ClickHouse®: рассказываем о колоночной СУБД для аналитики больших данных
Продуктовый дайджест (октябрь)
Перевели Yandex Managed Service for Apache Spark™ в статус General Availability (GA) и анонсировали инфраструктурное решение для управления AI и контейнерными приложениями в закрытом контуре — Yandex Cloud Stackland. Больше — в октябрьском дайджесте.
- В управляемые сервисы для различных СУБД добавлены новые возможности и обновления.
- Анонсирована новая платформа Yandex Cloud Stackland для разработки и управления AI и контейнерными приложениями, которая позволяет за несколько часов развернуть готовую инфраструктуру.
- В Yandex Object Storage появилась возможность условной загрузки объектов — это защищает данные от перезаписи и потери.
- Yandex AI Studio получила обновления и изменения в списке поддерживаемых моделей.
- Запущен новый сервис Yandex GOST Gateway для шифрования данных по российским криптографическим стандартам.
- Обновления в обучении и сертификации: представлен AI-ассистент для обучающих курсов, обновился курс «Обучение ML-моделей», появились изменения в программе сертификации Yandex Cloud Certified Engineer Associate.
- В Yandex Cloud Marketplace появились новые решения от партнёров, а также обновилась платформа Cloud Advisor.
Платформа данных
Обновили аппаратную базу для управляемых СУБД, перевели несколько ключевых сервисов в общий доступ и значительно расширили возможности по управлению метаданными.
Новая вычислительная платформа standard‑v4a
Добавили новую вычислительную платформу для кластеров:
- Yandex Managed Service for PostgreSQL,
- Yandex Managed Service for MySQL®,
- Yandex Managed Service for Greenplum®,
- Yandex Managed Service for ClickHouse®,
- Yandex Managed Service for OpenSearch,
- Yandex Managed Service for Apache Kafka®,
- Yandex Managed Service for Valkey™,
- Yandex StoreDoc.
В зависимости от типа нагрузки это обеспечивает прирост производительности в среднем на 25%.
Большое обновление Yandex MetaDataHub
Мы значительно расширили возможности по управлению метаданными: перевели в общий доступ Yandex Connection Manager и Yandex Managed Hive™ Metastore, а также открыли для всех пользователей Yandex Data Catalog.
Yandex Connection Manager стал общедоступным
Yandex Connection Manager перешёл в стадию GA и теперь полностью готов к производственным нагрузкам. Сервис является частью Yandex MetaData Hub и остаётся бесплатным.
Теперь для новых кластеров управляемых баз данных — PostgreSQL, ClickHouse® и MySQL® — Yandex Connection Manager автоматически создаёт подключения. При этом существующие соединения по имени пользователя и паролю продолжат работать без изменений. Кроме того, мы добавили поддержку подключений к кластерам Apache Kafka® и Trino.
Yandex Managed Hive™ Metastore стал общедоступным
Наш сервис для централизованного хранения метаданных в озёрах данных на базе Yandex Object Storage перешёл в стадию General Availability. Мы поддерживаем версии 3.1 и 4.0 в зонах доступности в России и Казахстане.
Стоимость сервиса зависит только от потребляемых вычислительных ресурсов — vCPU и RAM.
Yandex DataCatalog перешёл в Public Preview
Yandex DataCatalog — это компонент Yandex MetaDataHub. Он перешёл в стадию Public Preview.
Сервис позволяет собирать и систематизировать метаданные — то есть информацию об объектах данных и связях между ними.
У Yandex DataCatalog есть несколько ключевых возможностей:
- Авторазметка каталога с помощью AI. Размечать каталог — часто рутинная работа. AI предложит описание для всех данных и теги: как стандартные для рынка, например «персональные данные», «продажи», «клиенты», — так и основанные на специфике каталога.
- Поиск с помощью AI. Сервис ищет не только по совпадению, но и по смыслу и контексту. Агент выдаёт краткую сводку и советы, как получить нужную информацию.
- Интеграция с WebSQL. Можно быстро просмотреть данные из таблицы или датасета в WebSQL.
- Отслеживание происхождения данных (Lineage). Сервис позволяет видеть взаимосвязи по колонкам. Можно отследить путь каждой колонки по всем базам данных. Это особенно полезно, когда нужно проконтролировать, куда попадают чувствительные данные, например персональные.
Yandex Managed Service for Apache Spark™ стал общедоступным
Сервис перешёл в стадию GA — он готов к промышленной эксплуатации и на него распространяется соглашение об уровне обслуживания (SLA).
Мы также добавили интеграцию с Yandex Managed Service for Apache Airflow® — сервисом для управления конвейерами обработки данных — и Yandex DataSphere, нашей средой для ML‑разработки.
Добавили в Yandex Managed Service for PostgreSQL® поддержку версии 18
Среди новых возможностей:
- Асинхронный ввод-вывод (Async I/O). Эта технология позволяет базе данных выполнять операции чтения и записи, не дожидаясь завершения каждой предыдущей. За счёт этого ускоряются SELECT-запросы — команды, которые используются для выборки данных из таблиц. Внутренние тесты показывают ускорение до трёх раз, что экономит минуты при выполнении тяжёлых аналитических запросов.
- Пропускное сканирование (Skip scan) для B-tree индексов. Индекс B-tree — это специальная структура данных, похожая на алфавитный указатель в книге. Он помогает быстро находить нужные строки в таблице. Теперь такой индекс используется, даже если в запросе нет фильтра по первой колонке. Это позволяет избегать полного сканирования, то есть последовательного просмотра всех записей в таблице.
- UUIDv7. Это новый тип универсальных идентификаторов — уникальных кодов для записей, — которые теперь включают временную метку. Это упрощает сортировку по времени создания без использования дополнительных полей.
Мы также упростили интерфейс: в настройках кластера теперь отображаются выключенными параметры тех расширений, которые не подключены.
Yandex Managed Service for ClickHouse®
В сервисе появилось несколько нововведений. Они упрощают работу с данными, повышают отказоустойчивость кластеров и помогают при миграции.
Что нового:
|
Изменение типа диска
|
Теперь можно менять тип диска для хостов кластера — например, с network‑hdd на network‑ssd — без пересоздания кластера. Достаточно переключить тип диска в консоли управления. Это удобно, если нагрузка выросла или изменились требования к скорости работы с данными.
|
Поддержка пользовательских макросов
|
Их можно создавать для SQL‑запросов и настроек таблиц. Макросы упрощают управление сложными конфигурациями и помогают при миграции данных между разными окружениями.
|
Отображение настроек по умолчанию
|
При редактировании настроек СУБД теперь отображаются значения параметров по умолчанию. Это помогает видеть исходные настройки и избегать случайных ошибок при конфигурации.
|
Новая LTS‑версия
|
Мы добавили ClickHouse® 25.8 с долгосрочной поддержкой (LTS). В ней улучшилась производительность, в том числе при нативной поддержке файлов Parquet — колоночного формата хранения данных, оптимизированного для аналитики. Также улучшились операции записи в Iceberg® — открытом формате таблиц для больших наборов данных.
|
Реплицированные базы данных
|
Функция стала доступна в режиме Public Preview. Она упрощает управление репликацией — созданием и синхронизацией копий данных — между хостами кластера. Включить её можно по запросу в нашу техническую поддержку.
|
ClickHouse® Keeper на отдельных хостах
|
Сервис также перешёл в стадию Public Preview. Он позволяет вынести координацию кластера на выделенные узлы — это повышает общую отказоустойчивость и производительность. Keeper работает независимо от основных хостов с данными и обеспечивает надёжную работу распределённых таблиц. Подключить его можно, обратившись в техподдержку.
Функции, которые позволяют группировать данные и вычислять по ним статистики, например среднее значение или сумму.
Yandex Managed Service for Valkey™
Изменения затрагивают безопасность, управление доступом и поддержку актуальных версий.
Добавили поддержку версии Valkey™ 9:
- Полная совместимость с Redis™. Набор поддерживаемых команд в Valkey теперь полностью совпадает с последней версией Redis.
- Поддержка нескольких баз данных. Можно создавать базы не только с индексом 0, но и использовать другие индексы для разных задач.
- Атомарная миграция слотов. Миграция слотов — фрагментов данных между шардами в кластере — теперь приводит к недоступности длительностью в миллисекунды, что делает процесс почти незаметным.
- Улучшение производительности. В некоторых сценариях ускорение работы достигает 20% по результатам наших тестов. Часть оптимизаций мы заранее перенесли в сервис на версии Valkey 8.1, поэтому прирост производительности был заметен и ранее.
- Поддержка модулей. Одновременно с релизом 9.0 мы добавили возможность использовать модули ValkeySearch, ValkeyJSON и ValkeyBloom.
При создании пользователя Valkey теперь можно сразу указать его права. Для этого используется ACL (Access Control List) — список контроля доступа, который определяет разрешения пользователя на выполнение определённых команд.
Появилась возможность настроить соединение через Yandex Connection Manager. Этот инструмент позволяет подключаться к Valkey без прямого использования пароля, что снижает риск его компрометации.
Yandex StoreDoc
Новые функции сервиса касаются безопасности подключений, управления кластерами через API и более гибкой настройки шардирования.
Что нового:
|
Подключение через Yandex Connection Manager
|
Добавили возможность настраивать соединение через Connection Manager. Этот инструмент позволяет подключаться к базам данных без прямого использования пароля, что снижает риск его компрометации.
|
Расширенное управление через API
|
Появилась возможность настраивать максимальное число соединений и другие параметры кластера через API.
|
Сброс настроек
|
Мы упростили восстановление настроек к стандартным значениям. При обновлении параметров достаточно передать само поле настройки, не указывая значение. Это помогает быстро откатить изменения, если конфигурацию задали некорректно.
|
Новый статус восстановления
|
Теперь в интерфейсе отображается новый статус состояния хостов кластера, когда он восстанавливается из резервной копии.
|
Настройка размера чанка
|
Добавили настройку размера чанка — фрагмента данных — для шардированных кластеров. Опция позволяет вручную оптимизировать распределение данных между шардами.
|
Управление переносом данных
|
Для шардированных кластеров появилось управление переносом данных при добавлении или удалении шарда. Процесс контролируется через параметры конфигурации, такие как rangeDeleterBatchSize, rangeDeleterBatchDelayMS и migrateCloneInsertionBatchSize.
|
Поддержка SRV‑записей
|
Мы добавили SRV‑записи — специальные записи в DNS, указывающие на серверы. Они повышают стабильность полного доменного имени (FQDN) хостов. Для подключения теперь используется формат mongodb+srv://[username: password@]{cid}.mdb.yandexcloud.net[/[defaultauthdb][? options]].
|
Информация о репликах
|
Полная информация о конфигурации реплик теперь отображается в интерфейсе консоли управления и в CLI — интерфейсе командной строки.
Yandex Managed Service for OpenSearch
Теперь сервис по умолчанию предлагает более отказоустойчивые конфигурации, использует интеллектуальное распределение данных и поддерживает новые версии:
- Высокодоступные конфигурации по умолчанию. При создании кластера теперь по умолчанию предлагаются высокодоступные конфигурации (High Availability configurations). Они размещают хосты в нескольких зонах доступности. Такое решение защищает данные от потери при сбоях на уровне одного дата‑центра.
- Интеллектуальное распределение данных. Внедрили механизм, который распределяет данные в кластере, учитывая сразу несколько факторов: потребление диска, нагрузку на индексацию и поиск. Система автоматически перемещает данные, чтобы узлы — серверы кластера — работали стабильнее и равномернее использовали ресурсы. Подробнее об этом мы рассказывали на Yandex Neuro Scale 2025.
- Поддержка OpenSearch 3.2 и 3.3. В этих версиях улучшена производительность поиска и добавлены новые агрегации.
Yandex Data Transfer
Добавили поддержку YTsaurus и улучшили описание ошибок в интерфейсе:
- Поддержка YTsaurus. Теперь YTsaurus можно использовать как источник (откуда переносятся данные) и приёмник (куда они переносятся). Возможность доступна всем пользователям, у которых есть доступ к YTsaurus.
- Улучшенное описание ошибок. Переработали сообщения об ошибках в интерфейсе (консоли управления). Для 75 самых распространённых проблем — это большая часть всех возникающих ошибок — теперь выводится подробное объяснение причины.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Обновления сервиса повышают безопасность передачи данных, гарантируют использование актуальных версий и упрощают переход на новую архитектуру KRaft:
- S3 Sink Connector с Private Endpoints. Появилась возможность использовать S3 Sink Connector — инструмент для выгрузки данных — с приватными эндпоинтами. Это позволяет безопасно выгружать данные из Kafka® в наше объектное хранилище без вывода трафика в интернет. Данные передаются по внутренней сети облака — это соответствует повышенным требованиям безопасности, особенно при работе с чувствительными данными.
- Актуальная версия 3.9.1. При создании нового кластера с версией 3.9 автоматически используется последняя стабильная версия 3.9.1. Это гарантирует получение всех актуальных исправлений и улучшений в безопасности.
- Обновление документации по KRaft. Мы обновили и расширили документацию по работе с KRaft. Это современный режим координации кластера Apache Kafka®, который заменяет ZooKeeper™ и упрощает эксплуатацию и масштабирование. В документации появились инструкции по миграции на KRaft, созданию и обновлению кластеров, а также описание особенностей работы с новым режимом.
Apache Kafka®: обработка потоков данных в реальном времени
Yandex Managed Service for Trino
Теперь сервис поддерживает Hudi‑коннектор и новые, более мощные типы хостов.
- Hudi‑коннектор. Добавили коннектор, который позволяет Trino выполнять запросы к данным в Apache Hudi — платформе с открытым исходным кодом для управления большими наборами данных в озёрах.
- Новые типы хостов. Появились более мощные конфигурации хостов с максимальным размером до 32 ядер и 256 ГБ RAM. Это позволяет обрабатывать более объёмные и сложные аналитические запросы.
Yandex Managed Service for Greenplum®
1 ноября Yandex Managed Service for Greenplum® изменил название на Yandex MPP Analytics Engine for PostgreSQL. Для вас ничего не меняется: существующие кластеры и процессы работы остаются прежними.
Кроме того, сервис получил обновления, связанные с управлением ресурсами и сбором логов:
- Управление ресурсными группами через UI. Теперь управлять ресурсными группами можно в командном центре — нашем инструменте для мониторинга Greenplum®. Ресурсные группы позволяют ограничивать потребление CPU и памяти для разных ролей или запросов, обеспечивая стабильность кластера.
- Появилась возможность отправлять логи кластера и командного центра в Yandex Cloud Logging.
Yandex Managed Service for Apache Airflow®
Теперь в сервисе доступны новые версии Apache Airflow® 3.0 и 3.1. В них улучшен пользовательский интерфейс и добавлена поддержка версионирования DAG.
Yandex Managed Service for MySQL®
Мы ускорили восстановление больших кластеров. Для этого мы оптимизировали хранение служебной информации, которая необходима для самого процесса восстановления.
Ещё одно обновление: в мониторингах теперь отображаются события out‑of‑memory (OOM). Это ситуация нехватки оперативной памяти, из‑за которой хост может принудительно завершить процессы или отключиться. Раньше для диагностики OOM приходилось вручную изучать логи. Теперь такие события сразу видны на графиках. Это упрощает анализ и помогает быстрее находить закономерности и выявлять причины проблем.
Инфраструктура
Yandex Cloud Stackland: готовая AI‑инфраструктура в закрытом контуре
Анонсировали Yandex Cloud Stackland — новую интегрированную платформу для разработки и управления AI и контейнерными приложениями. Она позволяет за несколько часов развернуть готовую инфраструктуру.
Платформа объединяет необходимые компоненты и инструменты: контейнерный оркестратор, объектное хранилище и популярные базы данных, включая векторные. Все сервисы заранее настроены и готовы к работе. Это позволяет разработчикам быстрее разрабатывать и запускать на рынок новые приложения и ускорять их обновления.
Stackland устанавливается в локальной инфраструктуре компании — на виртуальных, арендованных или собственных серверах. Решение ориентировано на компании из электронной коммерции, финтеха, ритейла и промышленности, которые хотят использовать гибкие облачные технологии, но ограничены внутренними или регуляторными требованиями.
Платформа станет доступна в первом квартале 2026 года, но подать заявку на консультацию и демонстрацию можно уже сейчас.
Новые возможности Yandex Object Storage
В Yandex Object Storage появилась возможность условной загрузки объектов — Conditional Writes. Этот механизм защищает данные от перезаписи и потери в ситуациях, когда несколько S3‑клиентов одновременно обращаются к одному ключу.
Условная запись работает по двум основным сценариям:
- If‑Match — операция выполнится, только если ETag объекта совпадает с указанным в запросе. ETag — это уникальный идентификатор версии объекта, который меняется при каждом его обновлении.
- If‑None‑Match — запись пройдёт, только если по указанному ключу ещё нет объекта.
Оба условия можно применять как при обычной и составной загрузке, так и при полном или частичном копировании объектов.
Помимо этого, мы внесли ещё несколько улучшений в платформу:
- Подписанные ссылки в CLI. Теперь в Yandex Cloud CLI можно создавать pre‑signed URL — подписанные ссылки, которые предоставляют временный доступ к объекту без использования постоянных учётных данных.
- Новые ресурсы Terraform. Мы добавили ресурсы Terraform для управления политиками бакетов в Yandex Object Storage.
- Назначение политик через IAM‑токен. Политики IAM (Identity and Access Management) и бакетов теперь можно назначать с помощью IAM‑токена — цифрового ключа, который даёт временное разрешение на выполнение определённых действий.
Обновления Yandex Cloud Backup
Сервис получил несколько важных обновлений, которые расширяют его географию и функциональность:
- Доступность в Казахстане. Сервис стал общедоступным (GA) в Казахстане. Теперь можно создавать резервные копии виртуальных машин в этой локации. Все копии хранятся на территории страны — это помогает соблюдать локальные требования к размещению данных.
- Раздел «Мониторинг». Мы добавили единый дашборд со сводной информацией по всем защищённым ресурсам каталога. Он помогает отслеживать ошибки копирования и быстро находить проблемы на конкретных виртуальных или физических серверах.
- Новый тип расписания. Теперь запуск копирования можно настроить не на конкретное время, а через заданный интервал после завершения предыдущей операции. Это удобно для задач, длительность которых может меняться.
Упрощённая миграция в Yandex Cloud CDN
Мы упростили миграцию на Yandex Cloud CDN с платформ других провайдеров. Теперь при создании ресурса можно полностью скопировать конфигурацию из уже существующего. Новый ресурс получит идентичные настройки, в том числе привязанный SSL‑сертификат. Это избавляет от ручной настройки и ускоряет перенос сервиса.
Yandex Compute Cloud
Мы внесли несколько изменений в логику работы с группами виртуальных машин, чтобы избежать ошибок и некорректных состояний.
Теперь нельзя приостановить операцию над группой в процессе её удаления. Кроме того, для уже приостановленной группы доступна только одна операция — возобновление её работы.
Практические видеоинструкции для Yandex BareMetal
Мы опубликовали цикл практических вебинаров Yandex BareMetal Online‑labs, в которых показываем, как настраивать выделенные серверы для разных задач.
Из видеоинструкций можно узнать, как:
- развернуть гиперконвергентный кластер с VMware vSAN;
- настроить балансировщики нагрузки и защиту от DDoS‑атак;
- подключить Yandex Managed Service for Kubernetes® к выделенным серверам.
Записи вебинаров помогут вам самостоятельно решать эти и другие инфраструктурные задачи. Все видео уже доступны для просмотра.
Также мы создали телеграм‑сообщество Infra’n’Cloud — площадку для обмена опытом по работе с инфраструктурными и сетевыми сервисами Yandex Cloud. Там можно обсуждать практические задачи с нашими экспертами и другими участниками, а также узнавать о новостях и эффективных сценариях использования платформы.
Llama создана компанией Meta. Meta признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена.
AI и ML
Yandex AI Studio
Платформа получила несколько важных обновлений, а также изменения в списке поддерживаемых моделей.
Пятикратный рост потребления нейросетей
С начала 2025 года потребление генеративных нейросетей в Yandex AI Studio выросло в пять раз. К сентябрю годовой повторяющийся доход (ARR) сервиса превысил 1,2 млрд рублей, а число пользователей достигло 40 тыс.
Наибольшей популярностью пользуются модели семейства YandexGPT для RAG‑сценариев, а также Qwen3‑235b для создания AI‑агентов. Наши клиенты уже видят бизнес‑эффект: например, «Лемана Про» сократила затраты на создание описаний товаров более чем на 95%, а «Ренессанс Жизнь» ускорила обработку документов в десятки раз.
Подробнее читайте в блоге.
Обновления MCP Hub
Мы добавили несколько улучшений для серверов MCP Hub:
- Появилась возможность использовать серверы MCP Hub с авторизацией по API‑ключу. Для настройки нужно сгенерировать ключ для аккаунта, который будет вызывать MCP‑сервер, указать скоуп
yc.serverless.mcpGateways.invokeи передать ключ в заголовке
Authorizationс префиксом
Api‑Key.
- Добавили клиентское логирование в MCP‑серверах. Журналы событий теперь доступны в сервисе Yandex Cloud Logging в соответствующей группе. Их также можно найти на вкладке «Логи» при просмотре MCP‑сервера.
- MCP‑серверы теперь можно создавать в «клиентской» сети. Для этого при редактировании сервера нужно включить опцию «Указать сеть» и выбрать сеть, в которой он должен работать.
- Запуск Workflows в качестве инструмента в MCP Hub стал синхронным. Это означает, что система будет ожидать завершения задачи Workflows. Результат её работы теперь возвращается как результат вызова самого инструмента.
Изменения в поддержке моделей Llama
С 1 октября меняется поддержка моделей Llama 8B и Llama 70B. Мы прекращаем их работу в синхронном и асинхронном режимах. При этом они остаются доступны в пакетном режиме и на выделенных инстансах.
В качестве альтернативы для синхронных и асинхронных сценариев можно использовать модели YandexGPT 5.1 Pro и Qwen3.
Бессерверные вычисления
Workflows
Обновления Workflows упрощают тестирование, интеграцию с AI‑инструментами и работу с базами данных.
- В конструкторе появился помощник для JQ — языка запросов для обработки данных в формате JSON, который используется в Workflows для шаблонизации. Помощник доступен в полях, поддерживающих JQ, и вызывается по значку
</>JQнад полем.
- Синхронный запуск в MCP Hub. При запуске Workflows в качестве инструмента в MCP Hub выполнение теперь будет синхронным. Это означает, что система дождётся результата работы Workflows и вернёт его как результат вызова инструмента.
- Запросы в базы данных. Появилась возможность отправлять прямые запросы в Yandex Managed Service for YDB, Yandex Managed Service for PostgreSQL, Yandex Managed Service for MySQL® и Yandex Managed Service for ClickHouse®. Для этого в конструктор рабочего процесса добавили интеграционный шаг DataBase Query. В нём можно указать тип базы данных, параметры соединения, сам запрос и метод исполнения. В запросе также доступна шаблонизация JQ.
Yandex Cloud Postbox
Сервис получил обновление для повышения безопасности и новое руководство по интеграции:
- Ограничение списка отправителей. Появилась возможность ограничить отправку писем: теперь теперь это можно сделать только с адреса из заранее определённого списка. Функция настраивается в консоли управления. В секции «Ограничения» активируется опция «Ограничить список отправителей», после чего в него добавляются разрешённые отправители.
- Руководство по веб‑хукам. Подготовили инструкцию по использованию триггеров и Yandex Cloud Functions для вызова веб‑хука при событии в подписке Postbox.
Контейнеры
Подготовили новое практическое руководство, посвящённое запуску GitLab‑раннеров «по требованию».
Мониторинг
Yandex Monitoring получил несколько обновлений, которые упрощают работу с метриками Prometheus® и алертами:
- Параметр step для запросов Prometheus. Теперь в запросах к данным Prometheus можно задавать интервал агрегации с помощью параметра step. Это помогает управлять детализацией и объёмом возвращаемых метрик.
- Единая страница для статусов алертов. Мы собрали статусы вычисления всех алертов Prometheus на одной странице. Теперь не нужно заходить отдельно в каждый файл с правилами, чтобы проверить их состояние.
Безопасность
Запустили новый сервис для шифрования данных, перевели Yandex Cloud Registry в общий доступ и подтвердили соответствие наших AI‑решений международным стандартам.
Новый сервис Yandex GOST Gateway
Мы запустили Yandex GOST Gateway — сервис шифрования данных по российским криптографическим стандартам. Он предназначен для организаций, которые работают с персональными, медицинскими или финансовыми данными и должны соответствовать требованиям регуляторов. В основе сервиса лежат сертифицированные средства криптографической защиты информации (СКЗИ).
«Yandex GOST Gateway даёт пользователям облачной платформы возможность развивать облачные сервисы, сохраняя высокий уровень защиты данных и соответствие требованиям. Мы создали сервис на основе сертифицированных СКЗИ, чтобы соблюдение нормативов не тормозило развитие бизнеса и при этом обеспечивало максимальный уровень защиты данных. Теперь подключение защищённых каналов по государственным стандартам стало доступно клиентам Yandex Cloud».
Yandex Cloud Registry в GA
С 1 ноября сервис Yandex Cloud Registry перешёл в GA и на него начнет действовать SLA (Соглашение об уровне обслуживания).
Сертификация AI‑сервисов по стандарту ISO 42001
Языковая модель YandexGPT и платформа Yandex AI Studio прошли сертификацию по стандарту ISO 42001. Это первый международный стандарт, устанавливающий требования к системе управления искусственным интеллектом.
Получение сертификата подтверждает, что наши процессы разработки и эксплуатации AI‑сервисов включают управление рисками, обеспечивают прозрачность и контроль качества данных, а также соответствуют этическим принципам.
Вебинар о защищённых удалённых рабочих местах
Провели вебинар, посвящённый организации защищённых удалённых рабочих мест в Yandex Cloud Desktop. Обсудили, как обеспечить безопасность корпоративных данных, когда сотрудники работают из дома. Показали, почему классические VPN и RDP‑доступы уже не отвечают современным требованиям и как настроить защищённый виртуальный рабочий стол, где все данные остаются в облаке. Запись вебинара доступна для просмотра.
UX‑исследование
Наша команда безопасности проводит UX‑исследование, чтобы сделать облачные инструменты удобнее и эффективнее. Мы приглашаем к участию специалистов, которые уже работают с нашими инструментами безопасности: Yandex Smart Web Security, Yandex Cloud Detection and Response или Yandex Security Deck, а также тех, кто решает похожие задачи с помощью других решений.
Исследование проходит в формате 30–40‑минутного онлайн‑интервью. В благодарность за участие мы дарим грант на 5 тыс. рублей для использования сервисов Yandex Cloud и фирменный мерч. Для участия нужно заполнить форму.
Обучение и сертификация
AI‑ассистент для обучающих курсов
На конференции StepiCon 2025 команда Yandex Cloud Education представила AI‑ассистента, который помогает отвечать на вопросы студентов в чатах поддержки обучающих курсов.
Геннадий Поросенков и Михаил Фролов рассказали, как ассистент встроен в основной канал коммуникации — Telegram — и интегрирован в образовательную экосистему Yandex Cloud. Он используется для автоматической обработки типовых запросов студентов и передачи сложных обращений экспертам.
Под капотом ассистента — AI Assistant API и YandexGPT, а также связка с технической документацией сервисов Yandex Cloud. Решение уже применяется в поддержке образовательных курсов, помогает оперативно отвечать на вопросы и выявлять точки улучшения в материалах. Спикеры поделились архитектурой решения, результатами пилота и планами по развитию.
Обновление курса «Обучение ML‑моделей»
Теперь курс полностью посвящён обучению ML‑моделей. После прохождения вы узнаете:
- Как использовать различные источники данных: S3, PostgreSQL и Яндекс Диск для обучения ML‑моделей.
- Как обучать модели в Jupyter® Notebook и деплоить их как веб‑сервисы на базе NVIDIA Triton™.
- Как быстро запускать обучение моделей на GPU с помощью DataSphere Jobs.
- О возможностях Yandex DataSphere и способах организации командной работы.
- О способах регулярных запусков вычислений в Yandex DataSphere.
Обновления в программе сертификации
Наша программа сертификации получила несколько обновлений, которые касаются оформления, содержания экзаменов и сроков проверки:
- Новый дизайн сертификатов. Изменился дизайн сертификатов Yandex Cloud Certified Engineer Associate. Мы добавили QR‑код, который ведёт на страницу проверки. Также на сертификате появился логотип АПКИТ — он подтверждает, что программа сертификации IT‑специалистов Yandex Cloud соответствует требованиям Национальной системы добровольной сертификации IT‑персонала, аккредитованной в Росстандарте.
- Изменение компетенций. С 25 ноября изменится перечень компетенций, которые проверяются на экзамене Yandex Cloud Certified Engineer Associate.
- Ускоренная проверка. Мы сократили срок подведения итогов сертификационных экзаменов. Теперь информация о результатах тестирования приходит в два раза быстрее — через семь календарных дней.
В конце года мы запустим ещё одну сертификацию — Yandex Cloud Certified DevOps Engineer. До запуска пройдёт серия пилотных экзаменов. Для участия нужно оставить заявку.
Cloud‑Native Application Protection Platform — комплексная платформа для защиты облачных приложений.
Marketplace
В Yandex Cloud Marketplace появилось несколько новых решений от партнёров, а также обновилась платформа Cloud Advisor.
«Найс Софт»
Паблишер представил два решения для облачных и контейнерных сред:
- НАЙС.ОС — облачная операционная система, созданная по принципам минимализма и безопасности. Она оптимизирована для работы в Docker®, Podman и Kubernetes®.
- OpenVAS (Greenbone Vulnerability Management) — инструмент для сканирования уязвимостей и аудита безопасности IT‑инфраструктуры. Он подходит для корпоративных и государственных систем.
OpenNix Cloud Security
Компания представила два решения:
- VyOS — сетевая ОС. Используется для построения маршрутизаторов, VPN и SDN‑сетей в нашей инфраструктуре.
- SoftEther VPN Server — корпоративный VPN‑сервер, который поддерживает шесть протоколов и отличается высокой производительностью.
«Хи‑квадрат»
Паблишер опубликовал веб‑сервис XSQUARE — REPORTS. Он формирует отчёты по HTTP‑запросу на основе данных в форматах XML или JSON. Сервис подходит для автоматизации отчётности и интеграции с корпоративными системами.
Cloud Advisor
Обновилась платформа Cloud Advisor — решение класса CNAPP. В новой версии расширились возможности анализа уязвимостей, контроля конфигураций и интеграции с корпоративными системами.
Документация
Появились новые документы: Yandex Cloud Stackland.
Инфраструктура и сеть
Yandex Application Load Balancer
- Добавили информацию про Gwin.
- Добавили пошаговые инструкции по управлению маршрутами и управлению виртуальными хостами.
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
- Обновили информацию про балансировщики нагрузки: описали механизм управления зоной доступности.
- Обновили пошаговые инструкции по отключению и включению зоны доступности и разрешению и запрету отключения зоны доступности: добавили информацию про зоны доступности.
Yandex BareMetal
- Добавили новые конфигурации серверов.
- Обновили информацию про ограничения в сетях.
- Обновили раздел Квоты и лимиты.
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили события уровня конфигурации.
Yandex Cloud Backup
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
Yandex Cloud CDN
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили события уровня конфигурации.
Yandex Cloud Interconnect
- Добавили партнёра Cloud Interconnect NEXTREMUM.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
Yandex Cloud Logging
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
Yandex Compute Cloud
- Добавили платформы AMD Zen 4, AMD Zen 4 Compute-Optimized и GPU PLATFORM V4.
- Добавили информацию про группы виртуальных машин Yandex Compute Cloud при зональном инциденте.
- Добавили информацию про мультизональную группу ВМ Yandex Compute Cloud с ВМ в зоне инцидента.
- Добавили пошаговую инструкцию по просмотру метрик в Yandex Monitoring.
- Добавили пошаговую инструкцию по обновлению драйверов NVIDIA.
Yandex Load Testing
- Обновили информацию про выбор агента: описали создание временного агента тестирования.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию агента тестирования: описали создание временного агента тестирования.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
Yandex Monitoring
- Добавили «Историю изменений» за июль — сентябрь 2025.
- Обновили пошаговую инструкцию по работе с правилами алертинга: описали маршрутизацию каналов.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию и управлению дашбордом в Monitoring: описали настройку дашборда, настройку лейблов на дашборде и поиск дашбордов.
Yandex Network Load Balancer
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
Yandex Object Storage
- Добавили практическое руководство по использованию Object Storage в сервисе Yandex Managed Service for Apache Spark™.
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
- Обновили пошаговую инструкцию по получению подписанной ссылки (pre-signed URL) на скачивание объекта: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили события уровня конфигурации.
Yandex Smart Web Security
- Добавили информацию про новый формат сбора и просмотра логов через SWS.
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке логирования через SWS.
- Добавили пошаговую инструкцию по получению информации о наборе правил WAF.
- Добавили пошаговую инструкцию по миграции на WAF с поддержкой наборов правил от Яндекса.
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
- Обновили информацию про наборы правил в профиле WAF.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию профиля WAF, изменению основных параметров профиля WAF, получению информации о профиле WAF, настройке наборов правил WAF: добавили информацию про управление наборами правил.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены на ресурсы прокси-сервера.
Yandex Virtual Private Cloud
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили события уровня сервисов.
Платформа данных
Yandex Data Processing
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены для AMD Zen 4.
Yandex Data Streams
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Cloud Postbox с внешними системами с помощью вебхуков.
Yandex Data Transfer
- Добавили пошаговые инструкции по передаче данных из эндпоинта-источника YTsaurus и в эндпоинт-приемник YTsaurus.
- Добавили «Историю изменений» за август и сентябрь.
- Обновили пошаговые инструкции по передаче данных из эндпоинта-источника ClickHouse® и передаче данных в эндпоинт-приемник ClickHouse®: описали подключение через Yandex Connection Manager.
Yandex DataLens
- Добавили информацию про версионирование датасетов.
- Добавили информацию про экспорт данных из чартов.
- Добавили информацию про Нейроаналитика в Yandex DataLens, который включает в себя несколько AI-помощников: в отчётах, на дашбордах, в вычисляемых полях и в Editor.
- Добавили информацию про DataLens Gallery.
- Добавили информацию про версионирование подключений.
- Добавили практическое руководство по параметризации источников в DataLens.
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию подключения к Trino.
- Добавили «Историю изменений» за август и сентябрь.
- Обновили обзорную информацию о сервисе Yandex DataLens.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию цветовой палитры: описали настройку цветовой палитры по умолчанию.
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили события уровня конфигурации.
Yandex DataSphere
- Обновили информацию о способах работы с кластерами Apache Spark™ в DataSphere.
- Обновили пошаговые инструкции по отправке запроса в алиас и отправке запроса в ноду: добавили информацию об отправке запроса в ноду из модели.
Yandex Managed Service for Apache Airflow
- Добавили практическое руководство по запуску PySpark-задания с помощью Yandex Managed Service for Apache Airflow™.
- Добавили пошаговую инструкцию по просмотру логов кластера Managed Service for Apache Airflow™.
- Добавили пошаговую инструкцию по мониторингу состояния кластера Managed Service for Apache Airflow™.
- Обновили информацию про взаимосвязь ресурсов в Managed Service for Apache Airflow™: добавили информацию про DAG-процессор.
- Обновили пошаговые инструкции для Managed Service for Apache Airflow™: добавили информацию про настройку DAG-процессора для кластеров.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
- Добавили пошаговую инструкцию по техническому обслуживанию кластера Apache Kafka®.
- Добавили «Историю изменений» за август и сентябрь.
- Обновили информацию про протокол Apache Kafka® Raft в кластерах Managed Service for Apache Kafka®.
- Обновили информацию про техническое обслуживание в Managed Service for Apache Kafka®: добавили информацию о доступности сервиса Karapace.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию кластера Apache Kafka® и изменению настроек кластера Apache Kafka®: добавили информацию про KRaft.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили роль
managed-kafka.interfaceUser.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены для AMD Zen 4 и AMD Zen 4 HighFreq.
- Обновили Справочник метрик Yandex Monitoring.
Yandex Managed Service for Apache Spark™
- Добавили информацию про взаимосвязь ресурсов в Yandex Managed Service for Apache Spark™.
- Добавили информацию про автоматическое масштабирование в Yandex Managed Service for Apache Spark™.
- Добавили практическое руководство по использованию Yandex Object Storage в Managed Service for Apache Spark™.
- Добавили практическое руководство по запуску PySpark-задания с помощью Yandex Managed Service for Apache Airflow™.
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Managed Service for Apache Spark™ и Apache Hive™ Metastore.
- Добавили практическое руководство по работе с таблицей в Object Storage из PySpark-задания с использованием Apache Hive™ Metastore и Apache Iceberg™.
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению заданиями SparkConnect.
- Добавили пошаговую инструкцию по просмотру логов кластера Apache Spark™.
- Добавили пошаговую инструкцию по мониторингу состояния кластера Apache Spark™.
- Добавили Справочник метрик Yandex Monitoring.
- Добавили «Историю изменений» за сентябрь.
- Обновили документацию в связи с выходом сервиса в GA.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены.
Yandex Managed Service for ClickHouse
- Обновили информацию про репликацию в Managed Service for ClickHouse®: описали реплицируемые базы данных.
- Обновили пошаговую инструкцию по мониторингу состояния кластера ClickHouse® и его хостов: описали новые графики мониторинга.
- Обновили пошаговую инструкцию по управлению резервными копиями в Managed Service for ClickHouse®: описали восстановление одного шарда.
- Обновили пошаговую инструкцию по подключению к кластеру ClickHouse® из приложений: описали подключение с помощью mysql-client.
- Обновили пошаговую инструкцию по подключению внешних словарей в Managed Service for ClickHouse®: добавили пример SQL-запроса.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию кластера ClickHouse®: описали автоматическое увеличение размера хранилища и как зашифровать диск с помощью Terraform.
- Обновили пошаговую инструкцию по изменению настроек кластера ClickHouse®: описали автоматическое увеличение размера хранилища.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили роль
managed-clickhouse.restorer.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены для AMD Zen 4 и AMD Zen 4 HighFreq.
Yandex Managed Service for Greenplum®
- Добавили обзор СУБД Greenplum® и сервиса Yandex Managed Service for Greenplum®.
- Добавили практическое руководство по получению данных из внешних источников с помощью именованных запросов.
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению базами данных в Managed Service for Greenplum®.
- Обновили пошаговую инструкцию по передаче логов кластера Managed Service for Greenplum® в Yandex Cloud Logging: добавили способ выполнения действий с помощью Консоли управления.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили роль
managed-greenplum.restorer.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены для AMD Zen 4 и AMD Zen 4 HighFreq.
Yandex Managed Service for MySQL®
- Добавили «Историю изменений» за сентябрь.
- Обновили информацию про настройки MySQL®: описали настройку
Innodb change bufferingи новые административные привилегии.
- Обновили пошаговую инструкцию по изменению настроек кластера MySQL®: описали ручное переключение хост-мастера.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию кластера MySQL®: описали как зашифровать диск с помощью Terraform.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили роль
managed-mysql.restorer.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены для AMD Zen 4 и AMD Zen 4 HighFreq.
Yandex Managed Service for OpenSearch
- Обновили информацию про хранилище в Managed Service for OpenSearch: описали автоматическое увеличение размера хранилища.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию кластера OpenSearch: описали как зашифровать диск с помощью Terraform.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили роль
managed-opensearch.restorer.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены для AMD Zen 4 и AMD Zen 4 HighFreq.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
- Обновили пошаговую инструкцию по управлению расширениями: добавили информацию про библиотеку age.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию кластера PostgreSQL: описали как зашифровать диск с помощью Terraform.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили роль
managed-postgresql.restorer.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены для AMD Zen 4 и AMD Zen 4 HighFreq.
Yandex Managed Service for Sharded PostgreSQL
- Добавили Справочник API.
Yandex Managed Service for Trino
- Добавили «Историю изменений» за август и сентябрь.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию и изменению кластера Trino: добавили информацию про версии Trino.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию кластера Trino: описали работу с коннектором Hudi.
Yandex Managed Service for Valkey™
- Добавили пошаговые инструкции по работе с пользователями.
- Обновили информацию про хранилище в Yandex Managed Service for Valkey™: описали автоматическое увеличение размера хранилища.
- Обновили пошаговые инструкции по подключению к нешардированному кластеру Valkey™ и подключению к шардированному кластеру Valkey™: добавили примеры строк подключения на C#.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию кластера Valkey™: описали как зашифровать диск с помощью Terraform.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили роль
managed-redis.restorer.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены для AMD Zen 4 и AMD Zen 4 HighFreq.
Yandex Managed Service for YDB
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Cloud Postbox с внешними системами с помощью вебхуков.
Yandex Managed Service for YTsaurus
- Добавили информацию про аутентификацию в YTsaurus.
- Добавили пошаговую инструкцию по подключению к кластеру YTsaurus.
- Добавили Справочник Terraform.
- Добавили Справочник API.
- Добавили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails.
- Добавили «Историю изменений» за июнь, июль и сентябрь.
- Обновили раздел Квоты и лимиты.
- Обновили пошаговые инструкции по работе с кластерами: добавили способы выполнения действий с помощью Terraform, YC CLI, REST API и gRPC API.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены на новые вычислительные ресурсы.
Yandex MetaData Hub
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Managed Service for Apache Spark™ и Apache Hive™ Metastore.
- Добавили практическое руководство по работе с таблицей в Object Storage из PySpark-задания с использованием Apache Hive™ Metastore и Apache Iceberg™.
- Добавили Справочник CLI для Apache Hive™ Metastore.
- Добавили «Историю изменений» за август.
- Обновили документацию Connection Manager и Apache Hive™ Metastore в связи с выходом функциональностей в GA.
- Обновили документацию Data Catalog в связи с выходом функциональности в Preview.
- Обновили информацию про конфигурацию кластера Apache Hive™ Metastore: добавили описание конфигурации кластера Apache Hive™ Metastore.
- Обновили пошаговые инструкции по работе с Connection Manager: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
- Обновили пошаговые инструкции по работе с кластерами Apache Hive™ Metastore: добавили способ выполнения действий с помощью CLI, REST API и gRPC API.
- Обновили пошаговые инструкции по получению информации о кластерах Apache Hive™ Metastore, изменению кластера Apache Hive™ Metastore и остановке и запуску кластера Apache Hive™ Metastore: добавили способ выполнения действий с помощью Консоли управления.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию подключения: описали создание подключения к Managed Service for Greenplum® и Greenplum®, добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию подключения: описали создание подключения к Managed Service for Apache Kafka® и Apache Kafka®.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию кластера Apache Hive™ Metastore: добавили способ выполнения действий с помощью Terraform.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили информацию о тарификации кластеров Apache Hive™ Metastore.
Yandex Monitoring
- Добавили «Историю изменений» за июль — сентябрь 2025.
- Обновили пошаговую инструкцию по работе с правилами алертинга: описали маршрутизацию каналов.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию и управлению дашбордом в Monitoring: описали настройку дашборда, настройку лейблов на дашборде и поиск дашбордов.
Yandex Object Storage
- Добавили практическое руководство по использованию Object Storage в сервисе Yandex Managed Service for Apache Spark™.
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
- Обновили пошаговую инструкцию по получению подписанной ссылки (pre-signed URL) на скачивание объекта: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили события уровня конфигурации.
Yandex StoreDoc
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию кластера Yandex StoreDoc: описали как зашифровать диск с помощью Terraform.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили роль
managed-mongodb.restorer.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены для AMD Zen 4.
Yandex WebSQL
- Обновили информацию в разделе Квоты и лимиты.
- Добавили пошаговую инструкцию по аналитике и оптимизации с помощью AI-ассистента.
- Добавили «Историю изменений» за сентябрь.
Контейнеры
Yandex Managed Service for Kubernetes
- Добавили информацию про обновление операционной системы в группе узлов.
- Добавили практическое руководство по доступу к API Yandex Cloud из кластера Managed Service for Kubernetes с помощью федерации сервисных аккаунтов Identity and Access Management.
- Добавили пошаговую инструкцию по установке VictoriaLogs, KEDA с поддержкой Yandex Monitoring и приложений из Yandex Cloud Marketplace с помощью Terraform.
- Добавили информацию про Gwin.
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
- Обновили раздел «Управление доступом»: добавили информацию про федерации сервисных аккаунтов Yandex Identity and Access Management и добавили диаграмму ролей.
Yandex Serverless Containers
- Добавили информацию про асинхронный вызов контейнера.
- Добавили практическое руководство по запуску GitLab Runner в Yandex Serverless Containers.
- Добавили практическое руководство по настройке CI/CD в SourceCraft для развёртывания приложения в Yandex Serverless Containers с помощью GitHub Actions.
- Добавили пошаговую инструкцию по асинхронному вызову контейнера.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
Инструменты разработчика
Yandex Load Testing
- Обновили информацию про выбор агента: описали создание временного агента тестирования.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию агента тестирования: описали создание временного агента тестирования.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
Yandex Search API
- Обновили раздел Квоты и лимиты.
Yandex WebSQL
- Обновили информацию в разделе Квоты и лимиты.
- Добавили пошаговую инструкцию по аналитике и оптимизации с помощью AI-ассистента.
- Добавили «Историю изменений» за сентябрь.
Бессерверные вычисления
Yandex Cloud Functions
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Cloud Postbox с внешними системами с помощью вебхуков.
Yandex Cloud Notification Service
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
Yandex Cloud Postbox
- Добавили информацию про отслеживание переходов по ссылкам.
- Добавили информацию про статистику.
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Cloud Postbox с внешними системами с помощью вебхуков.
- Добавили «Историю изменений» за август.
- Обновили информацию про термины и определения в Yandex Cloud Postbox: добавили информацию про отправителя.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию адреса: добавили информацию про ограничение списка отправителей.
- Обновили раздел Правила тарификации.
Yandex Data Streams
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Cloud Postbox с внешними системами с помощью вебхуков.
Yandex IoT Core
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили события уровня конфигурации.
Yandex Managed Service for YDB
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Cloud Postbox с внешними системами с помощью вебхуков.
Yandex Object Storage
- Добавили практическое руководство по использованию Object Storage в сервисе Yandex Managed Service for Apache Spark™.
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
- Обновили пошаговую инструкцию по получению подписанной ссылки (pre-signed URL) на скачивание объекта: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили события уровня конфигурации.
Yandex Serverless Containers
- Добавили информацию про асинхронный вызов контейнера.
- Добавили практическое руководство по запуску GitLab Runner в Yandex Serverless Containers.
- Добавили практическое руководство по настройке CI/CD в SourceCraft для развёртывания приложения в Yandex Serverless Containers с помощью GitHub Actions.
- Добавили пошаговую инструкцию по асинхронному вызову контейнера.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
Yandex Serverless Integrations
- Добавили информацию про DatabaseQuery, VectorStore и AIStudioAgent.
- Добавили информацию про поисковые индексы Vector Store.
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке правила перехода по ошибкам.
- Добавили пошаговую инструкцию по выполнению SQL-запросов к базам данных.
- Добавили пошаговую инструкцию по взаимодействию с векторным хранилищем.
- Добавили пошаговую инструкцию по запуску рабочего процесса по таймеру.
- Добавили пошаговую инструкцию по взаимодействию с агентами AI Studio.
- Добавили «Историю изменений» за август.
- Обновили информацию про FoundationModelsCall: описали новые объекты.
- Обновили пошаговую инструкцию по интеграции с AI-агентом: добавили информацию про MCP-сервер.
Безопасность
Yandex Audit Trails
- Добавили события уровня конфигурации для сервисов: Yandex DataLens, Yandex Managed Service for Apache Spark™, Yandex Identity and Access Management, Yandex Cloud CDN, Yandex BareMetal, Yandex Identity Hub, Yandex Object Storage, Yandex Cloud Registry, Yandex IoT Core, Yandex Cloud Video и Yandex Managed Service for YTsaurus.
- Добавили события уровня сервисов для сервисов: Yandex Identity and Access Management и Yandex Virtual Private Cloud.
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
Yandex Cloud Registry
- Добавили раздел Правила тарификации.
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили события уровня конфигурации.
Yandex Identity and Access Management
- Добавили практическое руководство по доступу к API Yandex Cloud из кластера Managed Service for Kubernetes с помощью федерации сервисных аккаунтов Identity and Access Management.
- Обновили информацию про OAuth-токен: описали формат OAuth-токена.
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили события уровня конфигурации и сервисов.
- Перенесли инструкции по управлению пользователями и группами пользователей в документацию Yandex Identity Hub.
Yandex Security Deck
- Добавили информацию про окружения Security Deck.
- Добавили информацию про AI-ассистента в Security Deck.
- Добавили информацию про модуль контроля данных (DSPM), контроль Kubernetes® (KSPM), модуль диагностики доступов (CIEM) и контроль конфигурации (CSPM).
- Добавили пошаговую инструкцию по работе с окружениями Security Deck.
- Добавили пошаговые инструкции по работе с модулем контроля данных (DSPM), модулем контроля Kubernetes® (KSPM), модулем контроля конфигурации (CSPM) и модулем диагностики доступов (CIEM).
- Обновили раздел «Управление доступом»: добавили сервисные роли для модуля Контроль Kubernetes® (KSPM) и сервисные роли для модуля Контроль конфигурации (CSPM).
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены для сканирования по количеству файлов и по количеству изображений.
Yandex Smart Web Security
- Добавили информацию про новый формат сбора и просмотра логов через SWS.
- Добавили пошаговую инструкцию по настройке логирования через SWS.
- Добавили пошаговую инструкцию по получению информации о наборе правил WAF.
- Добавили пошаговую инструкцию по миграции на WAF с поддержкой наборов правил от Яндекса.
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
- Обновили информацию про наборы правил в профиле WAF.
- Обновили пошаговые инструкции по созданию профиля WAF, изменению основных параметров профиля WAF, получению информации о профиле WAF, настройке наборов правил WAF: добавили информацию про управление наборами правил.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены на ресурсы прокси-сервера.
Мониторинг и управление ресурсами
Yandex Cloud Billing
- Обновили пошаговые инструкции по просмотру детализации расходов.
- Обновили пошаговую инструкцию по просмотру историю расходов и скачиванию отчётных документов: добавили информацию о скачивании закрывающих документов для организаций и ИП Республики Беларусь.
Yandex Cloud Console
- Добавили пошаговую инструкцию по управлению ресурсами Yandex Cloud с помощью AI-ассистента.
Yandex Identity Hub
- Добавили информацию про синхронизацию пользователей и групп из внешних инсталляций Microsoft Active Directory.
- Добавили практические руководства по настройке единого входа в приложения (SSO) для Grafana Cloud.
- Добавили практическое руководство по созданию SAML-приложения в Yandex Identity Hub для интеграции с Zabbix.
- Добавили практическое руководство по созданию SAML-приложения в Yandex Identity Hub для интеграции с Managed Service for GitLab.
- Добавили практическое руководство по созданию SAML-приложения в Yandex Identity Hub для интеграции с Managed Service for OpenSearch.
- Добавили практическое руководство по созданию SAML-приложения в Yandex Identity Hub для интеграции с Яндекс 360.
- Добавили пошаговую инструкцию по удалению SSH-ключа.
- Добавили пошаговые инструкции по управлению доменами в пуле пользователей и настройке домена в федерации удостоверений.
- Добавили пошаговую инструкцию по подключению управляемой организации.
- Обновили информацию про SAML-совместимые федерации удостоверений: описали сопоставление групп пользователей.
- Обновили пошаговые инструкции по управлению OIDC-приложениями: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
- Добавили информацию про управляемые организации.
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили события уровня конфигурации.
Yandex Cloud Logging
- Обновили раздел Управление доступом: добавили диаграмму ролей.
Yandex Cloud Quota Manager
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
- Обновили пошаговые инструкции по работе с квотами: добавили способ выполнения действий с помощью CLI.
- Обновили примеры запросов для работы с квотами: добавили примеры для gRPC API.
Yandex Identity and Access Management
- Добавили практическое руководство по доступу к API Yandex Cloud из кластера Managed Service for Kubernetes с помощью федерации сервисных аккаунтов Identity and Access Management.
- Обновили информацию про OAuth-токен: описали формат OAuth-токена.
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили события уровня конфигурации и сервисов.
- Перенесли инструкции по управлению пользователями и группами пользователей в документацию Yandex Identity Hub.
Yandex Monitoring
- Добавили «Историю изменений» за июль — сентябрь 2025.
- Обновили пошаговую инструкцию по работе с правилами алертинга: описали маршрутизацию каналов.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию и управлению дашбордом в Monitoring: описали настройку дашборда, настройку лейблов на дашборде и поиск дашбордов.
ИИ для бизнеса
Yandex AI Studio
- Сервис Yandex Foundation Models переименовали в Yandex AI Studio.
- Добавили информацию про AI-агентов на базе Responses API.
- Добавили информацию про голосовых агентов на базе Realtime API.
- Добавили информацию о поисковых индексах Vector Store.
- Описали MCP Hub.
- Добавили инструкции для работы с MCP-серверами.
- Добавили информацию про выделенные инстансы и инструкции по работе с ними.
- Обновили справочник Yandex Cloud ML SDK.
- Обновили раздел Правила тарификации.
Yandex DataSphere
- Обновили информацию о способах работы с кластерами Apache Spark™ в DataSphere.
- Обновили пошаговые инструкции по отправке запроса в алиас и отправке запроса в ноду: добавили информацию об отправке запроса в ноду из модели.
Yandex Search API
- Обновили раздел Квоты и лимиты.
Yandex SpeechKit
- Добавили информацию про потоковый синтез.
Бизнес-инструменты
Yandex Cloud Video
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили события уровня конфигурации.
Yandex DataLens
- Добавили информацию про версионирование датасетов.
- Добавили информацию про экспорт данных из чартов.
- Добавили информацию про Нейроаналитика в Yandex DataLens, который включает в себя несколько AI-помощников: в отчётах, на дашбордах, в вычисляемых полях и в Editor.
- Добавили информацию про DataLens Gallery.
- Добавили информацию про версионирование подключений.
- Добавили практическое руководство по параметризации источников в DataLens.
- Добавили пошаговую инструкцию по созданию подключения к Trino.
- Добавили «Историю изменений» за август и сентябрь.
- Обновили обзорную информацию о сервисе Yandex DataLens.
- Обновили пошаговую инструкцию по созданию цветовой палитры: описали настройку цветовой палитры по умолчанию.
- Обновили Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails: добавили события уровня конфигурации.
Yandex SpeechSense
- Добавили информацию про ассистентов в SpeechSense.
- Добавили практическое руководство по интеграции с amoCRM.
- Добавили практическое руководство по интеграции с Битрикс24.
- Добавили пошаговую инструкцию по обучению YandexGPT.
- Добавили пошаговые инструкции по работе с ассистентами.
- Добавили «Историю изменений» за июль, август и сентябрь.
- Обновили Справочник API.
- Обновили раздел Правила тарификации: добавили цены на использование моделей в ассистенте.
Другие обновления
Безопасность в Yandex Cloud
- Добавили практическое руководство по доступу к API Yandex Cloud из кластера Managed Service for Kubernetes с помощью федерации сервисных аккаунтов Identity and Access Management.
- Обновили Стандарт по защите облачной инфраструктуры Yandex Cloud до версии 1.4.2.
- Добавили информацию про сертификат ISO/IEC 42001:2023.
- Добавили информацию про фреймворк AI-SAFE.
Интерфейс командной строки
- Добавили пошаговую инструкцию по аутентификации от имени локального пользователя.
- Добавили пошаговую инструкцию по удалению CLI.
- Обновили раздел Релизы CLI.
Обзор платформы Yandex Cloud
- Добавили информацию про разграничение зон контроля пользователей сервисов управляемых баз данных (MDB) и Yandex Cloud.
- Добавили описание терминов: SQL, SOAP, DHCP, JWT и SSO в разделе «Облачная терминология».
Партнёрская программа Yandex Cloud
- Добавили «Историю изменений» за III квартал 2025.
- Добавили пошаговую инструкцию по добавлению пользователя в сабаккаунт.
Практические руководства платформы Yandex Cloud
- Добавили практическое руководство по параметризации источников в DataLens.
- Добавили практическое руководство по использованию Yandex Object Storage в сервисе Yandex Managed Service for Apache Spark™.
- Добавили практическое руководство по доступу к API Yandex Cloud из кластера Managed Service for Kubernetes с помощью федерации сервисных аккаунтов Identity and Access Management.
- Добавили практическое руководство по запуску GitLab Runner в Yandex Serverless Containers.
- Добавили практическое руководство по получению данных из внешних источников с помощью именованных запросов.
- Добавили практическое руководство по запуску PySpark-задания с помощью Yandex Managed Service for Apache Airflow™.
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Managed Service for Apache Spark™ и Apache Hive™ Metastore.
- Добавили практическое руководство по работе с таблицей в Object Storage из PySpark-задания с использованием Apache Hive™ Metastore и Apache Iceberg™.
- Добавили практические руководства по созданию SAML-приложения в Yandex Identity Hub для интеграции с Grafana Cloud и созданию OIDC-приложения в Yandex Identity Hub для интеграции с Grafana Cloud.
- Добавили практическое руководство по созданию SAML-приложения в Yandex Identity Hub для интеграции с Zabbix.
- Добавили практическое руководство по интеграции с amoCRM.
- Добавили практическое руководство по интеграции с Битрикс24.
- Добавили практическое руководство по созданию SAML-приложения в Yandex Identity Hub для интеграции с Managed Service for GitLab.
- Добавили практическое руководство по интеграции Yandex Cloud Postbox с внешними системами с помощью вебхуков.
- Добавили практическое руководство по настройке CI/CD в SourceCraft для развёртывания приложения в Yandex Serverless Containers с помощью GitHub Actions.
Техническая поддержка Yandex Cloud
- Обновили информацию про уведомления от Yandex Cloud: расширили описание настройки вебхука.
- Обновили раздел Вопросы и ответы про техническую поддержку Yandex Cloud: описали как найти своё обращение в Yandex Cloud.
- Обновили правила тарификации для тарифа Бизнес.