Распределённая трассировка Jaeger over YDB Backend

Разверните готовое решение для распределённой трассировки Jaeger с хранением данных в YDB. Собирайте сведения о состоянии запроса внутри вашего приложения, анализируя задержки и ошибки в его работе с помощью графического интерфейса.

Используя подход opentracing и open-source драйвер, вы можете самостоятельно развернуть из маркетплейса Jaeger и подключить к базе данных YDB. За несколько минут вы получите готовое решение с использованием управляемых сервисов Yandex Cloud.