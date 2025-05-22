Yandex Object Storage: как выбрать класс хранилища
Бизнес ежедневно создаёт терабайты информации: документы, логи, резервные копии баз данных и другие массивы. Важно выбрать оптимальный класс облачного хранилища, чтобы сократить расходы.
- Yandex Object Storage предлагает несколько классов хранилищ с разным соотношением стоимости хранения и операций: стандартное (STD), холодное (COLD) и ледяное (ICE).
- «Холодные» классы (COLD и ICE) предназначены для длительного хранения объектов, к которым обращаются редко. С увеличением «холодности» стоимость хранения снижается, а цена операций — чтения и записи — растёт.
- Все классы хранилищ имеют одинаковый SLA и защищают данные от потери даже при полном отказе одного из трёх ЦОД.
- Разница между классами STD и COLD заключается в тарификации, при этом производительность и время отклика у них одинаковые.
- Архивный класс хранения ICE позволяет обращаться к данным напрямую. Это отличает его от других решений.
- Выбирать класс хранения следует исходя из частоты доступа к данным: для частого доступа — STD, для редкого — COLD, для крайне редкого доступа с минимальным сроком хранения в год — ICE.
- Автоматизация управления данными в Yandex Object Storage возможна с помощью политик жизненного цикла, которые переводят старые объекты в более «холодные» классы хранения без участия пользователя.
Метод защиты данных, при котором они разбиваются на фрагменты и распределяются по нескольким узлам. Даже при потере части фрагментов данные можно восстановить.
Мы предлагаем несколько классов хранилищ с разным соотношением стоимости хранения и операций.
Расскажем о преимуществах каждого класса масштабируемого хранилища Yandex Object Storage, сравним их технические характеристики и тарифы. Рассмотрим типичные сценарии использования — от статических сайтов до долгосрочного архивирования.
Классы хранилищ Yandex Object Storage
Выбор оптимального класса объектного хранилища зависит от частоты обращений и срока хранения данных.
«Холодные» классы предназначены для длительного хранения объектов, к которым обращаются редко. С увеличением «холодности» стоимость хранения снижается, а цена операций — чтения и записи — растёт:
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Стандартное хранилище (STD). Предназначено для часто используемых данных, требующих постоянной работы. Оно характеризуется самой высокой стоимостью хранения за ГБ и минимальным тарифом на операции.
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Холодное хранилище (COLD). Подходит для данных, которые редко запрашиваются или обновляются, — примерно раз в месяц или реже. Предлагает более низкие затраты на хранение и более высокие — на доступ — по сравнению со стандартным классом. Например, это подходит, если нужно постоянно добавлять файлы в объектное хранилище Yandex Cloud и получать к ним доступ раз в месяц для анализа.
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Ледяное хранилище (ICE). Минимизирует затраты на долгосрочное хранение данных, к которым обращаются примерно раз в год или реже. Самая низкая стоимость хранения и высокий тариф на операции. При этом данные должны храниться не менее года.
Что общего у классов хранилищ и чем отличаются
Все классы хранилищ имеют одинаковый SLA и защищают данные от потери даже при полном отказе одного из трёх ЦОД.
Хранилища STD и COLD идентичны по техническим характеристикам и схеме резервирования данных: используется репликация ×3 — по одной копии данных в каждом ЦОД. Разница только в тарификации, производительность и время отклика у них одинаковые.
Обычно к данным в архивных хранилищах — например, в AWS Glacier — нельзя обратиться напрямую. Сначала их нужно переместить в более «горячий» класс хранения. Только после этого их можно прочитать. Этот процесс занимает от нескольких десятков минут до суток.
Архивный класс хранения ICE в Yandex Cloud отличается от других решений: к данным можно обращаться напрямую. Производительность сопоставима с классами STD и COLD — задержка при чтении отличается на сотые доли секунды. Это связано с тем, что данные хранятся с использованием схемы erasure coding в трёх ЦОД.
На практике это означает, что с ICE можно работать так же, как и с любым другим классом хранения. При этом он помогает упростить инфраструктуру и сократить расходы.
Так как технические характеристики ICE почти не отличаются от STD и COLD, может показаться, что выгоднее всегда использовать самый дешёвый класс — ICE. Но выбор зависит не столько от типа данных, сколько от того, как к ним обращаются.
Если данные читаются часто, лучше выбрать STD. Для редкого доступа — COLD. ICE же подходит, когда к данным обращаются крайне редко.
Сравнение ценообразования классов хранения
|
ПАРАМЕТР
|
STD
|
COLD
|
ICE
|
Хранение, рублей в месяц за ГБ
|
2,1708
|
1,1556
|
0,5778
|
Операции типа PUT, рублей за 1000 штук
|
0,5184
|
1,2744
|
2,5488
|
Операции типа GET, рублей за 10 000 штук
|
0,4212
|
1,0476
|
2,0952
|
Особенности
|
Есть free tier
|
—
|
Минимальный срок хранения — 1 год
Стоимость трафика и других услуг идентична для всех классов хранения. Поэтому дальше будем говорить только об отличиях в ценообразовании.
Выбираем выгодный класс хранения на примере
Сначала рассмотрим пример: веб‑сайт со статическим контентом.
Рассчитаем стоимость хранения и доступа для сайта объёмом 3 ГБ и средней посещаемостью 200 пользователей в день. Один пользователь загружает примерно 20 объектов (HTML, CSS, JS и изображения). Это 4 тыс. запросов в день или около 120 тыс. в месяц.
При таких параметрах стоимость хостинга на разных классах хранения будет следующей:
|Класс хранения
|Хранение в месяц, рубль
|GET‑запросы в месяц, рубль
|Итого в месяц, рубль
|STD
|6,51
|5,05
|11,57
|COLD
|3,47
|12,57
|16,04
|ICE
|1,73
|25,14
|26,88
Как видно, при частом доступе к данным выгоднее использовать STD: он дороже по хранению, но заметно дешевле по операциям. Классы COLD и ICE — для других сценариев: когда чтения мало, а объёмы большие.
Количество запросов GET в месяц на каждый гигабайт хранимых данных:
|
Количество запросов в месяц
|
STD
|
COLD
|
ICE
|
Более 16 200
|
от 5500 до 16 200
|
менее 5500
Например, класс хранения COLD выгоден, если хранится 1 ГБ данных. Это 10 тыс. файлов, и каждый из них читается один раз в месяц.
Когда класс ICE не подходит
Из предыдущих расчётов видно: если данные архивные и к ним не обращаются, выгоднее хранить их в ICE — для этого класса минимальные затраты. При этом итоговая экономия зависит от нескольких факторов: объёма данных, частоты доступа и распределения запросов и времени их хранения.
Время жизни объекта
Класс ICE отличается от STD и COLD минимальным сроком хранения — один год. Если удалить данные раньше, всё равно придётся оплатить полный год. Поэтому если вы планируете удалить информацию в течение ближайших месяцев, ICE, скорее всего, не подойдёт.
Размер объектов
В Yandex Object Storage тарифицируются операции не только чтения (GET), но и записи (PUT). Если объекты маленькие — например, 100 КБ, как Word‑документ, — для записи 1 ГБ таких файлов потребуется 10 тыс. PUT‑операций.
Это дорого: 227 PUT‑операций в ICE стоят столько же, сколько месяц хранения 1 ГБ данных. Получается, что стоимость записи 10 тыс. объектов в ICE превышает цену хранения этих данных на протяжении трёх лет.
Стоимость хранения 1 ГБ данных в течение одного месяца эквивалентна стоимости следующего количества запросов:
|
Количество запросов PUT (эквивалент месячному хранению 1 ГБ)
|
STD
|
COLD
|
ICE
|
4188
|
907
|
227
Из этого можно сделать вывод: с более мелкими объектами выгоднее работать в более «горячих» классах хранения.
|
Размер объекта, стоимость записи которого эквивалентна одному году его хранения
|
STD
|
COLD
|
ICE
|
20 КБ
|
90 КБ
|
370 КБ
|
Если объект будут хранить ровно один год, то класс наиболее выгоден при размере
|
Менее 65 КБ
|
От 65 до 194 КБ
|
Более 194 КБ
Автоматизация управления данными в Yandex Object Storage
Паттерн работы с данными со временем меняется: файлы, которые активно используются сегодня, через месяц могут стать неактуальными и перейти в архив.
В Yandex Object Storage это можно автоматизировать с помощью политик жизненного цикла — они переводят старые объекты в более «холодные» классы хранения без участия пользователя.
Настройка работает последовательно: объекты сначала переходят из STD в COLD, затем — в ICE. За каждый переход списывается плата как за одну операцию PUT. При этом механизм работает только в сторону «охлаждения»: если к объектам в COLD или ICE начинают обращаться чаще, они не переводятся автоматически назад в более «тёплый» класс.
Что делать для эффективного хранения
Чтобы не переплачивать за облако, важно соотнести паттерн работы с данными с подходящим классом хранения в Yandex Object Storage:
- для часто используемых и небольших файлов подойдёт класс STD,
- для редкого доступа — классы COLD и ICE,
- ICE особенно эффективен при длительном хранении крупных файлов, например архивов.
В статье мы привели пороговые значения — по ним можно провести свои расчёты и выбрать оптимальный вариант. Перемещение данных между классами тоже можно автоматизировать с помощью политик жизненного цикла — это помогает адаптироваться к изменениям нагрузки и снизить расходы.