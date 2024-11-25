Связаться с намиПодключиться

Аренда виртуальной машины с GPU на базе дата-центра в Казахстане

Обрабатывайте данные, запускайте готовые модели ИИ и решайте сложные вычислительные задачи с GPU

Преимущества использования

Высокая производительность

Ускоряйте выполнение ресурсоемких задач благодаря мощным графическим ускорителям

Инфраструктура в Казахстане

Используйте мощности зоны доступности в Казахстане для минимизации задержек и соответствия требованиям закона РК № 94 V «О персональных данных и их защите»

Области применения

Транскодирование видео и обработка мультимедиа

Ускоряйте рендеринг и кодирование видеоконтента

3D-моделирование и визуализация

Повышайте производительность при работе с графикой

Работа с готовыми моделями ИИ

Запускайте и оптимизируйте существующие модели для обработки данных и аналитики

Симуляции и научные вычисления

Выполняйте сложные математические расчеты для исследований и инженерных задач

