.

Размер объектов

В Yandex Object Storage тарифицируются операции не только чтения (GET), но и записи (PUT). Если объекты маленькие — например, 100 КБ, как Word‑документ, — для записи 1 ГБ таких файлов потребуется 10 тыс. PUT‑операций.

Это дорого: 227 PUT‑операций в ICE стоят столько же, сколько месяц хранения 1 ГБ данных. Получается, что стоимость записи 10 тыс. объектов в ICE превышает цену хранения этих данных на протяжении трёх лет.

Стоимость хранения 1 ГБ данных в течение одного месяца эквивалентна стоимости следующего количества запросов:

Количество запросов PUT (эквивалент месячному хранению 1 ГБ) STD COLD ICE 4188 907 227

Из этого можно сделать вывод: с более мелкими объектами выгоднее работать в более «горячих» классах хранения.

Размер объекта, стоимость записи которого эквивалентна одному году его хранения STD COLD ICE 20 КБ 90 КБ 370 КБ Если объект будут хранить ровно один год, то класс наиболее выгоден при размере Менее 65 КБ От 65 до 194 КБ Более 194 КБ

Автоматизация управления данными в Yandex Object Storage

Паттерн работы с данными со временем меняется: файлы, которые активно используются сегодня, через месяц могут стать неактуальными и перейти в архив.

В Yandex Object Storage это можно автоматизировать с помощью политик жизненного цикла — они переводят старые объекты в более «холодные» классы хранения без участия пользователя.

Настройка работает последовательно: объекты сначала переходят из STD в COLD, затем — в ICE. За каждый переход списывается плата как за одну операцию PUT. При этом механизм работает только в сторону «охлаждения»: если к объектам в COLD или ICE начинают обращаться чаще, они не переводятся автоматически назад в более «тёплый» класс.

Что делать для эффективного хранения

Чтобы не переплачивать за облако, важно соотнести паттерн работы с данными с подходящим классом хранения в Yandex Object Storage:

для часто используемых и небольших файлов подойдёт класс STD,

для редкого доступа — классы COLD и ICE,

ICE особенно эффективен при длительном хранении крупных файлов, например архивов.

В статье мы привели пороговые значения — по ним можно провести свои расчёты и выбрать оптимальный вариант. Перемещение данных между классами тоже можно автоматизировать с помощью политик жизненного цикла — это помогает адаптироваться к изменениям нагрузки и снизить расходы.