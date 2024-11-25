Аренда виртуальной машины с GPU на базе дата-центра в Казахстане
Аренда виртуальной машины с GPU на базе дата-центра в Казахстане
Обрабатывайте данные, запускайте готовые модели ИИ и решайте сложные вычислительные задачи с GPU
Преимущества использования
Области применения
Транскодирование видео и обработка мультимедиа
Ускоряйте рендеринг и кодирование видеоконтента
3D-моделирование и визуализация
Повышайте производительность при работе с графикой
Работа с готовыми моделями ИИ
Запускайте и оптимизируйте существующие модели для обработки данных и аналитики
Симуляции и научные вычисления
Выполняйте сложные математические расчеты для исследований и инженерных задач