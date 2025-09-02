Распределённая трассировка Jaeger over YDB Backend
Разверните готовое решение для распределённой трассировки Jaeger с хранением данных в YDB. Собирайте сведения о состоянии запроса внутри вашего приложения, анализируя задержки и ошибки в его работе с помощью графического интерфейса.
Используя подход opentracing и open-source драйвер, вы можете самостоятельно развернуть из маркетплейса Jaeger и подключить к базе данных YDB. За несколько минут вы получите готовое решение с использованием управляемых сервисов Yandex Cloud.
Почему эту задачу нужно решать с Yandex Cloud
Автоматическое масштабирование
Решайте задачу трейсинга событий в приложениях любой сложности — монолитной или микросервисной архитектуры. Гибкая инфраструктура облака позволит быстро автоматически масштабировать ресурсы, а управляемые сервисы — хранить и обрабатывать любые объёмы получаемой информации.
Готовое решение на базе открытых систем
В несколько кликов разверните готовое решение в облаке на базе популярного продукта с открытым исходным кодом — платформы для распределённой трассировки Jaeger и базы данных YDB. Используйте готовый open-source драйвер, чтобы выполнить локальную установку всех необходимых инструментов.
Удобный графический интерфейс
Оперативно находите проблемы на пути прохождения запросов, используя веб-интерфейс Jaeger-ui для поиска и просмотров трейсов. Управляйте работой сервисов Yandex Cloud в графической консоли — создавайте объекты, разворачивайте готовые приложения для Kubernetes® из Yandex Cloud Marketplace, осуществляйте мониторинг с помощью дашбордов.
Оплата только потреблённых ресурсов
Платите только за фактически потребляемые ресурсы, контролируйте в системе биллинга стоимость задействованных мощностей. Используйте экосистему serverless-сервисов Yandex Cloud с оплатой только запросов к БД и хранения данных — чем меньше число трейсов, тем ниже цена.
Управляемые сервисы
Используйте управляемые сервисы Yandex Cloud для создания кластеров Kubernetes, а также распределённую базу данных YDB, чтобы обеспечить максимальную производительность и отказоустойчивость работы платформы Jaeger в сочетании с лёгкой настройкой и управлением.
Отказоустойчивость и безопасность
Инфраструктура управляемых сервисов Yandex Cloud размещена на трёх географически распределённых площадках, системная архитектура позволяет организовать отказоустойчивые кластеры для любой нагрузки. Решайте любые задачи с помощью облака в соответствии с требованиями 152-ФЗ, GDPR, ISO и PCI DSS.
Архитектура решения
Используйте управляемые сервисы и serverless-экосистему Yandex Cloud для создания готового решения трейсинга запросов. Разверните образ Jaeger из магазина приложений для Kubernetes, подключив для хранения данных высокодоступную и масштабируемую базу данных YDB.